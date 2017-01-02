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Как вывести пятна крови и вина? Инфографика

, ИА "Амител"
Инфографика от ИА "Амител", рассказывающая о том, как можно вывести пятна с одежды.

Часто самые наши любимые вещи, ковры, предметы мебели бывают безнадежно испорчены пятнами на самых видных местах. Кажется, что уже ничто им не может помочь. Но не стоит их выбрасывать, даже если происхождение пятна неизвестно, есть масса проверенных способов попробовать его вывести.

Большинство пятен можно вывести в домашних условиях, при этом вы сбережете время и избежите лишних хлопот. Подробнее о том, как это сделать, смотрите в инфографике  ИА "Амител" .

Все советы смотрите в проекте ИА "Амител" "Уютный дом: от А до Я"
 

Материал впервые был опубликован 30 ноября 2015 года.
Читайте также в сюжете: Спецпроект "Уютный дом: от А до Я"

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Комментарии

30.11.2015 09:43
- гость -

вообще то это обама с рубашкой

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30.11.2015 09:52
- гость -

Отлично, в багажник много крови натекло после...эм..ну не важно после чего, надо почистить.

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30.11.2015 09:56
Риточка Готье

а как вывести шариковую ручку с белой кожи? у меня ребенок диван изрисовал.

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30.11.2015 10:00
Вадила джипа

"... Спросите меня, как удалить пятна крови с меховой шубы.

Нет, правда спросите.

Давайте.

Надо посыпать мех кукурузной мукой и расчесать против шерсти. И самое главное — не сболтнуть чего лишнего.

Чтобы очистить от крови клавиши пианино, протрите их тальком или сухим молоком. ...

Спросите меня, как по-быстрому залепить дырки от пуль в стене в гостиной. Ответ: зубной пастой. Если стреляли из крупнокалиберного оружия, пасту надо смешать в равных пропорциях с крахмалом и солью."

Чак Паланик. Уцелевший.

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30.11.2015 10:09
- гость -

одежду с пятнами крови лучше сжечь... ну а машину свою лучше изначально не марать а позаимствовать любую запаркованую нищебродами во дворе)

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30.11.2015 10:28
- гость -

Риточка Готье 30 ноября 2015 г. 09:56 меламиновую губку попробуйте

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30.11.2015 10:52
Риточка Готье

Спасибо,пойду для начала погуглю-что это такое и где ее купить!

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30.11.2015 11:26
- гость -

В хозмаге дюбом есть

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30.11.2015 12:30
отто кац

годная тема для понедельника

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2.01.2017 13:19
месный

Здравствуй дедушка мороз! Тут такое дело..... Хорошо, что ты с мешком, нада спрятать тело

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