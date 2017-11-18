Самый главный зимний волшебник – Дед Мороз – отмечает 18 ноября свой день рождения. Впрочем, сколько лет ему исполняется, он точно не помнит – сбился со счета, когда праздновал 2000-летие.

Он даже про свой день рождения однажды забыл – ему напомнили дети. Они посчитали, что Дед Мороз обязательно должен был родиться 18 ноября – именно в этот день на родине российского волшебника – в Великом Устюге – вступает в права настоящая зима и ударяют зимние морозы.

С 1999-го в Великом Устюге появилась официальная резиденция Деда Мороза. Здесь принимают гостей круглый год. Сюда шлют дети и взрослые свои пожелания. И, что самое главное, получают ответы.

Сегодня резиденция зимнего сказочника впечатляет воображение. Великолепный резной Терем Деда Мороза, аттракционы и горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок, прогулки по волшебному зимнему лесу – сюда мечтают попасть все дети.

А в день рождения хозяина резиденции проводится грандиозный праздник. Все родственники Деда Мороза из разных стран собираются вместе: из Германии приезжает Вайнахтсман, из Америки – Санта-Клаус, из Минска – Дед Мороз Белорусский. Из Якутии – Чысхаан, из Карелии – Паккайне, Тол Бабай из Удмуртии и многие другие, ведь у каждого народа есть свой зимний волшебник.

18 ноября в Великом Устюге зажигаются огни на первой российской новогодней елке.

В этот день вотчина Деда Мороза превратится в настоящую Сказочную страну. Сегодня здесь пройдет форум "Сказочная Россия", который объединил более 50 регионов, реализующих или готовых к открытию сказочных проектов.

Участники форума обсудят новые формы внутреннего туризма, раскрывающих потенциал регионов посредством русских сказок и их героев.

Сюрпризом для гостей станет трапезный фестиваль. Гости смогут отведать самые разные вкусности русской и заморской кухни, всего почти 50 наименований кондитерских и выпечных изделий и попробовать, например, "взвар из крапивы и чабреца" или "хот компот".

Специально для тех, кто не сможет приехать на День рождения Деда Мороза, организована онлайн-трансляция главного сказочного события. Она состоится 18 ноября в 16:00 часов (МСК). Посмотреть ее можно на www.dom-dm.ru , https://vk.com/dedmoroz или http://vologda-oblast.ru , http://35tv.ru.

Так как работы у Деда Мороза много и не все дети смогут приехать в Великий Устюг, резиденции волшебника стали появляться и в регионах, в том числе и в Алтайском крае.

Алтайская резиденция находится в Барнауле в парке "Лесная сказка". Кстати, именно сегодня, 18 ноября она открывает Зимний сезон. В честь дня рождения Деда Мороза здесь состоится большой и красивый праздник. Гостей ждут сюрпризы и подарки.

Фото: Алтайская резиденция Деда Мороза

Алтайская резиденция Деда Мороза находится по адресу: улица Энтузиастов, 10а.

А ваши дети уже написали письмо Деду Морозу? О чем они просят самого доброго волшебника? А вы сами чего бы попросили у Деда Мороза?