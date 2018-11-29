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Подвиг Зои Космодемьянской: правда и ложь

, ИА "Амител"
29 ноября 1941 года нацистскими оккупантами была казнена комсомолка Зоя Космодемьянская — героиня с непростой судьбой

У наших героев подчас непростая судьба — они порой не только принимают мученическую смерть, но и становятся предметом атак уже долгие годы спустя. Так произошло и с юной советской героиней — Зоей Космодемьянской. 29 ноября 1941 года она была казнена нацистскими оккупантами. В годовщину ее гибели ИА "Амител" вспоминает о непростой и трагической судьбе героини, в том числе и посмертной.

По зову сердца

Она родилась в учительской семье, увлекалась историей и литературой, мечтала поступить в Литинститут. Возможно, стала бы поэтессой или детской писательницей. Но грянувшая война жестоко перекроила судьбы молодого поколения — преисполненного энтузиазма и ярких чувств.

Именно энтузиазм привел 31 октября 1941 года в числе двух тысяч комсомольцев-добровольцев 18-летнюю Зою Космодемьянскую к столичному кинотеатру "Колизей" на место сбора. Зою определили в диверсионно-разведывательную часть. После непродолжительного обучения ее бойцы приступили к выполнению боевых заданий.

Нацистские оккупанты в то время продвигались к Москве. Космодемьянскую вместе с диверсионной группой перебросили в район деревни Петрищево Верейского района. Практически в каждом доме деревни расположились офицеры оккупантов, а также их командно-технические пункты. 28 ноября 1941 года Зое удалось поджечь дом, где находился немецкий узел связи, что надолго затруднило взаимодействие нескольких нацистских частей, находившихся под советской столицей.

Донос и гибель

Часть товарищей, с которыми Зоя отправлялась на выполнение боевой операции, были схвачены, с остальными она разминулась. Положение было отчаянное, но девушка решила продолжать выполнять задачу.

В одном из домов жил назначенный оккупантами стражником (то есть смотрящим за тем, чтобы партизаны не поджигали дома) некий С.А. Свиридов. Стражникам (так их официально называли) выдали белые повязки и велели следить за окружающей обстановкой. Зоя попыталась поджечь сарай Свиридова, но была замечена им. Тот немедленно доложил о партизанке четырем офицерам и переводчику, которые квартировали у него. Был вызван солдатский отряд, который и схватил укрывшуюся в сарае Зою.

Свиридова за донос наградили бутылкой водки. Впрочем, через несколько месяцев, когда в деревню вернулись советские войска, он был расстрелян за пособничество.

После избиений и пыток, на следующий день, 29 ноября 1941 года, девушка была повешена. Именно после ее гибели в военный обиход вошло выражение: "Сколько нас не вешайте — все равно не перевешаете!", которое она произнесла незадолго до казни. А ее последними словами были: "Мне не страшно умирать, товарищи. Это — счастье умереть за свой народ!", "Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!"

"Правдоискательство" и его развенчание

В перестроечные годы под вывеской "поиска правды" многие принялись пересматривать эпизоды отечественной истории и "развенчивать" ее героев. Не избежала нападок и Зоя Космодемьянская.

Одни "исследователи" утверждали, что девушка поджигала дома мирных жителей, а самих немцев в Петрищево не было. Другие "выяснили", что Зоя Космодемьянская была больна шизофренией, что якобы обусловило ее ненависть к мирным жителям, оказавшимся на оккупированной территории. Отчасти эти нападки объяснялись тем, что героиня в советский период, как и многие другие павшие в ту войну, была фактически канонизирована, и факты, которые выбивались из официально созданного образа, просто замалчивались.

Например, замалчивались ее непростые взаимоотношения с одноклассниками — Зоя не терпела двуличности и прямо высказывала всю правду в лицо (сказалось воспитание отца, выходца из духовного сословия), что не всегда нравилось товарищам. Не говорилось и о том, что она подвергалась избиению со стороны двух местных жительниц деревни (также позднее расстрелянных).

