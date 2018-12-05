5 декабря 2018-го исполняется 82 года со дня принятия "сталинской конституции". Сегодня многие стараются не вспоминать об этом "Основном законе". Если же и упоминают, то изображают её как "дымовую завесу", призванную скрыть заранее готовившиеся массовые репрессии. Интересные факты об этом важном документе, известные немногим, читайте в нашем материале.
Новая Конституция как защита СССР
В своей книге о Сталине Эдвард Радзинский написал: "Перед самым Новым годом Сталин устроил для народа праздник: дал ему Конституцию, написанную бедным Бухариным". В этой короткой фразе содержится несколько фактических ошибок.
Во-первых, Конституция была принята не "перед самым Новым годом", а 5 декабря 1936 года. Во-вторых, новую Конституцию не "дали" сверху. Ее принятию предшествовали многомесячные всенародные обсуждения проекта Конституции. В-третьих, Бухарин не был автором Конституции, а лишь возглавлял одну из подкомиссий по ее подготовке.
До 1936 г. в СССР действовала Конституция 1924 года, которая состояла из Декларации и Договора об образовании СССР и закрепляла власть Советов, построенных по принципу делегирования — нижестоящие Советы формировали вышестоящие. Система избрания Советов была не так уж важна, потому что уже с 20-х годов они были фасадом коммунистического режима. Однако "власть Советов" составляла гордость большевиков, так как отличалась от "парламентской говорильни" буржуазных стран. В странах Запада систему Советов считали признаком недемократичности СССР, так как в "стране Советов" не проводились всеобщие выборы.
Идеи политических реформ зрели у Сталина с начала 30-х годов, а окончательно сформировались после того, как Гитлер пришел к власти, то есть в конце 1933 года. Именно тогда, когда стало ясно, что над страной зреет смертельная опасность. Поначалу предполагалось наиболее важные перемены осуществить во внешней политике. А затем должно было произойти то, о чем отнюдь не под сурдинку предупреждал Сталин: широкую смену руководства всех уровней власти.
Новая внешняя политика предусматривала отказ от разжигания мировой революции, заключение оборонительных договоров с капиталистическими странами, отказ от борьбы с социал-демократами, призыв к коммунистам других стран перейти от политики бойкота выборов к участию в них.
Однако все попытки создать антифашистскую коалицию в начале 30-х годов провалились. Англия, Польша и Франция, на которую возлагались самые большие надежды, отказались от военного антифашистского союза с СССР. Это было поражением "нового внешнеполитического курса", и отнюдь не по вине СССР.
Курс на демократию
На Съезде в 1936 году Сталин впервые заговорил о демократии: "Господствующие классы капиталистических стран старательно уничтожают или сводят на нет последние остатки парламентаризма и буржуазной демократии, которые могут быть использованы рабочим классом в его борьбе против угнетателей". Это абсолютно новый мотив в выступлениях советского руководства, который нельзя недооценивать.
Некоторые положения буржуазной демократии должны были найти отражение в новой Конституции. Но главная цель ее создания – заменить существенную часть партократов специалистами, а потом постепенно ограничить и власть партии и продемонстрировать всему миру смену политики Советского Союза в сторону либерализации. К сожалению, ни одна из этих целей полностью достигнута не была.
Сталин был намерен вообще отстранить партию от реальной власти. Поэтому и задумал сначала новую Конституцию, а потом на ее основе альтернативные выборы. После этого он намеревался принять новую Программу партии и Устав. Есть основания полагать, что партийные реформы могли быть еще более смелыми. Сталин, выступая на пленуме в 1936 году, сказал: "У нас различных партий нет. К счастью или к несчастью, у нас одна партия".
А, как известно, необдуманных мыслей Сталин не высказывал. Ограничить власть партии, уравнять ее с Советами – несбыточная мечта диктатора. Хотя выполнить эту задачу в 30-е годы не удалось, она будоражила воображение Сталина всю жизнь. Эту идею вождь пытался реализовать и после войны, но уже не успел.
Право выбора – всем
Если внимательно прочитать сталинскую Конституцию 1936 года, то нетрудно заметить, что партия там появляется один-единственный раз в 125-й статье, это статья об общественных организациях. Там говорилось, что партия является ядром общественных организаций. Не ведущей силой страны и общества, каковой она стала в брежневской Конституции, а всего лишь сердцевиной общественных слоев.
В новой Конституции не было даже намека на "мировую революцию". Выборы в Верховный Совет должны проводиться тайным голосованием. До этого они проводились по месту работы и осуществлялись простым поднятием рук. Новая Конституция предполагала наличие бюллетеней и урн. Интересно, что вначале хотели даже ввести конверты, т. е. бюллетени должны были вкладываться в конверты, а потом опускаться в урну.
