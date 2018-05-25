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Распечатать и выучить: советы, как ребенку выжить в лесу и в городе

, ИА "Амител"
Советы от руководителя поискового отряда "Лиза Алерт" в Алтайском крае, которые могут спасти жизнь вашему ребенку

Часто волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" первые, кто приходит на помощь родителям, чей ребенок не вернулся домой. И добровольцы точно знают, как предотвратить пропажу ребенка. Советы о том, как избежать беды, дал руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Алтайском крае Андрей Мамаев.

0
По умолчанию
Ребенок должен наизусть знать номер телефона мамы и папы, свой домашний адрес, маршрут следования. То есть, если ребенок вышел не на той остановке, он не должен испугаться, а мог сесть и проехать в обратную сторону. Также по умолчанию: не ходить по темным дворам, подворотням, только по освещенным улицам. Если ребенок становится объектом нападения, необходимо взять камень и разбить витрину. Все просто. Но дети не всегда об этом знают.

Советы для безопасности в городе

1
Совет первый: взрослому помощь не нужна
Объясните ребенку, что взрослому человеку не нужна помощь детей. Не нужна. И точка. Если к тебе подходит взрослый дядя и говорит, помоги снять котенка с дерева, то это бред. Он взрослый. Он сам сможет это сделать.
2
Совет второй: стой и жди
Вторая ситуация: если ребенок потерялся в общественном месте, в торговом центре, в толпе, на вокзале. Первая ошибка, которую допускают все дети: когда они понимают, что потерялись, начинают плакать и бежать. Они ищут маму. Первым делом надо объяснить: когда ребенок понимает, что он потерялся, он стоит на месте, потому что его ищут. Чем больше будет бегать, тем сложнее найти.
3
Совет третий: просить помощи у женщин с детьми
Важный момент: к кому ребенок может обратиться за помощью. В приоритете – женщины с детьми как наиболее социально ответственные граждане, также сотрудники полиции, охраны и предприятия (кафе, ресторана, торгового центра и так далее).
4
Совет четвертый: не давай себя увести
Бывает, что ребенок обратился к кому-то за помощью, и ему говорят, мол, пойдем, я тебя отведу. Нет, это неверно. Ребенок никуда не идет. Он должен стоять на месте, и ему взрослые должны помочь связаться с мамой. Потому что не факт, что человек с добрыми намерениями его собирается куда-то отвести.
5
Совет пятый: сразу звоните волонтерам
Если ребенок до 12 лет, то можно сразу звонить волонтерам, и они без заявления в полицию начнут активные действия: проверят вероятные места появления ребенка, будут разговаривать с классными руководителями, тренерами и так далее, будут делать то, на что у полицейских на первом этапе просто не будет времени.

Природная среда. Необходимо помнить, что природная среда — это опасность. Это смертельно для ребенка.

1
Совет первый: вода, еда, яркая одежда
Во-первых, необходимо, чтобы ребенок был одет в яркую одежду. Второе — должен быть запас воды. Третье — какой-то перекус. Пара батончиков не навредят. Должен быть свисток. Отлично, если ребенок пользуется компасом.
2
Совет второй: от воды держаться подальше
Ни в коем случае, ни под каким предлогом мы не приближаемся ни к какой воде. Ни к луже, ни к болоту, ни к ручью, ни к речке. В природной среде 95% смертей у детей — это вода. Мы объясняем ребенку, что все происходит не как в кино. Человек тонет быстро, тихо, и никто тебе не поможет, потому что ты один.
3
Совет третий: никуда не ходить
Опять же, если ты потерялся, ты никуда не идешь, потому что тебя ищут. Тебя начинают искать сразу же.
4
Совет четвертый: если застала ночь
Это страшно, я не представляю, какие эмоции испытывают дети. Перед тем как лечь спать, необходимо какую-то яркую вещь повязать на уровне головы на куст, на ветку, рядом с местом ночлега, чтобы заметили люди. Потому что спасатели могут пройти в двух шагах и не заметить спящего ребенка.
5
Совет пятый: не спать
Максимально продолжительное время ребенок должен не спать, чтобы он мог услышать, как его зовут, как его ищут.
6
Вместо P.S
Очень часто происходят такие моменты, когда ребятишки теряются в лесу, слышат, как их ищут, и не выходят, потому что боятся, что их накажут.

 

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.09.2017 16:29
- гость -

Ребенка нельзя отпускать одного, особенно девочек, в лес. Какие выживания? Даже бродячие собаки рядом с городом или в городе могут загрызть. Рядом с асфальтовым заводом бродят собаки, а там микрорайон Спутник и Авиатор, дети в школу ездят.

0  0
7.09.2017 16:54
- гость -


7.09.2017 16:29
- гость -

Кто говорит про отпустить одного в лес? Сколько историй, когда пошли за грибами в лес, отвлеклись, а ребенок заблудился и потерялся, погиб... Огромное спасибо поисковикам из Лизы Алерт за их труд. И советы реально -распечатать и выучить. И детям и родителям.

0  0
7.09.2017 16:55
- гость -

* взрослые отвлеклись на минутку

0  0
7.09.2017 18:37
- гость -

Да девочек похоже и в городе одних нельзя отпускать.

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