Впрочем, все "развенчивающие" подвиг Зои Космодемьянской мифы были опровергнуты историками уже в постсоветский период. Историк Михаил Горинов, проделавший огромную работу по установлению правды в деле героини, так закончил свой материал в № 1 за 2003 год журнала "Отечественная история": 

"…В приведенных воспоминаниях и документах Зоя Космодемьянская предстает перед нами натурой сложной, утонченной, романтически-возвышенной, болезненно реагирующей на несовершенство мира, его несоответствие высоким идеалам. Разрыв между мечтой и действительностью переживается ею необычайно остро, приводит девочку к отчуждению от окружающих, одиночеству, нервному срыву. Через год к этому добавляется тяжелейшая болезнь. Однако Зоя находит в себе душевные и физические силы вынести мучительный курс лечения, преодолеть болезнь, догнать в учебе одноклассников... А всего через несколько месяцев у нее найдутся силы и для большего. Для того, чтобы вынести пытки, но не предать боевых товарищей. Для того, чтобы отдать жизнь за Родину. Для того, чтобы еще раз доказать себе и миру, что не все люди — эгоисты..." 

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Комментарии

29.11.2015 13:55
Сталинский Сокол

Все правильно. Мое поколение, воспитывалось как раз на таких личностях. Моим кумиром был Мересев. По книге Б. Полевого-Повесть о Настоящем человеке. В миру-Маресев.

0  0
29.11.2015 13:59
гость

Те кто носил белые повязки вообщето народ называл палицай.
Все предатели становились палицаями.
Оно и сейчас тоже самое.
И палицай всегда на руси было словом ругательным.

0  0
29.11.2015 14:03
СашОК

Сталинский Сокол 29 ноября 2015 г.
13:55

Может всё-таки МересЬев и МаресЬев?

0  0
29.11.2015 14:04
- гость -

только с Путиным и Письковым и Медведевым с Сечиным и Якунином и Миллером я готов совершить подвиг в окопе, а так пусть воюют путриоты не извесно за что, хотя известно за подорожание всего и вся

0  0
29.11.2015 14:11
BOSS2014

Зоя Космодемьянская является эталоном патриотизма, образцом беззаветного служения Родине. Уверен, что и сегодня среди нас есть люди, способные повторить подвиг Космодемьянской. Может быть, они и сами ещё не догадываются об этом.

0  0
29.11.2015 14:17
Zlaya Vedma

при всем уважении к Зое Космодемьянской, не хотелось бы повторять ее подвиг....

0  0
29.11.2015 14:17
- гость -

Бося да ладно, прям за олигархов всея руси все бросились подвиги сотворять

0  0
29.11.2015 14:17
гость

А ещё недавно дерьмократы обсирали ее подвиг.
Чо пупкину потребовались герои из СССР.
Не суразята сеченых, медсвепутов и прочих сволочей героями не станут

0  0
29.11.2015 14:18
- гость -

Слава ведма чё слабо?

0  0
29.11.2015 14:19
- гость -

Zlaya Vedma Ради наших олигархов ты должна этот подвиг совершить два раза

0  0
29.11.2015 14:24
Сталинскому Соколу

Вы посмотрите,сударь,ролики по теме: Женщины в плену СБУ 2014.Некоторые удалены,вот этот ещё нет
http://xn--80aeb6ahfcf.xn--p1ai/zhenshina-pobyvavshaya-v-plenu-sbu/

0  0
29.11.2015 14:26
- гость -

17 ноября вышел Приказ ВГК № 428, предписывавший лишить «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», с каковой целью «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего края и на 20—30 км вправо и влево от дорог».
Во исполнение этого приказа[5], 18 (по другим сведениям — 20) ноября командиры диверсионных групп части № 9903 П. С. Проворов (в его группу вошла Зоя) и Б. С. Крайнов получили задание сжечь в течение 5—7 дней 10 населённых пунктов, в их числе деревню Петрищево (Верейский район) (ныне Рузский район Московской области).

