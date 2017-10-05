5 октября в России празднуют День учителя. Они учат нас не только физике, алгебре, русскому языку и литературе. На их занятиях школьники понимают, что такое нравственность, человечность и честность, почему важно быть не просто профессионалом, а хорошим человеком. И, как ни крути, от них во многом зависит, чего в жизни добьется ребенок. Тем хорошим, что есть в нас, мы во многом обязаны нашим педагогам. О любимых учителях редакции ИА "Амител" рассказали известные персоны Алтайского края.

Фото: В.Вдовин

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

"Мне в жизни очень везло на учителей в школе, в университете и в аспирантуре. Я своих учителей хорошо помню, и у меня был один из любимых профессоров — Александр Давыдович Берензон. У него было одно выражение. Он, обращаясь к нам, аспирантам, говорил: "Дорогие мои, убедительно прошу: не доводите мои умные мысли до абсурда".

Фото: Катунь24

Юрий Тен, главный детский хирург Алтайского края:

"Ирина Николаевна Александрова — первый детский хирург Алтайского края. Она организовала нашу детскую хирургию. Она же была первым детским хирургом на Алтае. Вот она нас всех и учила. Она очень добрая, но в то же время очень строгая и принципиальная. Великолепный педагог, хирург. Нас учила быть не только хирургами, но и людьми. Еще я помню очень хорошо профессора Юрия Михайловича Дедерера. Я во многом благодаря ему стал хирургом. Мы думали, чтобы стать хирургом, надо сердце иметь, руки. А он сказал: "Ничего этого не надо. Надо быть просто честным". По отношению к себе, к больным, к болезням, к работе, к коллегам. Надо быть человеком. Я это до сих пор помню. Кстати, на Востоке учителей уважают больше, чем родителей. У нас как-то по-другому. Я учу студентов тому, чему меня учили. Но говорят, что учить-то не надо. Надо просто подавать пример. Если мне это удается, то это прекрасно".

Фото: ИА "Амител"

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка:

"Я учился в школе № 3 в Змеиногорске. Моя первая учительница Тамара Григорьевна Косинова — это образец педагога и человека. Ее давно нет, но память о ней останется со мной навсегда. Это такой человек, который способен вложить душу в ребенка, который способен научить доброму и хорошему. Когда я работал директором школы, то всегда говорил учителям начальных классов, что я всегда буду помнить мою первую учительницу. Она в школе заменяла мне мать. Она завязывала мне ботинки, завязывала мне шапку, она проверяла каждого ребенка, одет ли он, обут, хорошо ли застегнут. Утром, когда мы приходили в школу, она встречала нас возле раздевалки и помогала каждому: кому-то несла портфель, кому-то помогала расстегнуть пуговицы. Я безумно любил этого человека. И люблю. Он навсегда в моей памяти. Моя мама, которая говорила, что учитель всегда прав, была права. Именно Тамара Григорьевна заложила во мне основы той нравственности, справедливости, любви к людям и к миру. Я, может, и нескромно сейчас сказал, но эти черты в первую очередь характеризуют не меня, а мою любимую учительницу. Когда мы встречаемся с моими одноклассниками, мы всегда вспоминаем Тамару Григорьевну как очень светлого и душевного человека. Она у каждого из нас в памяти, и эта память останется до конца моих дней. Просто такие люди не забываются".

Фото: muzkom22.ru

Виктория Гальцева, заслуженная артистка России:

"Я хочу рассказать про своего любимого преподавателя, он, к сожалению, умер в этом году. Это преподаватель, который был в Краснодарской государственной консерватории. Народный артист России, профессор Владимир Сергеевич Бурылев. Абсолютно уникальный человек. Мало того, что он сам был певцом и одно время возглавлял консерваторию, он был бесконечным профессионалом. Как певец, как артист, как педагог. Кроме того, его личные качества не перестают меня восхищать. Он для меня является образцом педагога. Человек, настолько любящий свою работу, настолько любящий, понимающий и ценящий своих студентов, их время, их труд, что им сложно не восхищаться. Он был глубоко порядочным человеком. Бесконечно интеллектуальный. Очень образованный, очень интересный в общении, с потрясающим чувством юмора. Владимир Сергеевич научил нас не только владеть голосом, он научил любить свою профессию, разбираться в ней, научил заниматься самокритикой, научил нас разбираться в мировой музыкальной культуре. Я ему очень благодарна за качества: профессиональные и человеческие. Он был для меня очень близким другом, наставником и прекрасным педагогом".

Фото: Вконтакте

Любовь Березина, директор краевого театра драмы им. В.М. Шукшина:

"Я помню первых учителей, но все-таки самое большое впечатление от моего классного руководителя Галины Семеновны Хован. Слава Богу, она до сих пор жива. У этого человека я училась даже таким тонкостям, как должна выглядеть женщина. Она была всегда такой утонченной, с красивой прической, никогда не повышала голос. Она знала про нас все, она была самым большим другом для нас и для наших родителей. И Галина Семеновна до сих пор наша подружка. Мы всегда приглашаем ее на свои встречи, все ей рассказываем. Знаете, это действительно пример того, каким должен быть учитель. И до сих пор мы всем классом (теми, кто остался) всегда рядом с ней, а она рядом с нами. Как по хорошим, так и по грустным поводам".

Фото из личного архива И.Солнцевой

Ирина Солнцева, депутат АКЗС:

"Моим первым учителем была Лидия Ивановна, к сожалению, фамилию не помню. Первый учитель навсегда остается в памяти. Она научила нас не только читать и писать, но и серьезно относиться к урокам, что всего надо добиваться только своим трудом. Так получилось, что мы жили в новом микрорайоне, и нас всем классом переводили из одной школы в другую. Так что я еще училась и в школе № 37, и в школе № 68, а заканчивала я школу № 80 . В 37-й школе нам преподавала химию учительница Фаина Наумовна. Она была настолько преданной своему делу! Химию же сложно полюбить как, например, литературу. Но она привила такую любовь к своему предмету, что моя тяга к химии стала закладкой будущей профессии — я поступила в медицинский институт. И мало того, что человек любил свою профессию и любил науку, она смогла передать эту любовь нам, детям. И я до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью этого человека. Еще была учительница математики Галина Георгиевна. Я очень любила посещать ее уроки. А потом, когда у нас поменялся учитель, я математику возненавидела".