Пятница, 22 Июнь, 07:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,79
€ 73,69
426408
34°
Обь
562см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Чтобы помнили: малоизвестные фото Великой Отечественной войны

, ИА "Амител"
22 июня - День памяти и скорби

Страшная трагедия, затронувшая абсолютно всех жителей Советского Союза, и небывалое испытание для нашей страны — Великая Отечественная война – началась 77 лет назад.

Она коснулась каждой семьи и унесла десятки миллионов жизней. Сегодня, в день памяти и скорби, россияне вспоминают тех, кто отдал все для того, чтобы страна жила. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны предлагаем подборку малоизвестных фотографий тех тяжелейших лет нашей истории.

Малоизвестные фото войны
1. Наталья Боде
Бритье советских военнослужащих.

Малоизвестные фото войны

2. Аркадий Шайхет
Москва, 1942 год
Женщины с детьми в бомбоубежище на станции метро "Маяковская" в Москве.

Малоизвестные фото войны
3. Георгий Зельма
Сталинград, 1942 год
Баранов Михаил Дмитриевич (21.10.1921 — 17.01.1943). Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка 289-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта, старший лейтенант.

Малоизвестные фото войны
4. Аркадий Шайхет
Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года.

Малоизвестные фото войны
5. Эммануил Евзерихин
Сталинград, август 1942
Фонтан "Детский хоровод" на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации. Вокзал разбомбили 23 августа 1942 года. Вода извергалась из пастей крокодила и лягушек, сидевших вокруг детей. Фонтан в довоенное время был типовым, аналогичный был, например, в Воронеже. После войны фонтан сначала восстановили, а затем убрали, как не представляющий художественной ценности.

Малоизвестные фото войны
6. Аркадий Шайхет
Карачев, Брянская область, 1943 год
При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы.

Малоизвестные фото войны
7. Марк Марков-Гринберг
На Курской дуге. Обкатка пехоты танками. Красноармейцы в окопе и танк Т-34, который преодолевает окоп, проходя над ними.

Малоизвестные фото войны

8. Михаил Савин
Жиздра, Калужская область, 1943 год
Жиздра — небольшой древний городок на берегу одноименной реки на юге Калужской области, первое упоминание о Жиздре относится к 1146 году. С 5 октября 1941 года город попал в немецкую оккупацию. С февраля по август 1943 года на подступах к городу вновь шли ожесточенные бои. Перед отступлением оккупанты в течение двух недель планомерно уничтожали город, сжигая его поквартально. Каменные церкви и дома взрывались. В результате город был уничтожен полностью. Также были отравлены колодцы, заминированы дороги, тротуары и огороды. Трудоспособная городская молодежь была насильно отправлена в Германию.

Малоизвестные фото войны
9. Наталья Боде
1943 год
Анна Николаевна Хитрых, ее дочь Зоя обнимают своего сына и брата – Володю Хитрых. Их муж и отец, Николай Михайлович Хитрых — младший сержант, командир орудия 2-го истребительного дивизиона 3-й гвардейской истребительной противотанковой бригады. Коммунист. Награжден орденом Отечественной войны II степени за уничтожение в одном бою 6 немецких танков, из них 3 "Тигров" и до взвода вражеской пехоты. Награду получить не успел — погиб в наступлении от осколка вражеской мины 25 июля 1943 года в районе деревни Похвистнево Курской области. Похоронен на месте боя в 2 км от этой деревни. Володе Хитрых гвардии полковник И. Горовенко прикрепил на рукав знак истребителя, который носил отец. На заднем плане снимка офицеры 3-й истребительной противотанковой бригады.

Малоизвестные фото войны
10. Эммануил Евзерихин
Ростов-на-Дону, февраль 1943 года
Мирные жители на улице освобожденного Ростова-на-Дону. Вывеска на здании госбанка на немецком: "Биржа труда".

Малоизвестные фото войны
11. Яков Рюмкин
Сталинградская битва, 1943 год
Советские солдаты везут стрелковое оружие в освобожденном Сталинграде. На санях видно оружие как немецкого, так и советского производства.

Малоизвестные фото войны
12. Эммануил Евзерихин
Ростов-на-Дону, 1943 год
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е.Эндрексон, сержант В.П. Ершаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт.

Малоизвестные фото войны
13. Иван Шагин
1944 год
Сбитый немецкий истребитель Мессершмитт BF.109 врезается в землю.

Малоизвестные фото войны
14. Яков Рюмкин
Советский боец раздувает самовар у блиндажа.

Малоизвестные фото войны
15. Евгений Халдей
Болгария, сентябрь 1944 года
Жители болгарского городка празднуют освобождение от гитлеровцев. Имя человека на переднем плане — Коча Караджев, болгарский партизан.

Малоизвестные фото войны
16. Михаил Савин
1944 год
Советский солдат раздает письма сослуживцам. Оригинальное название фото: "Почта пришла".

Малоизвестные фото войны
17. Михаил Савин
Расчет советской 45-миллиметровой противотанковой пушки меняет позицию.

Малоизвестные фото войны
18. Иван Шагин
Берлин, Германия, май 1945 года
Советские солдаты в вагоне берлинского трамвая. Авторское название снимка — "Первые „пассажиры“ берлинского трамвая".

Малоизвестные фото войны
19. Евгений Халдей
1945 год
Еврейская семья, освобожденная из будапештского гетто.

Малоизвестные фото войны
20. Евгений Халдей
Потсдам, Германия, 1945
Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Потсдамской конференции, проходившей в Потсдаме с 17 июля по 02 августа 1945 года с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.

