В Барнауле завершил работу онкологический форум. В мероприятии приняли участие врачи со всей России и специалисты из-за рубежа. Интересно, что в этом году кроме лекций и докладов на конференции было много практической части. В частности, на площадке форума провели прямую трансляцию из операционных.
Итоги конференции, стоимость лечения рака в России и за рубежом, проблемы диагностики и доступности новых технологий для населения в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" обсудили с главным онкологом Алтайского края Александром Лазаревым. Подробное интервью читайте на Amic.ru.
Беседовала Татьяна Гладкова.
- Александр Федорович, в Барнауле завершил работу онкологический форум. Мы можем подвести итоги: какую практическую пользу он дал врачам края, а также гостям региона?
- Мы много лет практикуем проведение различного рода конференций с международным участием. Это ускоряет внедрение новейших технологий. Мы можем проводить апробацию каких-то методов задолго до того, как они еще начинают появляться в официальных источниках.
Этот форум отличается от предыдущих масштабом и выраженной практической направленностью. Более тысячи участников, вся Россия, соседние государства, специалисты из Европы, Украины, других стран. Было интересно видеть: а где находимся мы? Представители, которые к нам приезжали, отметили развитие онкологической службы на Алтае. У нас один из самых высоких уровней в России.
- Действительно, это отметили многие специалисты, в частности, исполнительный директор ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока Алексей Каличкин назвал Алтайский край лидером среди регионов СФО, Урала и даже России.
- Понятно, что как бы высоко ни оказывалась помощь, всегда будут существенные недостатки. Потому что наука всегда будет отставать от тех потребностей, которые есть. Сегодня есть целый ряд локализаций, которые мы не умеем диагностировать и лечить. Это надо признавать честно. И так во всем мире.
Мы знаем массу известных людей, от руководителей государств до бизнесменов, актеров, которым не могли помочь лучшие клиники мира, потому что природа рака такова, что сама болезнь не стоит на месте.
Мы научились одним оказывать помощь, а смотришь, тот же диагноз, допустим, рак молочной железы, протекает по-другому. Болезнь очень сильно развивается.
Меняются люди, опухоли, методики тоже должны постоянно меняться. На форуме была возможность представить новинки в вопросах профилактики, новые технологии диагностики, новые методы хирургического лечения. Тут особо мощно звучал блок органосберегающих операций. Мы сегодня ушли от тяжелых операций на молочной железе. В нашем крае они не делаются, в отличие от многих регионов. Мы делаем более щадящие операции, когда сохраняются мышцы, сберегаются в значительной степени ткани и нет той степени инвалидизации больных.
Важно, что на форуме были проведены разборы сложных случаев, где необходимы консультации. Важно, чтобы врач не замыкался только на своей информации, не надо думать, что ты пуп земли. Иной раз неожиданное решение подсказывает твой коллега, который работает по соседству.
- Как оценили форум зарубежные коллеги?
- Они подчеркнули, что сегодня форум, который был проведен, ничем не отличается от тех, которые проводятся на высоком уровне в Америке и в Европе.
- Это приятно слышать.
- Конечно. Можно иметь какой-то местечковый характер, мелкие проблемы обсуждать, например, финансы. Но это проблема есть абсолютно у всех. Мы столкнулись сегодня с тем, что онкология становится все более и более дорогостоящей. Я уже как-то говорил, что население в Европе и Америке не получает половину того, что получают у нас. Мы критикуем нашу медицину, но у нас государство более социально ориентировано, и стандартное лечение имеют возможность получить все. Конечно, не все могут получить сверхдорогостоящее таргетное лечение. Я был в одной из клиник в США, это очень богатая клиника. Там лечатся известные люди, обеспеченные. Центр пустой. А почему пустой?
- Далеко не все могут позволить себе лечение в этой клинике?
- Верно, это людям не по карману. Если даже есть страховка, но она такова, что ты должен всю зарплату туда отдать, и она не покроет затраты. Высокие технологии недоступны пожилому населению в Японии. Тяжелая ноша, когда появляется онкологический больной.
Сегодня, когда стоит такой вопрос, а больные все чаще настаивают на помощи, в интернете собирают деньги. Тут надо быть осторожным.
Если официальная медицина не помогает, то вряд ли сборы помогут.
