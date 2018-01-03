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Масштабная кампания: топ-5 дорожных работ Барнаула в 2017 году

, ИА "Амител"
По проекту "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле было отремонтировано 33 улицы общей протяженностью 60 километров

Барнаул летом 2017 года превратилась в масштабную дорожную стройку. Техника и дорожники почти круглосуточно укладывали новый асфальт на участках улиц, годами нуждавшихся в ремонте. Благодаря участию в приоритетном федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле было отремонтировано 33 улицы общей протяженностью 60 километров, две федеральные и три региональные дороги. Это более 650 тысяч квадратных метров. Также важным объектом стал мост через реку Пивоварку на улице Матросова.

Портал Amic.ru подготовил топ-5 дорожных работ Барнаула в 2017 году.

Улица Матросова и мост через Пивоварку

Одна из самых проблемных дорог в городе ждала ремонта уже много лет. В этом году перекресток проспекта Ленина и улицы Матросова расширили и положили новый асфальт на участке дороги до Советской Армии протяженностью 2,7 километра.

К работам дорожники приступили еще в начале мая. Сначала было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, положен выравнивающий слой из мелкозернистого асфальтобетона. В итоге по улице, на которую из-за ям жаловались автомобилисты, сегодня можно ездить с комфортом. Также в этом году началось расширение перекрестка проспекта Ленина и Матросова, где появится дополнительная полоса для движения. Все работы завершатся в 2019 году.

Кроме того, был проведен ремонт моста через реку Пивоварку. Рабочие должны были провести работу по переустройству коммуникаций под мостовым переходом, заменить крайние балки, а также положить новый асфальт. Все работы должны были закончить к сентябрю, однако у подрядчика возникли серьезные трудности. В итоге движение по мосту открыли только в начале октября.

Третье малаховское кольцо

Разговоры об этом проекте велись уже несколько лет. Транспортную развязку на пересечении улиц Малахова и Власихинская начали строить возле ТЦ "Волна" летом 2017-го. Проведение всех работ рассчитано на три года, а общая стоимость оценивается в 192 миллиона рублей. Финансирование проекта взяло на себя руководство компании "Ашан", собственник торговой площадки — компания "Первый", а также администрация Барнаула.

 

В первый год прошли самые трудоемкие работы. Дорожники построили транспортное кольцо с четырехполосным движением с необходимыми коммуникациями. Кроме того, были перенесены трамвайные пути. Барнаульские автолюбители уже оценили реконструкцию транспортного кольца. Пропускная способность на данном участке выросла на треть.

Улица Мало-Тобольская

Изюминкой дорожных работ стало открытие пешеходной зоны на улице Мало-Тобольской, которую торжественно открыли для барнаульцев в день рождения города. В качестве дорожного полотна для пешеходной Мало-Тобольской выбрана специальная тротуарная плитка с длительным сроком эксплуатации. Она не требует особого ухода, не выцветает и должна прослужить не менее 15 лет. В текущем году в историческом центре города также проведена замена ливневой канализации. Для этого была уложена новая водопроводная труба диаметром 1200 миллиметров.

Для удобства горожан на улице Мало-Тобольской разместили около 30 скамеек, а также установили стилизованные фонари, вазоны и урны. Кроме этого, полностью отремонтированы фасады зданий на этой улице. В перспективе вдоль пешеходной зоны высадят клены и разобьют цветники. Стоимость работ оценивается в более чем 40 миллионов рублей.

Новая зона стала изюминкой кластера "Барнаул — горнозаводской город". Уже в декабре там прошел праздник "Алтайская зимовка". В перспективе там могут установить главную новогоднюю елку города.

Парковочная зона у медицинского кластера

Еще один из важнейших объектов, который появился в этом году. Парковочная зона появилась благодаря помощи краевых властей. Для этого они выделили около 100 миллионов рублей. В настоящее время на территории рядом с центром "ДАР" и краевой клинической больницей завершены все работы по формированию транспортной инфраструктуры. Там за несколько месяцев удалось создать дополнительно 550 парковочных мест, заасфальтировать дороги и тротуары общей протяженностью более 4,5 километров. Также в нагорной части Барнаула была построена новая линия электропередачи и на 9 метров была расширена проезжая часть от улицы Ляпидевского до 6-й Нагорной.

Проспект Красноармейский

Одна из главных транспортных артерий Барнаула стала началом ремонтных работ в центре города. Уже в следующем году дорожники выйдут на проспекты Ленина, Социалистический и Комсомольский. Этим же летом активно ремонтировали Красноармейский. Речь шла об участке от пересечения на проспекте Строителей до моста через Барнаулку. Работы на проспекте были начаты еще в начале мая, а общий объем финансирования составил около 160 млн рублей.

При укладке асфальта дорожники руководствовались требованиями международного стандарта по ровности IRI. Чтобы добиться нужных показателей, специалисты фрезеровали участки нижних слоев уложенного асфальтобетона, не соответствующие нормативам. Кроме того, одной из главных задач дорожников было поднятие канализационных люков на уровень с новым покрытием.

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт – 2017

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Комментарии

3.01.2018 09:15
-гость-

И где начинялось расширение, говорили в начале декабря еще тендер выиграли, а так и ни кого не видать, или опять на бумажке начались работы, хорош уже народ дурить, опять перед новым годом администрация пополнила себе карман, что бы отдохнуть хорошо.

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3.01.2018 11:22
Vanadiy2014

Дороги, это конечно хорошо. Только почему-то участников движения поделили на сорта. Для первого сорта проложенные километры дорог, парковки за счёт бора, расширения дорог за счёт общих пространств, кольцо у Ашана... А для пешеходов - улица Мало-тобольская. Хочешь удобно ходить - добирайся на край города и ходи по этой улочке туда-сюда. Хотя чего ворчать, для велосипедистов и этого не сделали, совсем третий сорт.

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