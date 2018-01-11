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Статья

Хочу, могу, надо: куда пойти работать, чтобы хорошо получать в Барнауле

, ИА "Амител"
Какие профессии будут востребованы через пять лет и куда идти работать, чтобы хорошо платили?

Кто востребован на рынке, в каких сотрудниках будут нуждаться работодатели через пять лет и как не ошибиться с выбором профессии выпускникам школ? На эти и другие вопросы в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле ответила руководитель учебного центра "Альфа" Татьяна Дведенидова.

- С чего начинается выбор профессии? Или с чего он должен начинаться?

- Вы же понимаете, что мы живем в ситуации выбора каждый день. Только этот выбор бывает незначительным, и мы почти не обращаем на него внимания. И бывают серьезные моменты, когда мы принимаем решение. И здесь важно, что мы выбираем, как выбираем, когда и, в случае с профессией, куда — куда идти учиться. И хорошо, если мы продумали последствия этих решений. Вот, пожалуй, с этого и стоит начать.

Очень здорово, когда подросток начинает думать о возможных последствиях своего решения. Но, конечно, никто наверняка не знает. Тем не менее есть даже такое понятие, как риск-менеджмент, когда человек понимает технологию и может, так сказать, "соломку подстелить" на случай непредвиденных обстоятельств.

- Как выбирать профессию школьнику? Как понять, что ты точно хочешь этим заниматься, а не идешь на этот факультет только потому, что больше шансов поступить?

- Есть такая формула: хочу, могу, надо. То есть мне это нравится, я хочу этим заниматься. Могу — у меня это получается, есть склонности к этому. И это надо людям. Любое дело, которое мы начинаем, должно быть нужным для людей, решать какие-то задачи.

И самое главное – это имеет ценность и цену на рынке труда. Это и есть востребованность профессии. 

- Ошибка, когда ты вообще ничего не выбираешь. Приходит время, ты заканчиваешь школу, но не понимаешь, что дальше. У подростка другие вопросы и проблемы в голове. И плюс хроническая неуверенность в себе.

Вторая ошибка, когда идут за компанию с другом. А еще бывает, когда учишься пять-шесть лет, а в конце понимаешь, что это не твое. 

Иногда дети хотят поступить в вуз, потому что там престижно учиться. Например, МГУ или МГИМО. Но стоимость обучения там огромная — полмиллиона в год.

- Но можно поступить на бюджет.

- Да, можно. Но родителям необходимо побуждать детей к тому, чтобы уже формировалось портфолио достижений. Олимпиады, значки ГТО, чтобы было то, за что даются дополнительные баллы.

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- Но это такая отложенная мотивация. Мы сегодня говорим, что надо участвовать в олимпиадах, и через четыре года тебе будет проще поступить в МГУ. Для подростка четыре года — это очень долго. А как сделать так, чтобы ребенок был готов здесь и сейчас на свершения ради будущей карьеры?

- Здесь многое идет из семьи, как относятся к развитию родители. Многие родители заняты обеспечением семьи, и не всегда хватает времени, чтобы понять ребенка. А подростки — это сопротивление. Это уже не дети, к ним нужен другой подход, другая договоренность.

Еще я хочу добавить про ошибки. Кроме престижных вузов есть престижная профессия. Надо понимать, что даже если вы получите профессию врача-стоматолога, сразу после окончания вуза вы вряд ли будете получать огромные деньги.

- Какова роль родителей в выборе профессии ребенка? Может ли мама или папа настаивать, что ты должен стать юристом? Или когда вся семья — врачи, ты тоже должен продолжить эту династию.

- Если нас слушают китайцы, то они скажут, что ребенок должен послушать родителей. У них есть свод правил, что делать запрещено. Например, даже такое, как нам может показаться, безобидное: "Нельзя участвовать в школьных спектаклях", а второй пункт – "Запрещено жаловаться на то, что тебе запрещено участвовать в школьных спектаклях". Китайские мамы гораздо больше внимания уделяют своим детям. У нас бывает, что хочется принять решение, исходя из своего собственного опыта.

Я в таких случаях всегда говорю родителям, что не стоит ограничивать жизнь ребенка вашим опытом. Он живет в другое время. И здесь родители либо уходят от этого решения, либо настаивают, что происходит чаще. Например, есть династии врачей, и ребенок в этой семье тоже становится медиком, но потом понимает, что это не его.

Можно пойти в центр профориентации, понять, что хочет ребенок.

- Что еще может повлиять на выбор профессии?