- Но чудо же возможно.
- Чудес здесь почти не происходит. Это говорит о том, что пока возможности нашей медицины невелики. Возьмите известных артистов, которым собирали много денег, но которых не смогли спасти. Хотя я очень позитивно отношусь к такому роду помощи, потому что он имеет колоссальное социальное значение. Пусть помощь временная, пусть это не излечит человека, но это может подарить несколько месяцев жизни. Так что позитив здесь есть. Это нормально, когда мы всем миром стараемся спасти.
Государство не сможет использовать максимальные возможности для каждого больного. Это мы должны понимать. Это не под силу и самым богатым государствам. Чтобы излечить тяжелую форму рака молочной железы, необходимо от десяти миллионов и больше. Понятно, что на каждого человека не хватит. Таких пациентов много.
- В Москве лечиться дороже, чем в Алтайском крае. Мы можем позволить себе то, что не может позволить Москва?
- У нас разные цели и задачи. В нашем крае сегодня базовые программы хорошо обеспечены для всех. Но не все исследования проводят в онкоцентре. Потому что надо понимать: специализированный центр создан для уточняющей диагностики, не для рутинной. Иногда больной приходит и говорит, что хочет пройти все здесь. Это невозможно. Мы не можем потянуть весь край. Но необходимую диагностику, уточняющую, центр проводит. И тарифы это все покрывают. Здесь вопросов нет.
Другое дело, что недостаточно иметь один кабинет МРТ. Их надо штук 20. В Израиле многомесячные очереди на диагностику. Вот говорят, что там хорошая медицина. Но и там очереди, и там эти же проблемы.
Сегодня главная проблема в области онкологии – это не технологии, это недофинансирование. Современные технологии очень дорогие. Конечно, ресурсов надо много, но за последние годы произошел скачок вперед.
Просто технологии совершенствуются быстрее, финансирование не всегда успевает.
- Диагностика не стоит на месте.
- Начну с того, что сегодня есть проблемы в диагностике. Опухоли разные. Они могут прятаться за другие заболевания. Сегодня в 10-15% случаев врачам составляет огромную трудность определить рак. Это не вина доктора или аппарата – такая коварная болезнь. Но таких случаев становится все меньше и меньше, потому что техника становится умнее и умнее. Сегодня зрительно поставить диагноз недостаточно. Прошлый век. Новые технологии не решают всех проблем, но это шаг вперед. Это значит, что еще части пациентов диагноз поставят рано. Рано поставленный диагноз — это опухоль в несколько миллиметров. Ее даже на рентгене не видно. Это можно сделать только при помощи высоких технологий.
- Часто бывает, что люди просто не идут к врачам и запускают болезнь до критической ситуации?
- Радует, что менталитет постепенно меняется. Мы боремся с табакокурением. И курить стали меньше. Люди стали следить за качеством воды, заниматься спортом. Это повышает сопротивляемость организма. Сегодня многие стали ограниченно принимать спиртное. Мы когда начинали работать, то даже при рано поставленном диагнозе было много отказов от лечения – примерно 30%. И всего за последние десять лет число отказов снизилось. Сегодня это всего 0,9%. Это в три раза меньше, чем по России.
Присутствует другой момент, который нас пугает. Есть категория пациентов, у которых развивается фобия. Допустим, у человека есть различные заболевания, даже серьезные, но не смертельно опасные. Но пациента заклинивает на этом диагнозе, и он настойчиво начинает у себя искать рак.
Но и сегодня если бы максимально использовали возможность, которую дает государство, то не было бы запущенности опухолей наружной локализации. А их у нас почти 50%. Это кожа, слизистые, гинекология, молочная железа, щитовидная. Этого не было бы, если бы люди просто ходили в смотровой кабинет. И мужчины, и женщины. Надо сказать, что женщины более дисциплинированны. Выживаемость женщин выше. Мужчины пока не приучены.
- Можно ли предотвратить рак, чтобы не услышать страшный диагноз?
- Природа рака — это мутация, это основа развития мира. Я начал с того, что рак постоянно меняется. Что было раньше, вот смотрите. На Алтайский край оказал огромное воздействие Семипалатинский полигон. И в модельной группе районов, где заболеваемость раком щитовидной железы была огромной, сегодня эти показатели в три раза ниже, чем на территории Алтайского края.