0  0
29.11.2015 14:28
Zlaya Vedma

почему ради олигархов??? в нашей стране и нормальные люди живут. а олигархи, в случае чего, по-быстрому из страны слиняют.

0  0
29.11.2015 14:32
Kertis

при всем уважении к Зое Космодемьянской, не хотелось бы повторять ее подвиг....
---------
Так и во времена ВОВ было тоже. Кто-то приписывал себе лишний год, чтобы на фронт попасть и бить фашистов, а кто-то не хотел и стремился получить белый билет. Впрочем, и сейчас таких тоже полно, мол, олигархов защищать что-ли?
Речь не об олигархах, а о защите своих родных и близких. Впрочем, люди есть разные и каждого свои приоритеты.

0  0
29.11.2015 14:32
Варя

BOSS2014
зарегистрированный
29 ноября 2015 г.
14:11
а вы смогли бы отдать свою жизнь ради других,ради идеи...

0  0
29.11.2015 14:34
Zlaya Vedma

а вообще нынешнее поколение слишком изнеженное и не привыкшее к трудностям... как мы будем в лесу партизанить без душа, вайфая и микроволновки?

0  0
29.11.2015 14:35
Zlaya Vedma

Kertis, я имела ввиду, что в принципе не хотелось бы, чтобы началась война и нам пришлось такой ценой защищать свою страну.

0  0
29.11.2015 14:44
- гость -

ну-ну

0  0
29.11.2015 14:44
Варя

как мы будем в лесу партизанить без душа, вайфая и микроволновки?

ну если под вашим командованием, то легко...

0  0
29.11.2015 14:46
- гость -

А меня больше поразил подвиг Марата Казея и его сестры. Родители их были честнейшие люди, но обоих репрессировали. И, не смотря на это...

0  0
29.11.2015 14:47
Сталинский Сокол

СашОК 29 ноября 2015 г.
14:03
+++++++++
Виноват. Вы правы. Просто когда печатал, вспоминал прошлое.

0  0
29.11.2015 14:48
гость

Вы такая наивная кака така война?
Правители и расею и расеян просто продадут по сходной цене.
Как сделали в Ираке.
Продали вместе с Хусейном.
Тоже самое будет и тут продадут всех вместе с пукиным всех оптом.

0  0
29.11.2015 14:49
- гость -

Слава ведма смотри защищай путенских олигархов, а то вдруг придут американские олигархи с зарплатой 10000$ совсем обиднеешь

0  0
29.11.2015 14:53
- гость -

Варя, За Сечинова За Миллера За Медведева За Путина Вы выдвинетеся в бой?

0  0
29.11.2015 14:53
- гость -

Освободили Родину от немцев, а попали под абрамовичей и ротенбергов

0  0
29.11.2015 14:54
- гость -

гость 29 ноября 2015 г.
14:17
А ещё недавно дерьмократы обсирали ее подвиг.
Чо пупкину потребовались герои из СССР.

Предлагаешь героизировать власовцев и бандеровцев?
хм

0  0
29.11.2015 14:54
- гость -

гость 29 ноября 2015 г.
14:48 продали кукраину. Россия не продается.

0  0
29.11.2015 14:54
Сталинский Сокол

Нет Ребята! Я лично не стану защищать нашу страну и не пущу своих детей. А все от того, что нам с Вами, сегодня ничего не принадлежит. Олигархи, слиняют за бугор. Вот когда вернется Сталинская Конституция! Вот тогда-За Родину! За Сталина!
За Путина-лично Я, ни ко-гда!!!