- Есть мода, есть тренды. Трендов много, к ним надо прислушиваться, но любой прогноз имеет погрешность. Тем более мы сейчас уже понимаем, куда идет наша страна, направленность профессий.

- Какие профессии востребованы сегодня с точки зрения денег: кому хорошо платят?

- Командиры воздушных, водных судов, тренеры хоккейных команд, врачи-стоматологи, риск-менеджеры. Это высокооплачиваемые профессии. Но мы понимаем, что есть профессия, а еще есть должность и квалификация. Это немного разные истории. Ты можешь получить профессию врача. Но главный врач больницы и терапевт в поликлинике или в районной больнице – это не одно и то же.

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- Какие знания и навыки надо прокачивать, чтобы "стоить" дороже на рынке?

- Знания должны быть, новые знания. За них не платят деньги, за них платишь ты. Здесь очень важно развитие компетенции. Это знание, умение, навыки. Умение приобретается через практику. И вот именно за это платят. Плюс еще необходимо умение применить это на практике, взаимодействуя с другими людьми, работая в команде. Сейчас ценятся люди, которые могут достигать результатов, работая в команде. Это востребовано рынком.

- В каких специалистах будет нуждаться рынок через пять-шесть лет? Куда идти учиться одиннадцатиклассникам, чтобы быть востребованными после окончания вуза?

- С рынка уйдут профессии, которые связаны с некой рутинной деятельностью. Уже под вопросом нотариусы. Банки начинают вводить систему блокчейна. Документоведение, архивариусы. Эти профессии уходят с рынка. А те, которые связаны с IT, с прикладной информатикой, это не секрет, будут востребованы.

Правительство дает такие направления: прикладная математика, информатика, вычислительная техника, информационная система и технологии, а также программная инженерия, информационная безопасность, приборостроение, конструирование и так далее. Технические специальности очень востребованы.

Профессий огромное множество, специальностей еще больше.

- Я знаю, что вы автор и руководитель уникального квеста "МоZаика". В чем уникальность и кому он нужен?

- Уникальность в том, что подобного нет на рынке. Квест нужен для представителей поколения "Z". Для подростков. Слово квест понятно подростку — есть элемент игры. А через игру, через включенность в действие ребенок больше обучается. Квест состоит из четырех этапов. Мы придумали свою валюту. Это балл эффективности. Итогом становится разработка проекта.

Ребенок делает проект, который называется "Мой профессиональный выбор". Он должен четко объяснить, почему он пришел к такому выбору: вуз, профессия, специальность. Исходя из чего?

Это дает проектное мышление, умение управлять стрессом, понимание, почему формируется клиповое мышление и в чем его опасность.

- Могут ли тесты помочь определиться с профессией?

- Я так скажу: придется пройти очень много тестов. Есть очень известный диагностический тест Климова. Это надо использовать. Сейчас даже в интернете очень много профориентационных тестов, но насколько они соответствуют, сложно сказать. Мы используем разные методики и в первую очередь смотрим, как человек себя ведет в той среде, в которую он погружается. Это самое главное. Как он предпочтет работать: один, в команде с информацией, как он справляется со своими эмоциями. Это очень важно.

- Актуален ли выбор профессии для взрослых людей? Вот что делать, если человек, уже профессионал, лет в 35 понимает, что он хочет чего-то другого?

- Можно сделать так: представить шкалу от одного до десяти, посередине пять баллов. На сколько баллов вы оцениваете удовлетворенность своей профессией или своим делом, которым вы занимаетесь. Если у вас менее шести баллов, то задумайтесь. Может, уже сделать паузу и решить, что же делать дальше. И если у вас шесть или семь баллов, но вы хотите остаться в этой профессии, то подумайте, какие простые действия надо совершить, чтобы повысить свою удовлетворенность. И ничего не бойтесь, профессию можно менять в любое время.

Читайте также в сюжете: Люди и Дело

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Комментарии

11.01.2018 07:33
Гость

И всётаки, где в Барнауле найти работу и куда пойти работать?!

0  0
11.01.2018 07:48
гость

Тренеры хоккейных команд высоко оплачиваются, значит они сильно нужны российской экономике. Так как наша экономика кризисе, поэтому у нас сейчас востребованы тренеры хоккейных команд

0  0
11.01.2018 07:50
гость

Стоматологи высоко оплачиваются, значит они сильно нужны российской экономике. Здоровые зубы – здоровая экономика

0  0
11.01.2018 07:53
месный

где хорошо получать... все места уже давно распределены и заняты своими

0  0
11.01.2018 08:04
Гость

"Сын майора никогда не станет генералом. Потому что у генерала есть свой сын."(с)

0  0
11.01.2018 08:06
- гость -

ну и нафига пример про китайцев? вы еще пример от нигерийцев написали, советчики
.



