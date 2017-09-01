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Новости

Черный сентябрь: 13 лет трагедии в Беслане. Хроника событий

, ИА "Амител", Евгений Берсенев
1 сентября 2004 года в городе Беслане террористы захватили более 1000 заложников. Этот день стал одной из самых трагических страниц современной истории России.

1 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия) террористами был произведен захват заложников в школе №1. Этот теракт стал одной из самых трагических страниц современной российской истории. 

Как развивались события, вспоминает Amic.ru.
 
1 сентября 2004 года 
 
Захват произошел в 9.05-9.15 утра во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. К школе подъехали автомашины "ГАЗ-66" и "ВАЗ-2107", из которых высадились боевики под предводительством боевика Руслана Хучбарова. 
 
 
Террористы согнали в здание школы более 1100 человек — детей, их родителей, родственников, учителей. Большинство заложников согнали в спортивный зал, в то время как остальные попали в тренажерный зал, душевую и столовую. 
 
 
Боевики забрали у заложников фото- и видеоаппаратуру, изъяли мобильные телефоны. Снаружи школы они установили камеры видеонаблюдения, здание школы было баррикадировано. Заложникам регулярно угрожали расстрелом, периодически террористы стреляли в воздух.
 
В 10.30 возле школы был сформирован оперативный штаб под руководством президента Северной Осетии Александра Дзасохова. 
 
 
Террористы потребовали переговоров с Дзасоховым, президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, главой Совета безопасности России Владимиром Рушайло. 
 
Между 16.00 и 16.30 в школе раздался взрыв и послышались выстрелы. Выяснилось, что рядом с заложниками подорвалась одна из шахидок. Все заложники, оставшиеся после взрыва в живых, были расстреляны. 
 
Вечером в Беслан прибыл детский врач Леонид Рошаль. 
 
 
Но террористы отказались пускать его в здание и принять от него воду и пищу для заложников. Они также отвергли его предложения о свободном выезде в Ингушетию и Чечню и обмене заложников-детей на взрослых. 
 
2 сентября 2004 года
 
На заседании совета безопасности ООН теракт в Беслане был осужден. Участники потребовали освобождения заложников. 
Утром президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к нации. 
Днем бывший президент Ингушетии Руслан Аушев вошел в задние школы и вел переговоры с террористами. Ему удалось убедить их отпустить 26 заложников — грудных детей и их матерей. 
 
 
3 сентября 
 
В ночь на 3 сентября со стороны школы раздалось несколько выстрелов, был ранен милиционер. 
В 13.05 в районе школы прогремели два мощных взрыва. В 13.19 прогремел третий взрыв. 
В 13.30 в школе обрушилась часть крыши, под обломками которой погибло немало заложников. Через образовавшийся проем в стене и окна стали выбегать люди. Террористы открыли по ним огонь. 
 
 
В 13.35 бойцы отрядов "Альфа" и "Вымпел" начинают входить в школу с южной стороны. 
В 13.52 спецназ входит в здание школы и ведет бои с террористами. 
 
 
В 14.07 большая часть здания школы находится под контролем спецназа. 
В 14.55 в больницы Беслана доставлено более 200 пострадавших заложников. 
В 15.00 началась операция по выявлению в Беслане скрывающихся боевиков и их пособников. 
В 15.12 спецназ окружил дом в Беслане, в котором укрылись террористы. 
 
 
В 15.25 школа полностью переходит под контроль спецназа. 
В здании школы после взрывов и последствий штурма идет сильный пожар, на тушение которого прибыли силы МЧС. 
В 16.13 бой в районе школы прекратился. 
В 16.39 к школе подъехали следователи прокуратуры, начались следственные действия. 
Последний террорист был убит в подвале школы в 23.20. 
В ночь на 4 сентября в Беслан прибыл президент России Владимир Путин. 
Из 32 боевиков, принимавших участие в захвате школы в Беслане, 31 был уничтожен. Единственный уцелевший — Нурпаша Кулаев — отбывает пожизненное заключение. 
В результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 — дети. Более 800 человек получили ранения различной степени тяжести. 
 
Материал впервые был опубликован 1 сентября 2015 года.
Автор:
Евгений Берсенев редактор

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Партнёры

Комментарии

1.09.2015 12:19
- гость -

Во всем виноваты Ельцин и Горбачев,которые довели страну до подобной трагедии. Одному гореть в Аду,другому быстрее сдохнуть.

