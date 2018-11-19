Понедельник, 19 Ноябрь, 09:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,99
€ 74,9
388546
Обь
37см +53

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Бурная молодость и скрытная натура "всесоюзного старосты" Михаила Калинина

, ИА "Амител"
Михаил Калинин, несмотря на свою видимую невзрачность, остается одной из загадочных фигур в отечественной истории

"Всесоюзный староста" Михаил Калинин родился 143 года назад — 19 ноября 1875-го. Несмотря на то, что его жизнь и биография никогда не умалчивались, а значение не затушевывалось, о его роли в отечественной истории до сих пор известно не так много. Между тем, если перевести его руководящий пост на язык современных понятий, можно сказать, что он был "советским президентом", как его неоднократно и называли в западной прессе.

Портал Amic.ru в день рождения Михаила Калинина вспоминает об этой неоднозначной и отчасти загадочной фигуре нашей истории.

Обманчивая внешность

Михаил Калинин родился 19 ноября 1875 года в крестьянской семье в деревне Верхняя Троица Корчевского уезда Тверской губернии. Это крестьянское происхождение всегда выделяло его отношение к процессам и преобразованиям в советском селе. Нередко это отношение отличалось от того, что преобладало в советском руководстве.

Если судить по историческим фотографиям, то Михаила Ивановича можно принять за такого дедушку-добряка, мужичка с пригорка, интеллигента до мозга костей, с которым можно и за жизнь посудачить, и совета попросить. На самом деле молодые годы Калинина были довольно бурными. Уже в 1899 году в Санкт-Петербурге в возрасте 24 лет он был впервые арестован вместе с другими членами организованного им марксистского кружка, и, проведя десять месяцев за решеткой, молодой Калинин был выслан в Тифлис.

Стоит отметить, что человеком Михаил Иванович был грамотным и в текущей общественно-политической ситуации разбирался отменно. Ведь работая в городе на Неве лакеем у одного помещика, проводил почти все свободное время в хозяйской библиотеке. Там он прочел и модного в ту пору Маркса, и Ницше, и множество других авторов. Так что после поступления в 1893 году токарем на патронный завод в Санкт-Петербурге он попал, что называется, в "авторитет" у тамошних рабочих.

Бурная молодость "доброго дедушки"

Оказавшись в Тифлисе, Михаил Калинин своей революционной деятельности не бросил, а вошел в состав местной подпольной социал-демократической группы. Группа была раскрыта, и Калинин был выслан в Ревель (ныне Таллин).

На новом месте неугомонный Михаил Иванович устроился на завод "Вольта" и организовал подпольную типографию для печати листовок, прокламаций и брошюр. Типографию власти обнаружили, и активного смутьяна отправили в питерскую тюрьму "Кресты". Но никаких обвинений ему толком предъявить не могли, и в 1903 году Калинина вернули в Ревель.

До 1916 года Калинин весьма успешно сочетал нахождение на полулегальном положении – иногда власти просто не знали, где он находится. Когда соглядатаи выпытывали, где это Михаил Иванович пропадал несколько дней, он часто отвечал, что "водку с рабочими мужиками в слободке пил". Ему, конечно, не верили, но доказать обратного не могли.

Между тем Калинин в это время и подпольной большевистской работой занимался, и в революции 1905 года принять участие умудрился.

В 1916 году полицейскому начальству эти игры в кошки-мышки надоели, и Михаила Ивановича сослали в Восточную Сибирь. Но он бежал от конвоиров, появившись в Петербурге, где уже шла подготовка к бурным событиям.

В феврале 1917 года, во время свержения монархии, Калинин был в числе руководителей разоружения охраны и захвата Финляндского вокзала.

Метания крестьянской души

Столь жаркие молодые годы Михаила Калинина в сочетании с активной практической деятельностью наложила отпечаток на его характер и стиль работы. Калинин был одновременно рабочей лошадкой, крепким хозяйственником и человеком, умевшим хранить тайны. Именно поэтому его фигура после смерти в марте 1919 года главы Всероссийского ЦИК Якова Свердлова устроила в качестве преемника все основные группировки в советском руководстве.

Калинин занял этот пост, и, как оказалась, на всю свою жизнь.

Его очень ценили такие непримиримые противники, как Сталин и Троцкий. Кстати, прозвище "всесоюзный староста" ему дал именно Троцкий.

