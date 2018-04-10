Попробуйте закрыть глаза и прожить обычной жизнью хотя бы час. Человек сразу станет беспомощным и уязвимым. К сожалению, никто из нас не застрахован от потери зрения. Одна из самых распространенных болезней — катаракта — может появиться даже у молодых людей. А 90% заболеваемости приходится на людей старше 40 лет. Что это за болезнь, как ее лечат и правда ли, что после лечения пациенты видят лучше, чем до начала болезни, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Развитию болезни способствуют эндокринные расстройства. Например, нарушение обмена веществ или сахарный диабет. Также катаракту могут вызвать некоторые глазные заболевания, неблагоприятная экологическая обстановка, длительный приём определённых лекарственных препаратов. В последние годы было доказано, что причиной катаракты может также стать активное курение.
Почти 90% всех случаев катаракты встречаются у взрослых людей. Однако бывает врожденная катаракта.
Симптомы могут быть следующие:
- ухудшение ночного зрения;
- повышенная чувствительность к яркому свету;
- трудно читать мелкий шрифт. С трудом дается шитье, вязание и так далее;
- двоение в глазах, искажение предметов;
- слабое цветовое восприятие;
- сложно подобрать очки.
Не бойтесь. Это современные модели искусственных хрусталиков (хирурги их еще называют линзой). Чаще всего их производят из акрила. Линза гибкая, поэтому она проходит через микроразрез в свернутом состоянии. Такое возможно благодаря свойствам самого материала: размер линзы вместе с поддерживающими элементами около 13 мм.
Для того, чтобы ввести линзу в глаз, хирург использует специальное устройство, которое похоже на шприц.
Нет. Длительность операции всего 20 минут. Уже буквально через час вы можете вернуться домой. Контрольные осмотры после операции проводятся в течение 4-5 дней.
Мне будут нужны очки после операции?
После операции вы будете четко видеть предметы, которые расположены далеко. А вот для чтения очки все же понадобятся.
Если вы сейчас носите очки, то, скорее всего, после операции они уже не подойдут. Примерно через месяц после замены хрусталика надо подбирать новые очки для чтения.
Есть варианты, когда про очки можно будет забыть насовсем. Это возможно при использовании так называемого мультифокального хрусталика. Он одинаково хорошо работает для чтения и для того, чтобы видеть предметы вдали.
Так что, скорее всего, вы сможете обходиться без очков после операции, как и большинство пациентов, которым установили такой хрусталик.
Можно. Современные технологии решают и эту проблему. В таком случае после факоэмульсификации имплантируется специальная торическая линза. У нее особая цилиндрическая поверхность для исправления астигматизма.
После операции искусственный хрусталик может исправить астигматизм, что даст возможность лучше видеть вдаль, в том числе без очков. И может позволить отказаться от использования очков с цилиндрами.
Искусственные хрусталики бывают монофокальными и мультифокальными, торическими и другими. Монофокальные искусственные хрусталики самые широко используемые, эти линзы обладают только одним фокусом, и пациенту после операции чаще всего приходится пользоваться очками для чтения.
Мультифокальные линзы обладают одновременно двумя фокусами. Пациент сможет видеть на всех расстояниях без очков: читать, водить автомобиль, работать за компьютером.
Торические линзы имеют цилиндрическую поверхность. Это позволяет компенсировать астигматизм роговицы. Качество зрения после операции с этой линзой будет намного выше, чем после имплантации обычного хрусталика, но подходят торические линзы только пациентам с астигматизмом.
Нет. Пациентам клиники микрохирургии глаза "Евростиль" не придется стоять в очереди. Некоторые виды операций могут проводиться в день обращения. Операцию по замене хрусталика проводят высококлассные специалисты на современном оборудовании.
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P.S. Маме (68 лет) надо менять хрусталик...