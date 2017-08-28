"Ожирение — это эндокринное заболевание. К сожалению, сегодня нет эффективных медикаментов для его лечения. Волшебной таблетки не существует", — говорит главный эндокринолог Алтайского края Алла Вигель.

Эксперт стала гостем программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле". Врач-эндокринолог рассказала, при каких симптомах необходимо обращаться к врачу, как лечить избыточный вес, чем опасны советы в интернете, почему в регионе так много больных сахарным диабетом и почему прежде чем планировать беременность, необходимо записаться к эндокринологу.

Подробное интервью читайте на Amic.ru.

- Портал Amic.ru провел опрос на улицах города. Журналисты спрашивали у студентов, что такое сахарный диабет. Оказалось, что подавляющее большинство не знает, что это за болезнь. К чему может привести такая безграмотность?

- На самом деле подростки и их родители очень мало знают о сахарном диабете и о других эндокринных заболеваниях. Я думаю, что это проблема нашего образования. Для школьников необходимо проводить занятия по медицинским вопросам. Хотя бы основы.

- Почему важно об этом знать?

- Давайте разберемся, что такое эндокринная система. Любой человек живет в меняющихся условиях как внешней среды, так и внутренней.

Допустим, сегодня тепло, светит солнце, вы выспались, успели позавтракать и так далее. Завтра будет холодно, соседи мешали уснуть, еле утром встали с кровати. Но ваш организм должен работать в любых условиях. Соответственно, эндокринная система с помощью гормонов регулирует приспособления организма человека к любым условиям. Эндокринная система работает совместно с центральной нервной системой, иммунной. Если у человека появляются сбои в эндокринной системе, то это огромная проблема.

- Эндокринная система влияет на весь организм.

- Это действительно так. Гормоны "говорят" сердцу, почкам, легким и так далее, как работать в условиях меняющейся среды.

- Эндокринолог — это узкий специалист. И мало кто из людей ходит к нему на прием. Кто-то записывается к эндокринологу только лет в 40. Это правильный подход? Если терапевт не направляет проверяться дальше, то и не надо?

- Я думаю, что терапевты видят нарушения и вовремя направляют пациентов к эндокринологу. Есть определенная группа людей, которой требуется посещение эндокринолога. Например, женщины, которые планируют беременность.

- Врачи отмечают, что нет здоровых школьников. У многих подростков есть нарушение эндокринной системы.

- Здесь много факторов, которые на это влияют. Факторы внешней среды: питание, малоподвижный образ жизни.

Если говорить о заболеваниях щитовидной железы, то Россия живет в условиях дефицита йода. Это отражается на работе органа. Факторов достаточно много.

- А как определить, нужен ли мне йод? Наугад брать добавки в аптеках? Покупать соль, обогащенную йодом? Или дополнительное употребление йода надо согласовывать с врачом?

- В большинстве случаев в России есть йодный дефицит. Продается обогащенная йодом соль, хлеб, молоко. Это обязательно для всех. Есть группа людей, которым необходима дополнительная профилактика. Это беременные женщины, дети.

Препараты йода, витамины, где он содержится в больших количествах, все же лучше согласовывать с врачом, желательно с эндокринологом.

- Уровень больных сахарным диабетом второго типа в Алтайском крае чуть ли не самый высокий по России. С чем это связано?

- Сахарный диабет в Алтайском крае очень распространен. Я думаю, что это связано не с тем, что у нас больное население. У нас традиционно очень хорошая эндокринологическая школа, хорошая настроенность терапевтов на выявление сахарного диабета и хорошо поставлена диспансеризация. Поэтому так много выявляют пациентов с сахарным диабетом.

- Много ли детей с сахарным диабетом и с заболеванием щитовидной железы?

- Дети в основном болеют сахарным диабетом первого типа. Количество таких пациентов в мире примерно одинаково. Дети болеют и диабетом второго типа. Это связано с малоподвижным образом жизни, ожирением. Таких пациентов не очень много, но тем не менее они есть. И с каждым годом их количество растет.

Что касается заболевания щитовидной железы, дети у нас болеют и это связано, я повторюсь, с дефицитом йода. Также это влияние Семипалатинского полигона.

- Кто еще в группе риска?

- Что касается проблем с щитовидной железой, то в группе риска женщины. Они чаще всего болеют, потому что этот орган уязвим. У женщин чаще, чем у мужчин, меняется уровень гормонов. Эмоции, беременность — это стресс.

Самая лучшая профилактика болезней эндокринной системы — здоровый образ жизни. И не заниматься самолечением. Я знаю, что люди, которые хотят похудеть, принимают специальные гормональные препараты без назначения врача. Это приводит к плачевным последствиям.

- Люди не очень любят ходить к врачам. В худшем случае они идут в интернет, читают симптомы, спрашивают совета на форумах или у друзей. В лучшем — приходят в аптеки и просят лекарство. К чему это может привести?

- Если мы говорим о гормональных препаратах, то это может сбить эндокринную систему. Если кто-то будет принимать самостоятельно такие препараты, то это нарушит работу всех органов. Такие случаи бывали и в моей практике. Это серьезные последствия. Я никому не рекомендую принимать самостоятельно гормональные препараты. Только по назначению врача.

Есть гормональные препараты, применение которых приводит к выраженным изменениям, к сожалению. Медицина применяет гормональные препараты при лечении различных заболеваний. Если говорить про эндокринологов, то мы назначаем эти препараты, если имеется недостаточность гормонов у человека. Мы не нарушаем, мы восстанавливаем баланс.

