В Барнауле завершил работу онкологический форум. В мероприятии приняли участие врачи со всей России и специалисты из-за рубежа. Интересно, что в этом году кроме лекций и докладов на конференции было много практической части. В частности, на площадке форума провели прямую трансляцию из операционных.

Итоги конференции, стоимость лечения рака в России и за рубежом, проблемы диагностики и доступности новых технологий для населения в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" обсудили с главным онкологом Алтайского края Александром Лазаревым. Подробное интервью читайте на Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Александр Федорович, в Барнауле завершил работу онкологический форум. Мы можем подвести итоги: какую практическую пользу он дал врачам края, а также гостям региона?

- Мы много лет практикуем проведение различного рода конференций с международным участием. Это ускоряет внедрение новейших технологий. Мы можем проводить апробацию каких-то методов задолго до того, как они еще начинают появляться в официальных источниках.

Этот форум отличается от предыдущих масштабом и выраженной практической направленностью. Более тысячи участников, вся Россия, соседние государства, специалисты из Европы, Украины, других стран. Было интересно видеть: а где находимся мы? Представители, которые к нам приезжали, отметили развитие онкологической службы на Алтае. У нас один из самых высоких уровней в России.

- Действительно, это отметили многие специалисты, в частности, исполнительный директор ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока Алексей Каличкин назвал Алтайский край лидером среди регионов СФО, Урала и даже России.

- Понятно, что как бы высоко ни оказывалась помощь, всегда будут существенные недостатки. Потому что наука всегда будет отставать от тех потребностей, которые есть. Сегодня есть целый ряд локализаций, которые мы не умеем диагностировать и лечить. Это надо признавать честно. И так во всем мире.

Мы знаем массу известных людей, от руководителей государств до бизнесменов, актеров, которым не могли помочь лучшие клиники мира, потому что природа рака такова, что сама болезнь не стоит на месте.

Мы научились одним оказывать помощь, а смотришь, тот же диагноз, допустим, рак молочной железы, протекает по-другому. Болезнь очень сильно развивается.

Меняются люди, опухоли, методики тоже должны постоянно меняться. На форуме была возможность представить новинки в вопросах профилактики, новые технологии диагностики, новые методы хирургического лечения. Тут особо мощно звучал блок органосберегающих операций. Мы сегодня ушли от тяжелых операций на молочной железе. В нашем крае они не делаются, в отличие от многих регионов. Мы делаем более щадящие операции, когда сохраняются мышцы, сберегаются в значительной степени ткани и нет той степени инвалидизации больных.

Важно, что на форуме были проведены разборы сложных случаев, где необходимы консультации. Важно, чтобы врач не замыкался только на своей информации, не надо думать, что ты пуп земли. Иной раз неожиданное решение подсказывает твой коллега, который работает по соседству.

- Как оценили форум зарубежные коллеги?

- Они подчеркнули, что сегодня форум, который был проведен, ничем не отличается от тех, которые проводятся на высоком уровне в Америке и в Европе.

- Это приятно слышать.

- Конечно. Можно иметь какой-то местечковый характер, мелкие проблемы обсуждать, например, финансы. Но это проблема есть абсолютно у всех. Мы столкнулись сегодня с тем, что онкология становится все более и более дорогостоящей. Я уже как-то говорил, что население в Европе и Америке не получает половину того, что получают у нас. Мы критикуем нашу медицину, но у нас государство более социально ориентировано, и стандартное лечение имеют возможность получить все. Конечно, не все могут получить сверхдорогостоящее таргетное лечение. Я был в одной из клиник в США, это очень богатая клиника. Там лечатся известные люди, обеспеченные. Центр пустой. А почему пустой?

- Далеко не все могут позволить себе лечение в этой клинике?

- Верно, это людям не по карману. Если даже есть страховка, но она такова, что ты должен всю зарплату туда отдать, и она не покроет затраты. Высокие технологии недоступны пожилому населению в Японии. Тяжелая ноша, когда появляется онкологический больной.

Сегодня, когда стоит такой вопрос, а больные все чаще настаивают на помощи, в интернете собирают деньги. Тут надо быть осторожным.

Если официальная медицина не помогает, то вряд ли сборы помогут.

- Но чудо же возможно.

- Чудес здесь почти не происходит. Это говорит о том, что пока возможности нашей медицины невелики. Возьмите известных артистов, которым собирали много денег, но которых не смогли спасти. Хотя я очень позитивно отношусь к такому роду помощи, потому что он имеет колоссальное социальное значение. Пусть помощь временная, пусть это не излечит человека, но это может подарить несколько месяцев жизни. Так что позитив здесь есть. Это нормально, когда мы всем миром стараемся спасти.

Государство не сможет использовать максимальные возможности для каждого больного. Это мы должны понимать. Это не под силу и самым богатым государствам. Чтобы излечить тяжелую форму рака молочной железы, необходимо от десяти миллионов и больше. Понятно, что на каждого человека не хватит. Таких пациентов много.

