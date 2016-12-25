Авиакатастрофы продолжают сотрясать мир. В ночь на 25 декабря пропал с радаров и, предположительно, рухнул в Черное море самолет Минобороны РФ, летевший из Сочи в Сирию. На его борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа.
ИА "Амител" вспоминает крупные авиакатастрофы, произошедшие в России и мире за последние годы.
31 октября 2015 года произошло крушение лайнера Airbus-321, летевшего из Египта в Россию. Обломки самолета были найдены на Синайском полуострове в Египте. Погибли 224 человека.
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17 июля 2014 года в Донецкой области потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. По сообщению Википедии, по количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю.
8 марта 2014 года исчез Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс по маршруту из Куала-Лумпур (Малайзия) в Пекин (КНР). Самолет пропал в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после вылета. На борту находились 239 человек, из них 12 членов экипажа. До сих пор не установлено место катастрофы и причины исчезновения самолета. В январе 2015 года власти Малайзии официально объявили всех пассажиров и членов экипажа погибшими. Причиной катастрофы назван несчастный случай.
Самыми крупными в истории человечества считаются авиакатастрофы 11 сентября 2001 года.
11 сентября 2001 года Boeing 767-223ER рейс 11 American Airlines – пассажирский самолет, который был захвачен террористами. Он стал первым самолётом, задействованным в теракте. Преступники направили самолет в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. В катастрофе погибли 92 пассажира самолета и около полутора тысяч человек в результате падения башни.
11 сентября 2001 года Boeing 767-222 авиакомпании United Airlines – второй пассажирский самолет, который захватили террористы в этот день. Самолет врезался в южную башню Всемирного торгового центра. Погибли 65 человек, находившиеся на борту самолета, и около 900 человек, которые находились в башне и рядом с ней.
Российские катастрофы
17 ноября 2013 года. Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Домодедово, потерпел крушение во время посадки в аэропорту Казани. Тогда погибли 50 человек. Среди погибших – сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по региону Александр Антонов.
2 апреля 2012 года. Самолет ATR-72 авиакомпании UTair разбился при взлете в тюменском аэропорту Рощино. Погибли 33 человека. Причина катастрофы – ошибка экипажа.
7 сентября 2011 года в 16:05 мск под Ярославлем разбился самолет Як-42. На его борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив". Команда летела в столицу Белоруссии на игру с минским "Динамо". В авиакатастрофе погибли 44 человека. Среди них игроки, тренеры и обслуживающий персонал клуба, а также летный экипаж. Единственным живым в катастрофе остался инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.
20 июня 2011 года. Самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" потерпел крушение под Петрозаводском. Погибли 47 человек, среди них восемь членов экипажа.
14 сентября 2008 года. Boeing-737 потерпел крушение в Перми. При падении борт взорвался, горящие обломки упали на незастроенную местность, повредив участок Транссиба. На борту самолета находились 82 пассажира, в том числе 7 детей, 6 членов экипажа.
22 августа 2006 года самолет Ту-154 компании "Пулковские авиалинии", который следовал рейсом Анапа – Санкт-Петербург, разбился под Донецком. Погибли 170 человек. Причиной аварии стали сложные метеоусловия – была сильная гроза.
9 июля 2006 года Airbus А310-324 авиакомпании S7 Airlines в Иркутске выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в гаражный комплекс. Погибли 152 человека из 203 находившихся на борту. Официальная причина трагедии – ошибка экипажа.
И мы не могли не вспомнить катастрофу 2004 года, в которой погибли барнаульцы.
24 августа 2004 года с разницей в одну минуту были взорваны два пассажирских самолета: Ту-154 авиакомпании "Сибирь" и Ту-134 авиакомпании "Волга Авиаэкспресс". Взрывные устройства на самолеты пронесли террористки-смертницы. Погибли 90 человек. Среди них команда барнаульских бортпроводников: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова и Марина Худеева.
В честь погибших бортпроводников в 2005 году в Барнауле на Власихинском кладбище открыли мемориальный комплекс.
Новость впервые была опубликована 1 ноября 2015 года.
Комментарии
https://www.youtube.com/watch?v=Tyut6eMmzm8
Роснефть захапал юкос.И здесь не могут без еврейской пропаганды.
А что разве не так? Хотя зря он про это вспомнил ))) А про самолёты всё верно сказал, результат повальной оптимизации будь она неладна!
летайте дальше шермай шейха! денег же дадут вашим родственникам на хорошую машинку если что...
