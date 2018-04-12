Неутешительная статистика: по данным Минздрава, уже к третьему классу у 49% современных детей ухудшается зрение. А близорукость среди первоклассников встречается примерно у 10-12%. Проблема усугубляется тем, что до 18 лет хирургическое лечение этой болезни не выполняется.
Как лечат близорукость у детей, что такое ортокератология и в чем преимущества этого метода лечения, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это новая методика исправления близорукости, которая позволяет обходиться без операции. Она называется ортокератология (ОК). Коррекция зрения достигается за счет специальных ОК-линз.
Пациент надевает линзы перед сном, и за ночь они полностью исправляют близорукость и даже астигматизм. Днем уже можно ходить без очков и контактных линз, потому что у пациента восстанавливается зрение. Для поддержания эффекта нужно надевать линзы каждую ночь.
Пожалуй, самое главное - это лечение можно начинать с 5-6 лет. Детям до 18 лет оперативное устранение близорукости не выполняется. ОК-линзы позволяют вести абсолютно привычный образ жизни без ограничений. Можно заниматься спортом, кататься на велосипеде и так далее.
Очевидное преимущество ОК для маленьких пациентов – удобство. Как детям, так и родителям. Мамам и папам надо только проконтролировать своевременное и правильное надевание контактных линз, а также их снятие и качественную обработку.
Нет, не только. Ортокератология идеально подходит как маленьким пациентам, так и взрослым.
Методика показана взрослым людям, которым по разным причинам невозможно провести операцию.
Также ортокератология показана тем, кто по профессиональным показаниям не может носить очки и контактные линзы. Это военные, спортсмены, водители, работники в задымленных или пыльных помещениях и другие.
Очень важно обращаться к специалистам, имеющим опыт подбора ортокератологических линз на высокоточном оборудовании. Жители Алтайского края (и других регионов) могут обратиться в клинику микрохирургии глаза "Евростиль". Более 1000 пациентам этой клиники уже удалось испытать преимущества этих линз. Прием ведут высококвалифицированные врачи-офтальмологи и офтальмохирурги международного класса.
Клиника оснащена новейшим лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим проводить офтальмологическое обследование на высочайшем уровне и устанавливать точный диагноз.
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Тел.: +7 (3852) 669 669, +7 (3852) 66 99 66. Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 16:00. Воскресенье выходной.
Комментарии
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить прием врача и эти линзы? И как часто надо будет приезжать в вашу клинику на консультацию? Заранее спасибо за ответ!