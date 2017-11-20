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Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой

, ИА "Амител", Мария Трубина
Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной советской балерине.

Фото: LiveInternet

О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы — 92 года могло бы исполниться великой балерине Майе Плисецкой 20 ноября 2017-го. В день ее рождения корреспондент портала Amic.ru вспомнил необычные факты, связанные с ее именем.


1. Майя Плисецкая не планировала стать балериной, она хотела, как ее мама Рахиль Мессерер, стать актрисой немого кино. Но после того, как ее отца — известного советского хозяйственного деятеля Михаила Эммануиловича Плисецкого — расстреляли, а мать отправили в лагерь для изменников родины, ее воспитанием занялась тетя — солистка Большого театра, балерина Суламифь Мессерер, которая в итоге и определила дальнейшую судьбу девочки.

2. Удивительную пластичность рук Майи Плисецкой первой заметила именно тетя, которая поставила для племянницы номер "Умирающий лебедь", изменив хореографию Михаила Фокина и сделав акцент на руках и спине юной балерины. "Умирающего лебедя" Плисецкая станцевала в 14 лет, он стал ее визитной карточкой. Сама же Майя позже признавалась, что подсмотрела нужные для танца движения в Московском зоопарке, где долго наблюдала за лебедями.

3. Майя Плисецкая была музой многих знаменитых дизайнеров: наряды для нее шили легендарные Пьер Карден и Ив Сен-Лоран. Первый работал с Майей на протяжении 30 лет и ни разу не взял денег за костюм.


4. Плисецкая восхищала не только знаменитых дизайнеров. В 1962 году она познакомилась с братом президента США Робертом Кеннеди. Он ухаживал за ней, дарил бриллианты и цветы, но они остались просто друзьями.

5. Покорила Плисецкая и поэта Андрея Вознесенского, который посвящал ей стихи.

6. Со своим мужем – композитором Родионом Щедриным – Майя Плисецкая прожила более полувека, а познакомила их возлюбленная Маяковского Лилия Брик. У последней была особая страсть сводить людей. Бриг попросила Плисецкую напеть партию из "Золотого петушка" и записала на магнитофон, а после дала послушать Щедрину, чем очень его заинтересовала. Когда композитор писал музыку для балета с участием Майи, он пришел к ней на репетицию, где балерина встретила его в черном обтягивающем трико, подчеркивающем все ее достоинства, чем окончательно покорила.
 
7. В своей жизни Майя Плисецкая сделала ставку на работу, и детей с Родионом Щедриным у них не было. По воспоминанию балерины, муж отнесся к ее выбору без восторга, но с пониманием.

8. Свою помаду Майя Плисецкая всегда хранила в кармане супруга: она часто теряла вещи, а муж – нет, кроме того, он постоянно находился рядом, сопровождал во всех гастролях.

9. Одну из своих лучших партий балерина станцевала в возрасте 50 лет, при этом балет "Болеро" легендарного хореографа Мориса Бежара Плисецкая выучила всего за неделю.

10. Жизненным кредо балерины стала фраза, сказанная ей Коко Шанель: "Характер – это и есть судьба".

11. До последних лет жизни Майя Плисецкая сохранила свою точеную фигуру, рецепт стройности она не скрывала ни от кого. "Меньше жрать. Другой способ хорошо выглядеть человечество еще не придумало", – советовала балерина. Единственное, от чего она не могла отказаться, – селедка, которую ласково называла "селеда".


12. Балерина всю жизнь страдала от бессонницы и, по ее признанию, килограммами пила снотворное.

13. Майя Плисецкая обожала футбол – ее восхищали движения, грация и мощь футболистов. В Мюнхене, где она жила с супругом, они часто ходили на футбольные матчи, а в советские годы балерина болела за ЦСКА.

14. Щедрин посвятил жене много балетов, среди них "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой". Балерина признавалась, что он продлил ее карьеру на 25 лет.


15. В кино Майя Плисецкая все-таки появилась и сыграла в советской киноверсии "Анны Карениной" княгиню Тверскую.

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 г. в Москве в семье известного советского хозяйственного деятеля Михаила Эммануиловича Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Михайловны Мессерер. Майя была балериной, хореографом и писателем. Она получила звание народной артистки СССР, стала лауреатом премии Парижской академии танца, лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического труда, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", почётным доктором университета Сорбонны, почётным профессором МГУ имени М.В. Ломоносова, почетным гражданином Испании.

Материал впервые опубликован на Amic.ru 20 ноября 2015 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.11.2015 11:27
- гость -

Есть и не мало, (целая когорта) таких странных людей, с таким же недалекими мышлениями.
Вот живет человек, занимается любимым делом и как только становится он публичной известной личностью, для них они становятся Идолами и Великими!
Интересно ведь, а они еще умудряются в церковь ходить, попам поклоны бить и ручки целовать, а ведь заповедей божьих или злонамеренно пренебрегают или вообще не знают!
Странные люди!

0  0
20.11.2015 11:40
Джазатор

Прекрасная женщина!

17  0
20.11.2015 12:00
- гость -

Красивая, талантливая... Браво!

13  0
20.11.2015 12:15
- гость -

- гость - 20 ноября 2015 г.
11:27 Уточните это Вы о ком ?

0  0
20.11.2015 13:07
- гость -

Если прочесть мемуары Плисецкой, о ней, как о человеке, сложится иное мнение, мягко говоря, не самое лучшее. Но как балерина она чудо!

0  10
20.11.2015 13:43
- гость -

О каждом из нас, и о вас в том числе уважаемый гость - 20 ноября 2015 г.
12:15

4  0
20.11.2015 14:45
- гость -

- гость - 20 ноября 2015 г.
13:43 Обо мне не надо ибо мы не знакомы и Вам обо мне ровным счетом ничего не известно. Ярлыки вешать последнее дело.

0  1
20.11.2016 15:32
- гость -

Интересно, при СССР балетные труппы возили на уборку картофеля или свеклы?

0  1
20.11.2016 17:24
CALIBR

Плюс в том ,что она умерла раньше ,чем стадо обормотов-улюлюкальщиков смогло её обгадить.

0  0
20.11.2016 19:37
Botanik

CALIBR
зарегистрированный
20 ноября 2016 г.
17:24

Тебе в этом явно не повезло. Твоей чистой душевной организации постоянно достается на разных форумах.

0  0
20.11.2016 19:59
CALIBR

Ботан,ты о чём- о том ,что пара троллей ,включая тебя устраивает шабаш по мою душу ?
А разные форумы ? Конкретней.

0  0
20.11.2016 23:14
Botanik

Гражданская инициатива например, видел там твои посты. Еще где-то, не помню уже.

0  0
20.11.2016 23:16
Botanik

Тьфу, не то, Глобальная Авантюра, уже записался )

0  0
21.11.2016 07:05
CALIBR

Не записался , а заврался и опИсался. Иди памперсы меняй,трепло.

0  0
21.11.2016 09:36
- гость -

Че ссылку кинуть, трепло?

0  0
21.11.2016 09:44
- гость -

А в мордокнике не ты пишешь свой бред под таким же ником?
http://twitter.com/calibr747

Там вообще Тупизм зашкаливает

0  0
20.11.2017 09:28
фм

20.11.2015 11:27
- гость -
другого форума не нашли, более подходящего по теме для вашего бреда?

0  0
20.11.2017 09:33
- гость -

20.11.2016 15:32
- гость -
а сейчас возят?

0  0
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