0  0
29.11.2015 14:56
- гость -

Наш народ таит в себе много сюрпризов.
Нужна большая встряска чтобы генетическая память заработала ,
и тогда появятся опять и Зои Космодемьянские и Алексеи Маресьевы

0  0
29.11.2015 14:58
- гость -

Сталинский Сокол 29 ноября 2015 г.
14:54
За Путина-лично Я, ни ко-гда!!!

Уже выучил по китайски - не бей меня хозяин?
по турецки - господин возьми меня на работу?

0  0
29.11.2015 15:01
Работник преисподней

Сталинскому Соколу 29 ноября 2015 г.
14:24
Вы посмотрите,сударь,ролики по теме: Женщины в плену СБУ 2014.Некоторые
удалены,вот этот ещё нет
http://xn--80aeb6ahfcf.xn--p1ai/zhenshina-pobyvavshaya-v-plenu-sbu/


Всем, кто удаляет что-либо из интернета, на том свете каждый час будут удалять гениталии и пальцы, и так целую вечность.

0  0
29.11.2015 15:01
Варя

гость - 29 ноября 2015 г.
14:53
не знаю...наверно за будущее своих близких,друзей, за мирное небо, за право быть свободным,за память о дедах-фронтовиках, за Родину, за Алтай и еще много-много чего без которого моя жизнь становится бессмысленной..
кстати,и даже за вас

0  0
29.11.2015 15:02
- гость -

Я за тётю Васильеву подвиг совершу, где миллиардами можно воровать, я сяду в окоп только месте с ней у ней ПЗРК и у меня ага

0  0
29.11.2015 15:04
Сталинскому Соколу

Ролики с Машей Коледой все удалены http://www.velykoross.ru/actual/all_17/article_1103/

0  0
29.11.2015 15:05
Foxie

Генетическая память у нас всегда работает,поэтому есть и будут Космодемьянские и Маресьевы - об этих просто написали,о скольких никогда не узнаем,но от этого безвестный подвиг меньше не становится.
По поводу тех несчастных расстрелянных баб - да,деревни сжигали, мы их считаем сейчас героями, забывая как-то, что оставшееся население тех деревень умерло с голода и холода - неизбежность войны,будь она проклята. Посему я за подвиг Маресьева,Матросова...

0  0
29.11.2015 15:06
- гость -

Zlaya Vedma
а вообще нынешнее поколение слишком изнеженное и не привыкшее к трудностям...
как мы будем в лесу партизанить без душа, вайфая и микроволновки?

Славу Ведьму нельзя в лес брать партизанить, она команду "Лежать!" неправильно понимает.

0  0
29.11.2015 15:07
BOSS2014

Варя
зарегистрированный 29 ноября 2015 г.
14:32

Идеал может быть недостижим. Хотя кто его знает...
Если во времени и пространстве сложатся нужные пазлы, то чем чёрт не шутит.

0  0
29.11.2015 15:10
ru.банок

Глубоко плевать на гейропейскую мразь,не жалею,что 17 лет своей жизни отдал во благо строитетьства термоядерного щита России,ха,ха,ха,паситесь диванные зябы,пашки и прочие потрошки!

0  0
29.11.2015 15:13
BOSS2014

Действительно, мало найдётся желающих воевать за яхту Абрамовича. Это правда. Однако было бы наивно полагать, что если Россию захватит враг, он отберёт у Абрамовича его яхту и этим ограничится. Собственно, как показывает опыт современных войн, как раз олигархи-то свои яхты успешно сохранят.

Грабить будут отнюдь не олигархов. Повысят цены, понизят пенсии, отменят пособия. Вывезут за рубеж золотой запас и дорогостоящие предметы искусства из музеев. Чёрные нотариусы начнут переписывать на бандитов бизнес и квартиры. С большой долей вероятности начнётся резня по религиозному или этническому признаку.

Милиция исчезнет с улиц, и жестокая уголовщина станет нормой жизни.
Мы могли наблюдать это в полный рост в Югославии, Ираке, Ливии и, отчасти, на Украине.