Произошел естественный отбор. Люди, которые были неустойчивы к болезни, ушли из жизни. Остались те, кто устойчив. Жестоко об этом говорить, но это так.
Если мы перестанем вредить природе, есть что попало, будем заботиться о здоровье, то остановится это страшное заболевание.
Конечно, в значительной степени онкология растет с возрастом. Чем старше, тем ниже сопротивляемость организма развитию опухолей. Первая ласточка была в прошлом году. Я боюсь об этом сильно говорить, но каждый год мы отмечали 2,5% прироста. По России то же самое. И вдруг в 2016 году заболеваемость снижается почти на 1,5%. Что произошло? Это в том числе и заслуга специалистов, которые говорят о вредных привычках, заслуга тех, кто выявляет рак в доинвазивной форме.
- Александр Федорович, есть такое, скажем, народное мнение, что раньше люди болели меньше. Мол, экология лучше была, еда натуральная, поэтому от рака не умирали? Или просто не доживали до рака?
- Вы правы, диагнозов сегодня ставят больше, потому что средняя продолжительность жизни достигла 70 и больше лет. Но экологически неблагоприятный прессинг нарастает. Сегодня надо ценить Алтай. У нас есть районы, где низкая заболеваемость. Там хорошая вода, хорошая еда.
Комментарии
Стрессы, неопределенность в жизни, погоня за "фантиками", слепое следование стандартам внешности и образу жизни (не всегда хорошему) даже в ущерб здоровью ослабляют иммунитет и повышают риски и рака и инфаркта и инсульта.
Лазарев достиг предельного возраста когда он может занимать руководящие пост 70 лет Почему Алтайский Минздрав не увольняет его и нарушает российское законодательство?
Люди мрут как мухи от онкологии, жуть....
"Надо признать, мы не все умеем лечить"
Ну скажите мне, что там должна быть "Ё"
панегирик какой-то
Ну скажите мне, что там должна быть "Ё"
зачем?!
чтобы меньше стали брать в карман за лечение в АКОД?
или чтобы лазарев стал меньше перетягивать одеяло на себя, про которое он говорил на катуни24, в медицине в крае?
или может быть он перестанет сидеть одновременно на 5 руководящих стульях, в реальности нигде не работая толком?
Вот ж, врёт как дышит... Как все чиновники в большей своей массе...
Я расскажу свою ситуацию, если кому то интересна дополнительная информация то поделюсь, пишите на morpheyka@gmail.com. Не могу просто читать подобные заголовки и тем более лицемерные интервью, с посылом у нас лучше чем на Западе.
Моя история, чтобы немного отрезвить народ и сказать что ВАМ никто не поможет в РФ, все что написано в этой статье бред бредский, за исключением фактов, например, природа рака и т.п.:
Мне 33 года. Жене было 35.
Я похоронил жену полгода назад. Осталось двое детей.
Была у нее меланома глаза. Симптомы были вначале мол что то мешает в глазу к вечеру, пелена какая то. Пошли в местную поликлинику, к окулисту, посмотрела. Сказала наверное устаете - покапайте Визин. Две недели капали - эффекта 0. Пошли еще раз, сказала что все хорошо у Вас, глазное дно чистое. Наверное беременность. Мол пройдет ).
Но т.к. мешало все периодически, то собрались САМИ, заплатили деньги и поехали на обследование в МНТК им. Федорова, Новосибирск. После того как там сделали УЗИ глаза, то нашли опухоль в глазу. Обнаружили в Июле 2015, была беременна вторым ребенком (7-8 месяц был). Родила. Прошли повторно обследование в МНТК им. Федорова (замечу все на СВОИ деньги). Они выписали направление в МНТК им Федорова в Москву, но сказали выбивать квоту. Далее опять цикл кабинетов, подача документов на квоту, при этом сказали что уже конец года (дело было в ноябре-декабре) и уже скорее всего не возьмутся и надо ждать следующего года. Я САМ, списался с Москвой, договорился с ними, они пошли на встречу и переоформили одного из отказников на нас (но все же прошел месяц в ожидании квоты). Замечаете, да?! Для онкологических то больных, где каждый день на счету. И это считается еще повезло. Как итог жена съездила провели операцию. Год жили не тужили. Относительно конечно, ибо плановые УЗИ и МРТ делал
Врет как дышит, стандартное отношение и мышление чиновника.
