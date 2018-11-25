Легенда СССР, "любимый нарком Сталина", проживший от "Ильича до Ильича без инфаркта и паралича", и один из 26 бакинских комиссаров Анастас Иванович Микоян родился 123 года назад — 25 ноября 1895-го. Именно он привез в СССР рецепт того самого наивкуснейшего мороженного, о котором тоскуют сегодня "потерянные поколения". Он придумал, как победить полиомиелит, и опередил США в создании "Макдоналдса". И он же придумал "Советское шампанское".
ИА "Амител" вспоминает самые интересные факты из биографии этого человека.
Оставив за рамками повествования революционно-политическую жизнь героя, отметим, что именно Микоян создал тот пищепром, который во времена социализма кормил СССР, а сегодня кормит Россию.
Американская еда в России
Тёплым летним вечером 1936 года Микоян, сопровождаемый волей вождя, с супругой был отправлен в Североамериканские Соединенные Штаты, чтобы присмотреть там что-нибудь подходящее для нашей страны в плане питания. Через три года после этой поездки в СССР была опубликована "кулинарная библия" – "Книга о вкусной и здоровой пище", которая появилась при непосредственном участии Анастаса Микояна и буквально проникнута преклонением перед американским опытом и желанием перенести его на советскую почву.
В книге постоянно встречаются цитаты типа: "Намечая меню завтрака, полезно вспомнить хороший американский обычай: подавать к раннему завтраку различные фрукты". Правда, следующие, послевоенные издания книги вышли уже несколько "кастрированными". В 1952 году исчезли все упоминания об Америке и американской еде, в 1954 году о Сталине, в 1974 году и о самом Микояне.
Что такое "советское мороженое"
В первом же пункте пребывания в США – Нью-Йорке делегация во главе с Микояном попробовала на вкус и отобрала в качестве перспективных восемь сортов мороженого. Памятные многим нашим читателям со стажем пломбир сливочный и молочный, крем-брюле, эскимо, ванильное, фруктовое мороженое были рекомендованы для производства в СССР.
Первые образцы его появились в продаже 4 ноября 1937 года. Качество лакомства контролировалось жесточайшим образом. Основой качества были натуральные ингредиенты, исключительно молочные жиры и отсутствие консервантов. Практически четверть века, учитывая интерес могущественного Микояна к данному продукту, какие-либо "шалости" с рецептурой были исключены.
Кое-что о майонезе "Провансаль"
11 сентября 1936 года в Чикаго на сельскохозяйственной выставке Микоян ознакомился с технологией производства майонеза, получившего впоследствии наименование "Провансаль", и заключил соглашение на производство этого продукта по американской технологии в СССР.
Однако этот майонез в СССР почему-то никого не интересовал. Москвичей в 1937 году приучали к употреблению майонеза, рекламируя его в гастрономах. Кстати, термин "гастроном" придумал тоже Микоян.
Сталин терпеть не мог сухое шампанское
Интересная история произошла с началом массового производства напитка, который назывался "Советское шампанское". Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег; много зарабатывают инженеры и другие трудящиеся. "А если захотят купить шампанское, смогут ли они его достать?" — поинтересовался вождь. Шампанское – признак материального благополучия, признак зажиточности!
Поездка Микояна по США с посещением завода "газированного шампанского" в Окленде определила, что относительно дешёвый и приятный на вкус напиток нужно делать по этой технологии. Массовый выпуск "Советского шампанского" начался в 1937 году. Сталину, как вспоминал Микоян, не нравилось сухое шампанское и "брют". А вот сладкое и полусладкое он пил с удовольствием. В результате напиток стал поистине "народным", и никакой Новый год, никакая свадьба не могли обойтись без "Советского шампанского". Другого, настоящего, у нас в стране тогда не было…
Хлеб – всему голова!
Казалось бы, что могла какая-то там Америка дать Советскому Союзу – наследнику великой хлебопроизводящей России для производства основного массового продукта питания – хлеба? Оказывается, могла, да ещё как! В США в те времена на хороших заводах всё было механизировано: к хлебу не прикасалась рука человека. В сентябре 1936 года в Чикаго Микоян ознакомился с промышленным производством хлеба и закупил оборудование для хлебозаводов.
Холодильники — тоже детище Микояна
Возвратившись из США, Микоян поставил вопрос о том, чтобы приступить и у нас к массовому производству домашних холодильников, причём организовать производство на нескольких наших наиболее крупных машиностроительных заводах (что впоследствии и было сделано). Первые образцы советских бытовых холодильников, изготавливавшихся по образу и подобию американских, появились в 1939 году, но по-настоящему массовый выпуск их начался через десять с лишним лет.
Как у нас в 1937 году чуть не появился "Макдоналдс"
Прогуливаясь летом 1936 года по Нью-Йорку, Микоян обратил внимание на замечательный продукт местного общепита, продававшийся прямо на улицах, так называемые "хамбургеры". Впечатлённый увиденным, Микоян с присущим ему размахом сразу заказал в Штатах 25 машин по производству котлет, которые могли производить два миллиона "советских гамбургеров" в день. А потом купил образцы жаровен для разогрева этих изделий и завод по производству булочек.