Равноправными выборы в России не были никогда – ни при царе, ни до этого в Советском Союзе. У рабочих квота была в пять раз выше, чем у крестьян. А многие категории граждан (кулаки, священнослужители, бывшие помещики, жандармы и генералы) вообще были лишены избирательных прав. По новой Конституции избирательные права возвращались всем – это затрагивало интересы более двух миллионов человек, выборы становились равными и прямыми, то есть без выборщиков, как было всегда в России.
По предложению Генерального прокурора СССР А. Вышинского Политбюро утвердило решение о снятии судимостей с колхозников, осужденных за мелкие хищения по так называемому закону о трех колосках. В результате в год принятия Конституции и накануне предполагаемых выборов в Верховный Совет из мест заключения вернулось около миллиона человек. Одновременно было резко снижено давление карательной машины на население. Так, выступая на VIII чрезвычайном съезде Советов, Вышинский привел следующие данные: "Если число осужденных в первой половине 1933 года принять за 100, то в РСФСР в первой половине 1936 года число осужденных равнялось бы 51,8 процента".
Ограничить власть партии
"Сталина не интересовала партноменклатура как таковая, ему нужна была управа на секретарей обкомов, крайкомов и национальных республик. Если проблему их замены решать в рамках Устава, то в этом случае власть все равно остается у партии. А как мы уже говорили, Сталин как раз на нее и нацелился", – пишет в своей книге "Иной Сталин" исследователь Юрий Жуков.
Возможно, поэтому Сталин решил провести норму, которая позволила бы при выборах на одно место в Верховном Совете иметь несколько кандидатов. В этом случае первый секретарь обкома вынужден был бы конкурировать с одним-двумя противниками. А поскольку к середине 30-х годов секретари в своих областях натворили уже немало дел, с большой вероятностью могли победить их конкуренты. Привыкшие со времен Гражданской войны к "кожанке и маузеру", партаппаратчики были неспособны к руководящей деятельности и должны, по задумке Сталина, освобождаться "как утратившие связь с массами". Таким способом бескровно и демократично была бы решена проблема замены на своих постах некомпетентных руководителей.
Сталин тщательно скрывал свою коренную идею от большинства членов ЦК. Но он понимал, что когда-то этот вопрос все равно придется вынести на обсуждение Пленума и его византийские хитрости будут разгаданы. Для того чтобы не обсуждать на закрытых ареопагах эту ключевую идею, а сразу заручиться поддержкой масс, он избрал необычный путь.
Впервые о решающем дополнении к проекту новой Конституции он публично сообщил в интервью, которое 1 марта 1936 года дал одному из руководителей американского газетного объединения "Скриппс-Говард ньюспейперс" Рою Уилсону Говарду.
Сталин сказал: "…избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации". Далее он сформулировал свой тайный замысел, до того момента скрываемый от большинства членов ЦК: "Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти".
Работа над новой Конституцией
Вначале над проектом Конституции работал секретарь Центрального исполнительного комитета А. Енукидзе. Но тот принялся оспаривать многие положения, в частности, у него вызывало возражение положение о разделении властей и выборах судей. Поняв, что с ним кашу не сваришь, Сталин создал редакционную комиссию, в которую, кстати, входил и Бухарин. Любопытно, что Бухарин резко возражал против равных избирательных прав рабочих и крестьян.
Но в конце концов Сталину надоело спорить, и он поручил работу над проектом двум заведующим отделами ЦК Стецкому и Яковлеву. Они и проделали всю основную работу – написали проекты Конституции и избирательного закона. Окончательный вариант Конституции писал сам Сталин. Он многократно его перерабатывал, прежде чем вынести окончательный текст на всенародное обсуждение. Так, 126-ю статью, в которой идет речь о праве граждан на объединение, Сталин писал дольше остальных. Всего он лично написал одиннадцать наиболее существенных статей Основного Закона СССР.
Проект Конституции СССР был опубликован во всех газетах страны, передан по радио, издан отдельными брошюрами на 100 языках народов СССР тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. О размахе всенародного обсуждения проекта свидетельствуют следующие данные: в нем приняло участие свыше 50 миллионов человек (55% взрослого населения страны); было внесено около двух миллионов поправок, дополнений и предложений к проекту. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что обсуждение проекта не носило формального характера.
Предполагалось, что одновременно с Конституцией будет принят и новый избирательный закон, по которому сразу же начнется выдвижение кандидатов в Верховный Совет. Выборы Сталин намеревался провести в тот же год. Уже были утверждены образцы избирательных бюллетеней, выделены деньги на агитацию и выборы.
