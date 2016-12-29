Независимо от того, какой характер у вашей тещи или свекрови, дружить с этими женщинами не обязательно, но, поверьте, очень даже полезно. Эти мамы могут и блинов испечь, и за внуками присмотреть, а могут и испортить вашу жизнь. Бывает и так, что со свекровками и тещами складываются не просто натянутые отношения, а идет настоящая холодная война. Так вот, если у вас в настоящий момент ситуация развивается по последнему сценарию, сейчас есть прекрасная предновогодняя возможность все исправить.

В таком случае, выбирая для нее подарок, стоит постараться умилостивить маму своего избранника или избранницы и сделать ей максимально приятно. Вдруг после вашего презента ее отношение к вам кардинально поменяется? Если все сделать верно, можно смело рассчитывать на взаимную симпатию. Но помните: выбирая подарок теще или свекрови, стоит учитывать ее вкусы, возраст, увлечения и даже социальное положение. Если досконально изучить все ее предпочтения, то можно будет выбрать идеально подходящий вариант. Итак, вот топ идей для подарков, которые можно вручить на Новый год.





Домоводство



Если ваша теща проводит много времени на кухне, ей наверняка понравится подарок, связанный с домоводством. Это может быть халат с надписью: "Самая лучшая теща в мире". Оценит одариваемая и набор кастрюль и сковородок или чайный сервиз. Прекрасным подарком может стать кухонный комбайн, блендер или электрочайник. Если вы хотите продемонстрировать аттракцион неподдельной щедрости, можно подарить посудомоечную машину.



Сертификаты



Женщины обожают получать в подарок духи. Но! Главный нюанс заключается в том, что постороннему человеку крайне сложно подобрать аромат, который бы устроил одариваемого. Тут не стоит лишний раз рисковать и лучше всего приобрести сертификат в магазин косметики. Кстати, хорошим подарком станет и подарочная карта на посещение салона красоты или курса массажа. От такого подарка точно никто не откажется.

Билеты и книги



Новогодние каникулы длятся десять дней, а это значит, что у вашей родственницы будет много свободного времени. В качестве подарка можно преподнести билет в театр или на концерт. Если теща или свекровь увлекаются литературой, можно в качестве подарка подумать о книге. Причем это может быть как печатное издание, так и электронная книга. Также можно подарить сборник любимого исполнителя.

Фотографии



Люди в возрасте часто вспоминают о своей молодости, рассматривают старые фотографии и газетные вырезки. А потому отличным сюрпризом для тещи может стать красивый фотоальбом. В него поместите всех представителей семьи. Каждый раз, когда она будет доставать ваш подарок, она будет с теплотой вспоминать о вас, о внимании, которое проявили к ней. Также можно восстановить старое фото и сделать на его основе уникальный портрет.

Бизнес-вумен



Если ваша свекровь или теща занимается бизнесом или является руководителем, можно попробовать подыскать ей красивый аксессуар. Это может быть как палантин, шейный платок, сумочка, так и оригинальное ювелирное украшение. Для деловой женщины также подойдет ежедневник в кожаном переплете, ручка известной фирмы или хороший канцелярский набор.



Если правильно угадаете, доставите ей много радости!

Переопубликовано из проекта Новый год-2016