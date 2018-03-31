Эйфелева башня: интересные факты и история создания

31 марта 2018 года Эйфелевой башне исполняется 129 лет. Сегодня это один из самых известных символов Парижа и Франции. Башня воспета в стихах, песнях, кинофильмах. Башня помнит многих знаменитостей, которые любовались Парижем с ее высоты: Эдит Пиаф, Мирей Матье, Юрий Гагарин.... Предлагаем вам узнать немного больше об этом символе Франции.

Просто башня по уникальной технологии

Башня носит имя своего создателя — архитектора Густава Эйфеля. Интересно, что сам Эйфель называл её просто "300-метровая башня".

Перед Эйфелем стояла задача построить башню, которая бы выполняла роль входной арки парижской Всемирной выставки 1889 года.

Сроки были сжатые — всего два года. А такие сложные сооружения до этого времени не возводились. Но справиться с задачей архитектору удалось: для этого он разработал и применил особые методы строительства.

В частности, Эйфель решил собрать башню как конструктор и применял, большей частью, уже изготовленные части. Он велел на этих частях заранее просверлить отверстия для заклепок и даже закрепить две трети от 2,5 млн заклепок, которые потребовались для башни.

Чтобы поднять металлические части архитектор использовал высокие краны, а когда конструкция переросла их по высоте, работу переняли специально сконструированные Эйфелем мобильные краны. Они двигались по рельсам, проложенным для будущих лифтов.

Примечательно, что на протяжении строительных работ башни не произошло ни одного несчастного случая со смертельным исходом.

Предполагалось, что башня простоит 20 лет и ее демонтируют. Но даже эти 20 лет сооружение должно было быть безопасным и не подвергаться разрушительному воздействию коррозии и перепадам температуры.

Гениальный Гюстав Эйфель учел все возможные риски. Он понимал, что для его детища главную угрозу представляет ветер. Поэтому и придумал особую конструкцию башни, через которую беспрепятственно проходят потоки воздуха и сушат ее поверхность после дождя. Сооружение выдержало все испытания. Во время урагана 1999 года скорость ветра превышала 200 километров в час. Однако верхушка башни отклонялась всего на 19 сантиметров.

Бюджет башни

Всего на возведение башни было потрачено 7,8 млн франков. Огромные деньги, но они окупились в первые же годы — только за первые шесть месяцев работы выставки посмотреть "железную даму" пришли более двух миллионов посетителей. В последующие годы поток туристов не иссякал.

"Чудовищная и бесполезная"

Интересно, что "цвет Франции", ее лучшие умы — писатели и художники были возмущена проектом Эйфеля. Они выражали опасения в том, что металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать неповторимый стиль столицы, складывавшийся на протяжении веков.

В 1887 году сразу 300 писателей и художников ( в том числе Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно) направили протест в адрес муниципалитета, характеризуя конструкцию как "бесполезную и чудовищную", как "смехотворную башню, доминирующую над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба".

При этом Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане на первом уровне башни (ныне ресторан "Жюль Верн"). На вопрос, зачем он это делает, если башня ему не по душе, писатель отвечал: "Это единственное место во всём огромном Париже, откуда её не видно".

Демонтаж отменен

Спустя 20 лет демонтировать Эйфелеву башню передумали. Одной из причин этого решения стало появление радио. Наверху башни разместили радиоантенны. Позже отсюда начали транслировать и телепрограммы. Трансляции продолжаются до сих пор, только сегодня к теле- и радиовещанию присоединилась ещё и сотовая связь. Кроме того, на башне находится уникальнейшая метеостанция, с помощью которой изучаются суточные колебания степени загрязнения атмосферы, радиационного фона, атмосферного электричества и т.д.

Фирменный цвет

У башни имеется свой собственный запатентованный фирменный "коричневый-эйфелевый" цвет, похожий на бронзу. Но прежде чем определиться с цветом, башню много раз перекрашивали в разные цвета, от жёлтого до красно-коричневого.

Раз в девять лет 25 маляров-верхолазов в течение 18 месяцев перекрашивают башню. На ее новое "платье" уходит 60 тонн краски.

Башня в огне

Сейчас Эйфелева башня полностью преобразилась из серой конструкции, "простирающейся над городом как чернильная клякса" в гордо освещённый со всех сторон символ Парижа. Впервые освещение на ней включили в 1889 году, в день её открытия — тогда оно состояло из 10 тысяч газовых фонарей, двух прожекторов и установленного на верхушке башни маяка, свет которого был окрашен в синий, белый и красный — цвета национального флага Франции.

В 1900 году газовые лампы было заменены на электрические. А в 1925 году предприимчивый Андре Ситроен, тот самый, который создал концерн "CITROEN", впервые разместил на башне светящуюся рекламу, названную им "Эйфелева башня в огне".

Одно за другим на башне вспыхивали десять изображений, состоящих из 125 тысяч горящих лампочек: силуэт башни, звёздный дождь, полёт комет, знаки Зодиака, год создания башни, текущий год и, наконец, фамилия CITROEN. Эта рекламная акция продлилась до 1934 года, а башня стала самым высоким местом для рекламы в мире.

Современное золотистое освещение впервые было включено 31 декабря 1985 года.

Интересные факты:

Масса металлической конструкции— 7 300 тонн (полная масса 10 100 тонн).

Нижний этаж представляет собой пирамиду (129,3 м каждая сторона в основании), образуемую 4 колоннами, соединяющимися на высоте 57,63 м арочным сводом; на своде находится первая платформа Эйфелевой башни. Платформа представляет собой квадрат (65 м в поперечнике).

На этой платформе поднимается вторая пирамида-башня, образуемая также 4 колоннами, соединяющимися сводом, на котором находится (на высоте 115,73 м) вторая платформа (квадрат в 35 м в поперечнике).

Четыре колонны, возвышающиеся на второй платформе, пирамидально сближаясь и постепенно переплетаясь, образуют колоссальную пирамидальную колонну (190 м), несущую на себе третью платформу (на высоте 276,13 м), также квадратной формы (16,5 м в поперечнике); на ней высится маяк с куполом, над которым на высоте 300 м находится площадка (1,4 м в поперечнике).

На башню ведут лестницы (1792 ступени) и лифты.

На первой платформе были возведены залы ресторана; на второй платформе помещались резервуары с машинным маслом для гидравлической подъёмной машины (лифта) и ресторан в стеклянной галерее. На третьей платформе размещались астрономическая и метеорологическая обсерватории и физический кабинет. Свет маяка был виден на расстоянии 10 км.