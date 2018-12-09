Первая компьютерная мышь была представлена публике 9 декабря 1968 года Дугласом Энгельбартом. С того времени прошло много лет. Компьютерная мышь превратилась в то, что в наши дни принято называть гаджетом. Сегодня внешний вид компьютерного помощника каждый выбирает сам. Предлагаем примеры интересных дизайнов мыши.
Фото:http://www.novate.ru/
Дизайн этой эксцентричной мыши создал Крис Ломак. Назвали ее "телом". Такой гаджет способен повеселить даже пресыщенного пользователя.
Фото: http://fishki.net/
Тут комментарии излишни. Довольно забавная компьютерная мышь. Вызовет улыбку у каждого, кто подойдет к вашему рабочему столу. Даже немного жалко, что левая кнопка быстро затрется.
Фот о:http://fishki.net/
Это настоящая коллекционная вещь. Дизайн был задуман как напоминание о том, что все мы смертны. Эта мышь действительно способна заставить нас задуматься о вечном или вспомнить диалог Гамлета "Быть или не быть".
Фото: http://fishki.net/
Этот гаджет – плод сотрудничества инженера и дизайнера. Он способен одинаково удивить и испугать владельца.
Фото:http://fishki.net/
Мышь с таким дизайном вызывает у пользователя желание позагорать на пляже и вместе с тем напоминает о том, что мы работаем, как на плантации.
Фото:http://www.fresher.ru/
Для всех любителей конструктора "Лего" подобная мышь будет настоящим подарком. Этот беспроводной шедевр способен разбавить даже самые монотонные рабочие будни.
http://www.fresher.ru/
Эту кокетку разработчики окрестили "косметичкой". Согласитесь, очень удобная вещь для представительниц прекрасного пола.
Фото: http://fishki.net/
Эта модель была придумана для тех, кто "в танке". Также этот гаджет можно рассматривать как символ упорства в достижении цели.
Фото: fishki.ne
Этот "фаршированный кальмар" может, конечно, повеселить. Главное, чтобы никто из коллег не спутал аппетитный пластик с настоящим обедом.
Фото: ucrazy.r
Всем поклонникам реализма посвящается. Такого зверька очень удобно завести у себя на столе. Не нужно кормить и ухаживать. Все, в чем нуждается такая мышка, – это постоянное поглаживание по спине.
Комментарии
Из той же серии - клавиатура Sven для блондинок (несложно найти в Гугле). Смотрится прикольно, но работать на таких девайсах весьма затруднительно.
как то не айс