- В Москве лечиться дороже, чем в Алтайском крае. Мы можем позволить себе то, что не может позволить Москва?

- У нас разные цели и задачи. В нашем крае сегодня базовые программы хорошо обеспечены для всех. Но не все исследования проводят в онкоцентре. Потому что надо понимать: специализированный центр создан для уточняющей диагностики, не для рутинной. Иногда больной приходит и говорит, что хочет пройти все здесь. Это невозможно. Мы не можем потянуть весь край. Но необходимую диагностику, уточняющую, центр проводит. И тарифы это все покрывают. Здесь вопросов нет.

Другое дело, что недостаточно иметь один кабинет МРТ. Их надо штук 20. В Израиле многомесячные очереди на диагностику. Вот говорят, что там хорошая медицина. Но и там очереди, и там эти же проблемы.

Сегодня главная проблема в области онкологии – это не технологии, это недофинансирование. Современные технологии очень дорогие. Конечно, ресурсов надо много, но за последние годы произошел скачок вперед.

Просто технологии совершенствуются быстрее, финансирование не всегда успевает.

- Диагностика не стоит на месте.

- Начну с того, что сегодня есть проблемы в диагностике. Опухоли разные. Они могут прятаться за другие заболевания. Сегодня в 10-15% случаев врачам составляет огромную трудность определить рак. Это не вина доктора или аппарата – такая коварная болезнь. Но таких случаев становится все меньше и меньше, потому что техника становится умнее и умнее. Сегодня зрительно поставить диагноз недостаточно. Прошлый век. Новые технологии не решают всех проблем, но это шаг вперед. Это значит, что еще части пациентов диагноз поставят рано. Рано поставленный диагноз — это опухоль в несколько миллиметров. Ее даже на рентгене не видно. Это можно сделать только при помощи высоких технологий.

- Часто бывает, что люди просто не идут к врачам и запускают болезнь до критической ситуации?

- Радует, что менталитет постепенно меняется. Мы боремся с табакокурением. И курить стали меньше. Люди стали следить за качеством воды, заниматься спортом. Это повышает сопротивляемость организма. Сегодня многие стали ограниченно принимать спиртное. Мы когда начинали работать, то даже при рано поставленном диагнозе было много отказов от лечения – примерно 30%. И всего за последние десять лет число отказов снизилось. Сегодня это всего 0,9%. Это в три раза меньше, чем по России.

Присутствует другой момент, который нас пугает. Есть категория пациентов, у которых развивается фобия. Допустим, у человека есть различные заболевания, даже серьезные, но не смертельно опасные. Но пациента заклинивает на этом диагнозе, и он настойчиво начинает у себя искать рак.

Но и сегодня если бы максимально использовали возможность, которую дает государство, то не было бы запущенности опухолей наружной локализации. А их у нас почти 50%. Это кожа, слизистые, гинекология, молочная железа, щитовидная. Этого не было бы, если бы люди просто ходили в смотровой кабинет. И мужчины, и женщины. Надо сказать, что женщины более дисциплинированны. Выживаемость женщин выше. Мужчины пока не приучены.

- Можно ли предотвратить рак, чтобы не услышать страшный диагноз?

- Природа рака — это мутация, это основа развития мира. Я начал с того, что рак постоянно меняется. Что было раньше, вот смотрите. На Алтайский край оказал огромное воздействие Семипалатинский полигон. И в модельной группе районов, где заболеваемость раком щитовидной железы была огромной, сегодня эти показатели в три раза ниже, чем на территории Алтайского края.

Произошел естественный отбор. Люди, которые были неустойчивы к болезни, ушли из жизни. Остались те, кто устойчив. Жестоко об этом говорить, но это так.

Если мы перестанем вредить природе, есть что попало, будем заботиться о здоровье, то остановится это страшное заболевание.

Конечно, в значительной степени онкология растет с возрастом. Чем старше, тем ниже сопротивляемость организма развитию опухолей. Первая ласточка была в прошлом году. Я боюсь об этом сильно говорить, но каждый год мы отмечали 2,5% прироста. По России то же самое. И вдруг в 2016 году заболеваемость снижается почти на 1,5%. Что произошло? Это в том числе и заслуга специалистов, которые говорят о вредных привычках, заслуга тех, кто выявляет рак в доинвазивной форме.

- Александр Федорович, есть такое, скажем, народное мнение, что раньше люди болели меньше. Мол, экология лучше была, еда натуральная, поэтому от рака не умирали? Или просто не доживали до рака?

- Вы правы, диагнозов сегодня ставят больше, потому что средняя продолжительность жизни достигла 70 и больше лет. Но экологически неблагоприятный прессинг нарастает. Сегодня надо ценить Алтай. У нас есть районы, где низкая заболеваемость. Там хорошая вода, хорошая еда.