В своем докладе 25 ноября 1936 г. вождь партии осудил тех, кто настаивал на том, чтобы по-прежнему "лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, или же, во всяком случае, ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только право избирать, но не быть избранным". Отвергая эту позицию, Сталин ссылался на те перемены, которые произошли с этими группами людей. Не отказываясь от тезиса об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, Сталин в то же время исходил из того, что в обновленном советском обществе степень влияния враждебных сил на сознание советских людей не может быть существенной.
Он заявлял: "Во-первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во-вторых, если народ кое-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо и мы вполне заслужили тот позор". Так Сталин провозгласил поворот в политической жизни от запретов к снятию социальных и политических ограничений.
Воплощались в жизнь новые начинания Сталина в политической организации советского общества. И пусть в дальнейшем ему не удалось добиться проведения выборов с несколькими кандидатами, образец избирательного бюллетеня не изменился до конца Советской власти. Поэтому, когда в 1989 г. проходили выборы с несколькими кандидатами, форму избирательного бюллетеня, утвержденного Сталиным и другими членами Политбюро в 1937 г., не пришлось менять.
Борьба с противниками новой Конституции
Принятие Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов Конституции СССР было встречено с энтузиазмом подавляющим большинством советских людей. 5 декабря – день принятия Сталинской Конституции – был объявлен праздничным.
Однако немало деятелей из руководящих кадров партии сопротивлялось принятию новой Конституции. Конечно, открытых выступлений партаппаратчиков не было, но чем ближе подходил срок принятия новой Конституции, тем больше появлялось признаков латентного сопротивления со стороны широкого партийного руководства. В частности, оно всячески уходило от обсуждения положения основного закона в открытой печати и на пленумах ЦК и тем самым вообще дистанцировалось от "нового курса".
Возможно, Сталин недооценил бюрократическую верхушку партии, ее способность к сопротивлению. И был за это наказан. Партократия предприняла сильный ход: Конституцию 5 декабря 1936 года утвердили, а принятие избирательного закона отнесли на год. Таким образом, выборы в Верховный Совет автоматически перенеслись тоже на год.
Июнь 1937 года. Наконец Пленум ЦК без поправок утверждает новый избирательный закон с альтернативными кандидатами. За день до закрытия Пленума Роберт Эйхе, секретарь Западно-Сибирского крайкома, пламенный латышский революционер, который за несколько лет до этого во время хлебозаготовок обрушивал на деревню страшные репрессии, подает в Политбюро записку, в которой говорится, что НКВД в области работает плохо.
"Чекисты вскрыли антисоветскую повстанческую кулацкую организацию, но полностью ее не разгромили, арестовав только верхушку. И в преддверие выборов, которые назначены на декабрь, необходимо расправится со всей антисоветской организацией, всех арестовать и осудить", — сообщает в записке Эйхе. Для ускорения процесса он просит, чтобы ему позволили организовать тройку, уже опробованную против крестьян. Он будет стоять во главе ее вместе прокурором и начальником областного НКВД.
Есть основания полагать, что Эйхе действовал не только от себя, а выражал требования значительной группы первых секретарей. Трудно отказаться от предположения, что данная инициатива являлась "пробным шаром", способом проверить свою силу и решимость "узкого руководства".
В связи с этим заслуживает внимания такой факт. Областные секретари обычно довольно редко бывали в кабинете у Сталина. А тут, судя по журналу посещений, в один день чередой у Сталина побывало пять первых секретарей, на другой день еще четверо.
О чем шла речь во время этих встреч, конечно, никто уже не узнает – все посетители вскоре погибли. Однако они поддержали инициативу Эйхе, превратив его в ультиматум: либо Сталин принимает их предложение, либо Пленум рассмотрит вопрос о его отставке как "уклониста". В это время большинства в ЦК у Сталина не было, и он вынужден был принять ультиматум.
Эйхе решением Политбюро получил разрешение создать тройку. Следом аналогичными правами были наделены и другие секретари. В течение месяца все прислали телеграммы, где они попросили себе право создать тройки и сразу же указали, сколько людей собираются выслать, а сколько расстрелять. Первыми их прислали шестеро из девяти секретарей, побывавших на приеме у Сталина.
Возможно, на Сталина подействовал заговор, в котором участвовали высшие военачальники, раскрытый накануне Пленума, или что-то другое. Но это что-то должно было быть очень серьезным. Так, если до Пленума он редко санкционировал аресты раскаявшихся оппозиционеров, то после него на телеграммах с подобными просьбами секретарей он неизменно писал: "Согласен".
Чем была Конституция 1936 года для народа?