Почему падают самолеты?
Патамушта они не птицы...
РДГ зарегистрированный 1 ноября 2015 г. 07:07 Ссылка на очередного либерастного бездельника. Сами ничего тяжелее мышки в руках не держали, но лучше всех знают кому какую нефтекомпанию отдать, как правильно обслуживать самолёты и какая экономика нужна России. Чел глаголит прописные истины типа "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным" с видом первооткрывателя Америки. А на мой взгляд не нужно пиариться на горе людей, лучше скорби молча или поставь свечу за упокой душ погибших.
08:17 Скорбить это правильно, а наказать виновных что бы другим неповадно было ещё правильней!
ckfdf А на мой взгляд не нужно пиариться на горе людей, лучше скорби молча или поставь свечу за упокой душ погибших. +++++++++++++ Кэп очевидность,а три подряд (!) новости с утра в каком смысле оценишь ?
Соболезнования родным и близким. Судя по спискам среди погибших есть жительница Барнаула.
Как говорится:"Представители старшего поколения помнят"
http://www.youtube.com/watch?v=2Poq7tz8oRk
Амик, не надо преувеличивать кол-во жертв. Их и так через чур много, а вы еще и опечатки делаете...
Судя по спискам среди погибших есть жительница Барнаула.
да сейчас по россия 24 сказали что среди пассажиров были с алтайского края.
стюардесса с горного
Видео из исламистского твиттера: https://twitter.com/iq2015_bgd/status/660436092177526784
Фейк это а не видео Пока не расшифровали черные ящики, можно какие угодно версии выдвигать И амик, исправьте кол-во жертв, не красиво это
Они просто все сгорели... http://il24.ru/world/1575-pervye-fotografii-s-mesta-krusheniya-reysa-kgl-9268.html
кто и зачем все эти вбросы делает? то вышли на связь, то слышны крики людей из под обломков и прочую галиматью.
- гость - 1 ноября 2015 г. 10:07 обрати внимание на дату
http://www.algerie1.com/actualite/crash-de-lavion-ukrainien-a-tamanrasset-le-surpoids-de-carburant-serait-la-cause/
За 20 лет это не первая авария пассажирского самолета и, к сожалению, не последняя. Причина одна: расчленение некогда единого "Аэрофлота" на сотни частных компаний. Никто в стране за безопасность полетов не отвечает. Где Министерство гражданской авиации? Разогнали... Последовала утрата единой политики в самолетостроении, ремонте, техобслуживании, подготовке кадров, зарплатах...
11:25 в США нет ни одной гос.компании,но однако же безопасность полетов на высоком уровне. В СССР было много авиакатастроф,просто вам не писали об этом.Гуглите.
На самом деле в США безопасность полётов обеспечивается на довольно низком уровне.
2003 8 января в аэропорту Шарлотт (штат Северная Каролина) небольшой пассажирский турбовинтовой самолет "Бичкрафт-1900-Ди" (Beechcraft 1900D) при взлете перевернулся и упал на ангар авиакомпании "Ю-Эс Эйруэйз" (US Airways). Погибли 19 человек — 17 пассажиров и два члена экипажа.
2004 19 октября в американском штате Миссури в шести километрах от аэропорта города Кирксвилл разбился двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет Jetstream-32 авиакомпании "Корпорейт эйрлайнс". Всего на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Погибли 13 человек, двум пассажирам чудом удалось выжить.
2005 19 декабря у побережья американского города Майами (штат Флорида) практически сразу после взлета упал в океан гидросамолет Грумман (Grumman) G-73. Все находившиеся на борту 20 человек: 18 пассажиров, в том числе трое детей, и двое членов экипажа, погибли.
2006 27 августа самолет авиакомпании "Комэйр" (дочерняя структура авиакомпании "Дельта" CRJ-100 с 47 пассажирами и тремя членами экипажа на борту потерпел катастрофу в Лексингтоне (штат Кентукки). Самолет упал в непосредственной близости от аэропорта сразу после взлета. В результате крушения самолета погибли 49 человек, выжил один.
2008 23 августа двухмоторный самолет потерпел катастрофу в штате Юта. Самолет упал в пустынной местности около аэропорта Каньонлендс Филд (Canyonlands Field). Все находившиеся на борту 10 человек погибли.
