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Статья

Что такое катаракта, как ее лечат и можно ли от нее избавиться навсегда

, ИА "Амител"
Катаракта - заболевание, которое может коснуться чуть ли не каждого из нас. Рассказываем, как лечат эту болезнь

Попробуйте закрыть глаза и прожить обычной жизнью хотя бы час. Человек сразу станет беспомощным и уязвимым. К сожалению, никто из нас не застрахован от потери зрения. Одна из самых распространенных болезней — катаракта — может появиться даже у молодых людей. А 90% заболеваемости приходится на людей старше 40 лет. Что это за болезнь, как ее лечат и правда ли, что после лечения пациенты видят лучше, чем до начала болезни, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое катаракта?
Катаракта — это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Хрусталик от природы прозрачный и выполняет роль естественной линзы, преломляющей световые лучи и пропускающей их к сетчатке. При катаракте хрусталик перестаёт пропускать свет, и зрение ухудшается. Цвета становятся блёклыми, контрастность предметов уменьшается, становится трудно читать. Со временем это приводит к полной потере зрения.
2
Что может вызвать катаракту?

Развитию болезни способствуют эндокринные расстройства. Например, нарушение обмена веществ или сахарный диабет. Также катаракту могут вызвать некоторые глазные заболевания, неблагоприятная экологическая обстановка, длительный приём определённых лекарственных препаратов. В последние годы было доказано, что причиной катаракты может также стать активное курение.

Почти 90% всех случаев катаракты встречаются у взрослых людей. Однако бывает врожденная катаракта.

3
Какие могут быть симптомы?

Симптомы могут быть следующие:

- ухудшение ночного зрения;

- повышенная чувствительность к яркому свету;

- трудно читать мелкий шрифт. С трудом дается шитье, вязание и так далее;

- двоение в глазах, искажение предметов;

- слабое цветовое восприятие;

- сложно подобрать очки.

4
Я принимаю препараты для лечения катаракты. Этого достаточно?
Увы, нет. Лечение катаракты медикаментами (капли, таблетки) неэффективно. Высока вероятность, что болезнь будет прогрессировать, даже если вы принимаете препараты.
5
А как тогда лечиться?
Небольшое хирургическое вмешательство излечит катаракту. Часто после операции пациенты видят даже лучше, чем до начала болезни.
6
Как проходит операция?
Хирург делает микроразрез. Ширина всего 2-3 мм. Дальше врач с помощью ультразвука удаляет помутневший хрусталик. Это происходит так: ультразвук дробит помутневший хрусталик, а мелкие фрагменты смешиваются со специальным раствором в эмульсию и выводятся из глаза. Вместо удаленного хрусталика хирург устанавливает гибкий искусственный хрусталик. Кстати, операция называется факоэмульсификация (по-гречески факос — это хрусталик).
7
Как это — искусственный хрусталик?

Не бойтесь. Это современные модели искусственных хрусталиков (хирурги их еще называют линзой). Чаще всего их производят из акрила. Линза гибкая, поэтому она проходит через микроразрез в свернутом состоянии. Такое возможно благодаря свойствам самого материала: размер линзы вместе с поддерживающими элементами около 13 мм.

Для того, чтобы ввести линзу в глаз, хирург использует специальное устройство, которое похоже на шприц.

8
Сколько длится операция? Наверное, долго?

Нет. Длительность операции всего 20 минут. Уже буквально через час вы можете вернуться домой. Контрольные осмотры после операции проводятся в течение 4-5 дней. 

9
Это больно?
Операция проходит под местной анестезией и совершенно безболезненна. Иногда во время процедуры у пациента могут возникнуть ощущения небольшого дискомфорта.
10
Мой шов на глазу будет заметен окружающим?
Не переживайте. Разрез настолько маленький, что наложение швов, как правило, не требуется. Ни искусственный хрусталик, ни разрез не видны окружающим. Примерно через четыре недели после операции разрез полностью заживает. Его не видно даже под микроскопом.
11
Когда я смогу видеть после операции?
Уже на следующий день после операции больному снимают повязку и он может видеть. В большинстве случаев зрение стабилизируется через месяц или чуть более.
12

Мне будут нужны очки после операции?

После операции вы будете четко видеть предметы, которые расположены далеко. А вот для чтения очки все же понадобятся.

Если вы сейчас носите очки, то, скорее всего, после операции они уже не подойдут. Примерно через месяц после замены хрусталика надо подбирать новые очки для чтения.

13
То есть очки носить придется?

Есть варианты, когда про очки можно будет забыть насовсем. Это возможно при использовании так называемого мультифокального хрусталика. Он одинаково хорошо работает для чтения и для того, чтобы видеть предметы вдали.

Так что, скорее всего, вы сможете обходиться без очков после операции, как и большинство пациентов, которым установили такой хрусталик.

14
Можно ли мне работать после операции? Водить машину? Носить сумки? Работать на даче? Ходить в сауну?
Можно все. Уже примерно через месяц после операции пациент может вести привычный образ жизни без каких-либо существенных ограничений.
15
У меня есть астигматизм, можно ли мне сделать операцию по удалению катаракты?

Можно. Современные технологии решают и эту проблему. В таком случае после факоэмульсификации имплантируется специальная торическая линза. У нее особая цилиндрическая поверхность для исправления астигматизма.

После операции искусственный хрусталик может исправить астигматизм, что даст возможность лучше видеть вдаль, в том числе без очков. И может позволить отказаться от использования очков с цилиндрами.

16
Какие бывают искусственные хрусталики?

Искусственные хрусталики бывают монофокальными и мультифокальными, торическими и другими. Монофокальные искусственные хрусталики самые широко используемые, эти линзы обладают только одним фокусом, и пациенту после операции чаще всего приходится пользоваться очками для чтения.

Мультифокальные линзы обладают одновременно двумя фокусами. Пациент сможет видеть на всех расстояниях без очков: читать, водить автомобиль, работать за компьютером.

Торические линзы имеют цилиндрическую поверхность. Это позволяет компенсировать астигматизм роговицы. Качество зрения после операции с этой линзой будет намного выше, чем после имплантации обычного хрусталика, но подходят торические линзы только пациентам с астигматизмом.

17
Записываться на операцию надо заранее? И долго к ней готовиться?

Нет. Пациентам клиники микрохирургии глаза "Евростиль" не придется стоять в очереди. Некоторые виды операций могут проводиться в день обращения. Операцию по замене хрусталика проводят высококлассные специалисты на современном оборудовании.

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль" находится по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б

Тел.: +7 (3852) 669 669, +7 (3852) 66 99 66. Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 16:00. Воскресенье выходной.

На весь период контрольных осмотров всем иногородним операционным пациентам клиника предоставляет бесплатное проживание в гостинице.

 

 

На правах рекламы
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.04.2018 10:19
- гость -

Кому делали?
Какие отзывы?
Какие цены?

P.S. Маме (68 лет) надо менять хрусталик...

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