В первые годы существования советского государства во многом именно благодаря Калинину было налажено снабжение столичных городов, удалось перебороть тяготы "военного коммунизма". Причем наряду с административными и хозяйственными механизмами, Калинин нередко использовал столь популярное сегодня "ручное управление". То есть, лично выезжал на места, вникал в ситуацию, устраивал нагоняи нерадивым работникам и обещал преференции в индивидуальном порядке.

Одним из непростых вопросов для Калинина была коллективизация. Как руководитель огромной страны он осознавал, что без создания крупной промышленности страна погибнет, а денег, кроме как из села, взять негде (в ту пору нефтяная промышленность еще не была сверхдоходной). В то же время Михаил Иванович понимал, что для многих крестьян эта мера станет крайне болезненной. Он получал много писем от раскулаченных, многим из которых удавалось помочь или смягчить участь.

Такое перенапряжение не могло не сказаться на его здоровье, и 3 июня 1946 года после тяжелой болезни Михаил Калинин покинул этот мир.

Алтайская родня?

В биографии Михаила Калинина есть немало загадок. Одна из них связана с Алтаем. В 2007 году в региональной прессе появились публикации о том, что в Камне-на-Оби живет внучатая племянница "всесоюзного старосты" — Галина Васильевна Корнеева.

По словам самой Корнеевой, ее мама – Елена Митюшина – двоюродная племянница Калинина. Этот факт является семейным преданием у Корнеевых, но документального подтверждения он не получил.

Галина Корнеева вспомнила, что в детстве семья получала посылки от Михаила Калинина. Других свидетельств родства у нее нет.

Другая нить, связывающая Михаила Калинина с Алтаем – это ссылка его супруги Екатерины в 1938 году. Отбывая заключение, она работала в туберкулезном санатории в Чемальском районе. 

 

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 19 ноября 2015 года 


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.11.2015 14:00
- гость -

Нонешние всероссийские старосты все больше в Европу просятся капитальцы там и домишки и детки ...
Долго проживут , ибо не надрываются.

0  0
19.11.2015 14:02
- гость -

http://rg62.info/index.php/tajny/item/5051-monument-svobodnoj-lyubvi.html
здесь пишется, что Екатерина Калинина была в Чемале не в ссылке, а по собственной воле

0  0
19.11.2015 14:22
- гость -

Этот дедушка подписал закон о смертной казни с 15 лет...

0  0
19.11.2015 14:24
- гость -

Сажать за колоски с колхозных полей на 5 лет - эт инициировал дедулька Калинин... добрый такой...

0  0
19.11.2015 14:33
Maldito Ladron

Меня умиляет перечень уголовных похождений "всесоюзного старосты" и наказаний при "кровавом царизме".
В СССР, в "самом гуманном суде в мире" ему бы минимум четвертачок вломили по совокупности. А то и просто бы в карьер с простреленной башкой свалили.

Учли "упыри добра" ошибки злобного царизма.

0  0
19.11.2016 07:39
вот казёл

0  0
19.11.2016 09:19
- гость -

"Бурная молодость "доброго дедушки"

И что вы нашли бурного в работе токарем на заводе и чтении философских книг? Это вы так шутите?

0  0
19.11.2016 10:11
- гость -

Либеральные упыри решили еще и по Калинину потоптаться.

0  0
19.11.2016 11:02
- гость -

Сейчас добрые дедушки в руководстве страной всё в свои карманы тащат и их законы больше защищают убийц ( особенно тех, кто на миллионных авто людей давит), насильников и педофилов. при этом поливают грязью прежних руководителей, кое-кто в своих личных преступлениях почему-то Ленина обвиняет, которого нет уже почти 100 лет.

0  0
19.11.2016 12:00
- гость -

Вот у Анджелины Джоли бурная молодость,а этот не дотягивает.

0  0
19.11.2016 15:23
МСА

Сверг мракнархию и за это спасибо.

0  0
19.11.2016 15:28
- гость -

Вот с этой поганой, предательской семейной истории, связывающую легендарного дедушку Михаила Калинина с его супруги Екатерины в 1938 году, отбывающей заключение в Чемальском районе и начинайте историю этого гнилого героя.

0  0
19.11.2016 15:52
- гость -

Старый развратник!

0  0
19.11.2016 16:48
- гость -

- гость - 19 ноября 2016 г.
15:28

А что вы увидели предательского в этой истории?

