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10 интересных фактов о неподражаемой Брижит Бардо

, ИА "Амител"
Очаровательной актрисе исполняется 84 года. Небольшая подборка интересных фактов о жизни артистки

Великолепная Брижит Бардо отмечает 28 сентября свое 84-летие. В день ее рождения портал Amic.ru предлагает подборку фактов из жизни этой прекрасной актрисы.

Факт № 1
В 1949 году девушка по приглашению знакомого ее матери впервые участвовала на показе мод, после чего ее заметили и сняли для журнала Jardin des Modes. Уже в 1950 году она появилась на обложке ELLE, после чего была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом.

Факт № 2
В 1952 году Бардо дебютировала в кино Le Trou Normand. Этот фильм произвел фурор и сделал девушку популярной. В этом же году начинающая актриса вышла замуж за Роже. После удачного дебюта Бардо приглашали такие известные режиссеры, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак и др. Брижит снялась более чем в 50 фильмах, в том числе в известных картинах "Бабетта идёт на войну", "Истина", "Презрение", "Вива Мария!", "Ромовый бульвар".

Факт № 3
Брижит Бардо была символом красоты для юного Джона Леннона. Ее имя упоминается как символ пятидесятых во многих хитах в исполнении The Who (It’s Not Enough), Red Hot Chili Peppers (Warlocks), Боба Дилана (I Shall Be Free), Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself) и Нины Хаген (Frühling in Paris).

Факт № 4
Бардо придерживается вегетарианства  и всегда говорит о себе в третьем лице.

Факт № 5
Убранные сзади в пучок длинные волосы героини одного из ее фильмов "Бабетта идёт на войну" породили новую популярную прическу, так и названную – "бабетта".  А производившийся в Чехословакии в 60-70-е годы дизельный локомотив получил прозвище "Бардотка" – два выпуклых бампера на его носу своими формами явственно напоминали женскую грудь,  по названию понятно, чью именно.

Факт № 6
Считается, что актриса ввела в моду купальник бикини, клетчатую одежду и прическу "кислая капуста".

Факт № 7
Второй муж актрисы пытался повеситься из-за ревности. Секс порой разрушает всё вокруг. В то время был даже использован рекламный слоган "… и дьявол создал Бардо". Вся эта повышенная сексуальность уничтожала  личную жизнь артистки. Мужчины просто не справлялись с ее образом. Ее второй муж, актер Жак Шарье, в порыве ревности пытался повеситься, и она не смогла общаться с их маленьким сыном, которого не пускала к ней семья отца.

Факт № 8
Бардо не снимается с 1973 года. В течение своей 21-летней карьеры в шоу-бизнесе снялась в 48 фильмах, записала 80 песен, выступила в различных музыкальных шоу. Завершила кинокарьеру в 1973 году.

Факт № 9
Музыкальная карьера – неудачный побег от внешности. Парадокс, но Брижит Бардо, записавшая и издавшая как певица несколько альбомов и несколько десятков синглов, известна в этой своей ипостаси больше всего, пожалуй, именно предельно сексуальным номером, от которого она всячески стремилась убежать. Именно с ней в 1967 году Серж Гейнзбур записал свой скандальный эротичный шедевр Je t’aime… moi non-plus. Но запись была спрятана, чтобы… не вызвать гнева тогдашнего мужа Бордо – немецкого бизнесмена.

Год спустя он перезаписал песню с молодой англичанкой Джейн Биркин. Песня стала мировым хитом, а Биркин – звездой. Лишь почти 20 лет спустя, в 1986 году, запись Гейнзбура и Бардо увидела свет, мало кого уже трогая.

Факт № 10
Завершив кинокарьеру, Бардо начала активную деятельность в защиту животных. Она стала для нее страстью, граничащей с одержимостью. Из последнего – она угрожала попросить российское гражданство, если в Лионском зоопарке усыпят двух больных туберкулезом слонов.

Кроме того, с 1990-х неоднократно выступала с критикой миграционной политики и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена "за разжигание межнациональной розни".

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Комментарии

28.09.2015 14:30
ВСЕМОГУЩИЙ

Сегодня отмечает день рождения Фёдор Емельяненко.
Было бы замечательно, если бы дорогая редакция написала о нашем прославленном бойце.

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28.09.2015 14:40
ru.банок

ФИОЛЕТОВО И ПАРАЛЕЛЬНО!
В России есть особи покруче!

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28.09.2017 08:15
- гость -

исполнился 83 года

С русским языком проблемы?

0  0
28.09.2017 11:25
Читатель

Кроме того, с 1990-х неоднократно выступала с критикой миграционной политики и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена "за разжигание межнациональной розни".

Вот, это я и запомню про неё, тут она гораздо круче, чем в кино. Актрисе такой в порно сниматься как Эмилии Кларк.

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