1  1
1.09.2015 12:31
- гость -

Не уж то оставшийся террорист ещё жив?Пол страны его хотят задушить голыми руками
Светлая память погибшим

0  0
1.09.2015 12:34
- гость -

После смерти Горбачёв окажется очень талантливым и выдающимся человеком. Помните как было с Егором Гайдаром.

0  0
1.09.2015 12:54
Anarchy

Что разнылись? Кадыров же Герой России. Царь так сказал

0  1
1.09.2015 12:58
Maldito Ladron

гость - 1 сентября 2015 г.
12:19
Во всем виноваты Ельцин и Горбачев...
_______
?
1 сентября 2004 года в России был один президент. И это был не Ельцин, и не Горбачёв...

0  1
1.09.2015 13:00
Саныч

валите нахрен со свой политикой из этой темы!

20  0
1.09.2015 13:58
- гость -

Ельцин, Горбачев, ... У бандитов совершившив это преступление против человечества есть конкретные имена. Можно, конечно, сунуть голову в песок, как будто ничего не произошло

1  0
1.09.2015 14:13
Эрг Ноор

Саныч
зарегистрированный
Что это бытовуха по твоему? Тема сугубо политическая. Виновна текущая власть ,кто ещё.Допускают чтоб кучка подобных дегенератов сотнями убивают детей. А в итоге тупо откупились деньгами,жесть...
Жалкие двуногие

0  0
1.09.2015 14:33
евпатий коловрат

Страшная трагедия.
Вечная память невинным детским душам и погибшим солдатам.
А тварям-террористам гореть в аду.

1  0
1.09.2015 14:43
- гость -

Вот, что здесь написано:
"В 10.30 возле школы был сформирован оперативный штаб под руководством президента Северной Осетии Александра Дзасохова".

А вот, что говорит Дзасохов:
В штаб я не входил. Но я все равно не могу комментировать события в режиме "я ни в чем не виноват". Я тоже несу моральную ответственность. В одной из газет ("Новая газета". — "Известия" были опубликованы мои показания Генпрокуратуре. Я не знаю, как они туда попали, но подтверждаю — это те показания, которые я давал.
известия: Кем было принято решение, что вы не войдете в штаб? Дзасохов: Меня туда никто не приглашал. Штаб, видимо, формировался в соответствии с действующим законом по терроризму"...

0  0
1.09.2015 16:08
- гость -

Вечная память ребятишкам.... Слезы душат, как их жаль... террористам сволочам всего самого страшного

0  0
1.09.2016 07:52
Ируся

Вечная память всем погибшим в этом аду........простите нас.......

0  0
1.09.2016 08:01
- гость -

Между 16.00 и 16.30 в школе раздался взрыв и послышались выстрелы. Выяснилось, что рядом с заложниками подорвалась одна из шахидок. Все заложники, оставшиеся после взрыва в живых, были расстреляны.

И после этого чего-то ждали еще 2 дня?!

0  1
1.09.2016 08:14
месный

какой Ельцин, вы о чём в то время президентом был - сами знаете кто.
Вто время я читал инфу на чеченских сайтах типа chechen.org и kavkaz.org (вроде так) которые теперь недоступны - сами знаете почему, дак вот там было много инфы по этому поводу в том числе, что они тут не при делах совершенно. В то-же время на некоторых сайтах проскочила инфа, что среди убитых были обнаружены лица которые в это время должны сидеть в тюрьме, а также то, что по тюрьмам некоторые люди - догадайтесь сами из каких служб, вербовали заключённых с большими сроками на некоторое дело обещав им кое что за это. А самое интересное, что была инфа, что самые главные в этом замесе свалили с места действия, причём им какбы со спецом это организовали. С тех пор конечно многое позабыто и тянет уже на слухи - но весьма интересные и занимательные.

0  1
1.09.2016 08:15
,гость

Зачем такие новости 1 сентября с утра?

1  0
1.09.2016 08:21
Имярек aka I am Rhodesian

- гость - 1 сентября 2016 г.
08:01

Между 16.00 и 16.30 в школе раздался взрыв и послышались выстрелы. Выяснилось,
что рядом с заложниками подорвалась одна из шахидок. Все заложники, оставшиеся
после взрыва в живых, были расстреляны.

И после этого чего-то ждали еще 2 дня?!

Вы, простите, специалист по проведению контртеррористических мероприятий? Где служили? ЦСН ФСБ? Или, может быть, в "Автахат Ишим"?

1  0
1.09.2016 08:23
ru.банок

Местный-доказуху в студию,брехло белоленточное!

