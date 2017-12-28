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Не прячьте ваши денежки: как мошенники обманывают жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Самый распространенный вид мошенничества в Алтайском крае - дистанционные преступления

В Алтайском крае за 2017 год зарегистрировано 3585 случаев мошенничества. Это 70% от всех преступлений, которые были совершены в регионе за текущий год.

Две трети мошеннических преступлений (2050 фактов) совершены дистанционным способом — с помощью телефона, компьютеров или планшетов.

Самый распространенный вид обмана — продажа товаров или услуг на популярных сайтах объявлений. За текущий год было зарегистрировано 998 таких случаев. Также актуальны схемы "Ваш родственник попал в беду" (269 фактов) и "Ваша банковская карта заблокирована" (141 факт).

Также распространены случаи, когда мошенники звонят гражданам на сотовый телефон и представляются руководителями прокуратуры, полиции, судов, администрации и под различными предлогами просят перевести денежные средства на телефон или счет. В 2017 году было зарегистрировано 65 фактов.

Есть мошенничества, которые не носят массовый характер, но материальный ущерб граждан может составить миллионы рублей.

"Это компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты, когда злоумышленики ведут клиентскую базу, кому они продают эти препараты. Потом также звонят этим людям и предлагают получить компенсацию. Но для того, чтобы ее получить, необходимо оплатить государственный налог, начинают выуживать деньги. Суммы ущерба доходят до миллионных значений. Таких фактов в этом году зарегистрировано 26", — рассказал начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Евгений Прохоров.

Еще один случай мошенничества, когда граждане расстаются с немалыми суммами, - это лечение экстрасенсами дистанционно по телефону. Люди лечатся, например, от алкогольной зависимости и регулярно перечисляют средства злоумышленникам.

Суммы ущерба бывают огромными. Так, один из жителей Алтайского края перевел преступникам 400 тысяч рублей, еще один мужчина оплатил лечение "экстрасенса" и потерял 1,5 миллиона рублей. Жертвами мошенников в основном становятся пожилые люди, и к правоохранителям обращаются их родственники. Отдельный вид мошенничества — помощь в получении кредита.

Преступники дают рекламу на сайтах, где пишут, что готовы помочь людям с любой кредитной историей. Но для этого необходимо предоставить документы, контактные данные. Затем злоумышленники выходят на связь с клиентом и говорят, что необходимо оплатить страховку, комиссию и так далее.

"Здесь есть нюанс. Когда гражданин предоставляет ложные документы в кредитную организацию с целью получения кредита или займа, это уголовная ответственность. За 11 месяцев на территории Алтайского края возбуждено 99 таких уголовных дел, в суд уже отправлено 20. То есть потерпевшие понимают, что они с сомнительной кредитной историей желают получить кредит и пытаются куда-то предоставить документы, они сам попадают под норму нарушения закона", — добавляет Прохоров.

Также в крае зафиксированы случаи мошенничества с криптовалютой.

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По итогам 2017 года, по словам правоохранителей, в Алтайском крае есть тенденция к снижению мошеннических преступлений. По сравнению с 2016 годом количество зарегистрированных преступлений в этой сфере сократилось на 2,7%.

В текущем году сотрудники правоохранительных органов Алтайского края раскрыли около 550 преступлений сфере дистанционного мошенничества. Оперативная раскрываемость составляет 26%. Отметим, по итогам 2016 года оперативная раскрываемость составляла 6%.


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Комментарии

28.12.2017 13:36
- гость -

"Жертвами мошенников в основном становятся пожилые люди" Нифигасе 400тыр, 1,5 млнтыр... и пенсионеры постоянно ноют что денег нету/мало, блин тут думаешь как ипотеку погасить, за квартиру заплатить, садик,...., и на пожрать еще не забыть оставить.

0  0
28.12.2017 14:14
- гость -

Иди работай

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