Новая Конституция отражала реалии "победившего социализма", страны "рабочих и крестьян". Впервые за советское время все граждане признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при тайном голосовании. Новый закон гарантировал соблюдение свобод и прав граждан, добавив к ним еще право на труд и отдых, неприкосновенность личности и жилища.
Важнейшим положением Конституции было то, что она провозглашала основой экономики социалистическую собственность (государственную и кооперативно-колхозную) и разрешала "мелкое частное хозяйство" с запретом эксплуатации чужого труда.
Значение Сталинской Конституции состояло в том, что это была первая в нашей отечественной и в мировой истории Конституция действительно социалистического государства.
Только в Сталинской Конституции впервые зазвучали те формулировки социально-экономических гарантий, которые всегда нами воспринимались как абсолютно слитые с социалистическим жизненным укладом: граждане СССР имеют право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости и в случае потери трудоспособности – на бесплатное образование всех видов, включая высшее, на бесплатную медицинскую помощь. В таком виде она просуществовала до 1977 года, после чего в "брежневской Конституции" было закреплено определение компартии как "основной движущей и определяющей силы общества".
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 5 декабря 2015 года
Комментарии
Абсолютно правильная статья Юрия Жукова.
Именно ответом на сталинскую Конституцию 1936 года был террор, развёрнутый в стране партийно-силовой верхушкой регионов в 1937 году.
Есть хороший фильм про это - Сталин с нами. Сссылку амик почему-то блокирует
Партии всегда представляют только интересы партийного руководства. Думаю, что и выборы по партийным спискам в нынешние выборные органы - такая же ошибка.
Поэтому репрессии 1937 года должны называться не сталинскими, а антисталинскими. Кроме того, нужно учитывать, что Эйхе действовал в паре с другим руководителем региона - Хрущёвым, возглавлявшим в то время московский областной комитет ВКП(б), который после смерти Сталина и перевалил на него все свои преступления.
Всегда считал и считаю, что это была самая лучшая Конституция на планете, которую придумало человечество. Как и тот Герб, в виде Серпа и Молота. Все это существовало и существует . А вот птиц о двух головах-Нет. Считаю, что это фантазии, если не умалишенных, то прост-невеж.
Сталинская конституция даже по нынешним временам была вполне демократичной. Ну, а соблюдалась так же, как все другие конституции.
- гость - 5 декабря 2015 г.
13:13
один маленький рябой грузин загнул самый великой народ, который до сих пор
разогнуться не может, все вождя кличет.
Шел бы ты с Обамой в десна биться , http://www.yaplakal.com/forum1/topic750641.html а история нашей страны не по твоим либерасьим мозгам
Нет, гость 13:19, он не либерал, если пишет "великОй" народ, это заблудший селянин. "Сладку ягоду брали вместе"...
гость - 5 декабря 2015 г.
13:29
Нет, гость 13:19, он не либерал,
А разве я его называл либеРАЛОМ? Я писал о его либеРАСЬЕМ мозге
А-а, вон оно как...
Все садомазосталинисты готовы и сегодня в магадан ехать или землю удобрять, правда эти придурки верят что все вертухаями будут. Ан нет, как и раньше глотки грыздь друг-другу будете, стучать, стрелять и вешать. Упыри вы все.
Конституция хорошая была, только не для простых людей. Им надлежало только пахать за пайку и громко орать "слава", иначе кирдык. А сито для совпарактива было обратное,т.е. только беспринципные негодяи, готовые унижать и унижаться, папу-маму-жену безропотно в лагеря отправить, держались долго. На страхе держалась та власть, а не на конституции, да и эта тоже не далеко ушла.
Теперь понятно, почему сегодня на канале 1 в 16-10 большой праздничный концерт в Кремле.
Солженицин 14:11, насчет "глотки грызДь" ты от дедушки узнал? Он тебе не договорил, с какой стороны колючки он сам был. Я, если что, родился на прииске в семье ссыльных, жили они и по нынешним меркам вполне безбедно. Получил образование и прочее хорошее по жизни без всяких проблем. Про власть твоих отцов демократии такого не скажешь.
- гость - 5 декабря 2015 г.
14:55
Могу предположить, что вашим родителям и естественно вам просто повезло-они вас родили и как то выбрались "в люди", но про дороги на костях вы же наверно знаете, сам наверно по ним катался, когда на учебу ездил. А демократов, как таковых у нас и не было никогда. Почистили этот слой полностью, когда "нового строителя коммунизма" строили, а по сути безропотного раба, те вас. Кстати ваших предков в ссылку, по вашему, отправили за совершенные ими преступления или как?
- гость -
5 декабря 2015 г.