18  0
1.09.2016 08:32
- гость -

Имярек aka I am Rhodesian
зарегистрированный
1 сентября 2016 г.
08:21

Ну я еще и требования террористов прочитал. Они были невыполнимы.

0  0
1.09.2016 08:43
Берти Вустер

Твари террористы должны гореть не в вымышленном аду, а мучиться в секретных и закрытых тюрьмах. Как вариант сдирать кожу и кормить собакам

0  1
1.09.2016 09:03
- гость -

месный 1 сентября 2016 г.
08:14

Поменьше подобные помойки читай.

9  0
1.09.2016 09:05
- гость -

Берти Вустер
зарегистрированный
1 сентября 2016 г.
08:43

Единственный выживший в тюрьме. Кожей его собак не кормят, но хз, что это такое, пожизненное. Может лучше живьем за пару лет сгноить такого ублюдка или же доя него страшнее всю жизнь в клетке сидеть и раком передвигаться.

1  0
1.09.2016 09:25
- гость -

Во всем виноваты...
Так то их по всем трассам пропустили , доехали без проблем

0  0
1.09.2016 09:28
- гость -

Так то их по всем трассам пропустили , доехали без проблем

И сейчас без проблем доедут. Не видел, чтоб каждую машину трясли.
А сыграть в полечудес и не открывать ящик - это всегда можно.

0  0
1.09.2016 09:29
Берти Вустер

Ничего страшного, жрешь, срешь, смотришь в потолок и молишься своему божочку, остальные террористы тебя героем и страдальцем считают.
Совсем другое дело когда они будут испытывать животный страх от того что их поймают.
Кому то можно все кости раздробить, с другого кожу содрать, третьего сжечь и тд.
Вот это уже реально соразмерное наказание.

0  0
1.09.2016 09:36
BLATNOI 2016

Неофициальная версия

"Новая газета" накануне трагедии опубликовала документальное подтверждение, что о захвате школы было известно за три часа. В 5 утра 1 сентября в МВД (в Шалинском РОВД, Чечня) допрашивали некоего Арсамикова, который рассказал, что именно в Беслане планируется захват школы. "Докладываю, - говорится в отчете "О мероприятиях по раскрытию террористической акции 1 - 3 сентября 2004 г." (документ № 2), - что на 8.00 08.09.2004: проводится работа по проверке информации о том, что 1 сентября 2004 года в 5 часов утра в г. Шали был задержан гражданин Арсамиков. В ходе проведенной работы Арсамиков рассказал, что планируется захват школы в г. Беслан".

Но за этим не последовало никаких повышенных мер безопасности в школах Беслана, занятия не были отменены, не началось прочесывания лесов по дорогам, ведущим к Беслану. "Непредотвращение теракта, повлекшее тяжелейшие последствия", в МВД даже не посчитали должностным преступлением, отмечает издание.

0  0
1.09.2016 09:36
BLATNOI 2016

Неофициальная версия

"Новая газета" накануне трагедии опубликовала документальное подтверждение, что о захвате школы было известно за три часа. В 5 утра 1 сентября в МВД (в Шалинском РОВД, Чечня) допрашивали некоего Арсамикова, который рассказал, что именно в Беслане планируется захват школы. "Докладываю, - говорится в отчете "О мероприятиях по раскрытию террористической акции 1 - 3 сентября 2004 г." (документ № 2), - что на 8.00 08.09.2004: проводится работа по проверке информации о том, что 1 сентября 2004 года в 5 часов утра в г. Шали был задержан гражданин Арсамиков. В ходе проведенной работы Арсамиков рассказал, что планируется захват школы в г. Беслан".

Но за этим не последовало никаких повышенных мер безопасности в школах Беслана, занятия не были отменены, не началось прочесывания лесов по дорогам, ведущим к Беслану. "Непредотвращение теракта, повлекшее тяжелейшие последствия", в МВД даже не посчитали должностным преступлением, отмечает издание.

0  0
1.09.2016 09:37
BLATNOI 2016

Бесланская трагедия: как это было

03.09.2006 14:53
Сегодня исполняется два года со дня трагедии в средней североосетинской школе №1 города Беслана. Два года назад, 1 сентября 2004 года группа вооруженных боевиков в масках и бронежилетах приехала в Беслан и захватила школу №1, где в тот момент проходила утренняя линейка. В заложниках у террористов оказались более тысячи взрослых и детей. В момент захвата и в первые часы после этого боевики убили 17 человек. По неофициальной версии, которую до сих пор отрицает Кремль, главным требованием террористов был вывод российских войск из Чечни. Кроме того террористы заявили, что будут вести переговоры только с высшим руководством России, начиная с президента Владимира Путина. Позже, днем 2 сентября, террористы согласились вступить в переговоры с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, после чего отпустили 26 заложников - женщин и малолетних детей.