Суть манипуляции с «яхтой Абрамовича» заключается в ложном тезисе — дескать, «нам нечего терять, кроме своих цепей». На самом деле, нам очень даже есть, что терять: просто мы уже привыкли к хорошему и не замечаем разницы между Воронежем и Кабулом.

Более того. Когда на Украине Запад вывел людей на Евромайдан под схожими лозунгами, в итоге к власти пришли именно что местные «Абрамовичи» — Коломойский, Тарута, Филатов и другие крупные бизнесмены. (с)

Считаю, что автором довольно толково разъяснена суть либеральной демагогии насчёт яхт, дворцов и шубохранилищ.

0  0
29.11.2015 15:21
Zlaya Vedma

большинство пишущих здесь комменты понятия не имеют, что такое война... не пойдут они воевать, надо же... а куда пойдете то? куда вы от нее спрячетесь? и не за Путина пойдете, а за себя, своих родных, чтобы их и вас не убили.

0  0
29.11.2015 15:24
- гость -

Не стражники а полицаи. То есть опять историю переписывают в угоду царю. Когда всё это кончится. Посмотрите фото времен войны там четко видно policei

0  0
29.11.2015 15:25
- гость -

От героев былых времен, не осталось порой имен. Историю пишут люди. Всю правду мы никогда не узнаем.
Сколько безымянных героев 18 века? которые мочили турок и завоевывали наш Крым?
Закрыл грудью пулемет, но крупнокалиберный пулемет перерезает человеческое тело как масло, но порыв и бросок на пулемет то был, значит герой. И Зоя погибла от рук врага, а значит герой и иные обстоятельства не важны. Одни гибли, другие перед немцами ноги раздвигали. Сейчас тоже, будут и те, и другие.

0  0
29.11.2015 15:26
- гость -

Boss типичный стражник.

0  0
29.11.2015 15:27
- гость -

Злая ведьма, фильм "Мы из будущего" как раз об этом. Втянемся по ходу, как те парни)

0  0
29.11.2015 15:31
Рюс

Да-с. Явно, что старые герои 70 летней давности себя изжили, причем капитально так. А то с чего бы споры вокруг Космодемьянских-Власовых-Жуковых такие велись бы сейчас? Кого она там в деревне пожгла -мирных-немирных, уже все равно. Предания старины глубокой. Плохо не то, что мы всей правды уже не узнаем (на самом деле таких случаев много было, это просто самый "раскрученный". Плохо то, что за 70 лет, прошедших с того времени, никаких новых героев, равных по эпичности и масштабу в РФ-ии так и не появилось. А между тем, лишь 2 Чеченские войны -пестрят подвигами не меньшего накала. А Афган? Да там через одного -Рембы, причем наши русские парни.А Сербия? (Да, там наши тоже воевали!) Абхазия, Преднестровье? Донбасс, в конце- концов????(самый свежий пример!). Почему мне, как гражданину постсовковской РФ- ии, правопреемницы Совка, Совка 2.0,советские старые идеологи навязывают давно протухшие идеалы Совка? А я может посвежее хочу! Лет этак на 50, хотя бы!!!!!!!!!!!!!

0  0
29.11.2015 15:35
- гость -

Не стражники а полицаи. То есть опять историю переписывают в угоду царю. Когда
всё это кончится. Посмотрите фото времен войны там четко видно policei

Во-во, а то задолбали негров афроамериканцами называть. Стражники - это фильм "Пятая стража", а полицаи - они и в африке полицаи.
Кстати, кому помешала милиция, кроме димона айфончика? Может пора снова полицаев в ментов перекрасить?

0  0
29.11.2015 15:37
механик

Уважаемый босс, вы простите о каких врагах говорите? Вы не в курсе, что между Кабулом и Воронежем порой не такая уж разница? Попробуйте объяснить скотнику с деревенской фермы, получающему 27 рублей в час (сам видел процентовку), то что он хорошо живет. Вроде и не пьет, и не лодырь, а другой работы в округе нет.

