Лицо так называемой эпохи "застоя" Леонид Ильич Брежнев умер 35 лет назад — 10 ноября 1982 года. Как известно, советские власти сообщили о кончине генсека с опозданием на сутки. К этому времени граждане уже успели догадаться о случившемся. На экстраординарное событие указывали перемены в сетке центрального телевещания — традиционный концерт в честь Дня милиции был отменен, вместо него показывали сталинский фильм "Депутат Балтики". Похороны Брежнева — первые государственные со времен сталинских — отпечатались в народной памяти. Бюст генсека стал десятым в ряду кремлевского некрополя.
В годовщину смерти советского лидера портал Amic.ru вспоминает не самые известные стороны жизни Брежнева, связанные с покушением на его персону.
Покушение №1: самое известное. Когда 22 января 1969 года генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5", его кортеж на въезде в Кремль был обстрелян младшим лейтенантом Советской армии Виктором Ильиным.
В тот день Ильин похитил из части два пистолета с патронами, переоделся в чужую милицейскую форму и внедрился в таком виде в оцепление у Боровицких ворот. Он открыл огонь из двух пистолетов по второй машине кортежа, в которой, как он рассчитывал, должен был находиться генеральный секретарь.
Преступник успел выпустить восемь пуль, пока его не сбил мотоциклист кортежа, а затем схватили бойцы службы госбезопасности.
В машине, по которой стрелял Ильин, находились космонавты, которым должны были вручать в Кремле ордена, — Леонов, Николаев, Терешкова и Георгий Береговой, который внешне слегка походил на генсека. В итоге Ильин убил водителя Илью Жаркова и ранил несколько человек. Сам Брежнев ехал в третьей машине кортежа и не пострадал.
В это время в прямом эфире шел репортаж из Кремля, однако как только прозвучали выстрелы, трансляция сразу же была прекращена. О покушении общественность узнала только через 20 лет. Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин (1948 года рождения) судом был признан сумасшедшим. Он провел в психиатрических больницах около 20 лет. Сотрудники Казанской больницы вспомнили, что пациент вел себя скромно, хотя и отличался странным поведением, граничащим с манией величия. Ильин надеялся, что убийство генсека приведет к демократическим реформам.
Что интересно, Ильина не уволили из армии: после выхода из психушки в 1989 году он был признан находившимся на больничном.
Покушение №2: террористы Франции. Кроме Ильина, в СССР на Брежнева никто не покушался. Есть данные о том, что в июне 1977 года планировалось покушение на Брежнева во время его визита в Париж на переговоры с Валери Жискар д’Эстеном, президентом Французской Республики.
По сценарию покушения во время посещения Вечного огня у Триумфальной арки Брежнева планировал убить снайпер, засевший на одной из двенадцати улиц, ведущих к арке.
Но, несмотря на то, что террористы во Франции настойчивы (на президента де Голля было совершено к тому моменту несколько покушений), о подготовке преступления стало известно вездесущим сотрудникам "девятки" (бывшее девятое главное управление КГБ СССР, ныне — Федеральная служба охраны).
Так или иначе, но благодаря совместным усилиям советских и французских правоохранительных структур покушение удалось предотвратить. На улицах, которые вели к Триумфальной арке, были сосредоточены 12 тысяч полицейских, 6 тысяч пожарных. Брежнев, благополучно возложив 21 июня 1977 года цветы к Вечному огню и подписав с главой Франции ряд двусторонних документов, вернулся в СССР.
Покушение №3: запасной выход. В мае 1978 года, когда Брежнев находился с визитом в ФРГ, КГБ получило данные о готовящемся покушении. Предполагалось, что оно должно было произойти после обеда с федеральным канцлером Гельмутом Шмидтом. Силовики приняли решение вывести Брежнева через запасной выход, чем и спасли генсеку жизнь.
То, что историки не заостряют внимание на этом случае, объяснимо: 1978 год более запомнился тем, что окружение Брежнева практически не могло уже скрывать болезненное состояние первого лица государства. Современники, встречавшие генсека в то время, сравнивали его с "огромной надувной игрушкой". Он быстро уставал, тяготился официальными мероприятиями, с трудом разговаривал. На фоне тяжелой болезни попытка покушения выглядит какой-то неуместной.
Покушение № 3,5: "из идеологических соображений". Кстати, еще до того, как стать очередным вождем, Брежнев пережил также неудавшееся покушение на свою жизнь. Хотя случившееся и покушением-то нельзя назвать в полном смысле этого слова: самолет, в котором находился Леонид Ильич, обстреляли "из идеологических соображений".
9 февраля 1961 года Брежнев отбыл из Москвы в Гвинейскую Республику с официальным визитом. Около 130 километров на север от Алжира в небе появился истребитель, по виду — французский, сделал три захода на опасно близкое расстояние от самолета и дважды открывал стрельбу по советскому борту.
"Полет шел по плану, небо было чистое, и вдруг наш воздушный корабль подвергся нападению военных самолетов-истребителей колонизаторов, которым явно был не по душе визит советской делегации в молодые страны Африки. Мне хорошо было видно, как истребители заходили на цель, как сваливались сверху, готовились к атаке, начали обстрел… Странно чувствуешь себя в такой ситуации: похоже на войну, но все по-другому. Потому что ничего от тебя не зависит, и единственное, что ты в состоянии сделать — это сидеть спокойно в кресле, смотреть в иллюминатор и не мешать пилотам", — писал Брежнев в своих мемуарах.
Фронтовик Брежнев слыл добродушным и веселым человеком. За годы его правления никаких общественных катаклизмов не случалось. Умер он тихо и спокойно. 10 ноября 1982 года генеральный секретарь ужинал на своей даче вместе со всей своей семьей, там же он лег спать. Когда утром охранник попытался его разбудить, он был уже мертв.
Комментарии
Главное, что не было катаклизмов...как достало житие в эпоху перемен в нехорошую сторону.
Дядька 10 ноября 2016 г.
11:57
Афганистан - это не катаклизм? Что-то с памятью у людей совсем нехорошо...
Это не катаклизм за 8 лет 11 тысяч немного по сравнению с убытком от дряной водки и гнилой колбасы.. Погуглите гость статистику...