Часто самые наши любимые вещи, ковры, предметы мебели бывают безнадежно испорчены пятнами на самых видных местах. Кажется, что уже ничто им не может помочь. Но не стоит их выбрасывать, даже если происхождение пятна неизвестно, есть масса проверенных способов попробовать его вывести.
Большинство пятен можно вывести в домашних условиях, при этом вы сбережете время и избежите лишних хлопот. Подробнее о том, как это сделать, смотрите в инфографике ИА "Амител" .
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Часто самые наши любимые вещи, ковры, предметы мебели бывают безнадежно испорчены пятнами на самых видных местах. Кажется, что уже ничто им не может помочь. Но не стоит их выбрасывать, даже если происхождение пятна неизвестно, есть масса проверенных способов попробовать его вывести.
Комментарии
вообще то это обама с рубашкой
Отлично, в багажник много крови натекло после...эм..ну не важно после чего, надо почистить.
а как вывести шариковую ручку с белой кожи? у меня ребенок диван изрисовал.
"... Спросите меня, как удалить пятна крови с меховой шубы.
Нет, правда спросите.
Давайте.
Надо посыпать мех кукурузной мукой и расчесать против шерсти. И самое главное — не сболтнуть чего лишнего.
Чтобы очистить от крови клавиши пианино, протрите их тальком или сухим молоком. ...
Спросите меня, как по-быстрому залепить дырки от пуль в стене в гостиной. Ответ: зубной пастой. Если стреляли из крупнокалиберного оружия, пасту надо смешать в равных пропорциях с крахмалом и солью."
Чак Паланик. Уцелевший.
одежду с пятнами крови лучше сжечь... ну а машину свою лучше изначально не марать а позаимствовать любую запаркованую нищебродами во дворе)
Риточка Готье 30 ноября 2015 г. 09:56 меламиновую губку попробуйте
Спасибо,пойду для начала погуглю-что это такое и где ее купить!
В хозмаге дюбом есть
годная тема для понедельника
Здравствуй дедушка мороз! Тут такое дело..... Хорошо, что ты с мешком, нада спрятать тело
Нужно всё тщательно планировать. Кровь должна быть на тех местах и предметах, которые с вами никак не связаны.
Страно, при чем тут Псаки?
Нужно сдаться, отсидеть 18 лет и начать жизнь с нуля.
а их выпустили?