0  0
29.11.2015 15:37
- гость -

BOSS2014
зарегистрированный
29 ноября 2015 г.
15:13Грабить будут отнюдь не олигархов
++++++++++
Вы сударь правы. Это все я и сам понимаю, и знаю что произойдет. Но сердце и душа не лежит, и не воспринимает все действия сегодняшней власти. Уж извините!

0  0
29.11.2015 15:41
- гость -

Дело то обычное, историю переписать ценности перевернуть.
Это мы ВОВ еще помним, еще десяток ветеранов жив.
В европе уже все переписали.
Поверьте, лет через 50 будет и у нас все переписано и извращено.
Как нет победы над Аримами 7524 года назад, как не чевствуется победа Святослава над Хазарами,
так и про ВОВ все забудут.

0  0
29.11.2015 15:43
Сталинский Сокол

- гость - 29 ноября 2015 г.
15:37
+++++++++++
Это мой комментарий. Я не прячусь.

0  0
29.11.2015 15:45
- гость -

- гость - 29 ноября 2015 г.
15:35 Менты дискредитировали себя в 90-е.

0  0
29.11.2015 15:48
- гость -

Недовольные всегда есть. Много ли из вас , кто любит своего начальника на работе???
врятли процентов 20 наберется. Делайте выводы.

0  0
29.11.2015 15:50
Zlaya Vedma

какая связь между подвигом на войне и нелюбовью к своему начальнику на работе????

0  0
29.11.2015 15:53
BOSS2014

Сталинский Сокол 29 ноября 2015 г.
15:43

В 1941-м у многих тоже были претензии к большевикам и к Сталину.
Но пробил час Х, когда каждый человек должен был сделать выбор: или за Сталина (встать вместе со всеми за Родину) - или за Гитлера (примкнуть к врагам России) и каждый сделал свой выбор. Уверен, что и вы в случае повторения часа х сделаете правильный выбор.

0  0
29.11.2015 15:55
- гость -

Воевать-то нечем, Всильева с Сердюковым всё распродали и получили за это по медальке....

0  0
29.11.2015 15:56
- гость -

- гость - 29 ноября 2015 г.
15:45
- гость - 29 ноября 2015 г.
15:35 Менты дискредитировали себя в 90-е.

А полицаи в 40-е, и чо? А ГАИ тоже себя дискредитировала? ГИБДД лучше? А КГБ кому помешала?
А вместо Октябрьского РОВД теперь отделение полиции № 4 и в других районах номера вместо названия райотдела по территориальной принадлежности. Кому это надо? Есть поговорка - когда коту нечего делать,он яйца лижет.

0  0
29.11.2015 15:58
- гость -

- гость - 29 ноября 2015 г.
15:55 это вас в кукраине такие басни рассказывают?

0  0
29.11.2015 15:58
Zlaya Vedma

"Взял он вилы и топор и отправился в дозор"))
Значит будем воевать подручными средствами. У нас вон танк на площади стоит, а вы говорите воевать нечем!!!

0  0
29.11.2015 16:02
- гость -

Рейтинг 20 самых сильных армий мира - Россия вторая после США. Турецкая армия занимает десятое место.http://medialeaks.ru/news/0510stas_20warlovers

0  0
29.11.2015 16:02
14:54 гость

Расия давно продана окснись.
Все компании имеют иностранных компаньонов и акционеров государственные.
А частные вообще все у иносранцев.
Потому абрамовича англосаксы и не трогают.

0  0
29.11.2015 16:03
- гость -

14:54 гость 29 ноября 2015 г.
16:02 а это тебе кто рассказал?

0  0
29.11.2015 16:07
гость

В наше ничего не переписывают.
Просто сказали что татарского ига не було було монгольское и палицаи у немцев не служили были какито стражи во как .
Это сказал великий киприотосириес.

