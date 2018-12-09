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Тело, череп и кокетка: фотоподборка самых забавных компьютерных мышей

, ИА "Амител"
9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт представил первую компьютерную мышь

Первая компьютерная мышь была представлена публике 9 декабря 1968 года Дугласом Энгельбартом. С того времени прошло много лет. Компьютерная мышь превратилась в то, что в наши дни принято называть гаджетом. Сегодня внешний вид компьютерного помощника каждый выбирает сам. Предлагаем примеры интересных дизайнов мыши.

 
 
Фото:http://www.novate.ru/
 
Дизайн этой эксцентричной мыши создал Крис Ломак. Назвали ее "телом". Такой гаджет способен повеселить даже пресыщенного пользователя.  
 
Фото: http://fishki.net/
 
Тут комментарии излишни. Довольно забавная компьютерная мышь. Вызовет улыбку у каждого, кто подойдет к вашему рабочему столу. Даже немного жалко, что левая кнопка быстро затрется.  
 
Фот о:http://fishki.net/
 
Это настоящая коллекционная вещь. Дизайн был задуман как напоминание о том, что все мы смертны. Эта мышь действительно способна заставить нас задуматься о вечном или вспомнить диалог Гамлета "Быть или не быть".
 
 
Фото: http://fishki.net/
 
Этот гаджет – плод сотрудничества инженера и дизайнера. Он способен одинаково удивить и испугать владельца.   
 
Фото:http://fishki.net/
 
Мышь с таким дизайном вызывает у пользователя желание позагорать на пляже и вместе с тем напоминает о том, что мы работаем, как на плантации.  
 
Фото:http://www.fresher.ru/
 
Для всех любителей конструктора "Лего" подобная мышь будет настоящим подарком. Этот беспроводной шедевр способен разбавить даже самые монотонные рабочие будни. 
 
http://www.fresher.ru/
 
Эту кокетку разработчики окрестили "косметичкой". Согласитесь, очень удобная вещь для представительниц прекрасного пола. 
 
 
Фото: http://fishki.net/
 
Эта  модель была придумана для тех, кто "в танке". Также этот гаджет можно рассматривать как символ упорства в достижении цели.  
 
Фото: fishki.ne 
 
Этот "фаршированный кальмар" может, конечно, повеселить. Главное, чтобы никто из коллег не спутал аппетитный пластик с настоящим обедом. 
 
Фото: ucrazy.r
Всем поклонникам  реализма посвящается. Такого зверька очень удобно завести у себя на столе. Не нужно кормить и ухаживать. Все, в чем нуждается такая мышка, – это постоянное поглаживание по спине.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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Комментарии

9.12.2015 09:10
Дядя Вова

Из той же серии - клавиатура Sven для блондинок (несложно найти в Гугле). Смотрится прикольно, но работать на таких девайсах весьма затруднительно.

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9.12.2015 09:12
Serg 1

как то не айс

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