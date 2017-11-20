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О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы — 92 года могло бы исполниться великой балерине Майе Плисецкой 20 ноября 2017-го. В день ее рождения корреспондент портала Amic.ru вспомнил необычные факты, связанные с ее именем.



1. Майя Плисецкая не планировала стать балериной, она хотела, как ее мама Рахиль Мессерер, стать актрисой немого кино. Но после того, как ее отца — известного советского хозяйственного деятеля Михаила Эммануиловича Плисецкого — расстреляли, а мать отправили в лагерь для изменников родины, ее воспитанием занялась тетя — солистка Большого театра, балерина Суламифь Мессерер, которая в итоге и определила дальнейшую судьбу девочки.



2. Удивительную пластичность рук Майи Плисецкой первой заметила именно тетя, которая поставила для племянницы номер "Умирающий лебедь", изменив хореографию Михаила Фокина и сделав акцент на руках и спине юной балерины. "Умирающего лебедя" Плисецкая станцевала в 14 лет, он стал ее визитной карточкой. Сама же Майя позже признавалась, что подсмотрела нужные для танца движения в Московском зоопарке, где долго наблюдала за лебедями.



3. Майя Плисецкая была музой многих знаменитых дизайнеров: наряды для нее шили легендарные Пьер Карден и Ив Сен-Лоран. Первый работал с Майей на протяжении 30 лет и ни разу не взял денег за костюм.



4. Плисецкая восхищала не только знаменитых дизайнеров. В 1962 году она познакомилась с братом президента США Робертом Кеннеди. Он ухаживал за ней, дарил бриллианты и цветы, но они остались просто друзьями.



5. Покорила Плисецкая и поэта Андрея Вознесенского, который посвящал ей стихи.



6. Со своим мужем – композитором Родионом Щедриным – Майя Плисецкая прожила более полувека, а познакомила их возлюбленная Маяковского Лилия Брик. У последней была особая страсть сводить людей. Бриг попросила Плисецкую напеть партию из "Золотого петушка" и записала на магнитофон, а после дала послушать Щедрину, чем очень его заинтересовала. Когда композитор писал музыку для балета с участием Майи, он пришел к ней на репетицию, где балерина встретила его в черном обтягивающем трико, подчеркивающем все ее достоинства, чем окончательно покорила.



7. В своей жизни Майя Плисецкая сделала ставку на работу, и детей с Родионом Щедриным у них не было. По воспоминанию балерины, муж отнесся к ее выбору без восторга, но с пониманием.



8. Свою помаду Майя Плисецкая всегда хранила в кармане супруга: она часто теряла вещи, а муж – нет, кроме того, он постоянно находился рядом, сопровождал во всех гастролях.



9. Одну из своих лучших партий балерина станцевала в возрасте 50 лет, при этом балет "Болеро" легендарного хореографа Мориса Бежара Плисецкая выучила всего за неделю.



10. Жизненным кредо балерины стала фраза, сказанная ей Коко Шанель: "Характер – это и есть судьба".



11. До последних лет жизни Майя Плисецкая сохранила свою точеную фигуру, рецепт стройности она не скрывала ни от кого. "Меньше жрать. Другой способ хорошо выглядеть человечество еще не придумало", – советовала балерина. Единственное, от чего она не могла отказаться, – селедка, которую ласково называла "селеда".



12. Балерина всю жизнь страдала от бессонницы и, по ее признанию, килограммами пила снотворное.



13. Майя Плисецкая обожала футбол – ее восхищали движения, грация и мощь футболистов. В Мюнхене, где она жила с супругом, они часто ходили на футбольные матчи, а в советские годы балерина болела за ЦСКА.



14. Щедрин посвятил жене много балетов, среди них "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой". Балерина признавалась, что он продлил ее карьеру на 25 лет.



15. В кино Майя Плисецкая все-таки появилась и сыграла в советской киноверсии "Анны Карениной" княгиню Тверскую.



Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 г. в Москве в семье известного советского хозяйственного деятеля Михаила Эммануиловича Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Михайловны Мессерер. Майя была балериной, хореографом и писателем. Она получила звание народной артистки СССР, стала лауреатом премии Парижской академии танца, лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического труда, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", почётным доктором университета Сорбонны, почётным профессором МГУ имени М.В. Ломоносова, почетным гражданином Испании.

Материал впервые опубликован на Amic.ru 20 ноября 2015 года