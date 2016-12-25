Авиакатастрофы продолжают сотрясать мир. В ночь на 25 декабря пропал с радаров и, предположительно, рухнул в Черное море самолет Минобороны РФ, летевший из Сочи в Сирию. На его борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа.

ИА "Амител" вспоминает крупные авиакатастрофы, произошедшие в России и мире за последние годы.

31 октября 2015 года произошло крушение лайнера Airbus-321, летевшего из Египта в Россию. Обломки самолета были найдены на Синайском полуострове в Египте. Погибли 224 человека.

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17 июля 2014 года в Донецкой области потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. По сообщению Википедии, по количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю.



8 марта 2014 года исчез Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс по маршруту из Куала-Лумпур (Малайзия) в Пекин (КНР). Самолет пропал в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после вылета. На борту находились 239 человек, из них 12 членов экипажа. До сих пор не установлено место катастрофы и причины исчезновения самолета. В январе 2015 года власти Малайзии официально объявили всех пассажиров и членов экипажа погибшими. Причиной катастрофы назван несчастный случай.

Самыми крупными в истории человечества считаются авиакатастрофы 11 сентября 2001 года.

11 сентября 2001 года Boeing 767-223ER рейс 11 American Airlines – пассажирский самолет, который был захвачен террористами. Он стал первым самолётом, задействованным в теракте. Преступники направили самолет в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. В катастрофе погибли 92 пассажира самолета и около полутора тысяч человек в результате падения башни.



11 сентября 2001 года Boeing 767-222 авиакомпании United Airlines – второй пассажирский самолет, который захватили террористы в этот день. Самолет врезался в южную башню Всемирного торгового центра. Погибли 65 человек, находившиеся на борту самолета, и около 900 человек, которые находились в башне и рядом с ней.

Российские катастрофы

17 ноября 2013 года. Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Домодедово, потерпел крушение во время посадки в аэропорту Казани. Тогда погибли 50 человек. Среди погибших – сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по региону Александр Антонов.



2 апреля 2012 года. Самолет ATR-72 авиакомпании UTair разбился при взлете в тюменском аэропорту Рощино. Погибли 33 человека. Причина катастрофы – ошибка экипажа.



7 сентября 2011 года в 16:05 мск под Ярославлем разбился самолет Як-42. На его борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив". Команда летела в столицу Белоруссии на игру с минским "Динамо". В авиакатастрофе погибли 44 человека. Среди них игроки, тренеры и обслуживающий персонал клуба, а также летный экипаж. Единственным живым в катастрофе остался инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

20 июня 2011 года. Самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" потерпел крушение под Петрозаводском. Погибли 47 человек, среди них восемь членов экипажа.



14 сентября 2008 года. Boeing-737 потерпел крушение в Перми. При падении борт взорвался, горящие обломки упали на незастроенную местность, повредив участок Транссиба. На борту самолета находились 82 пассажира, в том числе 7 детей, 6 членов экипажа.



22 августа 2006 года самолет Ту-154 компании "Пулковские авиалинии", который следовал рейсом Анапа – Санкт-Петербург, разбился под Донецком. Погибли 170 человек. Причиной аварии стали сложные метеоусловия – была сильная гроза.



9 июля 2006 года Airbus А310-324 авиакомпании S7 Airlines в Иркутске выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в гаражный комплекс. Погибли 152 человека из 203 находившихся на борту. Официальная причина трагедии – ошибка экипажа.

И мы не могли не вспомнить катастрофу 2004 года, в которой погибли барнаульцы.

24 августа 2004 года с разницей в одну минуту были взорваны два пассажирских самолета: Ту-154 авиакомпании "Сибирь" и Ту-134 авиакомпании "Волга Авиаэкспресс". Взрывные устройства на самолеты пронесли террористки-смертницы. Погибли 90 человек. Среди них команда барнаульских бортпроводников: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова и Марина Худеева.



В честь погибших бортпроводников в 2005 году в Барнауле на Власихинском кладбище открыли мемориальный комплекс.

Новость впервые была опубликована 1 ноября 2015 года.