Однако я еще раз скажу, что главное — это здоровый образ жизни. Первичен он, а не таблетки.

- Пациенты готовы менять свой образ жизни, привычки, режим? Это очень сложно.

- Это очень сложно. Очень! Особенно пациентам с сахарным диабетом второго типа, которым мы в первую очередь рекомендуем изменить образ жизни, характер питания, физические нагрузки. Как правило, наши рекомендации остаются невыполненными. Но мы стараемся мотивировать наших пациентов.

- А как еще можно мотивировать?

- Иногда люди пугаются. Но, несмотря на страх, они все равно ничего не меняют.

- В большинстве случаев первый симптом того, что идет сбой в эндокринной системе, — это слабость или бессонница. Но кто идет к врачам с этой проблемой?

- Да, выраженные изменения эндокринной системы проявляются другими симптомами. Тогда люди идут к врачам. Но первые симптомы — это слабость, утомляемость, раздражительность, вы правы.

Заболеваний эндокринной системы достаточно много. Если это сахарный диабет, то он проявляется сухостью во рту, жаждой, резким похудением, возникновением гнойничковых заболеваний на коже, длительным заживлением ран.

Сигналом того, что есть проблемы с щитовидной железой, может быть общее самочувствие. Например, сонливость, прибавка веса — это недостаток гормонов щитовидной железы. При избытке гормонов, наоборот, у пациента наблюдается сердцебиение, потливость, дрожь в руках и во всем теле. С другой стороны, какие-то изменения в самой щитовидной железе (узловые образования, увеличение) можно увидеть на шее. Иногда эти проявления видны невооруженным глазом даже окружающим. Также в группе риска пациенты с артериальным давлением, пациенты с избыточным весом и люди, родственники которых имеют заболевания эндокринной системы, прежде всего, сахарный диабет.

Им необходимо обследоваться на предмет выявления заболеваний на ранней стадии.

В любом случае сахарный диабет генетически детерминирован. Даже если у вас нет близких родственников, которые больны этим заболеванием, все равно должна быть генетическая предрасположенность к сахарному диабету. И все остальное: стрессы, неправильный образ жизни, низкая физическая активность — это факторы риска. Могу сказать, что даже если у вас близкие родственники, родители болеют сахарным диабетом, но при этом вы ведете правильный образ жизни, то высока вероятность, что эта болезнь вас не затронет.

- Врачи акушеры-гинекологи говорят, что прежде чем планировать ребенка, необходимо провериться у эндокринолога. Но многие не прислушиваются к рекомендациям. Чем может обернуться такая, простите, халатность?

- Бывают ситуации, когда у женщины есть хроническое эндокринное заболевание и беременность наступает случайно. Это беда для женщины, беда для врача. Мы вынуждены лечить заболевания, но мы это делаем в стесненных рамках. Женщина беременна, и многие процедуры и медикаменты нельзя применять. Женщина тоже страдает. Она хочет родить здорового ребенка, а ее заболевание может отрицательно сказаться на развитии малыша. Если у женщины есть заболевание и она знает об этом, то она обязана привести состояние здоровья в норму, чтобы была достигнута ремиссия. И только тогда можно планировать беременность.

Если у женщины нет эндокринных заболеваний или они не выявлены, то стоить идти к эндокринологу, чтобы выявить наличие скрытых заболеваний, которые могут проявить себя во время беременности. Где тонко, там и рвется. Лучше предотвратить до, чем потом рисковать здоровьем женщины и здоровьем будущего ребенка.

Просто запишитесь на консультацию к эндокринологу, и врач все расскажет.

- Тема лишнего веса. Алтайский край, увы, в лидерах регионов с этой проблемой. И тенденции к тому, что что-то изменится, пока нет. По крайней мере, так говорят специалисты.

- Ожирение – это серьезное заболевание. Это фактор риска сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца и так далее. На это влияет множество факторов. Неправильное питание. Наши дети и подростки в огромном количестве употребляют фастфуд, газировку, сахар. И, конечно, одна из причин — это малоподвижный образ жизни. Дети мало гуляют, не занимаются спортом, в школу их возят родители, они проводят слишком много времени за планшетами и компьютерами. Отсюда и проблемы.

Ожирение — это эндокринное заболевание. Оно очень серьезно влияет на другие органы и системы организма. Это проблема. И, к сожалению, сегодня нет эффективных медикаментов для лечения этого заболевания. Волшебной таблетки не существует.

На самом деле в борьбе с лишним весом главное слово "борьба". Это питание, физические нагрузки. И надо понимать, что вы не сможете похудеть за десять дней. И надо понимать, что эти изменения на всю жизнь. Нельзя месяц сидеть на диете, а потом открывать холодильник и есть все подряд. Такого не бывает.

- Чем опасно похудение на 20 килограммов в месяц и можно ли верить обещаниям в интернете, где предлагают различные препараты для похудения?

- Эти препараты, может, и помогут сбросить вес, но они вредят другим органам. Поэтому я бы не рекомендовала каких-либо таблеток, которые рекламируют в интернете.

А быстрое снижение в месяц приводит к рикошету. Человек резко худеет за десять дней, но организм к такому не готов. Он не дает себя обмануть, и вес возвращается. Снижение должно быть медленным и постепенным, должна быть программа снижения веса. Только тогда это будет безопасно и эффективно.

Наукой доказано, что младенцы на искусственном питании больше подвержены ожирению, чем те дети, которые находились на естественном, грудном вскармливании.