В пятницу, 3 сентября, около полудня членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата.

Когда спасатели МЧС начали перетаскивать тела, в спортзале школы раздались два мощных взрыва.

По официальной версии, взрывы были спровоцированы террористами, которые перетаскивая тела, очевидно, по неосторожности, привели к детонации взрывчатки. По неофициальной версии первый и второй взрывы в спортзале, а также пожар произошли в результате выстрела из огнемёта и гранатомёта с пятиэтажных домов напротив школы.

Эти взрывы были вызваны разрывами термобарических гранат, выпущенной из РПО-А и предшествовали штурму здания спецназом. Часть заложников бросилась бежать и боевики открыли по ним огонь. Операция по освобождению людей и ликвидации боевиков продолжалась до позднего вечера пятницы. В ходе нее силовым структурам пришлось применить тяжелое вооружение - танки и огнеметы "Шмель". При этом здание школы было частично разрушено.

По последним данным, в результате теракта 1-3 сентября 2004 года погибли и позднее скончались от ранений 333 человека, в том числе 186 детей.

0  0
1.09.2016 09:38
BLATNOI 2016

Сегодня в городе в 12.05 (киевское время) во всей республике была минута молчания. Именно в это время в школе, захваченной террористами, прогремел первый взрыв. Во дворе школы №1 дети, пострадавшие во время теракта, и их сверстники выпустили в небо 333 воздушных шара (по числу жертв трагедии). На Бесланском мемориальном кладбище состоялось возложение цветов и венков к Древу скорби - памятнику, который был открыт на годовщину теракта. Траурные мероприятия пройдут в воскресенье и во Владикавказе.

Хронология взрывов 3 сентября

13:03. Первый взрыв в спортивном зале (на чердаке спортивного зала) был вызван разрывом термобарической гранаты, выпущенной из РПО-А (реактивного пехотного огнемета термобарического действия), равновероятно, из РШГ-2 или гранатой ТБГ-7В из РПГ-7В1, в чердачном отсеке между крышей и потолком восточной части спортзала, примыкающей к тренажерному залу. В огнемете РПО-А (известном также как "Шмель" к цели посылается не струя горящей жидкости, а снаряд (ёмкость с огнесмесью). Огнесмесь воспламеняется только тогда, когда снаряд достигает цели.

Второй взрыв раздался через 22 секунды, в результате которого образуется дыра под первым от основного здания школы окном спортзала со стороны школьного двора. Взрыв был спровоцирован выстрелом с пятиэтажки №41 по Школьному переулку из РШГ-1 (реактивная штурмовая граната) - гранатой осколочно-фугасного действия с тротиловым эквивалентом 6,1 кг.

После этих взрывов спецподразделения начали штурм школы.

Краткий промежуток времени, в который последовали взрывы, а также цель стрельбы - два боевика-"педалиста", находящиеся в спортзале, позволяют судить о приказе начать силовую операцию, поступившем снайперам ЦСН ФСБ, дислоцирующимися на крыше и пристройке домов по Школьному переулку. В результате обстрела спортзала оба боевика-"педалиста" погибают.

13:04-13:25. Из спортзала убегают способные самостоятельно передвигаться заложники. Выжившие заложники фиксируют, что бомбы, закрепленные террористами в баскетбольных кольцах, на стульях и в центре зала,

0  0
1.09.2016 09:39
BLATNOI 2016

Значительное число заложников в спортзале погибло именно в результате первых двух взрывов. Из спортзала в другие помещения школы были переведены примерно 300-310 заложников, из которых от обстрела погибло примерно 106-110 человек.

Пожар в спортзале возник в результате первого выстрела, фактически в 13:05 поскольку начало гореть чердачное помещение школы, балки потолка и обшивка утеплителем в месте попадания туда термобарической гранаты. Приказ от начальника оперативного штаба генерал-майора ФСБ В.А.Андреева на тушение пожара поступил в 15 часов 10 минут, первая вода в зал поступила в 15:28, то есть через два с половиной часа после начала пожара.

Эта хронология взрывов изложена в докладе члена парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане - Юрия Савельева, который опубликован на сайте "ПравдаБеслана.Ru" под названием "Беслан: правда заложников". Документ представляет собой, с одной стороны, профессиональную экспертизу, с другой стороны, "особое мнение" члена парламентской комиссии Савельева. Это особое мнение Савельева, и оно не совпадает с официальными выводами, сделанными комиссией.

