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Не стоит ждать снижения цены: Юрий Матвейко о ситуации с бензином на Алтае

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
"Мы сможем через три-четыре месяца поставить крест на 15 тысячах автозаправочных станций в России", – Юрий Матвейко

Хуже уже было, будет еще, говорят про ситуацию с бензином в России. С этим, пожалуй, согласны и автомобилисты Алтайского края. За семь дней топливо в регионе опять подорожало. По данным центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 27 мая по 3 июня цена на топливо в крае выросла почти на 50 копеек.

А по данным Росстата, с начала года стоимость бензина увеличилась на 7,3%, дизеля — почти на 8%. Убытки считают многие: автовладельцы, транспортные компании, сельхозпроизводители и не только. О том, чего ждать в ближайшем будущем и можно ли надеяться на лучшее, читайте в материале Amic.ru.

Ничего хорошего

Снижения цены ждать не стоит — это факт, говорит эксперт. По словам вице-президента Российского топливного союза (РТС) Юрия Матвейко, самая большая беда в том, что правительство и ФАС после всех обращений РТС приняли ряд мер, но нефтяники не хотят идти на уступки.

"Всю ценовую политику делают нефтяные компании, которые показывают, что у них все хорошо. У них сверхдоходы с осени прошлого года, но надо понимать, откуда эти доходы. А как раз с граждан нашей страны", — рассказал порталу Amic.ru Юрий Матвейко.

О том, что "нефтяники не хотят идти на уступки", свидетельствует неконтролируемый рост цен на нефтепродукцию на оптовом рынке. Основные причины: налоговый маневр, традиционный рост потребления, связанный с сезоном, увеличение акцизов, рост цен на сырую нефть, дешевеющий рубль. Да и выгоднее компаниям торговать на внешнем рынке. Погоня за прибылью приводит к дефициту на внутреннем рынке.

"Когда представитель "Роснефти" говорит, что зачем торговать внутри страны за 50 тысяч за тонну, когда мы можем продать на экспорт за 60 тысяч? Это государственный подход? Когда нам заявляют, что нам все равно на жителей России, мы лучше будем обеспечивать топливом соседние страны. Для меня это несколько вызывающе. Но у нас нефтяным компаниям можно все", — говорит Матвейко.

Команда ФАС и монополия на бизнес

Федеральная антимонопольная служба поручила нефтяникам увеличить поставки автомобильного бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Кроме того, с 1 июня принято решение снизить акцизы на бензин (на три тысячи рублей за тонну) и дизель (две тысячи рублей). Ручным механизмом цены остановили, но это ненадолго. Нефтяные компании заявили, что цены они "заморозили" на месяц. Но только на розницу. Оптовые продолжают расти.

"Нефтяные компании сказали, что на месяц они зафиксировали цены. Но заморозили они розничные цены, оптовые продолжают расти. Сегодня оптовая цена выше розничной. Таким образом, мы сможем через три-четыре месяца поставить крест на 15 тысячах автозаправочных станций в России. По разным данным, это порядка одного миллиона рабочих мест", — рассказал порталу Amic.ru вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Что касается Алтайского края, то в регионе немало АЗС, расположенных на отдаленных территориях. По словам эксперта, это может привести к тому, что люди будут ездить за десятки километров в районные центры, где есть заправки нефтяных компаний, чтобы заправить автомобиль.

Важно понимать, что прибыль теряют, а значит, в первую очередь уйдут с рынка частные АЗС. Те, которые платят налоги в бюджет Алтайского края. Налоговые поступления от заправок нефтяных компаний уходят в другие регионы. Финансового выхлопа Алтайский край от них не видит.

Сегодня доля независимых сетей на рынке около 60% процентов от общего числа АЗС. Если ситуация с бензином не решится в ближайшее время, о конкуренции в розничном секторе можно будет забыть.

"Как можно выписать, условно, 20 предписаний и ни одного штрафа? Если предпринимателя ФАС начинает штрафовать – за молоко, за гречку, была такая история – казнят сразу. А здесь один раз предупредили, один раз оборотный штраф", — отмечает вице-президент Российского топливного союза.

А где выход?

Одна из мер стабилизации ситуации — сократить продажу нефтепродуктов на экспорт. Тогда таких скачков цен внутри страны не будет.

"Здесь вопрос больше лежит в экономической плоскости, но и без политики не обходится. Если исходить из рыночных механизмов, то в ближайшее время рост на нефтепродукты должен продолжиться. Если говорить про политику, то у нас часто бывает так: сказали ценам "стоп", а каким образом это будет и кто от этого будет страдать — никто не думает. У нас "ручное управление" во многих отраслях работает, а в нефтепродукции это особенно заметно", — говорит вице-президент РТС.

