5 марта 1953 года не стало одного из самых загадочных руководителей советской эпохи Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сегодня исполняется 64 года с даты его смерти. Пока историки и общество в целом спорят о том, кто же в итоге Сталин — кровавый тиран, или человек, ставший благом для нашей страны — редакция ИА "Амител" подготовила подборку лучших шуток генсека. Ведь товарищ Сталин запомнился современникам не только как тиран, но и как человек, обладающий острым чувством юмора.



1. Об автомобилях



При разработке автомобиля "Победа" планировалось, что название машины будет "Родина". Узнав об этом, Сталин иронически спросил: "Ну и почем у нас будет Родина?". Название автомобиля сразу изменили.

***

После войны генерал-полковника Николая Булганина назначили министром обороны, и он стал готовиться принимать парад – учиться ездить верхом. Ему привели самую смирную кобылу для тренировок в кремлевском дворе. Вышел Сталин, посмотрел и сказал: "Ты сидишь на лошади, как начальник Военторга!" Сразу после этого возник штатский облик Булганина с бородкой и в военной форме... Парад принимать стали на автомобилях.



2. О любви



Однажды Сталину доложили, что у маршала Константина Рокоссовского появилась любовница, и это известная красавица-актриса, жена поэта Константина Симонова Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: "Что будем, что будем… завидовать будем!"



3. Об импортозамещении



Сталин ходил с первым секретарем ЦК Грузии Акакием Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами, которые вырастил сам в своем лимоннике: "Попробуйте, здесь, под Москвой выросли!"

И так несколько раз между разговорами на другие темы: "Попробуйте, хорошие лимоны!"

Наконец собеседника осенило: "Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы".

"Слава Богу, догадался!" – сказал Сталин.

5. О заслугах



Конструктор артиллерийских систем Василий Грабин вспоминал, как в канун 1942 года его пригласил Сталин и сказал: "Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите – Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?"

"Мне все равно, товарищ Сталин", – ответил конструктор. Дали и то, и другое.



6. О хвастовстве



Во время войны войска под командованием Ивана Баграмяна первыми вышли к Балтике. Чтобы преподнести это событие как можно пафоснее, армянский генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с этой бутылкой в Москву к Сталину.



Тот и полетел. Но пока он летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Москве об этом были уже осведомлены, а сам адъютант не знал – в самолете радио не было. И вот гордый адъютант входит в кабинет Сталина и пафосно провозглашает: "Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает Вам воду Балтики!"



Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит ее в руках, после чего отдает обратно адъютанту и произносит: "Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял".



7. О знании меры



Обсуждалась кандидатура на пост министра угольной промышленности.

Предложили директора одной из шахт Александра Засядько. Кто-то возразил: "Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!"



"Пригласите его ко мне", – сказал Сталин. Пришел Засядько. Сталин стал с ним беседовать и предложил выпить.



"С удовольствием! – сказал Засядько, налил стакан водки. – За ваше здоровье, товарищ Сталин!" – выпил и продолжил разговор.



Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько – хлобысь второй стакан, и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан в сторону и сказал: "Засядько меру знает".



Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра и снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал: "Засядько меру знает!". И много лет министр Александр Засядько возглавлял нашу угольную промышленность…



8. О наглости



Один генерал-полковник докладывал Сталину о положении дел. Верховный главнокомандующий выглядел очень довольным и дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спросил: "Вы хотите еще что-нибудь сказать?"



"Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне", – ответил он.



"Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию", – сказал генералиссимус.

Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию.



Проситель начал горячо благодарить.

"Не стоит благодарности", – заметил Сталин.

Прочитав написанную на рапорте резолюцию: "Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин", генерал обратился к Верховному: "Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник".

"Нет, тут все правильно, товарищ полковник", – ответил Сталин.



9. О подборе кадров



Адмирал Иван Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-Морского флота. Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.



Адмирал ответил: "Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога".



"Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить?" – последовал вопрос.

"Да", – подтвердил адмирал.



"У нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. У вас только ноги нет – это не страшно", – заключил Сталин.



***

Производственника Бориса Ванникова в войну внезапно освободили из заключения, привезли к Сталину, и тот назначил его наркомом. Ванников говорит Верховному: "Завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний зэк. Какой у меня будет авторитет среди подчиненных?"



"О вашем авторитете мы позаботимся", – ответил Сталин.

Утром, когда Ванников приехал на работу, на его столе лежала "Правда" с Указом о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда.



10. О коррупции



После войны Сталин узнал, что профессор К. "отгрохал" под Москвой дорогую дачу. Он вызвал его к себе и спросил: "Это правда, что вы построили себе дачу за столько-то тысяч?!" "Правда, товарищ Сталин", — ответствовал профессор. "Большое вам спасибо от детского дома, которому вы подарили эту дачу", — сказал Сталин и отправил его преподавать в Новосибирск.



11. О географии



Как-то иностранные корреспонденты спросили Сталина: "Почему на гербе Армении изображена гора Арарат, ведь она не находится на территории Армении?".

Сталин ответил: "На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь он тоже не находится на территории Турции".



***

... На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль говорит: "Но Львов никогда не был русским городом!".

"А Варшава была", – возразил Сталин.



***

Американский дипломат Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина: "После того, как немцы в 1941 году были в 18 км от Москвы, наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?"

"Царь Александр вообще дошел до Парижа", – ответил Сталин.



12. Об опере



В Большом театре готовили новую постановку оперы Глинки "Иван Сусанин". Послушали члены комиссии во главе с председателем Госкино Иваном Большаковым и решили, что надо снять финал "Славься, русский народ!": церковность, патриархальщина…

Доложили Сталину. "А мы поступим по-другому: финал оставим, а Большакова снимем", – ответил Сталин.



13. О приоритетах



Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внёс встречное предложение: "Затопить". Сталин отвечает: "Вот вы свою половину и топите".



14. О псевдонимах



Сталин приехал на спектакль в Художественный театр. Его встретил Константин Станиславский и, протянув руку, сказал: "Алексеев", называя свою настоящую фамилию.

"Джугашвили", – ответил Сталин, пожимая руку, и прошел к своему креслу.



15. О прогнозах погоды



Сталин спросил у метеорологов, какой у них процент точности прогнозов.

"Сорок процентов, товарищ Сталин", – ответили те.

"А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов", – "пошутил" генсек.

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – один из видных государственных и политических деятелей страны. Занимал ведущие посты в партии и в государстве: был Генеральным секретарём, наркомом по делам национальностей, председателем Совнаркома, в годы войны — Председателем Государственного комитета обороны. Деятельность И.В.Сталина, его личность оцениваются очень неоднозначно. Одни называют его дальновидным политиком, выдающимся государственным деятелем другие — тираном, утопившим в крови страну.