Неофициальная версия

"Новая газета" накануне трагедии опубликовала документальное подтверждение, что о захвате школы было известно за три часа. В 5 утра 1 сентября в МВД (в Шалинском РОВД, Чечня) допрашивали некоего Арсамикова, который рассказал, что именно в Беслане планируется захват школы. "Докладываю, - говорится в отчете "О мероприятиях по раскрытию террористической акции 1 - 3 сентября 2004 г." (документ № 2), - что на 8.00 08.09.2004: проводится работа по проверке информации о том, что 1 сентября 2004 года в 5 часов утра в г. Шали был задержан гражданин Арсамиков. В ходе проведенной работы Арсамиков рассказал, что планируется захват школы в г. Беслан".

Но за этим не последовало никаких повышенных мер безопасности в школах Беслана, занятия не были отменены, не началось прочесывания лесов по дорогам, ведущим к Беслану. "Непредотвращение теракта, повлекшее тяжелейшие последствия", в МВД даже не посчитал

0  0
1.09.2016 09:49
Сумрачный гений

Берти Вустер
зарегистрированный
1 сентября 2016 г.
09:29 Кому то можно все кости раздробить, с другого кожу содрать, третьего сжечь и
тд.

Берти, нормальный человек от нелюдей отличается тем, что он такие вещие не делает и не пускает себе в голову. Максимум - уничтожить при задержании, ИМХО.

0  0
1.09.2016 09:49
- гость -

Бред блатного.

0  0
1.09.2016 09:50
BLATNOI 2016

- гость - 1 сентября 2016 г.
09:49
Бред блатного. С праздником тебя иди в школу ...........

0  1
1.09.2016 11:10
денег нет. держусь

нормальные люди помянут невинно убиенных детей.
а всякий шлак типа "месной" или "блатного" начинают свой оппозиционный бред нести...
у вас совесть вообще есть? вы вообще люди ли?

44  0
1.09.2016 12:53
- гость -

денег нет. держусь 1 сентября 2016 г.
11:10
Когда после терактов в Париже или Бостоне местная путриотическая публика начинала нести свой проправительственный бред, у вас никаких возражений не было?

0  0
1.09.2016 13:01
денег нет. держусь

- гость - 1 сентября 2016 г.
12:53
а там какая то конспирология была? заговоры? нет, всё было очевидно.
никто не придумывал, что теракт в Париже или Брюсселе дело рук ЦРУ и МИ-6. все заклеймили позором арабских террористов.
также все очевидно и с терактом в Беслане, который осуществили ваххабиты.
зачем сейчас бред плести?
вообще не вижу связи в ваших козюлях из носу по поводу терактов в России и в Европе.

0  0
1.09.2016 13:09
- гость -

денег нет. держусь 1 сентября 2016 г.
13:01
никто не придумывал, что теракт в Париже или Брюсселе дело рук ЦРУ и МИ-6. все
заклеймили позором арабских террористов.
---
Лжете.

0  0
1.09.2016 13:23
Берти Вустер

Сумрачный гений,
большое зло выжигается только еще большим злом.

0  0
1.09.2016 14:14
- гость -

13-09 а почему во Франции траур не объявляют по сотням убитых террористами в Африке и на Ближнем востоке? И в России, в том числе. Шарли хебдо, кстати, и Беслан не обошло. Морду бы тебе набить вместе с французом...

0  0
1.09.2016 14:58
Сумрачный гений

Берти Вустер
зарегистрированный
1 сентября 2016 г.
13:23 большое зло выжигается только еще большим злом.

Нет, его просто уничтожают. Извращений не надо, а то что вы написали - это именно оно и есть ИМХО.

0  0
1.09.2016 15:37
месный

для ru.банок 1 сентября 2016 г.
08:23

Нет у меня никаких лент ни белых ни красных ни цветных. Может ты порекомендуеш мне новости исключительно по телевизору зырить не чтоб правильные смотреть только?

Какая доказуха тебе нужна - ищи сам. Однако с тех пор я также читал где-то, что коекто расследовавший это дело серьёзно и как нада толи помер толи чтото с ним стало толи вообще пропал - видать что-то нашел нето.

0  0
1.09.2016 22:38
Джазатор

Сегодня, во время траурных мероприятий пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана».

В акции участвовали Элла Кесаева, Эмма Бетрозова, Жанна Цирихова, Светлана Маргиева и Эмилия Бзарова. У четырех из пяти женщин при захвате заложников в школе погибли дети.

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