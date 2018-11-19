"Всесоюзный староста" Михаил Калинин родился 143 года назад — 19 ноября 1875-го. Несмотря на то, что его жизнь и биография никогда не умалчивались, а значение не затушевывалось, о его роли в отечественной истории до сих пор известно не так много. Между тем, если перевести его руководящий пост на язык современных понятий, можно сказать, что он был "советским президентом", как его неоднократно и называли в западной прессе.

Портал Amic.ru в день рождения Михаила Калинина вспоминает об этой неоднозначной и отчасти загадочной фигуре нашей истории.

Обманчивая внешность

Михаил Калинин родился 19 ноября 1875 года в крестьянской семье в деревне Верхняя Троица Корчевского уезда Тверской губернии. Это крестьянское происхождение всегда выделяло его отношение к процессам и преобразованиям в советском селе. Нередко это отношение отличалось от того, что преобладало в советском руководстве.

Если судить по историческим фотографиям, то Михаила Ивановича можно принять за такого дедушку-добряка, мужичка с пригорка, интеллигента до мозга костей, с которым можно и за жизнь посудачить, и совета попросить. На самом деле молодые годы Калинина были довольно бурными. Уже в 1899 году в Санкт-Петербурге в возрасте 24 лет он был впервые арестован вместе с другими членами организованного им марксистского кружка, и, проведя десять месяцев за решеткой, молодой Калинин был выслан в Тифлис.

Стоит отметить, что человеком Михаил Иванович был грамотным и в текущей общественно-политической ситуации разбирался отменно. Ведь работая в городе на Неве лакеем у одного помещика, проводил почти все свободное время в хозяйской библиотеке. Там он прочел и модного в ту пору Маркса, и Ницше, и множество других авторов. Так что после поступления в 1893 году токарем на патронный завод в Санкт-Петербурге он попал, что называется, в "авторитет" у тамошних рабочих.

Бурная молодость "доброго дедушки"

Оказавшись в Тифлисе, Михаил Калинин своей революционной деятельности не бросил, а вошел в состав местной подпольной социал-демократической группы. Группа была раскрыта, и Калинин был выслан в Ревель (ныне Таллин).

На новом месте неугомонный Михаил Иванович устроился на завод "Вольта" и организовал подпольную типографию для печати листовок, прокламаций и брошюр. Типографию власти обнаружили, и активного смутьяна отправили в питерскую тюрьму "Кресты". Но никаких обвинений ему толком предъявить не могли, и в 1903 году Калинина вернули в Ревель.

До 1916 года Калинин весьма успешно сочетал нахождение на полулегальном положении – иногда власти просто не знали, где он находится. Когда соглядатаи выпытывали, где это Михаил Иванович пропадал несколько дней, он часто отвечал, что "водку с рабочими мужиками в слободке пил". Ему, конечно, не верили, но доказать обратного не могли.

Между тем Калинин в это время и подпольной большевистской работой занимался, и в революции 1905 года принять участие умудрился.

В 1916 году полицейскому начальству эти игры в кошки-мышки надоели, и Михаила Ивановича сослали в Восточную Сибирь. Но он бежал от конвоиров, появившись в Петербурге, где уже шла подготовка к бурным событиям.

В феврале 1917 года, во время свержения монархии, Калинин был в числе руководителей разоружения охраны и захвата Финляндского вокзала.

Метания крестьянской души

Столь жаркие молодые годы Михаила Калинина в сочетании с активной практической деятельностью наложила отпечаток на его характер и стиль работы. Калинин был одновременно рабочей лошадкой, крепким хозяйственником и человеком, умевшим хранить тайны. Именно поэтому его фигура после смерти в марте 1919 года главы Всероссийского ЦИК Якова Свердлова устроила в качестве преемника все основные группировки в советском руководстве.

Калинин занял этот пост, и, как оказалась, на всю свою жизнь.

Его очень ценили такие непримиримые противники, как Сталин и Троцкий. Кстати, прозвище "всесоюзный староста" ему дал именно Троцкий.

В первые годы существования советского государства во многом именно благодаря Калинину было налажено снабжение столичных городов, удалось перебороть тяготы "военного коммунизма". Причем наряду с административными и хозяйственными механизмами, Калинин нередко использовал столь популярное сегодня "ручное управление". То есть, лично выезжал на места, вникал в ситуацию, устраивал нагоняи нерадивым работникам и обещал преференции в индивидуальном порядке.

Одним из непростых вопросов для Калинина была коллективизация. Как руководитель огромной страны он осознавал, что без создания крупной промышленности страна погибнет, а денег, кроме как из села, взять негде (в ту пору нефтяная промышленность еще не была сверхдоходной). В то же время Михаил Иванович понимал, что для многих крестьян эта мера станет крайне болезненной. Он получал много писем от раскулаченных, многим из которых удавалось помочь или смягчить участь.

Такое перенапряжение не могло не сказаться на его здоровье, и 3 июня 1946 года после тяжелой болезни Михаил Калинин покинул этот мир.

Алтайская родня?

В биографии Михаила Калинина есть немало загадок. Одна из них связана с Алтаем. В 2007 году в региональной прессе появились публикации о том, что в Камне-на-Оби живет внучатая племянница "всесоюзного старосты" — Галина Васильевна Корнеева.

По словам самой Корнеевой, ее мама – Елена Митюшина – двоюродная племянница Калинина. Этот факт является семейным преданием у Корнеевых, но документального подтверждения он не получил.

Галина Корнеева вспомнила, что в детстве семья получала посылки от Михаила Калинина. Других свидетельств родства у нее нет.

Другая нить, связывающая Михаила Калинина с Алтаем – это ссылка его супруги Екатерины в 1938 году. Отбывая заключение, она работала в туберкулезном санатории в Чемальском районе.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 19 ноября 2015 года