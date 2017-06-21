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Виктор Цой: 10 фактов из жизни легендарного музыканта, о которых мало кто слышал

, ИА "Амител"
Был ли музыкант кочегаром, имел ли продюсера и кто подарил ему "Москвич"?

Музыкант Виктор Цой  всегда был в центре внимания при жизни, а после смерти стал настоящей легендой. Историки постоянно пытаются лишь скучно анализировать биографию Виктора Цоя. Корреспонденты Amic.ru собрали 10 фактов о музыканте, которые нельзя встретить в музыкальной энциклопедии.

1. Мало кто знает, что единственной работой в кино, которой Цой действительно гордился, была роль каратиста Моро в фильме Рашида Нугманова "Игла".

Биографы группы "Кино" связывают это с тем, что Нугманов, по сути, предложил Цою сыграть самого себя. А вот не менее культовая "Асса" в личной классификации музыканта попала в разряд "Папиного кино" (в этот список попадал вообще любой образчик советского массового или коммерческого кино).

А свое собственное участие в "Ассе" Цой считал ошибкой. "Я не мог угадать, каким будет конечный результат", — рассказывал Цой, — все это на совести режиссера. Я лишь рад, что смотрюсь максимально отдельно от всего, что происходит в этой картине". Действительно, его фамилия в титрах значилась в числе первых – сразу после Сергея Бугаева, Татьяны Друбич и Станислава Говорухина. Однако присутствует в кадре Виктор в общей сложности не больше пяти минут.

2. Цой кочегаром не был.

"Цой – кочегар" для тех, кто лично знал музыканта, такой же оксюморон, как и "Цой на мотоцикле". Этот миф успешно культивировал все тот же Алексей Учитель.

В его картине "Рок" лидер группы "Кино" действительно закидывает уголь в топку – все происходит в теперь уже культовой "Камчатке". Это котельная в подвале дома на улице Зверинской в Петербурге. На самом же деле Цой никаким кочегаром – в полном смысле этого слова – не был. Он числился им официально – по трудовой книжке и лишь для того, чтобы не схлопотать срок по статье 209.1 УК РСФСР "за тунеядство". Друзья Цоя вспоминают, что видели его на "Камчатке" чаще с гитарой в руках, чем с лопатой. Реально же тепло в доме поддерживал коллега Виктора по "Камчатке" – Сергей Фирсов. Сегодня он директор одноименного клуба-музея, расположенного в том самом подвале.     

3. Съемки финальной сцены фильма "Асса", где группа "Кино" играет песню "Перемен", а зрители поднимают над головами зажженные спички "чтобы был огонь до неба", проходили в Зеленом театре в парке Горького.

Зрители вспоминают, что Цой должен был выступать последним. В какой-то момент на сцену вышел режиссер картины с рупором и попросил всех зажечь спички (перед этим члены съемочной группы раздали каждому зрителю по коробке) в момент, когда "Кино" появится на сцене. Когда Цой запел, в толпе зашептали: "Это же фонограмма! Цой – предатель!" Действительно, песня звучала слишком ровно, и было очевидно, что музыканты играют не вживую. А зрители уже кричали от возмущения и бросали на сцену разные предметы Выступление остановили. Снова вышел режиссер, извинился и сообщил, что лидер группы сейчас снова запоет и на этот раз все будет по-честному. После короткого перерыва "Кино" грянуло свою песню "Перемен" вживую. Толпа снова взревела. На этот раз от восторга.

4. Цой работал без продюсера

Юрия Айзеншписа называли продюсером группы "Кино", из-за чего многие поклонники команды посчитали, что рок-н-ролл мертв. На самом деле Айзеншпис выполнял функции только организатора выступлений. Безусловно, с его появлением вырос и коммерческий успех – такого количества концертов, как за последний год существования, группа не давала за всю свою историю.

Однако в творчество Юрий Айзеншпис никогда не вмешивался. Запись в студии, аранжировки, стихи, музыка и даже имидж "Кино" остались прежними, потому что за все это по-прежнему отвечал Цой и сотоварищи. Более того, Виктор Цой когда-то сам пришел к Айзеншпису и попросил о помощи с концертами.

5. Дебютный альбом группы "Кино" под названием "45" был записан в 1982 году при участии музыкантов уже довольно популярного к тому времени "Аквариума".

Мало кто знает, что за звук одной, кстати, культовой песни "Восьмиклассница" ответственен лично Борис Гребенщиков. В какой-то момент он уговорил звукорежиссера Андрея Тропилло пустить его за микшерский пульт. В результате песня номер 2 на стороне "Б" магнитоальбома "45" очень сильно отличается по звучанию от всего остального материала.

6. Впервые на телевидении Виктор Цой появился не как музыкант, а как гость программы центрального телевидения "Монитор".

Ведущий представил лидера группы "Кино" "талантливым резчиком по дереву". Действительно, Цою очень удавались японские фигурки нэцке. Его друзья вспоминали: в 80-е годы в квартире каждого из них обязательно была деревянная фигурка авторства Виктора Цоя.

7. В документальном фильме Алексея Учителя "Последний  герой" на восьмой минуте во время исполнения песни "Следи за собой" в припеве можно услышать, как Цой произносит: "Следи за собой, будь осторожен… папа".

До сих пор неизвестно, к кому музыкант обращается. Вполне возможно, что к собственному отцу – Роберту Максимовичу. У Виктора были сложные отношения с родителем, они не общались несколько лет. Однако незадолго до страшной автомобильной аварии 1990 года, в которой погиб Цой, помирились.

8. Автомобиль, на котором разбился Виктор Цой ("Москвич" 2141), был подарен музыканту Юрием Айзеншписом.

Однако мало кто знает, что к этому моменту у Цоя было два одинаковых автомобиля. Второй "Москвич" лидер группы "Кино" купил сам. Причем перед этим, как было принято в СССР, отстоял за ним огромную очередь. Но сам за руль так ни разу и не сел. Поговаривают, что он подарил вторую машину одной из своих подруг.

9. Цой, несмотря на свой нордический образ, терпеть не мог зиму.

10. Музыкант порой писал мрачные стихи, где в том числе звучали темы смерти, а слово "кровь" употреблялось очень часто, при этом сам музыкант вида крови не выносил.

Напомним, что в Барнауле памятник Виктору Цою был открыт в ноябре 2010 года. Средства на создание памятника в сумме 500 тыс. рублей собирали, что называется, всем миром. Главным вдохновителем идеи установки памятника Виктору Цою стал известный в Барнауле музыкант, спортсмен и общественный деятель Александр Старыгин. Сам он трагически погиб в конце октября 2010-го, но его замысел довели до завершения друзья.

Материал впервые опубликован 10 июня 2015 года.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.06.2015 13:30
Kimi

А где у нас памятник Цою???

0  0
5.06.2015 14:19
Шеврикука

Kimi! Памятник на Соцпроспекте напротив Книжного мира, на территории педа.

0  0
5.06.2015 18:19
- гость -

Шеврикука!
Спасибо!!! Посещу.

0  0
8.06.2015 09:24
- гость -

Есть еще один факт: Цой - жив!

0  0
21.06.2017 11:54
гiсть

Марка надо было брать!

0  0
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