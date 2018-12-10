Ведущие ученые мира вот уже почти 120 лет ежегодно с особым трепетом ждут 10 декабря. Именно в этот день с 1901 года проводится церемония награждения самой известной и самой почитаемой премией – Нобелевской.

ИА "Амител" решило напомнить читателям несколько интересных фактов о "нобелевке".

Когда шведский промышленник и ученый Альфред Бернхард Нобель подписывал свое завещание, он вряд ли мог предполагать, что учреждаемая им награда обрастет множеством мифов и легенд. По традиции церемония награждения проводится 10 декабря, в день смерти Нобеля.

Имена лауреатов становятся известными с 5 по 12 октября. Все премии вручаются начиная с 1901 года, за исключением премии по экономике, которая была учреждена в 1969 году по инициативе банка Швеции.

Нобелевская премия появилась из-за ошибки журналистов

К появлению Нобелевской премии привел казус. В 1888 году Альфред Нобель в газете прочел сообщение о собственной смерти (репортеры перепутали его с недавно скончавшимся братом Людвигом). Пресса наперебой называла магната "торговцем смертью". Именно после этого Альфред Нобель решил основать премию своего имени за достижения "на благо человечества", чтобы не остаться злодеем в памяти потомков. Присуждают Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе, экономике, а также за содействие установлению мира во всем мире.

Математика – царица наук?!

Злые языки утверждают, что Нобель исключил из премии математику, поскольку его возлюбленная Софи Хесс, которая была на 25 лет его моложе, крутила роман с известным шведским математиком Митаг-Леффлером.

Но математику Нобель исключил, конечно, не из-за женщины. Нобель считал ее философской дисциплиной, а не "наукой открытий", способной принести немедленную и конкретную пользу человечеству. Кроме того, Нобель никогда не был женат. Последняя любовь Нобеля, с которой он был рядом на протяжении полутора десятков лет, действительно вышла замуж за другого, но осчастливила не математика, а кавалерийского офицера. Кстати, в год составления завещания Нобелю было 62 года, и вряд ли его одолевали юношеские страсти.

За рамками нобелевских номинаций остаются не только математика, но и все гуманитарные дисциплины, науки о Земле. Биологам же за их открытия присуждается премия то по химии, то по медицине.

Церемония премии не меняется много лет

За весь срок существования церемония награждения почти не претерпела изменений. Одна из немногих поправок – шведского короля, обычно наблюдавшего за происходящим из партера, пересадили на сцену.

Причиной тому стал чилийский поэт Пабло Неруда. Обычно король сидел в зале среди публики, и каждый лауреат спускался к нему для поклона. В 1971 году Пабло Неруда, получивший Нобелевскую премию в области литературы, спускаясь, не заметил ступеньку и упал на пол. Ему помогли подняться, он поблагодарил "спасителя" и пошел дальше. Но дальше только хуже: у поэта была сильная близорукость – он не разглядел короля, сидящего в зале. Лауреат начал кланяться и произносить благодарственные слова дворцовому охраннику… Это был последний раз, когда король сидел в зале.

Премия... покойнику!

Выдвигать кандидатом на премию можно только живого человека. Однако дважды в истории ее присуждали посмертно: Нобелевскую премию мира за 1961 год Дагу Хаммершельду и премию по литературе за 1931 год Эрику Акселю Карлфельдту. Оба были номинированы еще при жизни, но к моменту оглашения имен лауреатов отошли в мир иной. В 1974 году награду решили больше умершим не выдавать.

Тем не менее, в 2011 году Нобелевской премии снова удостоили покойника. Когда Нобелевский комитет оглашал имя Ральфа Стайнмана, номинированного на премию по медицине, еще не было известно, что за три дня до церемонии он скончался. Позже премию Стайнмана получили его наследники.

Отвергнутые премии

Лауреаты Нобелевской премии мира Ле Дых Тхо и премии в области литературы Жан-Поль Сартр отказались принять награды. Сартр вообще не хотел никаких официальных чествований, а Ле Дых Тхо мотивировал в 1973 году свой отказ продолжающейся гражданской войной во Вьетнаме. Великий русский писатель Лев Толстой, считавший, что "деньги – зло", настоятельно просил не вручать ему "нобелевку".

Борис Пастернак стал достойным лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1958 году. Однако Пастернак был вынужден отказаться от награды из-за сильнейшего давления советских властей.

Кроме того, во времена пребывания у власти в Германии национал-социалистов немецким ученым было запрещено принимать эти награды. В результате без премий остались в 1938 и 1939 годах химики Рихард Кун и Адольф Бутенандт, а также Герхард Домагк – лауреат Нобелевской премии 1939 года по медицине. После окончания Второй мировой войны они все-таки получили дипломы и медали, но не финансовую часть премии.

Неполученная премия – не значит отказная

Но не всегда причиной неполучения премии является отказ от нее. Например, Нобелевская премия мира 2010 года до сих пор не дошла до своего обладателя – китайского правозащитника Лю Сяобо. В декабре 2009 года он был приговорён к 11 годам заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Власти КНР не только не позволили Лю Сяобо присутствовать на церемонии вручения премии, но и не разрешили ее получить даже через родных и близких.

Известные ученые получали премии за открытия в других научных сферах

Не сразу доставалась награда и признанным гениям. В архивах Нобелевского комитета сохранилось около 60 номинаций Эйнштейна за его теорию относительности, однако премия была присуждена только в 1921 году и не за эту теорию, а за объяснение фотоэлектрического эффекта. Впрочем, Эйнштейн отдал денежную составляющую премии бывшей жене Милеве Марич, выполнив тем самым брачный договор, по которому ученый в случае присуждения Нобелевской премии обязывался отдать ее супруге, помогавшей в исследованиях.

Среди интересных фактов о Нобелевской премии можно назвать и присуждение этой награды известному физику Эрнесту Резерфорду. Дело в том, что ученый получил ее в области химии, а не физики. Это стало внезапным событием и для него самого. Впоследствии Резерфорд сказал, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, "самым неожиданным стало собственное превращение из физика в химика".

За всю историю премии только один раз лауреаты получали его дважды за одно и то же открытие

За всю историю Нобелевской премии зафиксирован лишь один случай, когда лауреаты дважды получали одни и те же нобелевские медали за одно и то же открытие. Физики из Германии Макс фон Лауэ (лауреат 1915 года) и Джеймс Франк (лауреат 1925 года) после введенного в 1936 году в нацистской Германии запрета на получение Нобелевских премий передали свои медали на сохранение Нильсу Бору, руководившему институтом в Копенгагене.

В 1940 году, когда Рейх оккупировал Данию, сотрудник института венгр Дьердь де Хевеши (на фото), опасаясь, что медали могут изъять, растворил их в "царской водке" (смеси концентрированной азотной и соляной кислот), а после освобождения выделил золото из сохраненного раствора золотохлористоводородной кислоты и передал его в Шведскую королевскую академию. Там из него вновь изготовили нобелевские медали, которые и вернули лауреатам. Кстати, сам Дьердь де Хевеши в 1944 году был удостоен Нобелевской премии по химии.