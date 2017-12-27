С 21 декабря по 8 января в Алтайском крае будут проходить новогодние мероприятия. Планируется, что всего в праздничных гуляньях примут участие более 700 тысяч человек. Из них почти 500 тысяч — дети, сообщили в среду, 27 декабря, журналистам на брифинге с сотрудниками полиции ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мероприятия проходят в штатном режиме. Пока правоохранителям не поступило ни одного сообщения о нарушении порядка на общественных елках.
В Алтайском крае планируют провести более семи тысяч массовых мероприятий. Речь идет в том числе о праздниках в детских садах, учреждениях культуры, парках, площадях городов и районов края, а также в церквях, храмах и соборах.
Для обеспечения порядка на массовых праздниках будет задействовано около 6,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 210 военнослужащих Росгвардии, более трех тысяч представителей народных дружин. Также в охране порядка в регионе примут участие почти 200 представителей частных охранных организаций и казачества.
"На случай осложнения оперативной обстановки нами будут задействованы резервные силы. Нам бы хотелось донести до граждан, что в местах проведения общественных мероприятий необходимо проявлять бдительность. Не оставлять личные вещи без присмотра, а также обращать внимание на оставленные кем-то вещи. В случае, если будут обнаружены предметы в местах массовых гуляний, незамедлительно сообщать об этом в полицию", — подчеркнул начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Вдовиченко.
Отмечается, что особое внимание правоохранителей будет уделено охране мест, где проходят детские праздники. Кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой службы будут работать в круглосуточном режиме.
"При значительном скоплении людей хотелось бы попросить граждан, чтобы они не отпускали далеко от себя детей. Мы попросили бы, чтобы родители провели беседы с детьми, что делать, если они вдруг потеряются. В этом случае ребенок может обращаться к любому сотруднику полиции", — говорит Сергей Вдовиченко.
В каждом массовом мероприятии будет организовано дежурство не только сотрудников полиции, но и руководящего состава ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края на новогодних каникулах будут в первую очередь уделять внимание безопасности перевозки детей на новогодние представления.
Окружные праздничные мероприятия проходят в Алейске, Новоалтайске, Бийске, Камне-на-Оби, Заринске, Рубцовске и Ключевском районе. Детей будут сопровождать патрульные экипажи ДПС.
Уже проведено более тысячи таких сопровождений, задействовано 232 экипажа ДПС.
Комментарии
Полисмены вроде как в Великобритании, в России - полицейские. Или я что-то путаю.
(англ. policeman) Английский полицейский. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПОЛИСМЕН название низшего чина полиции (городового) в Англии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф
В Англии, США и нек рых других странах: полицейский. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …
Полицейский в Англии, США и некоторых других странах. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …
А интересно почему переход на зимнюю форму одежды коснулся только младшего офицерского состава? Разве приказ не для всех? Или может отцов-командиров после баньки разжарило?
Ну читателям Амика уже рассказали как полисмены "просохатили" вырубку елей у Мемориала Славы и разгул вандалов в Новосиликатном. Это лучшая оценка их работы.