15:11
Интересно, а сейчас отстаивание своих прав не является преступлением против государства, штампующего пачками антинародные законы?
- гость - 5 декабря 2015 г.
15:15
Является, потому что у нас ничего радикально ни во власти, ни в законах не поменялось.
- гость -
5 декабря 2015 г.
15.11
"Могу предположить...", " просто повезло...". Вот таким флудом и собственно сочиненными фейками и могут только ответить ваше племя.
Скучно. Давно уже скучно, даже не противно.
Ну да. Конституция была хорошая, и Сралин добрый царь. Только вот злае партийные бояре народ миллионами в Гулаг заталкивали. А царь-то не знал.
Ничего на Руси за тысячу лет не меняется, сейчас все то же самое - Путин хороший, министры плохие. Да, холопы?
Найдите в youtube очень интересный историко-публицистический фильм, снятый не в России "От двуглавого орла к серпу и молоту".
Те, кто совершил государственный переворот в 90-е годы еще при власти. Они наряду с расстрелом Парламента, с другими преступлениями, проводили преступную приватизацию. Устанавливая такие памятники Ельцину, они таким образом хотят оправдать себя ,показать , что не было этих преступлений. Мало того , несмотря на катастрофические последствия для России- потеря суверенитета, разрушение производственной базы страны, экономики, они хотят лгать и выдавать 90-е как расцвет и достижение !!!
В среду, 25 ноября, в Екатеринбурге торжественно открыли Президентский центр Бориса Ельцина. Либералы очень эффективно используют стремление государства к самоуважению. То есть неважно, какой у нас был президент, главное, что это был президент и мы его уважаем. Это очень дешёвая разводка, странно, что наше государство на неё повелось. То, что у нашей страны теперь есть "Ельцин-центр", но нет "Сталин-центра" – оскорбление для всей нашей истории и для практически всех граждан России, включая тех, кто считает, что Сталин был кровавым диктатором и ничем больше.
Иван Ефремов (в 1971 году): Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке.
Роджерс: Через двадцать лет, в 1991 году, разрушили Советский Союз. Разрушили во многом именно из-за жажды «лёгких денег», а также из-за падения престижности Человека Труда. Хозяевами жизни стали спекулянты, бандиты, мошенники. «Инженер» стало ругательством, «рабочий» – признаком неудачника-лоха.
«Хорошими делами прославиться нельзя» стало доминирующим императивом общественной жизни, порождая «Потапа и Настю Каменски», «Дом-2», сотни тысяч проституток, рост преступности, моральную деградацию и прочие прелести современного либерализма.
Сейчас в результате этого у нас жесточайший кадровый дефицит, когда в стране полно престижных юристов, экономистов и менеджеров по продажам, но днём с огнём не найдёшь грамотного фрезеровщика, сварщика или сантехника.
Предыдущим 3м
Вы сами то верите в свою хрень которую постите, сейчас то кто у власти и кто их туда поставил?
РФ уже гарантированно окажется в тяжелом кризисе в 2016-м. Бред Минэкономики об «оживлении». Возможна ли экономическая война с Турцией? Все это – фигня. В РФ начат новый бесчеловечный исторический эксперимент: уничтожение среднего класса, истребление малого и среднего бизнеса – и создание отчасти феодализма, а отчасти – уже рабовладения.
ГОСТЮ ОТ 5 декабря 2015 г. 17:55 - Проснись, родной, уже уничтожать некого: или обслуживаем трубу, или сидим в чиновничьих креслах. Все! А по-поводу развала - всегда говорила и говорю : Брежневых, Горбачевых, Ельциных, Чубайсов с ротенбергами - не с Марса закинули, они - наше порождение. За что боролись - на то и напоролись!!!
Спасибо АМИКУ за эту статью. Да! Повторюсь. Это была и есть лучшая Конституция на земле. Ее создавали наши деды и прадеды. Пусть они нас простят, что пришло время казнокрадов, Воров и Жуликов.
В Конституции 1936 года основные права граждан прямо гарантированы. В Конституции 1993 года все права, кроме права на вероисповедание, оговорены различными условиями. Т.е. при Сталине права народа были безусловны, а теперь условны. Выводы, как всегда, делаем сами.
Есть еще одно существенное отличие между сталинской и ельцинской Конституцией. В сталинской Конституции, с точки зрения юридического права, прописаны точные формулировки, не требующие дополнительных объяснений, тогда как в ельцинской, едва ли не в каждой строке статей, двусмысленность и размытость положений, что позволяет трактовать то или иное положение двояко. Чем, собственно, и пользуется наследник Ельцина, когда поразительно легко и нагло меняет ее в угоду своей неограниченной власти.
Конституция СССР 1936г.
" Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед
избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов
трудящихся и может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке."
08:07
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Пример приведите , пожалуйста.
08:02
В Конституции 1936 года основные права граждан прямо гарантированы.
+++++++++++++
Декларирование прав в любой Конституции должно гарантироваться обязательностью их исполнения.
Увы...
Видала ли планете более лживую книжонку?
Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе
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И ??
"Обязанности депутата Государственной Думы: соблюдение правил депутатской этики, правил, установленных Госдумой РФ; отчитываться перед избирателями; выполнять поручения Государственной думы и комиссией, членами которой они являются, а также посещать заседания фракции, с целью совместной деятельности, выражения единой позиции и создания единой программы по вопросам, рассматриваемым ГД РФ; представлять декларацию о доходах на имущество."
Читать полностью: http://pravovedus.ru/library/laws/pravovoy-status-deputata-gosudarstvennoy-dumyi-rf/
* «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». /Салтыков-Щедрин/
1. Право на труд. В сталинской Конституции прямо и безусловно гарантируется право на труд. В ельцинской никаких прямых гарантий нет - есть только общие фразы, что каждый имеет право на труд. Более того - прямо оговаривается, что будет безработица.
2. Право на отдых. В сталинской четко указана продолжительность рабочего дня: 8 часов с оговорками, что для тяжелых производств она будет меньше. Прямо установлено развитие сети санаториев, курортов и пр. В нынешней Конституции гарантии распространяются только на работающего по трудовому договору с оговоркой на федеральные законы, которые могут менятся в любую сторону. Например, могут легко сделать 60-часовую рабочую неделю вместо нынешней 40-часовой.
3. Право на образование. В сталинской имеется безусловное право на 8-летнее образование для всех. Бесплатное. В нынешней Конституции бесплатность оговаривается различными условиями, что оно будет только в муниципальных и государственных учереждениях. Высшее образование бесплатно только на конкурсной основе. Лукавость ситуации заключается в том, что ы ВУЗе могут оставить только одно бесплатное место, которое можно занять по конкурсу. Остальные 99 будут платны. И формально все будет соотвествовать Конституции. 4-й пункт просто прекрасен: родители, а не государство обеспечивают детям общее образование. Кстати, что такое "общее" образование? Тоже плавающее понятие.
4. Право на медицинское обслуживание. В сталинской Конституции это право бесплатно. В ельцинской вновь прописаны сплошные условия его получения: только в госучереждениях и только в рамках бюджета. Если больница физически закрывается, а бюджет урезается, то вы остаетесь без бесплатной медицины. Причем по Конституции.
5. Право на жилье. При Сталине это право гарантируется и охраняется законом. По ельцинской Конституции вы жилья можете лишиться не произвольно, а по закону, по суду. За долги ЖКХ, например. Государство жильем не обеспечивает, а лишь создает условия для его обеспечения. Очень лукавая формулировка. 3-й пункт про малоимущих тоже прекрасен: про бесплатно-доступную цену.
6. Про пенсии. В Конституции 1936 года гарантируется материальное обеспечение в старости. Ключевое слово "материальное". Например, в тех же колхозах, где пенсий в денежном выражении не было, старики обеспечивались натуральной оплатой: зерном, продуктами и пр. Ельцинская Конституция обеспечила старикам право рыться на помойках и стоять с нищими на паперти. Пенсионный же срок выхода на пенсию все время пытаются увеличить за пределы среднего срока жизни россиян, как в случае с мужчинами.
7. Право на свободное вероисповедование в сталинской Конституции оговорено без всяких условий. Сейчас это право тоже есть. Более того, государство сейчас все время пытается навязать гражданам повышенную религиозность.
8. Наконец, главный вопрос о собственности на землю, недра и остальное общее имущество. В сталинской Конституции четко указана принадлежность всего общего достояния народу. В ельцинской Конституции народ от всей собственности прямо и недвусмысленно отлучен.
CALIBR
5 декабря 2016 г.
08:32
Здесь нет инструмента отзыва утратившего доверия избирателей депутата.
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id=10438041@fsbMessage.html
ФСБ России получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast».
Когда в обществе главенствуют деньги, а моральные принципы попираются ради прибыли, то никакая демократия не возможна, она превращается в анархию.
Такое общество от воровства и разложения можно удержать только страхом.
Ну вот. Разложили все по полочкам. Мне просто лень все это доставать и печатать. А вот Гостю-Спасибо! Тебе нужен нормальный Ник. Зачем прятаться. Или на должности сидишь и боишься высунуться?
Сталинский Сокол 5 декабря 2016 г.
08:48
Pat Riot.