Выпуск гамбургеров в СССР начался в 1937 году, но вот на "Кока-колу" денег не хватило – не захотели американцы продавать рецепт, предлагали лишь поставки концентрата. А Микоян в 1936 году мечтал о том, что наши граждане будут запивать гамбургеры "Кока-колой". Для тех, кто не помнит, напомним, что первый "Макдоналдс", где эта идея была реализована, открылся в США лишь 15 мая 1940 года…
Дуэль с вирусом полиомиелита
Эпидемия полиомиелита была в СССР настоящим бедствием: порядка 20 тысяч детей ежегодно превращались в инвалидов, их поражал частичный либо полный паралич, еще около восьми тысяч детей не выдерживали схватки с болезнью и умирали. Узнав истинное положение дел, в ситуацию вмешался Анастас Микоян. Он "пробил" создание Института полиомиелита и посоветовал двум лучшим вирусологам страны — Анатолию Смородинцеву и Михаилу Чумакову — поехать в США, чтобы изучать опыт американцев в борьбе с недугом.
Советские вирусологи нашли две лаборатории, которым удалось продвинуться в изучении полиомиелита дальше других. Теперь очередь была за тем, чтобы получить от американцев штаммы. Сделать это можно было лишь после заключения межправительственного соглашения. И здесь вновь помог Микоян: "Не ждите, это долго, поезжайте и берите, что нужно, я прикрою". Он "пробил" и этот вопрос, более того, первые полиомиелитные вакцины в виде драже были произведены на Микояновских кондитерских фабриках.
Анастас Иванович Микоян умер в октябре 1978 года, не дожив всего один месяц до своего 83-летия. Это был человек поучительной судьбы, показавший пример необычного в нашей стране политического долголетия. Еще в 1919 году Микоян был избран во ВЦИК РСФСР. Затем стал членом ЦИК СССР и Президиума Верховного Совета СССР до 1974 года. Таким образом, в составе высших органов Советской власти Микоян состоял 55 лет. Микоян 54 года подряд был членом ЦК партии и 40 лет работал в составе Политбюро ЦК. Ни один из руководителей КПСС и Советского государства, кроме Ворошилова, не мог бы по "стажу" руководящей работы конкурировать с Микояном.
Комментарии
Можно сказать-
пионер в промышленном шпионаже!
Я читала, что у руководителей того периода образование было, в лучшем случае, 3 класса(М.И.Калинин) или вообще никакого не было(Буденный) - как они руководили страной?
Вот человечище... Ездил и выбирал вещи и продукцию для простых людей...
да были люди в наше время...
не то что нынешнее ..... (сами слово вставьте относящееся к хаятелям Союза)
А кто это мог купить? Только в Москве, да Партийная верхушка- особенно холодильники.
гостю 12.50. Ладно, холодильников у нас не было вначале, но вот мороженое на каждом углу продавалось и другие продукты нормальные, без химии. и прививки детям делали. Страна развивалась, люди на зарплату жили нормально. А вас в то время, видать, и в планах еще не было, так что не вякайте.
12:37
Успешно, в-основном.
Обалдеть...
Замечательная статья! Я просто поражен )))
Как же нашей стране сейчас не хватает таких вот Микоянов...
Для восторгающихся Zlih punkов (или Puknутых Zloe)несколько слов об этом "человечешке".
Микоян возглавлял комиссию по обвинению в контрреволюционной деятельности видных членов партии. Он, в частности, вместе с Ежовым был докладчиком на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) по делу Бухарина (1937 год). Именно Микоян выступал от имени Политбюро ЦК ВКП(б) на торжественном активе НКВД, посвященном 20-летию органов ВЧК-ГПУ-НКВД. После восхваления деятельности Ежова, оправдания массовых репрессий Микоян закончил свой доклад словами: «Славно поработало НКВД за это время!», — имея в виду 1937 год.
Имя Анастаса Микояна связано с подавлением антикоммунистических выступлений в Польше и Венгрии в 1956 году, а также с расстрелом рабочих в Новочеркасске в 1962 году, куда Микоян выехал как представитель Президиума ЦК и был непосредственным руководителем расстрела демонстрантов.
В 25 ноября 2015 г.
15:41 - высер не засчитан. Микоян выполнял приказы Вождя.
Респект, док!
Как говорится - "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича".
Кстати, знатоки еще поговаривают, что Анастас Иванович стол у истоков отечественных рекламомэйкеров: "Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы", или "Кто бегом, кто ползком - все спешите в клуб Сельхзпром!" (это из раннего)
;o)
Интересный человек могучей эпохи.
Как и его брат.
Конечно, завистливые злопыхатели, смачивая в сочащемся яде свои грязные перья, гнусно намекают на весьма темную роль фигуранта в деле "бакинских комиссаров", или, например, в деле обмена сокровищниц музеев на различные ништяки, но мы то с вами знаем, что это бессильный завистливый навет.
;o)
Одним словом, спасибо, коллега, за вклад в просвещение подрастающего поколения.
А то боюсь, что большинство об этих интересных фактах сегодня впервые услышало.
Лучше бы телевизоры да другую микроэлектроннику делал, щас бы жили