Легенда СССР, "любимый нарком Сталина", проживший от "Ильича до Ильича без инфаркта и паралича", и один из 26 бакинских комиссаров Анастас Иванович Микоян родился 123 года назад — 25 ноября 1895-го. Именно он привез в СССР рецепт того самого наивкуснейшего мороженного, о котором тоскуют сегодня "потерянные поколения". Он придумал, как победить полиомиелит, и опередил США в создании "Макдоналдса". И он же придумал "Советское шампанское".



ИА "Амител" вспоминает самые интересные факты из биографии этого человека.



Оставив за рамками повествования революционно-политическую жизнь героя, отметим, что именно Микоян создал тот пищепром, который во времена социализма кормил СССР, а сегодня кормит Россию.



Американская еда в России



Тёплым летним вечером 1936 года Микоян, сопровождаемый волей вождя, с супругой был отправлен в Североамериканские Соединенные Штаты, чтобы присмотреть там что-нибудь подходящее для нашей страны в плане питания. Через три года после этой поездки в СССР была опубликована "кулинарная библия" – "Книга о вкусной и здоровой пище", которая появилась при непосредственном участии Анастаса Микояна и буквально проникнута преклонением перед американским опытом и желанием перенести его на советскую почву.





В книге постоянно встречаются цитаты типа: "Намечая меню завтрака, полезно вспомнить хороший американский обычай: подавать к раннему завтраку различные фрукты". Правда, следующие, послевоенные издания книги вышли уже несколько "кастрированными". В 1952 году исчезли все упоминания об Америке и американской еде, в 1954 году о Сталине, в 1974 году и о самом Микояне.



Что такое "советское мороженое"



В первом же пункте пребывания в США – Нью-Йорке делегация во главе с Микояном попробовала на вкус и отобрала в качестве перспективных восемь сортов мороженого. Памятные многим нашим читателям со стажем пломбир сливочный и молочный, крем-брюле, эскимо, ванильное, фруктовое мороженое были рекомендованы для производства в СССР.

Первые образцы его появились в продаже 4 ноября 1937 года. Качество лакомства контролировалось жесточайшим образом. Основой качества были натуральные ингредиенты, исключительно молочные жиры и отсутствие консервантов. Практически четверть века, учитывая интерес могущественного Микояна к данному продукту, какие-либо "шалости" с рецептурой были исключены.



Кое-что о майонезе "Провансаль"



11 сентября 1936 года в Чикаго на сельскохозяйственной выставке Микоян ознакомился с технологией производства майонеза, получившего впоследствии наименование "Провансаль", и заключил соглашение на производство этого продукта по американской технологии в СССР.



Однако этот майонез в СССР почему-то никого не интересовал. Москвичей в 1937 году приучали к употреблению майонеза, рекламируя его в гастрономах. Кстати, термин "гастроном" придумал тоже Микоян.



Сталин терпеть не мог сухое шампанское



Интересная история произошла с началом массового производства напитка, который назывался "Советское шампанское". Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег; много зарабатывают инженеры и другие трудящиеся. "А если захотят купить шампанское, смогут ли они его достать?" — поинтересовался вождь. Шампанское – признак материального благополучия, признак зажиточности!



Поездка Микояна по США с посещением завода "газированного шампанского" в Окленде определила, что относительно дешёвый и приятный на вкус напиток нужно делать по этой технологии. Массовый выпуск "Советского шампанского" начался в 1937 году. Сталину, как вспоминал Микоян, не нравилось сухое шампанское и "брют". А вот сладкое и полусладкое он пил с удовольствием. В результате напиток стал поистине "народным", и никакой Новый год, никакая свадьба не могли обойтись без "Советского шампанского". Другого, настоящего, у нас в стране тогда не было…



Хлеб – всему голова!



Казалось бы, что могла какая-то там Америка дать Советскому Союзу – наследнику великой хлебопроизводящей России для производства основного массового продукта питания – хлеба? Оказывается, могла, да ещё как! В США в те времена на хороших заводах всё было механизировано: к хлебу не прикасалась рука человека. В сентябре 1936 года в Чикаго Микоян ознакомился с промышленным производством хлеба и закупил оборудование для хлебозаводов.



Холодильники — тоже детище Микояна



Возвратившись из США, Микоян поставил вопрос о том, чтобы приступить и у нас к массовому производству домашних холодильников, причём организовать производство на нескольких наших наиболее крупных машиностроительных заводах (что впоследствии и было сделано). Первые образцы советских бытовых холодильников, изготавливавшихся по образу и подобию американских, появились в 1939 году, но по-настоящему массовый выпуск их начался через десять с лишним лет.



Как у нас в 1937 году чуть не появился "Макдоналдс"



Прогуливаясь летом 1936 года по Нью-Йорку, Микоян обратил внимание на замечательный продукт местного общепита, продававшийся прямо на улицах, так называемые "хамбургеры". Впечатлённый увиденным, Микоян с присущим ему размахом сразу заказал в Штатах 25 машин по производству котлет, которые могли производить два миллиона "советских гамбургеров" в день. А потом купил образцы жаровен для разогрева этих изделий и завод по производству булочек.



Выпуск гамбургеров в СССР начался в 1937 году, но вот на "Кока-колу" денег не хватило – не захотели американцы продавать рецепт, предлагали лишь поставки концентрата. А Микоян в 1936 году мечтал о том, что наши граждане будут запивать гамбургеры "Кока-колой". Для тех, кто не помнит, напомним, что первый "Макдоналдс", где эта идея была реализована, открылся в США лишь 15 мая 1940 года…



Дуэль с вирусом полиомиелита



Эпидемия полиомиелита была в СССР настоящим бедствием: порядка 20 тысяч детей ежегодно превращались в инвалидов, их поражал частичный либо полный паралич, еще около восьми тысяч детей не выдерживали схватки с болезнью и умирали. Узнав истинное положение дел, в ситуацию вмешался Анастас Микоян. Он "пробил" создание Института полиомиелита и посоветовал двум лучшим вирусологам страны — Анатолию Смородинцеву и Михаилу Чумакову — поехать в США, чтобы изучать опыт американцев в борьбе с недугом.



Советские вирусологи нашли две лаборатории, которым удалось продвинуться в изучении полиомиелита дальше других. Теперь очередь была за тем, чтобы получить от американцев штаммы. Сделать это можно было лишь после заключения межправительственного соглашения. И здесь вновь помог Микоян: "Не ждите, это долго, поезжайте и берите, что нужно, я прикрою". Он "пробил" и этот вопрос, более того, первые полиомиелитные вакцины в виде драже были произведены на Микояновских кондитерских фабриках.



Анастас Иванович Микоян умер в октябре 1978 года, не дожив всего один месяц до своего 83-летия. Это был человек поучительной судьбы, показавший пример необычного в нашей стране политического долголетия. Еще в 1919 году Микоян был избран во ВЦИК РСФСР. Затем стал членом ЦИК СССР и Президиума Верховного Совета СССР до 1974 года. Таким образом, в составе высших органов Советской власти Микоян состоял 55 лет. Микоян 54 года подряд был членом ЦК партии и 40 лет работал в составе Политбюро ЦК. Ни один из руководителей КПСС и Советского государства, кроме Ворошилова, не мог бы по "стажу" руководящей работы конкурировать с Микояном.