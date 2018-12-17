Согласно народному календарю, с 17 декабря в России наступали крепкие зимние морозы. Этот день и название имеет соответствующее – Варварины морозы. Посвящен он святой Варваре Илиопольской, которая жила в конце третьего – начале четвертого веков.
Кто такая святая Варвара?
Как гласит предание, Варвара была очень красива. Вопреки воле своего отца, она приняла крещение. Страдания за веру она понесла в 306 году в царствование императора Максимиана. В руки гонителей хрестиан ее передал отец. Святая Варвара считается заступницей женщин. Ей молятся женщины о здоровье своем и детей. У нее же просят защиты от грусти, уныния и внезапной смерти.
Варвара и морозы
На Руси считали, что именно с Варвариного дня зима полностью вступала в свои права. В народе говорили: "Трещит Варюха – береги нос да ухо!".
К этому времени морозы сковывали реки прочным льдом, и этот факт тоже отражался в пословицах: "Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает".
С 17 декабря начиналась подготовка к Новому году и Рождеству. Мужчины варили пиво, женщины готовили сладости.
Гадания
А молодым девушкам на Варварин день разрешалось гадать. В отличие от святочных, в этот день гадания были простыми: на ночь под подушку клали три лавровых листка, на которых написано: "Ананий, Азарий и Мисаил". Во сне должен был привидеться суженый.
Второе гадание должно было помочь ответить на важный вопрос. Для этого делили лист бумаги пополам. Мысленно задавался вопрос, и на середину полосы сыпалась крупа. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне, это значило, что ответ положительный. На левой – отрицательный. Если и справа, и слева примерно одинаковое количество крупы – значит, ответ не получен. Задавать вопрос повторно можно только через год.
Приметы на Варварин день:
Звёздное небо – к холодам. Тусклое, слепое – к теплу.
На Варвару закат красный – день будет ясный
Закат в облаках – жди снега...
Комментарии
Не надо ходить к гадалке, когда есть гидрометеослужба
за окно посмотрите -2
Приметы на Варварин день:
Тусклое, слепое – к теплу.
Вот и к теплу!
Ну ооочень интересно, а где же на Руси, особенно крестьянские девушки, брали лист бумаги?..
~Зима~ 17 декабря 2015 г.
12:53
Заготавливали летом из папируса , дурень!!
Ха ха, дурень тут только ты, а вообще какой то бред написан
18.12.2015 11:43
гоги
~Зима~ 17 декабря 2015 г.
12:53
Заготавливали летом из папируса , дурень!!
А мы в Египте живём ? Для тех кто не учился в школе, папирус - травянистое многолетнее растение семейства Осоковые, встречающееся в Африке.
Египтяне использовали данное растение в различных целях, главным образом для изготовления писчего материала. Так как растение папирус практически исчезло в областях своего природного ареала, в настоящее время оно культивируется преимущественно в декоративных целях.