0  0
29.11.2015 16:08
- гость -

BOSS2014
зарегистрированный
29 ноября 2015 г.
14:11
сейчас много свиридовых казимиров сашоков коней=как власовцев живут радуются жизни и при удобном случае отрежут голову как игиловцы
хотя пытаются представить себя как дермократов в общем как и гитлер

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29.11.2015 16:11
- гость -

- гость - 29 ноября 2015 г.
15:55
что печалитесь то так? жалеете что вам от этого пирога ничего не досталось?
если бы они все распродали то сейчас выбы уже сгорели в огне грибов ан нет сидите по клаве стучите и посасываете сачОк или у нэго

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29.11.2015 16:12
16:03

А банк расии вообще не банк расии, а филиал америкоский... .
И наеулиной америкосы медали вешают за развал расеи.

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29.11.2015 16:13
ckfdf

Во все времена трусы и подлецы находят себе отговорки.И тогда Власов и ко говорили что не будут воевать "за жидов и коммунистов", и сейчас "за Абрамовича".Беда в том что благодаря насаждению культа потребления трусов и подлецов стало значительно больше.

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29.11.2015 16:14
- гость -

16:03 29 ноября 2015 г.
16:12
так и вам америкосы платят что ж вы об этом то не кричите? стесняетесь? или просто трусливость у вас на столько высока что о себе вы молчите?

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29.11.2015 16:24
BOSS2014

Zlaya Vedma
зарегистрированный
29 ноября 2015 г.
15:58
Значит будем воевать подручными средствами.

И это правильно.
Так всегда поступали наши героические предки.

«13 июля 1941 года из района Песец, красноармеец Овчаренко вез боеприпасы для 3-й пульроты, находясь от своего подразделения в 4-5 километрах. В этом же районе на красноармейца напали и окружили две автомашины в составе 50 германских солдат и 3-х офицеров. Выходя из машины германский офицер скомандовал красноармейцу поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку и начал учинять ему допросы.

У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармеец отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером, Овчаренко с топором в руках преследовал его и в огороде м. Песец, поймал его и отрубил ему голову. 3-й офицер сумел скрыться.

Тов. Овчаренко не растерялся, забрал у всех убитых документы, у офицеров карты, планшеты, схему, записи и предоставил их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте…»

http://topwar.ru/14249-terminator-iz-krasnoy-armii.html

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29.11.2015 16:28
16:14

Не угадал получаю честно заработанную пенсию.
И заработал пенсию не при пупкине а в Советское время.
А пупкин ее у меня кстати ещё и ворует сволочь.
Его друганы сечин мюлер получаюзряплату в десятки миллионов долларом работая в Российских гос. компаниях.
А пенсионерам пупкин не смог найти копейки на индексацию.

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29.11.2015 16:38
босе

Бося вроде все время грил за господ?
А тут сподобился до товарищей.
Как у вас говорят нынче -товарищи остались в Советском Союзе.
А мы есть товарищи и родом из середины 20 века.
И понятие Родина у нас немного другое.
И ненависть к капитализму мы впитали с молоком матери и никакой пупкин этого из нас не вытравит.

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29.11.2015 16:46
- гость -

Отдавать СВОЮ жизнь за ЧУЖУЮ идею? Спасибо, обойдусь. Тогда, люди воевали за СВОИХ близких, друзей, страну, хотя и за ЧУЖУЮ идею. Сейчас, в этой стране, не так много МОЕГО. Прижмет - уеду, со всей родней. Мне чужда идея о таком русском мире, где человек и его права зависят от количества денег на счёте и связей во власти. Сейчас без связей, даже работу хорошую не найти.

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29.11.2015 16:59
BOSS2014

И ненависть к капитализму мы впитали с молоком матери

А вы старайтесь меньше оперировать категориями -измов и больше национальными интересами России. И у вас всё встанет на свои места.