2009 13 февраля в нескольких километрах от американского города Буффало на севере штата Нью-Йорк разбился пассажирский самолет, направлявшийся из города Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Буффало. При падении самолет протаранил дом, который в результате происшествия загорелся. Погибли 50 человек — 44 пассажира, четыре члена экипажа самолета, пилот, находившийся на борту самолета, но не входивший в состав экипажа, а также один человек на земле.
2011 21 декабря небольшой частный самолет, на борту которого находилось семь человек, упал на шосс
2011 21 декабря небольшой частный самолет, на борту которого находилось семь человек, упал на шоссе в американском штате Нью-Джерси. В результате авиакатастрофы пятеро человек погибли. Среди них — два инвестиционных банкира из нью-йоркской компании Greenhill & Co. По данным компании, на борту самолета также находились жена и двое детей одного из банкиров. 24 ноября в горах к востоку от столицы американского штата Аризона города Финикс произошло крушение небольшого воздушного судна. По словам очевидцев, самолет врезался в гору и загорелся. Около 21.00 по местному времени (08.00 мск) на помощь потерпевшему крушение самолету отправилась бригада спасателей. В результате авиакатастрофы погибло шесть человек. Частный самолет летел на экскурсию к Горе Суеверий, которая пользуется огромной популярностью среди туристов.
2013 25 мая небольшой двухмоторный пассажирский самолет разбился в американском штате Массачусетс. На борту самолета Piper PA 34, который летел из города Бедфорд в город Рим в штате Нью-Йорк, было три человека. В результате падения пассажиры воздушного судна погибли. Пилот пропал без вести. 21 февраля легкий реактивный самолет Hawker Beechcraft 390/Premier I, на борту которого находились семь человек, совершал регулярный рейс из Нешвилла, штат Теннеси, в аэропорт Томсон-Макдаффи в 30 километрах к западу от города Огаста. Около 20.30 по местному времени (17.30 мск) самолет совершил посадку, после чего выехал за пределы полосы. Пять человек погибли, пилоту и одному пассажиру удалось выжить — они были отправлены в больницу. Возникший после аварии пожар вызвал перебои в электроснабжении, без электричества остались несколько тысяч человек в округе.
2014 В американском аэропорту 10-местный самолет Hawker врезался в здание наземных служб аэропорта. На месте крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Четыре человека лишились жизни из-за столкновения самолета с бетонной конструкцией здания, пятеро получили ранения.
2015 Два небольших самолета столкнулись в воздухе в США. Инцидент произошел недалеко от
Два небольших самолета столкнулись в воздухе в США. Инцидент произошел недалеко от американского города Сан-Диего (штат Калифорния).
В результате авиакатастрофы погибли три человека, сообщает РИА Новости. После крушения в районе инцидента возник пожар, который впоследствии был потушен.
Оба самолета - двухмоторный Sabreliner и одномоторный Cessna 172 - в момент крушения направлялись в местный аэропорт Brown Field Municipal Airport, который находится в 21 километре к юго-востоку от центра Сан-Диего.
Это факты. Которые опровергнуть невозможно.
Часто смотрю по Дискавери разбор аварий самолётов.Каких только причин там не выявляется,вплоть до забывания во время тех обслуживания американскими механиками обратного вкручивания винтов после полного выкручивания.Не надо так сильно хвалить и выгораживать американцев.
Почему падают самолеты? Из-за жажды наживы...
- гость - 1 ноября 2015 г. 12:52
да, да, пилоты продали всю аппаратуру и летели без навигационых приборов, им больше делать было нечего
Пилоты ни при чем, Ботаник. Их сажают на плохо обслуженную железяку с минимальным запасом топлива и толком не отдохнувших. Раньше удивлялся- чего это на ТУшках никогда не трясло раньше, а Боинги вечно в зоне турбулентности, вибрация такая, что вот-вот в воздухе развалится. Выяснилось, что раньше был ответственный хозяин- Аэрофлот. А как приватизировали и начали оптимизировать- топлива на облет плохой зоны уже нет.
13:54 Пилоты ни при чем, Ботаник. Их сажают на плохо обслуженную железяку с минимальным запасом топлива и толком не отдохнувших. ++++++++++ Извините,но иногда полезней жевать,чем писать.
Это был инцидент,не повлиявший на летную годность самолета.Люди ,подписавшиеся за ремонт,выпустили его исправным.
Обоснуй.
CALIBR, поинтересуюсь, как у лётчика - что лучше самолёты Ту, Боинги или Аиробусы?
Это я, 14:15. !Люди, подписавшиеся за ремонт...". Вот и все, собственно...
