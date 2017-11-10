Лицо так называемой эпохи "застоя" Леонид Ильич Брежнев умер 35 лет назад — 10 ноября 1982 года. Как известно, советские власти сообщили о кончине генсека с опозданием на сутки. К этому времени граждане уже успели догадаться о случившемся. На экстраординарное событие указывали перемены в сетке центрального телевещания — традиционный концерт в честь Дня милиции был отменен, вместо него показывали сталинский фильм "Депутат Балтики". Похороны Брежнева — первые государственные со времен сталинских — отпечатались в народной памяти. Бюст генсека стал десятым в ряду кремлевского некрополя.

В годовщину смерти советского лидера портал Amic.ru вспоминает не самые известные стороны жизни Брежнева, связанные с покушением на его персону.

Покушение №1: самое известное. Когда 22 января 1969 года генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5", его кортеж на въезде в Кремль был обстрелян младшим лейтенантом Советской армии Виктором Ильиным.

В тот день Ильин похитил из части два пистолета с патронами, переоделся в чужую милицейскую форму и внедрился в таком виде в оцепление у Боровицких ворот. Он открыл огонь из двух пистолетов по второй машине кортежа, в которой, как он рассчитывал, должен был находиться генеральный секретарь.

Преступник успел выпустить восемь пуль, пока его не сбил мотоциклист кортежа, а затем схватили бойцы службы госбезопасности.

В машине, по которой стрелял Ильин, находились космонавты, которым должны были вручать в Кремле ордена, — Леонов, Николаев, Терешкова и Георгий Береговой, который внешне слегка походил на генсека. В итоге Ильин убил водителя Илью Жаркова и ранил несколько человек. Сам Брежнев ехал в третьей машине кортежа и не пострадал.

В это время в прямом эфире шел репортаж из Кремля, однако как только прозвучали выстрелы, трансляция сразу же была прекращена. О покушении общественность узнала только через 20 лет. Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин (1948 года рождения) судом был признан сумасшедшим. Он провел в психиатрических больницах около 20 лет. Сотрудники Казанской больницы вспомнили, что пациент вел себя скромно, хотя и отличался странным поведением, граничащим с манией величия. Ильин надеялся, что убийство генсека приведет к демократическим реформам.

Что интересно, Ильина не уволили из армии: после выхода из психушки в 1989 году он был признан находившимся на больничном.

Покушение №2: террористы Франции. Кроме Ильина, в СССР на Брежнева никто не покушался. Есть данные о том, что в июне 1977 года планировалось покушение на Брежнева во время его визита в Париж на переговоры с Валери Жискар д’Эстеном, президентом Французской Республики.

По сценарию покушения во время посещения Вечного огня у Триумфальной арки Брежнева планировал убить снайпер, засевший на одной из двенадцати улиц, ведущих к арке.

Но, несмотря на то, что террористы во Франции настойчивы (на президента де Голля было совершено к тому моменту несколько покушений), о подготовке преступления стало известно вездесущим сотрудникам "девятки" (бывшее девятое главное управление КГБ СССР, ныне — Федеральная служба охраны).

Так или иначе, но благодаря совместным усилиям советских и французских правоохранительных структур покушение удалось предотвратить. На улицах, которые вели к Триумфальной арке, были сосредоточены 12 тысяч полицейских, 6 тысяч пожарных. Брежнев, благополучно возложив 21 июня 1977 года цветы к Вечному огню и подписав с главой Франции ряд двусторонних документов, вернулся в СССР.

Покушение №3: запасной выход. В мае 1978 года, когда Брежнев находился с визитом в ФРГ, КГБ получило данные о готовящемся покушении. Предполагалось, что оно должно было произойти после обеда с федеральным канцлером Гельмутом Шмидтом. Силовики приняли решение вывести Брежнева через запасной выход, чем и спасли генсеку жизнь.

То, что историки не заостряют внимание на этом случае, объяснимо: 1978 год более запомнился тем, что окружение Брежнева практически не могло уже скрывать болезненное состояние первого лица государства. Современники, встречавшие генсека в то время, сравнивали его с "огромной надувной игрушкой". Он быстро уставал, тяготился официальными мероприятиями, с трудом разговаривал. На фоне тяжелой болезни попытка покушения выглядит какой-то неуместной.

Покушение № 3,5: "из идеологических соображений". Кстати, еще до того, как стать очередным вождем, Брежнев пережил также неудавшееся покушение на свою жизнь. Хотя случившееся и покушением-то нельзя назвать в полном смысле этого слова: самолет, в котором находился Леонид Ильич, обстреляли "из идеологических соображений".

9 февраля 1961 года Брежнев отбыл из Москвы в Гвинейскую Республику с официальным визитом. Около 130 километров на север от Алжира в небе появился истребитель, по виду — французский, сделал три захода на опасно близкое расстояние от самолета и дважды открывал стрельбу по советскому борту.

"Полет шел по плану, небо было чистое, и вдруг наш воздушный корабль подвергся нападению военных самолетов-истребителей колонизаторов, которым явно был не по душе визит советской делегации в молодые страны Африки. Мне хорошо было видно, как истребители заходили на цель, как сваливались сверху, готовились к атаке, начали обстрел… Странно чувствуешь себя в такой ситуации: похоже на войну, но все по-другому. Потому что ничего от тебя не зависит, и единственное, что ты в состоянии сделать — это сидеть спокойно в кресле, смотреть в иллюминатор и не мешать пилотам", — писал Брежнев в своих мемуарах.

Фронтовик Брежнев слыл добродушным и веселым человеком. За годы его правления никаких общественных катаклизмов не случалось. Умер он тихо и спокойно. 10 ноября 1982 года генеральный секретарь ужинал на своей даче вместе со всей своей семьей, там же он лег спать. Когда утром охранник попытался его разбудить, он был уже мертв.