0  0
19.11.2016 16:58
- гость -

А когда её арестовали, Калинин молча проглотил и после никогда не вякал ни о чём, боялся, что Сталин его туда же отправит. Арест жены был шантажом и старый Калинин испугался.

0  0
19.11.2018 08:59
- гость -

За что жену арестовали? Способ манипулировать человечком, который слишком много знал?

0  0
19.11.2018 09:00
- гость -

Или он по старой привычке опять в оппозицию ударился, оппозицию советам?

0  0
19.11.2018 09:00
- гость -

Да, были Люди в свое время. Сейчас таких нет. Поизмельчал народишко.

0  0
19.11.2018 09:53
- гость -

Никто его жену не ссылал, она сама поехала на алтай.
А Калинин умнейший человек, за народ , за светлое будущее, которое вы проср@ли жизнь положил.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
09:49
Ушла из дома и не вернулась: в Бийске ищут 16-летнюю девочку 0
09:32
Историческое здание в центре Барнаула выставили на продажу за 25,5 млн руб. 2
09:21
Аэропорт Барнаула из-за густого тумана временно не принимает самолеты 0
09:14
Вице-спикер Заксобрания Красноярского края погиб после падения из окна 0
09:04
Россиянам показали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 20
09:00
Упрощенный не значит простой: какие изменения коснутся УСН в 2019 году 0
08:55
Колбаса в России может подорожать почти на треть из-за нового налога 13
08:47
Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта 0
08:36
Доверят ли барнаульские компании "выбивание долгов" с абонентов коллекторам 1
08:29
Барнаульцам предлагают срочно купить бенгальского котенка за 75 тыс. рублей 3
08:17
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:06
Бурная молодость и скрытная натура "всесоюзного старосты" Михаила Калинина 19
07:50
Прозрачное чудо: интересные факты и мифы о стекле 4
07:34
Названы самые популярные у россиян автомобили премиум-класса 0
07:19
Как будет расти пенсия жителей Алтайского края после пенсионной реформы 3
07:03
Дом с каминным залом и альпийской горкой продают в Барнауле за 21 млн руб. 5
06:48
Запрет на ночную парковку вводят в Барнауле: почему и на каких участках 1
06:32
Ожидание и реальность: фотоподборка кулинарных "шедевров" 0
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется со снега и метели 0
06:01
Нумизматы, поэты, художники: чем увлекаются депутаты АКЗС 2
23:05
Петросян отметил развод со Степаненко бокалом шампанского 0
22:05
Песков исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии 5
21:05
Около 15 тысяч человек стали жертвами аварий на дорогах РФ с начала года 0
20:13
В ПФР рассказали, нужно ли пенсионерам увольняться до 2019 года 0
19:48
СМИ: сотрудники аптеки в Петербурге устали от славы после визита Путина 0
19:26
Опубликован список самых опасных в 2019 году стран для туристов 0
18:53
Московский таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть кошелек 0
18:21
Снег и 20-градусные морозы придут в Алтайский край 19 ноября 2
17:46
Адвокат Януковича подтвердил его госпитализацию в Москве 0
17:26
СМИ: три человека погибли при пожаре в Алтайском крае 0
16:57
В Британии торговая сеть начала продавать жареных кузнечиков 0
16:26
Страдающая анорексией девушка вернулась в Барнаул из Нижнего Новгорода 2
15:47
Чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца в клубе Дагестана 3
15:27
Алтайские школьники помогли задержать "черного лесоруба" 1
14:58
СМИ: правительство предлагает отменить НДС на полезные продукты 4
14:23
Украинский генерал предрек "большую войну" с Россией 0
13:55
СК возбудил дело после самоподрыва женщины в Чечне 1
13:25
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Януковича 0
12:51
Известный барнаульский ресторан был затоплен после прорыва теплотрассы 0
12:27
Алтайские рыбаки написали слово "рыба" пойманным уловом 1
11:58
В новых "Пиратах Карибского моря" Джека Воробья заменят женщиной 3
11:25
В Москве хотят запретить работать аниматорами лицам с судимостью 0
10:53
Бдительные жительницы Бийска помогли задержать телефонного мошенника 0
10:28
Неизвестная совершила самоподрыв возле КПП в Грозном 1
09:49
Пластинка с последней неизданной песней Цоя выйдет в России 0
09:24