Малоизвестные фото войны
21. Александр Устинов
Москва, 1945 год
Празднование победы на Большом Каменном мосту у московского Кремля.

Малоизвестные фото войны
22. Александр Устинов
Потсдам, Германия, 1945 год
Потсдамская конференция проходила в Потсдаме с 17 июля по 02 августа 1945 года с участием руководства трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.

Малоизвестные фото войны
23. Яков Рюмкин
Генерал армии Г.К. Жуков

Малоизвестные фото войны
24. Марк Марков-Гринберг
Западная Пруссия, Германия, май 1945 года
Человеческие останки в печи крематория концлагеря Штутгоф. Место съемки: окрестности Данцига (ныне Гданьск, Польша).

Малоизвестные фото войны
25. Наталья Боде
Советские медсестры Ольга Болбас и Мария Гулевич, награжденные медалями "За боевые заслуги", читают благодарственное письмо, пришедшее с передовой позиции от лечившегося в их госпитале военнослужащего РККА.

Малоизвестные фото войны
26. Евгений Халдей
Регулировщица Мария Шальнева. Берлин. 1 мая 1945 г.


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.05.2014 13:00
- гость -

http://politikus.ru/v-rossii/15491-pochemu-evrei-nenavideli-m.-sholohova.html

0  0
11.05.2014 07:31
Андр

Спасибо

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
07:03
И ни в чем себе не отказывай: сколько получают пенсионеры в разных странах 0
06:48
Жизнь – не курорт: на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Белокурихе с 1 июля 0
06:32
Жители села на Алтае не могут добраться до работы из-за нехватки водителей 0
06:23
Чтобы помнили: малоизвестные фото Великой Отечественной войны 2
06:14
Грозы, град и зной до +33 градусов ждут жителей Алтайского края 22 июня 0
06:01
Стой, кто идет: как журналист Amic.ru предотвращал побег из колонии УФСИН 0
05:05
День памяти и скорби начнется в Барнауле с патриотической акции 0
04:04
Создатели "Звездных войн" приостановили разработку спин-оффов 0
03:02
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Липецке 0
02:08
В Петербурге появилось граффити со Станиславом Черчесовым 0
01:02
Памятник Цою открыли в Алма-Ате в день его рождения 0
00:09
Пользователь Twitter предсказал точный счет в играх российской сборной 0
23:54
Житель Челябинска выиграл в лотерею 170 миллионов рублей 0
23:39
Очевидцы: серьезная авария произошла в Барнауле, пострадал ребенок 1
23:18
Роструд порекомендовал сократить рабочий день в жару 0
22:52
Глава Intel покидает свой пост из-за служебного романа 0
22:27
Кикабидзе разъяснил свои слова о Советском Союзе 0
22:11
Молодой житель Алтая пойдет под суд за пьяную езду 0
21:56
Украинский генерал призвал строить ракеты, достающие до Москвы и Петербурга 0
21:32
СМИ назвали причину развода Шнурова с супругой 0
21:13
Барнаульцы сообщили о "фонтане" из-под земли на одной из улиц города 0
20:57
Полицейские в США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion 0
20:33
Экс-губернатору Сахалина предъявили обвинения почти в 20 взятках 0
20:11
Кабмин одобрил завершение налогового маневра в нефтяной отрасли 1
19:54
Литва признала бойкот ЧМ-2018 в России бессмысленным 0
19:26
Кремль поделился подробностями телефонного разговора Путина и Порошенко 0
19:08
Коротко о главном: пожар на хлебозаводе, "Изумрудный" и барнаульский Поток
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:52
Бонусы "Спасибо" от Сбербанка будут начисляться и тратиться по-новому 0
18:31
Песков подтвердил визит советника по нацбезопасности США в Россию 0
18:13
Верховная рада приняла закон о нацбезопасности Украины 0
17:56
Суд назначил старому мосту через Обь нового владельца для ремонтных работ 5
17:49
Кабмин решил распространить закон о сигаретах на вейпы 2
17:32
Рубцовчанин отправился в гости к сыну в Барнаул на самодельном плоту 11
17:21
Подробности пожара на барнаульском хлебозаводе сообщили в МЧС 1
17:06
В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили мумию 4
16:51
Барнаульцы жалуются на огромную свалку рядом с жилым домом 0
16:34
Десять барнаульских школьников вывели на поле футболистов ЧМ-2018 4
16:21
Мошенники от имени МЧС вымогают у алтайских бизнесменов деньги и подарки 1
16:14
Силуанов: пенсии проиндексируют в 2019 году на 7% 24
16:04
Ученые заявили о гибели парка "Изумрудный" без срочной вырубки деревьев 26
15:49
Барнаульцев приглашают на шествие в День памяти и скорби 2
15:33
Движение на улице Деповской перекроют в центре Барнаула на три недели 0
15:24
Сечин назвал причины роста цен на бензин 31
15:11
Евгении Боровиковой продлили руководство алтайской ЛДПР на два года 3
15:03
Пожар на барнаульском хлебозаводе ликвидирован 4
14:50
"Мегафон" принял решение заморозить бренд "Евросеть" 1
14:33
Четыре человека погибли в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 4
14:27
Хлебозавод №4 загорелся в Барнауле 17
14:14
Виктор Цой: 10 фактов из жизни легендарного музыканта, о которых мало кто слышал 15
14:07
Предметы быта 500-летней давности нашли в центре Москвы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.