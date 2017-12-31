Новый 2018 год простым не будет. Однако, он принесет и положительные изменения, — говорит барнаульский астролог Александр Назаров. Например, начнется борьба с энергомафией, власти будут бороться с поборами в ЖКХ, инфляция будет снижаться, а доходы, наоборот, должны подрастать.

О том, что ждет жителей России, и Алтайского края, в частности, читайте в прогнозе астролога, составленного специально для Amic.ru.

Экономика

С ноября 2017 года планеты Сатурн и Нептун входят во второй дом - дом экономики. Добрый Сатурн дает стабилизацию экономики, самодостаточность, снижение банковских ставок. Сатурн отвечает и за жилищные дела: строительство, инвестиции, вложения. Нептун связан с энергетикой, с нефтью. У нас многое в экономике зависит от цены на нефть. Она будет стабильной. Кризисный период, можно сказать, закончился.

Нефть

Можно прогнозировать, цены на нефть. Курс будет играть, но в целом нефть будет стабильна, на хорошем уровне с динамикой роста во второй половине года и с продолжением в 2019-ом году. В целом, от двух до пяти лет цена будет держаться на уровне 75-78 долларов за баррель.

Инфляция

Будет идти снижение инфляции. Здесь Путин говорит правду.

Тарифы ЖКХ

Начнется борьба с энергомафией. Я думаю, государство будет наводить порядок с тарифами и поборами в сфере ЖКХ.

Рубль, доллар, евро

Курс доллара напрямую завязан от цен на нефть. Нефть будет укрепляться, рубль тоже. Дефолтов не вижу. Скачков курса, как в 2014 году, не будет. Сатурн в доме денег — это самодостаточность экономики. Не повлияют на нас санкции и прочее.

Выборы президента

О выборах можно даже не спрашивать. Выборы выиграет Путин.

Биткоин

Судьба биткоина трудная. Это криптовалюта, виртуальные деньги. Есть признаки пирамиды. Биткоин будет подниматься, падать. В краткосрочных вложениях можно будет выиграть. В долгосрочных вложениях я не вижу перспектив. Четыре года, пять лет и он может рухнуть. И разорить миллионы людей. Не советую баловаться с криптовалютой.

Ключевые проекты Алтайского края

Экономику региона, по моему видению, могут поднять три проекта. Это возобновление проекта трубопровода "Сила Сибири-2". В гороскопе Алтайского края на 2018 год очень неплохие звезды. Нептун с Хироном в Рыбах. Они связаны как раз с энергетикой. Этот проект реально может возобновиться.

Второй проект — строительство Катунской ГЭС. Шикарный проект. И он реально может возобновиться. На уровне строительства вряд ли, но на уровне проекта — запросто.

Третий проект — транспортный коридор. Строительство федеральной трассы через территорию Казахстана на Китай.

Экономика Алтайского края

Экономика края завязана на экономику страны. Поскольку в стране все будет стабильно, то и в регионе будет спокойно. Больше перспектив по бюджетным отраслям. Бизнес будет развиваться. Снижение ставок по ипотеке, что тоже немаловажно. Это даст динамику на рынке недвижимости.

Политическая жизнь в Алтайском крае

Не вижу перемен, все стабильно и ровно, без изменений. Череда скандалов в городской администрации, которая наблюдалась в последние годы, утихнет.

Общественная жизнь Алтайского края

Жизнь жителей Алтайского края начнет качественно меняться. В лучшую сторону. Не сразу, не резко, постепенно. Люди будут больше тратить денег на развлечения.

В целом, 2018 года для жителей Алтайского края станет годом новых проектов.

Землетрясение на Алтае

В Козероге парад планет. Знаки земли, особенно Козерога, связаны с землей, горами, с повышением тектоники. Как вулканической, так и тектонической. В 2018 году я прогнозирую второе Чуйское землетрясение.

Разрушений я не вижу. Но в высотных сооружениях могут быть проблемы. Наиболее опасен май, август и сентябрь. В это время может быть повышена сейсмическая активность.

Наводнение

Также в 2018 году прогнозирую проблемы с паводком. Не такие серьезные, как были в 2014-м. Но наводнение в этом году по краю будет.

Старый мост

Могут произойти проблемы со старым мостом в Барнауле. Либо обрушение, либо аварийная ситуация. Его могут закрыть на реконструкцию, на большой ремонт. Вижу серьезные проблемы.

Авиация

Нептун связан с транспортом. Будем больше летать, новые рейсы появятся, международные в том числе. Возможно открытие новых объектов в Бийске, в Горно-Алтайске, начнется развитие авиации внутри региона.

Казахстан

Есть вероятность, что в Казахстане произойдет смена лидера. Назарбаев может уйти уже весной 2018 года. Даже если так произойдет, а я вижу смену лидера, то придут умные политики, лояльные к России. Это будет выгодно для экономики обоих сторон.

Чего бояться в 2018 году?

По зороастрийской системе 2018 — Год Ежика. Цикл его 32 года. Символ ежика — иголки — они завязаны с радиацией, с ядерным оружием. В 1986 году была Чернобыльская авария. А 1954 год стал ключевым для ядерной энергетики — в Подмосковном городе Обнинске, СССР, стала функционировать первая в мире АЭС.

Так что в Год Ежика надо уделять особое внимание ядерной безопасности. Может произойти аварийная ситуация.

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