Нефтяные компании должны пойти навстречу правительственной комиссии под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Козака. "Инициативы, которые мы предлагали (они абсолютно разумные, реальные), могут стабилизировать цены. Возможно, конечно, нефтяникам придется в какой-то степени сократить прибыль, но других вариантов для стабилизации цен  нет", — говорит Юрий Матвейко.

"Уменьшить акцизы и наполнить рынок. Ограничить экспорт. Вот тогда возможна стабилизация, по крайней мере, мы сохраним цены, которые есть сегодня. Это уже политические вещи, исправить которые может только высшее должностное лицо", — говорит Матвейко.

Во время "Прямой линии" с президентом, которая прошла 7 июня, глава государства заявил, что сейчас правительство предпринимает дополнительные меры в данном вопросе, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

"Сейчас правительство решает эту проблему. Ситуация возникла из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов. Были снижены цены на акциз по бензину и дизтопливо, принято решение отменить повышение акцизов, к осени будут приняты меры по стабилизации ситуации на рынке", — отметил Путин.

Чем обернется подорожание бензина?

В конечном итоге рост цен на топливо обернется удорожанием чуть ли не всех товаров и услуг, начиная с проезда, заканчивая питанием.

"Страдают все, начиная с простых бюджетников, у которых сверстаны бюджеты с учетом корректировки цен на уровень инфляции. Автомобилисты страдают. Я думаю, что в ближайшее время это отразится и на перевозке пассажиров. За собой такая ситуация повлечет массу негативных последствий

Пострадают все – от бизнеса и простых жителей до бюджетников. Мы "скорую помощь" заправляли по 38 рублей в конце прошлого года. Сейчас "скорая помощь" будет заправляться условно за 43 рубля. Это огромные деньги. Сейчас пойдет волновое повышение цен чуть ли не на все услуги", — отмечает эксперт.

Что касается прогнозов, то, по словам экспертов, рост цен продолжится.

"Я думаю, что если нефтяные компании в ближайшее время не будут выполнять решения комиссии под руководством Козака, то рост цен продолжится, вне зависимости от ВИНКов. Необходимы финансовые санкции в адрес нефтяников за нарушение закона "О защите конкуренции", — резюмирует Юрий Матвейко.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2018 12:06
Filin

безнаказанность ведет к вседозволенности. Похоже, что страной руководит не правительство, а нефтяные компании

0  0
8.06.2018 12:06
- гость -

Кто у нас хозяин недр по Конституции?

0  0
8.06.2018 12:12
гость

Надо заменить бензином из Саудовской аравии по 14 р. за литр и все !

0  0
8.06.2018 12:22
- гость -

надо уволить директора роснефти без выходного пособия и назначить путина

0  0
8.06.2018 12:45
- гость -

Коль за счет маневра цены задрали. Понятно, что отпускать их не будут.
Посмотрим, чем же эти маневры закончатся.

0  0
8.06.2018 12:46
- гость -

8.06.2018 12:06 - Не дури!

0  0
8.06.2018 12:54
- гость -

"А город подумал, а город подумал - ученье идут!"

0  0
8.06.2018 12:56
- гость -

Понятно, что отпускать их не будут

ну дык уже ввели мораторий, так сказать зафиксировали прибыль ))

0  0
8.06.2018 12:57
- гость -

Кстати у казахевичей соляра и бенз по 30 рублей. Хорошо что у них нет "маневраторов" и прочих Матвеек.

0  0
8.06.2018 12:59
- гость -

Говорят, где матвейко прошёл - кацману своровать нечего. Врут?

0  0
8.06.2018 13:19
- гость -

Президент пообещал взять под контроль цены на бензин&#8205; - с 2000 г. он уже под контролем а цена на бензин стремится неуклонно в верх в не зависимости от стоимости нефти. Пообещал но не сделал стиль работы такой нашего пу "народ 76% все схавает".

0  0
8.06.2018 13:26
- гость -

Все под контролем.

0  0
8.06.2018 13:28
- гость -

"Кстати у казахевичей соляра и бенз по 30 рублей."
-----
Нашу страну оккупировали. Можно было бы провести референдум по присоединению к Казахстану, но это противоречит оккупантским законам

0  0
8.06.2018 13:40
Злая гостья

Вся политика направлена на поощрение вывоза нефтепродуктов за рубеж. Правительству нужны нефтедоллары, а не народ.

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