Греф рассказал, что россияне стали больше тратить в 2018 году 2
08:58
"У Шнурова уши бы трубочкой свернулись": Газманов о своей любви к мату 0
08:27
Создатели "Маши и Медведя" ответили на обвинения в кремлевской пропаганде 0
07:50
Квартиру с сауной продают в барнаульском доме "клубного" типа за 9 млн руб. 1
07:35
Алтайскому Деду Морозу построят резиденцию круче, чем в Великом Устюге 3
07:19
Карантин из-за бешенства ввели в одном из районов Алтайского края 0
07:03
Трескунец, Зимник, Карачун: как называли Деда Мороза древние славяне 1
06:48
Теряем людской ресурс: за 9 месяцев Алтай недосчитался 3942 человек 1
06:32
Не снежной бабой единой: неожиданные скульптуры из снега 0
06:17
Снегопады и метели: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 ноября 0
06:01
Власти Барнаула планируют переделать опасные переходы для школьников 2
01:21
Скончался музыкант и певец Евгений Осин 3
23:06
Число жертв столкновения автобуса и поезда под Саратовом выросло до пяти 0
22:12
Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки 2
21:04
Канал НТВ рассказал о разборках барнаульцев с ипотечной квартирой 0
20:10
В Петербурге новорожденного ребенка украли из больницы 0
19:34
СМИ: селфи спасло жителя США от 99 лет тюрьмы 0
19:04
Женщина и семилетний ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае 4
18:34
Метель и 18-градусный мороз ждут жителей Алтайского края 18 ноября 0
18:05
Барнаульцев экстренно эвакуировали из "Леруа Мерлен" из-за задымления 1
17:46
В Крыму ожидают рекордное число туристов по итогам года 1
17:17
Четыре человека погибли при столкновении автобуса и поезда под Саратовом 0
16:53
Названы топ-5 популярных у российских студентов курортов 1
16:23
Опубликовано видео "дозаправки" Су-57 в воздухе 0
15:57
"Шпиль" стал словом 2018 года в России 0
15:28
На Алтае женщина на украденные деньги купила лекарства и учебники ребенку 3
14:57
Меры приняты: власти о нарушениях в школьных столовых Алтайского края 1
14:25
Сотрудникам "Аэрофлота" запретили пользоваться смартфонами в офисе 0
13:56
У почтальона Печкина появится возлюбленная в новом "Простоквашино" 2
13:23
160 человек тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве 1
12:52
В Японии найден считавшийся утерянным мультфильм Уолта Диснея 0
12:28
Экс-депутат Госдумы арестован по делу о вымогательстве 0
11:49
В Аргентине нашли пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" 0
11:26
Три новых подразделения появятся в ВДВ 0
10:36
Актера из сериала "Физрук" ранили ножом 0
10:14
Кубок по скалолазанию проходит в Барнауле 17 ноября 0
09:48
Россиянка Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США 0
09:22
Еще трех краснокнижных пеликанов спасли в Алтайском крае 1
09:03
День рождения гения: лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 2
08:49
Депутаты Рады пригрозили ответить на перекрытие Азовского моря 0
08:33
Квест: как журналист два дня покупала ребенку электронный проездной 17
08:14
В МИД раскрыли ложь Bellingcat в "новом расследовании" о Петрове и Боширове 4
08:06
Дети с проблемами со здоровьем могут пройти реабилитацию на лыжах 0
07:50
Зачем запрещают энергоэффективные лампы, куда их сдавать и чем заменить 7
07:34
Износ 50%: в СГК объяснили причины порывов на сетях в Барнауле 13
07:19
Канадская красотка: фото великолепной Рэйчел МакАдамс 10
07:03
Элитную квартиру с камином и окнами в пол продают в Барнауле за 16 млн руб. 1
06:48
Молодые депутаты предложили запретить продажу вейпов подросткам на Алтае 2
06:32
Тяжелые армейские будни: весёлая фотоподборка 0
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются со снега и метелей 0
06:01
Общественники намерены бороться с ДТП в Барнауле с помощью лазерных лучей 6
05:47
Медведь не дает кировским пенсионерам получить пенсии 2
04:47
Давку из-за дешевой колбасы по 80 рублей устроили жители Брянска 3
03:41
Причину алкоголизма нашли в суровом климате и солнечных днях 0
02:35
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе 0
01:29
Назван признак скорого появления рака 0
00:14
Ученые дали новое определение килограмму 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.