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29.11.2015 17:02
- гость -

Аники -воины, как у нас всегда было, войнушку затевают одни крендели, орут уря другие, а отдувается за этих 2 приходится нищебродам. А босина гвардия будет трусы раздавать или вертухаить по тылам.

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29.11.2015 17:05
Nic

Сталинский Сокол 29 ноября 2015 г.
14:54

Печально читать такое. Будто бы от того, Сталин или Путин, родные твои люди поменяются и перестанут нуждаться в защите. Люди кричали "За сталина", а в душе это были жены, дети, матери, сестры, братья. Те, собсно кого они и защищают. А если не дай бог гибли родные, с утроенной силой. А вот такие соколы, которым первее их идеологическое несогласие, и шли в РОА и т.п...

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29.11.2015 17:12
СашОК

За что воевать?
За это:www.opentown.org/news/96065/?fm=4768
Или за это:https://www.opentown.org/news/96253/?fm=4768
Или за это:https://www.opentown.org/news/96523/?fm=4768

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29.11.2015 17:16
гость

Кака родина?
Правит вор друзья при корыте.
А народ в полной жопе.
От кого и кого защищать?
Нефтяные вышки сечиных или абрамовичей, или миллиарды ротенбергов вексельбергов?
Кого интересно.
Так у их все за границей как раз у тех врагов.
А честь и совесть нынешние чинуши и их прихлебатели давно с соплями сжевали.

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29.11.2015 17:21
гость

Не тебе меня учить с измами.
Не морочь людям голову.
Сейчас у вас нет ни флага , ни чести, ни стыда, ни совести.
Все променяли на курс доллара. Стоимость бареля.

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29.11.2015 17:34
Zlaya Vedma

не нравится Родина - валите туда, где нравится и все хорошо.

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29.11.2015 17:37
СашОК

Родина нравится, кремлёвские государственные преступники - НЕТ!

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29.11.2015 17:38
ded50

BOSS2014
зарегистрированный
29 ноября 2015 г.
16:24
------------------------------------
Ентот Овчаренко покруче Рембы заморской будет.

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29.11.2015 17:53
BOSS2014

ded50
зарегистрированный
29 ноября 2015 г.
17:38

Намного.

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29.11.2015 20:27
Sliper

Кому че, а для либерастов набивание своих желудков на первом месте, они и Родину продадут за кусок американских окорочков.

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30.11.2015 12:32
Платунов Е.

Старая, уже почти забытая легенда о фронтовой встрече будущего прославленного председателя алтайского колхоза-миллионера и Зои-"Тани" была опубликована у нашего земляка-драматурга Андрея Кршижановского в "Театральной жизни" в 1972 году: "Илья Шумаков получил задание провести через огненный рубеж девушку, совсем еще юную, по-мужски одетую в стеганые ватные брюки. Это была Зоя Космодемьянская. Короткая встреча москвички, вчерашней школьницы, и сибирского паренька, уроженца далекого алтайского села, в суровой военной обстановке не позволила им даже узнать друг друга по имени. Зоя ушла в тыл к врагам, Илья вернулся в подразделение".

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29.11.2018 08:20
- гость -

Защищали русские всегда свою землю, а не олигархов или правителей. Так что рассуждения абсурдны. А то что народа, который спрячется в кусты или побежит за бугор стало очень много, так это понятно...
Загранпаспортов полно, все рванут....
Без земли нет народа, нет страны.

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29.11.2018 08:38
- гость -

29.11.2018 08:20
- гость -
Дружбан! Прокати на машине времени в 29.11. 2015г., как "Амик")

0  0
29.11.2018 09:03
- гость -

Кому че, а для либерастов набивание своих желудков на первом месте, они и Родину продадут за кусок американских окорочков.
Какая родина вы о чем? Вашу родину власть уже давно продает китайцам оптом и в розницу.

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