Желаю Вам Александр Лазарев заболеть по профилю и лечиться по стандартам Минздрава РФ, не прибегая к административному ресурсу.
Свою историю расскажу ниже, как противовес тому что лицемерно, практически плюнув в лицо родственникам больных, рассказывает Лазарев.
По данным GLOBOCAN 2012, IARC (Международного Агентства по Исследованию Рака):
"Следует отметить, что в Китае, Индии и России в силу неразвитости ранней диагностики, выявление раковых заболеваний происходит слишком поздно, только в 3-й и 4-й стадии, либо больные умирают без постановки онкологического диагноза. Это приводит к занижению данных по заболеваемости раком (т.е. числу поставленных диагнозов) по сравнению с развитыми странами, где доля выявленных больных в населении существенно выше. Поскольку при соответствующем уровне медицины выживаемость и продолжительность жизни больных, выявленных на 1-й и 2-й стадии, очень высока, то регистрируемое статистикой число больных раком в развитых странах оказывается существенно завышенным по сравнению со слаборазвитыми."
Продолжу, далее рассказ... думал не опубликуется, поэтому пришлось зарегистрироваться...
Продолжаю...
Плановые УЗИ и МРТ делали за СВОЙ счет... ибо аппаратов в поликлинике 1 штука, а людей много, про МРТ вообще можно забыть...
И так... осенью обнаружили метастазы в ПЕЧЕНИ....(особенность рака такая)...
Я прочитал все что можно и РФ литературу и Зарубежную.
По данной тематике, так вот. У нас подход как и 30 лет назад был. Лечим обычной химиотерапией (дакарбазин) с эффектом 1-2 % успеха. Дешево, если не поможет то тогда может быть перейдем на дорогое, если еще потребуется (
После обнаружения, человек у НАС предоставлен сам себе... Я опять списался с МНТК Москва, они сказали приезжайте в Онкоцентр Блохина в Москве, там занимаются лечением таких опухолей. Поехали. Прошли, где нам откровенно хамили в лицо и говорили какого хрена вообще приехали, сидели бы дома и не высовывались, ждали бы своей смерти, мол скажите спасибо что с Вами вообще разговариваем и больше чем химия с дакарбазином вам вообще не светит т.к. вы не дети Путина ( почти дословно передал текст врача из поликлиники Блохина). При этом НИКТО не смотрел диски МРТ ни анализы, по сути ничего нового не назначал - сразу ДАКАРБАЗИН. Дешево, неэффективно, но зато можно написать курс проведен - не помог, до свидания. И ТАК ВЕЗДЕ!!! Не ищут у нас подход к каждому клиенту. Самое главное провести что то, не помогло, напишут эффекта нет, выписан на домашнее лечение в уд. состоянии.
Я читал много литературы (да у меня нет медобразования, но за несколько месяцев по конкретно данному типу опухоли я могу, мне кажется диссертацию защитить, и я понимал что я как ком в горле у врачей наших) т.к. их всех передергивало от того, что они мне откровенно предлагали делать фигню не говоря о вообще новых методиках лечения в мире о современных лекарствах и когда их напрямую спрашивал, то многие говорили они стоят дорого и никто не купит Вам их.
Как итог я по интернету (я хорошо знаю английский) списался с врачем из Барселоны, Испания.
Он пригласил мою жену на испытание лекарств иммунотерапии (Опдиво и Ервой) к слову сказать, в РФ только Ервой был на тот момент одобрен и то как вторая линия терапии ( хотя эффективность его была на уровне 15-20 %, правда цена в районе 10 тыс долларов за 1 капельницу, и минимум надо 4 капельницы), во всем мире же они были одобрены еще 4 года назад для лечения многих типов рака и применяются успешно.
На текущий момент это единственные лекарства, эффективные против меланомы (если исключить таргетные для БРАФ мутации, т.к. она далеко не у всех). Но у нас же это дорого, зачем ими лечить. Проще сразу списать пациента, назначив дакарбазин.