гость 8.33 молодец, красиво уделал дерьмократов
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
А государственная идеология необходима - РФ деградирует.
да все говорят необходима идеология, а вот сформировать ее не получается, как думаете почему?
Есть статистика подтверждающая , что производительность труда за идею в разы выше чем за материальное вознаграждение, так было в Ссср
Производительность труда за идею выше, так как идея - это цель, навязанная господствующим классом (партией). Кто не согласен работать за идею, тот будет работать под надзором.
..да все говорят необходима идеология, а вот сформировать ее не получается, как
думаете почему?
Да потому, "Что есть цель, а что есть средство?"
Ссоколёныш, а чего дочь вождя народов из страны с лучшей конституцией в штата уехала?
ПС Времена не айс, но детей слава богу в подвалах не расстреливают.
я смотрю в стране еще полно сталинистов...
странно. я полагал, что их жизненный цикл уже закончился.
моё мнение неизменное: как по мне, так Джугашвили - кровавый тиран, а все его псевдо-конституции лишь обёртка для его диктатуры.
ходть строем и по линейке - это примитивизм. лично мне этот колхоз не нужен.
А где сейчас наш доктор Игорь Червяков?
5.12.2016 09:21
- гость -
Есть статистика подтверждающая , что производительность труда за идею в разы выше чем за материальное вознаграждение, так было в Ссср
Сказочник вы. Но скорее всего вам просто моск промыли про СССР и вы сам там не работали.
повылазило ёсино отребье.
предлагаю ночью вломиться к ним в дома, дать пять минут на сборы, потом в какое-нибудь залопучесово усть-звиздюйского района на пмж выслать в скотовозных вагонах. Паспорта забрать, перевести на трудодни. Пусть радуются.
5.12.2016 09:27
СашОК
Кто не согласен работать за идею, тот будет работать под надзором.
Вы слишком преувеличиваете роль "надзора".
Рабский труд самый непроизводительный в мире, это тоже доказано статистикой.
5.12.2016 09:56
- гость -
СТАХА́НОВЕЦ -Работник социалистической эпохи, который в социалистическом соревновании добивается наивысшей производительности труда, наилучшего использования техники и превышения производственных планов путем преодоления старых технических норм и существующих проектных мощностей. «…Стахановцы являются новаторами в нашей промышленности…» Сталин. Стахановцы тяжелой промышленности. Стахановцы социалистических полей. (По имени Алексея Стаханова, забойщика шахты "Центральная-Ирмино" в Донбассе, начавшего в 1935 году борьбу за высокие показатели социалистического труда.)
Я не говорю что надо возвращаться к Сталинским временам. Но было там много ценного что перенять не мешало бы.
Ну зачем так усложнять, можно к таким как ты гранату в форточку, либо в корыте на перекрестке расстрелять из калаша или гранотомета,тебе какой демократический прием больше по душе? Сколько народу демократы положили? Ах да, они же не вписались в рынок,Чубайс на которого ты дрочишь, это миллионах 30-ти говорил или я ошибаюсь?
Браво, Амик! Браво, Игорь Червяков!
Полностью солидарен с 5.12.2015 12:49 ВСЕМОГУЩИЙ
Троцкисты на периферии не хотели терять власть не хотели истинно народного самоуправления, поэтому развязали кровавый террор против истинных большевиков-сталинистов. По сути это была гражданская война с переменным успехом, которая завершилось победой троцкистов в 1953 году, убийством Сталина и Берии, на которых победители "повесили всех собак". А к 1991-93му они довершили своё дело, сдав страну транснациональным империалистам.
ваш еся уже червей докормил, а вы, сталинские недобитки, не сегодня-завтра той же дорогой отправитесь )) и вы это знаете и понимаете )))
а еще понимаете что для вас поезд ушел, вы не то что в рынок, вы в историю не вписались )))
5.12.2016 09:49
дэд марос
на одной обертке и с помощью кнута в космос не полетишь
Да нет дорогой это Вы обосрались по полной, маятник пошел в обратную сторону,вы сами себя сожрете причем очень скоро, только слепой этого не видит, и кайло тебе в руки на этот раз обеспечено. Труд чародей, особенно на свежем воздухе!
только в твоих влажных краснопузых фантазиях.
и еще ))) если тебя во сне девушка попросить пописить на нее - не ведись )))
Статья 37 Конституции РФ
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. КАЖДЫЙ ИМЕЕТ право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
то есть безработица гарантирована )
А правда что великий кормчий опять ввёл по сути крепостное право,после отмены в 1861, у крестьян не было паспортов и денег, без паспорта ни уехать ни на работу устроиться, работали за трудодни - палочки в журнале, по которым семье крепостных выдавалась на прокорм пшеница?