14:41, и что ? Надо было сложным техническим,через регламенты обосновывать,через чеки контроля - а оно вам надо ,или просто докопаться,как пьяному до радио ? ?
14:22 , что вы имеете под значением " лучше"?
CALIBR зарегистрированный 1 ноября 2015 г. 15:13
14:22 , что вы имеете под значением " лучше"?
Ну как бы в управляемости, в безопасности, в надёжности ну и.т.д. Дак какой самолёт то всё таки лучше? Ту Боинг или Аиробус?
CALIBR, а Вы летали на самолёте Gulfstream V G500 и G550
15:23,все самолеты,допущенные к перевозкам отвечают уровню безопасности на воздушном транспорте.Можно говорить о разном уровне комфорта,экономичности,но безопасность должна быть одинаково обеспечена.
15:27. Ту-154,Ил-76 в качестве КВС.
CALIBR, ради любопытства интересуюсь Вы Барнаульскую лётную школу заканчивали или где то ещё учились
15:43 , военные летные училища готовят летчиков ВВС ,гражданские- пилотов ГА.В моем дипломе указана специальность "пилот ГА"
Данные с 1945 по 2006 год Лидером по числу авиакатастроф являются США. По данным Aviation Safety Network, начиная с 1945 года, там разбилось 630 гражданских самолетов. В результате аварий погибло 9856 человек. Россия занимает второе место по числу авиакатастроф. С 1945 по 2006 год на территории СССР и России произошло 186 аварий. В результате погибло 5637 человек. На третьем месте находится Колумбия.
Следует отметить, что Россия и США лидируют во многом благодаря объему авиаперевозок - чем больше рейсов, тем выше вероятность аварии.
17:06 , сравнение в абсолютном количестве некорректно.
странный заголовок, самолёт изобрели люди, пилоты тоже люди, почему бьются машины, потому что тоже люди за рулем, изобрели тоже люди и т.д., ВСЕ ошибаются, потому что Люди!!!
КАЛИБР, привет! Давно хотел поинтересоваться: в СССР пилотов ГА готовили с возможностью в случае войны сесть в кабину боевого самолета, истребителя или бомбера? У меня родственник военный летчик, рассказывал, что когда он был уже летчиком, их заставляли ТУ-134 взлетать и садить. Класс повышали, что ли, я уже не помню.
An Vlad зарегистрированный 19 марта 2016 г. 10:00
на даты то глянь, здороваешься, это мертвая тема, непонятно, зачем ее вообще выложили
на даты то глянь -------------- Не обратил внимания.
гость -Почему падают самолеты? Патамушта они не птицы...
...но какие же они-самолёты-красивые!...
если НЛО терпят катастрофы, то что говорить о технике созданной примитивным человеком.
Что это сейчас было? Зачем прошлогодний тред выложили?
19.05.2016 14:49 евпатий коловрат Что это сейчас было? Зачем прошлогодний тред выложили? ----------------------- Потому что информационная война идет в полный рост!
"Вы поймите, не бывает некрасивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает"
"Почему падают самолеты?" ============= потому что они тяжелее воздуха и их тянет вниз гравитация Земли
Данные с 1945 по 2006 год Лидером по числу авиакатастроф являются США. По данным Aviation Safety Network, начиная с 1945 года, там разбилось 630 гражданских самолетов. В результате аварий погибло 9856 человек. Россия занимает второе место по числу авиакатастроф. С 1945 по 2006 год на территории СССР и России произошло 186 аварий. В результате погибло 5637 человек. На третьем месте находится Колумбия. ============================ "По данным ArrivedOK.mobi, средний американец летает самолетами 9–11 раз в год, средний европеец 3–5 раз, средний россиянин – 1 раз в два года (в азиатской части России еще реже)."(с) Сравнительная статистика пассажирских авиаперевозок США и России за 2009 год (млн пассажиров): http://www.transportrussia.ru/vozdushnyy-transport/gorizonty-vozrozhdeniya.html
получается, меньше летаем (примерно в 8-9 раз) - меньше и катастроф. число аварий к американским 30%, а людей погибло 57% от американского уровня. неутешительно как-то.
Да просто технологии воруют, а людей списывают, как незначительные потери
An Vlad , доброго дня ! Пилоты ГА в моё время имели по выпуску звание младшего лейтенанта запаса и ВУС 1514 (лётчик ВТА),ну , а если выпускались на АН-2 , то и в ВТА годны были на АН-2,или на другие типы,но с переучиванием.