Мы приехали в Барселону, где нам проставили 3 капельницы (Опдиво+Ервой) суммарной стоимостью порядка 40 тыс долларов ( Жена жила в Барселоне 4 месяца). Но к сожалению попали в процент неуспеха и опухоль не среагировала на нас. Были побочки в виде сахарного диабета, но самое интересное что ВСЕ лечение взяла на себя Испанская медицина, там она к слову бесплатна для граждан Евросоюза. И скажу честно ( надо было блог наверное вести) там она на абсолютно другом уровне, это примерно как сравнить Бийск и Москву ( да да разница столь значительна), это отражается в первую очередь в уходе за больными... Постель меняли ежедневно, анализы брали ежедневно, мытье пациентов ежедневно, Палаты двухместные с туалетом и телевизором. Еда индивидуальная, как в самолете, + есть возможность заказать по предпочтениям. Обход группой врачей ежедневно, с получасовым общением с каждым пациентом. Узи раз в неделю и КТ/МРТ раз в месяц.
Вы где нибудь в РФ это видели? Я только лишь думал, ну почему одна из самых больших и богатых стран живет хуже какой то маленькой Испании?!
Даже для нас граждан РФ, Три недели госпитализции и реанимации ( вследствии побочек этих лекарств) стоили ровно 0 ЕВРО. Абсолютно бесплатно.
"Надо признать, мы не всё умеем лечить" – главный онколог Алтайского края
Может быть и умеем, но не хотим, а если и ходим, то только для избранных. Но скорее всего и не умеем и не хотим. Даже попасть к онкологу и пройти полное обследование - это что-то из области фантастики.
Если весь пар от слабенькой машинки российского парохода уходит в гудок о его величии и скрепности - естественно, на все остальное его не остается.
Сергей, спасибо вам за вашу историю...очень жаль, что вам пришлось пройти через все это...искренне соболезную вам...я сама недавно прошла "обследование" в онкоцентре... мясорубка! что тут еще сказать? наша страна с таким интеллектуальным потенциалом и в такой ж..пе, уж простите
Продолжу...
После Испании был выбор либо лечиться за свои в Германии, либо в РФ...
Но уже локальным лечением в виде химиоэмболизации...
И даже тут подход настолько разный...
В местном онкодиспансере сказали... мол вы же понимаете что обречены... я говорю понимаю, но продлить же можно этой технологией. Сказали, если примите решение у нас лечиться, соберем консилиум оценим нужно не нужно, показано или нет. А то может даст Вам эффект на полгода а смысл нам тратить на Вас бюджетные деньги. Лучше потратим на тому у кого шансы побольше.... ну и как обычно вам надо пройти кучу кабинетов, анализы походить посдавать и т.п. ( опять замечу онкобольному, у которого каждый день на счету)
Вы думаете как мы поступили?
Да я потратил свои деньги, потратил порядка 2 млн рублей ( перелеты, проживание, лечение) и лечились мы в Германии. Провели 4 курса химиоэмболизации с микросферами ( опять же новость, знакомая из Краснодара в Питере делала то же самое, ей отказали в микросферах. Сделали как и 20 лет назад, ГУБКОЙ .. кто не в курсе это примерно как купить жигули и мерседес, губка стоит 100 рублей, а бутылек микросфер 1000 евро )))
После 4 курса ей стало хуже когда мы приехали, непонятно было то ли из-за основного заболевания то ли из-за химии проведенной. Я просил положить в обычную больницу либо диспансер, для корректировки и облегчения состояния - негласно сказали, что таких больных не возьмут т.к. статистику им портить незачем. И тут я заплатил в платной больнице уже в РФ (им статистика не так важна) - заплатил порядка 100-150 тыс рублей суммарно за неделю госпитализации с лекарствами...
Конечно, итог был один... Жена умерла... но за это время я только лишь не поседел, нервов и сил положил на это столько, что мне кажется потратил не одну свою жизнь.
И после этого данный чиновник, Лазарев отвечает, что у нас БЕСПЛАТНАЯ медицина, на уровне развитых стран ))) Настолько мне обидно читать подобные статьи... Хочу ему пожелать лишь чтоб все это коснулось его семьи... Может тогда он скажет ПРАВДУ... Или сам тайком пое
30.08.2017 10:06
sergey_liveid
Да, ужасная история, мои соболезнования, если есть деньги надо лечиться за границей, хотя бы есть шанс, в России только мучительная смерть, под сладкоголосое враньё чинуш от медицины