Берти Вустер 5 декабря 2016 г.
10:02
перевести на трудодни. Пусть радуются.
ТРУДОДЕНЬ - мера затрат труда в колхозах, применявшаяся в 1930-66; служила основой распределения доходов.
я не против распределения продукта труда пропорционально доли трудового участия а не доли собственности средств производства
5.12.2016 10:30
- гость -
где исполняются ваши конституционный права?
безработица есть, на больничный пойти могут себе позволить очень немногие,
в отпуск ходят тоже далеко не все. А уж про 8 часовой рабочий день.... даже говорить не приходится. Кому то из присутствующих оплачивают сверхурочную работу?
вчера сосед про тейси рассказал...
в октябре на линии народ пахал часов по 10. все субботы рабочие были. начислили зп по 19-20 тысяч... пока выдали меньше половины
Я так полагаю ума заглянуть в википедию и посмотреть как росла численность городского населения к примеру в 30-50г.г. умишка не хватает? За счет чего городское население выросло, неужто марсиане массово прилетели?!!!!!!!!!!
- гость - 5 декабря 2016 г.
10:30
правда. а еще правда когда коллективное - значит ничьё.
Другими словами на лицо проблемы не только законодательной , но и исполнительной власти.
М..да достойный ответ. А пузо красное будет у тебя на лесоповале, впрочем как и физиономия. Если раньше не "впишут" в рынок, это у вас запросто! "Ничего личного, просто бизнес" так кажется.
на лесоповал ты уедешь. а я еще тебя за выработку нормы нагибать буду ))) гибкость позвоночника творит чудеса ))
Надеешься в лагерные придурки попасть, ну это вряд ли, но ход мыслей у тебя правильный! Знаешь чем твоя якобы "успешность" закончится, впрочем я тебе зла не желаю, земляк все же, в одном городе живем. Ладно у меня сегодня спортзал по расписанию, бывай.
от мамы с папой съедь в начале, потом свисток раскрывай
Берти Вустер 5 декабря 2016 г.
10:53
на лесоповал ты уедешь. а я еще тебя за выработку нормы нагибать буду )))
то есть в мыслях есть пойти по стопам светоча демократии солженицина/ветрова
не, я в управдомы пойду. а солженицын не светоч а кликуша при том бесхребетный.
При Сталине до Великой Отечественной войны было построено 9 тыс. заводов или 2 завода в день. При Путине с 2005 по 2015 год закрылось 5,7 тыс. заводов или по 1,5 завода в день.
Но помимо заводов Сталин чего только не строил. Например, одних больниц при Сталине до войны было построено около 8,8 тыс. только в РСФСР или по 1 больнице в день. Путин же с 2005 года закрыл в России 5 тыс. больниц и 7 тыс. поликлиник. Или по 1,4 больницы и по 2 поликлиники в день. "Упырь" же Сталин открывал по 2,6 поликлиники в день до 1940 года, кстати.
Почему в свете этих цифр Сталина называют упырем? Наверное потому, что Сталин уменьшил смертность в стране, которой правил в 3-4 раза, а при Путине она достигла в 2003-2004 году исторического максимума в 16,5 промиле со средних советских 10,8 промилле 80-х годов. Сталин тем самым продлил жизнь 26 миллионам человек, а Путин сократил 9 миллионам, по 500 тыс. человек каждый год в течении 25 лет.
Душевно то как тут у вас..)))
вместо этих дурацких футбольных полей можно понастроить тыщщу мусороперерабатывающих заводов
По комфорту проживания,социальной защищенности,СССР выигрывает у РФ в сухую,в РФ комфортно жить только ворам и чиновникам.
видимо проживание в ссср вы знаете только по соответствующим фильмам. в плане потребления и набора предоставляемых сервисом и услуг в рф никогда не жили так хорошо как последние 15 лет.
5.12.2016 13:27
- гость -
"Путин сократил 9 миллионам, по 500 тыс. человек каждый год в течении 25 лет"
- прям как начал методично с 1990-го умерщвлять собственноручно так и продолжает)
Троллей-Либерастов можно сразу отличить по отшибленной памяти о 90х, для них новейшая история России начинается с 2000. А уж то что наша финансово-кредитная система была отдана в транснациональному ФРС. Даже сейчас 3/4 денежных средств экономики западного происхождения.
я уже не говорю про внедренную идеологию, образование
Сталин выиграл войну (как и до этого победил социализм в отдельновзятой стране). а в 1991-1993 мы проиграли холодную войну Западу, произошла буржуазно-либеральная контрреволюция. Кто-то отменил последнюю? Колониальную конституцию-93 изменили?