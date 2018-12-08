8 декабря – день памяти легендарного музыканта Джона Леннона. Он был убит четырьмя выстрелами около собственного дома в 1980 году. Портал Amic.ru вспоминает, как это было и кем был убийца основателя группы The Beatles.

Джон Леннон, на песнях которого выросло не одно поколение людей XX столетия, наверное, даже и не подозревал, что его музыка станет причиной чьей-либо смерти, тем более его собственной. Джон называл своими святынями мир, любовь и музыку. Он посвятил жизнь служению этим трем вещам.

В тот день музыкант и его супруга возвращались домой из студии звукозаписи. Они уже входили в подъезд, когда раздался выстрел. Затем второй, третий четвертый... В момент выстрела Йоко, шокированная произошедшим, пронзительно закричала, а истекающий кровью Джон пополз к подъезду. Ему чудом удалось добраться до стойки охранника. Захлебываясь кровью, музыкант прохрипел: "В меня стреляли…"

Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Ждать машину скорой помощи не было времени. Пристроив раненого на заднем сиденье автомобиля, полицейский на огромной скорости помчался к ближайшей больнице.

В тот далекий год Стивен Линн (Steven Lynn) работал врачом-реаниматологом в нью-йоркской клинике Roosevelt Hospital и вечером 8 декабря находился на дежурстве.

"Вдруг дверь в кабинет распахнулась, и в нее ворвались два офицера полиции. Один из них нес на плече, как это делают пожарные, спасая людей из горящего дома, тело мужчины. Другой закричал: "Скорее, у него огнестрельные ранения, признаков жизни нет", – вспоминает Стивен Линн.

У Джона не прощупывался пульс, но Стивен быстро сделал разрез грудной клетки и начал прямой массаж еще теплого сердца бездыханного музыканта.

"Я делал открытый массаж сердца более 20 минут, однако стало ясно, что ничего уже поделать нельзя, и я объявил полицейским, что Джон Леннон умер. Смерть была констатирована в 23:15", – рассказывал доктор.

Убийца – 25-летний Марк Чэпмен – даже не предпринял попытки скрыться. Полиция застала его на месте преступления за чтением любимой книги "Над пропастью во ржи".



Убийца Джона Леннона, Марк Чэпмен, был одержим манией величия. Возомнив себя легендарным музыкантом, он считал настоящего Леннона своим двойником, которого необходимо уничтожить.

Чэпмен стал горячим поклонником группы "Битлз" и Джона Леннона в частности с того самого момента, как услышал их первый песенный альбом, проникнутый глубоким философским смыслом. Леннон предстал перед будущим убийцей как проповедник вечной любви, доброты и мира.

Чэпмен стремился во всем быть похожим на своего кумира, он даже начал играть на гитаре. Однако до легендарного музыканта Марку было очень далеко. Осознание собственной заурядности стало причиной лютой ненависти к звезде. Именно эта ненависть толкнула Чэпмена на преступление.

В ходе расследования смерти Джона Леннона удалось установить, что его убийца был человеком психически неуравновешенным. Ему трудно было оставаться на одном месте, учиться он не мог из-за частых депрессий, а однажды даже предпринял попытку самоубийства.

В то же самое время ненавистный Леннон продолжал купаться в славе и роскоши. Чэпмен не мог больше мириться с подобной несправедливостью, вскоре он решился на преступление. Купив пистолет, убийца отправился в Нью-Йорк.

Ему понадобилось всего несколько дней для того, чтобы разведать обстановку. В толпе фанатов, днем и ночью бродивших возле дома Леннона с одной-единственной целью – взглянуть на своего кумира, Чэпмен был незаметен. За день до убийства ему даже удалось взять автограф у знаменитого рок-музыканта.

Чэпмен, арестованный на месте преступления, не отрицал своей вины. После прохождения теста на вменяемость, установившего психические отклонения, убийцу определили в тюрьму и установили строгий надзор, дабы предотвратить возможную попытку суицида.

Вскоре мания величия Марка Чэпмена достигла наивысшей точки. Убийца уверенно заявлял, что он – знаменитый певец и музыкант Джон Леннон. В подтверждение преступник даже предоставлял свой автограф, имитировавший роспись настоящей звезды...

