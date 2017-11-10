Изобретатель знаменитого и легендарного АК (автомата Калашникова), сам Михаил Калашников обрел свой законный статус легенды уже в постсоветский период. Об этом выдающемся человеке, со дня рождения которого 10 ноября исполняется 98 лет, вспоминает портал Amic.ru.

Неизвестная легенда

Каждый мужчина, прошедший суровую, но врезающуюся в память на всю жизнь армейскую школу, держал в руках АК. Хотя бы во время присяги.

В советский период имя изобретателя автомата было овеяно мифами и легендами. Между собой солдаты говорили, будто Калашников погиб на войне, после которой будто бы и были найдены чертежи автомата. Говорили, что на самом деле Калашников – эмигрант, вернувшийся в Советский Союз со своим чудо-оружием. По словам третьих, Калашников умер в 70-е годы.

Сомнения развеял один из офицеров, сообщивший, что Калашников жив-здоров, трудится в Ижевске и вроде бы даже родился на Алтае.

Последний факт, помнится, удивил и обрадовал автора этих строк. Правда, найти ему широкое подтверждение долгое время не удавалось, кроме скупых строчек в одиннадцатом томе "Большой советской энциклопедии" (1973 год выпуска), где говорилось, что Калашников Михаил Тимофеевич родился в селе Курья Алтайского края и "в послевоенный период разработал образец стрелкового оружия, на базе которого был создан автомат под названием "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947".

Позже выяснилось, что знаменитый конструктор родился в многодетной крестьянской семье, в которой из 19 родившихся детей выжили восемь.

В 1930 году его отец Тимофей Александрович Калашников был признан кулаком, после чего семья была сослана в поселок Нижняя Моховая Томской области.

Но Михаила всегда тянуло в родные края. Закончив седьмой класс средней школы, Михаил, который в ту пору живо интересовался техникой, вернулся на Алтай, однако найти работу здесь не смог и вернулся к родителям. А спустя несколько месяцев он снова приехал на Алтай, где впервые и познакомился с устройством оружия. Правда, тогда это был пистолет браунинг, который он самостоятельно разобрал и собрал. Возможно, в процессе разборки-сборки пистолета Калашников понял, что одно из главных преимуществ любого вида оружия – легкость и простота обращения с ним. И его будущее изобретение было именно таким.

Изобретатель-самоучка

В 18 лет Михаил Калашников уехал из Курьи в Казахстан, где трудился учетчиком депо на станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги. Там он познакомился с рабочими разных специальностей — машинистами, слесарями, токарями. И, по собственным воспоминаниям, тогда-то у него и родилось желание сконструировать что-нибудь самому.

Первые свои изобретательские навыки он проявил во время армейской службы в городе Стрый на Западной Украине. Там он разработал приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, счетчик моторесурса танка и др. Прибор учета, кстати, был рекомендован к серийному производству, но его внедрению помешала война, и не были проведены необходимые процедуры – испытания, согласования и т.д.

Уже в начале войны Калашников был направлен старшим сержантом в танковую часть. В октябре 1941 года получил тяжелое ранение в боях под Брянском. Доктора рекомендовали ему шестимесячный курс реабилитации, для прохождения которого он отправился в уже знакомый Матай, где вернулся к изобретательству. Там он с помощью специалистов депо создал образец пистолета-пулемета. Это оружие заинтересовало специалистов, и молодого конструктора отправили в Алма-Ату, где он создал более совершенный образец. Этот образец изучил выдающийся военный конструктор, начальник Военно-инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского Анатолий Благонравов. Тот, ознакомившись с образцом, дал в целом отрицательный отзыв (он нашел образец более сложным, чем уже существующие аналогичные модели), но порекомендовал направить талантливого парня на дальнейшее обучение. И с 1942 года Михаил Калашников трудился на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления РККА. И там в 1944 году он создал прототип своего знаменитого автомата, а в 1947 году – и сам автомат. После проведенных испытаний и выпуска первой партии в 1949 году он получил Сталинскую премию.

Оружейник как суперзвезда

Мировая слава Калашникова началась в самом начале 90-х годов. В 1990 году он приехал в США, встретился там с Юджином Стоунером, создателем автоматической винтовки М16 – своего рода конкурента АК. Во время поездки советского изобретателя встречали как кинозвезду, его портреты помещали на первые полосы крупнейшие издания.

В 90-е годы его завод ИЖ переживал нелегкие времена. В одном из интервью в 1998 году конструктор рассказывал: "У нас на предприятии рабочие требуют выплаты долгов по зарплате… Увидели меня и говорят: "Михаил Тимофеевич, скажи там, наверху, чтобы совесть имели!" Я им отвечаю: "Мужики, если бы с каждого автомата мне хотя бы по рублю отчислялось, я бы вам сам все долги выплатил!"

В сентябре 2007 года Калашников приехал на Алтай на празднование 70-летия образования региона. В прессе появилось немало интервью с ним. Оружейник много шутил. "Оружие должно быть красивым, как и женщина!" — это его высказывание точно запомнится надолго.

За год до своей кончины в декабре 2013 года Михаил Калашников в письме патриарху Московскому Кириллу принес покаяние за то, что созданное им оружие приносило смерть и страдания.

Этот шаг изобретателя до сих пор вызывает неоднозначную реакцию его почитателей. Но такова, видимо, участь многих великих изобретателей, когда беспокойство плодами своих открытий бывает не менее сильным, чем радость от их появления.