И всётаки, где в Барнауле найти работу и куда пойти работать?!

вся хорошая работа передается по наследству или по блату

0  0
11.01.2018 08:27
Предложите мне работу

График 5/2 по 8 часов, без переработок.
Быть занятым, но не в авральном режиме, с разумными не регламентированными перекурами.
С низким уровнем стресса.
Не руководящую.
Не творческую (на фантазию медведь в детстве наступил).
Без неприятных запахов, отталкивающих видов.
Без дискомфортных температур, шумности и пыли.
Без неудобных поз.
Без вреда для организма.

30000 рублей на карточку плюс соцпакет.

0  0
11.01.2018 08:29
- гость -


11.01.2018 08:27
Предложите мне работу

Хочешь нихрена не делать и относительно нормальный доход с соцпакетом? С такими запросами 15 максимум и без соцпакета.

0  0
11.01.2018 08:34
Предложите мне работу

11.01.2018 08:27
Если для тебя "быть занятым, но не в авральном режиме, с разумными не регламентированными перекурами" означает "нихрена не делать", то что тогда для тебя означает выражение "активно работать"? Быть в рабстве?

0  0
11.01.2018 08:36
- гость -

вон сколько полно желающих никера не делать и тридцатку получать

0  0
11.01.2018 08:57
- гость -

много букв, а ответа на вопрос статьи нет...

0  0
11.01.2018 09:06
- гость -

это норма для общения с народом

0  0
11.01.2018 09:06
- гость -

Получаю 60 000 + соц.пакет + ДМС = пашу как "папа карло", умственно и в офисе

0  0
11.01.2018 09:23
- гость -

Что значит не знать , что делать после школы? У меня такого вопроса никогда не было. Всегда знаю что делать дальше. Вопрос в другом, не всегда хватает времени и ресурсов.
Сам получил три вышки: две бесплатные. Сам всегда устравался и сам себе все покупал.

0  0
11.01.2018 09:30
кондрат

некоторых мамочки до пенсии в туалет водят.

0  0
11.01.2018 09:33
- гость -

11.01.2018 08:27
Предложите мне работу
что-то одни хотелки...
а что делать-то умеете? образование какое? опыт работы?

0  0
11.01.2018 09:38
- гость -

11.01.2018 08:06
- гость -
ну тут вы лукавите. в госструктурах - может быть. Но если человек работает на высокооплачиваемой должности на предприятии, собственник которого находится не за тридевять земель, а здесь же, то этот высокооплачиваемый сотрудник никогда не сможет пристроить на подобную должность сынка - недоучку и лентяя. Просто потому , что собственник НИКОГДА не будет платить большие деньги тому, от кого толку ноль. Деньги все считать умеют

0  0
11.01.2018 09:39
- гость -

11.01.2018 08:27
Предложите мне работу

Сдай в аренду 2-3 квартиры, будешь получать 30 т. &#8381;, что такое соцпакет - не знаю, но работать не будешь вообще.

0  0
11.01.2018 09:42
- гость -

Нашел свое место в жизни?
Жди, когда оно освободится. (с)

0  0
11.01.2018 09:42
4ugun

11.01.2018 08:27
Предложите мне работу
===========================
Не предложат. Трудовой договор это сделка обоюдная.
Ты же только требуешь, но ничего не предлагаешь в замен.
Кому нужны работники, которым только надо, а никаких талантов они не имеют?

Ты же не пишешь, например, "я отличный системный администратор, у меня есть опыт работы в крупной компании, сопровождал сеть на 100 машин, в т.ч. территориально удаленных. Поддерживал почтовые, веб, прокси, файловые и сервера виртуализации. Некоторый опыт администрирования СУБД MSSQL"
Это совсем не густо, но уже реально что-то искать.

0  0
11.01.2018 09:50
- гость -

ой ну что вы троллю отвечаете

0  0
11.01.2018 09:51
ПлохойХорошийЗлой

я не хочу много зарабатывать, я хочу много получать...

0  0
11.01.2018 09:58
- гость -

Хочу зарабатывать 200000 рублей (хотя бы) в Барнауле. Но я не стоматолог, не айтишник, не капитан дальнего плавания. Предложите мне зп в 200 косарей, а? Обещай быть благодарным по гроб жизни, свечки за здравие ставить и с праздниками поздравлять.

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