Этот человек оказал огромное влияние на нашего сегодняшнего соседа — Китай. Возможно, без него эта страна не занимала бы столь значимое положение в современном мире. В любом случае, родившийся 26 декабря 1893 года Мао Цзэдун служит ярким свидетельством о роли личности в истории. И эту роль прекрасно понимают китайцы, чтущие Мао и не помышляющие выносить его из мавзолея. Поэтому ИА "Амител" вспоминает об этой яркой фигуре мировой истории и фактах его биографии.

Восток — дело тонкое. Даже в именах

У Мао Цзэдуна довольно выразительное имя. Для его расшифровки нужно быть знатоком восточной философии и восточной поэтики. Иероглиф, обозначающий его первую часть, — "Цзэ" — можно расшифровать как "влажный", "мокрый" и одновременно — "милость", "добро", "благое дело". Вторая часть имени — "дун" — означает "Восток". Все вместе — "делающий благо Востоку". Второе имя будущий китайский лидер получил, когда ему исполнилось пять лет. Это означало, что детство закончилось, и мальчик должен выполнять посильную работу.







Но у Мао было еще и неофициальное имя, Юнчжи, которое не упоминается в официальных документах, но для самих китайцев значит очень многое. Оно значило "воспетая орхидея". Однако позже это имя пришлось заменить на другое, созвучное, поскольку в данном варианте не присутствовала вода, подразумевающаяся в "Цзэ". И Мао стали называть Жуньчжи — "Политая водой орхидея". Конечно, нам трудно понять эту восточную щепетильность с именем, но для китайцев эти моменты значат очень многое — эти имена, убеждены они, способны предопределить судьбу.

Кстати, в ранних работах Мао раскрытию значения его имени уделялось много внимания. Это уже позднее, когда он стал "великим кормчим", в его работах вопросы имени затрагивались уже не так часто.

Идейные метания

Мировоззрение Мао не было коммунистическим в нашем понимании этого учения. Впрочем, еще меньше его понимали на Западе. В его взглядах проскальзывали нотки социализма, анархизма, конфуцианства, буддизма, китайского национализма и марксизма. Это было связано с тем, что в молодые годы на него оказывали влияние лица самых разных убеждений. Правда, буддизм в нем был от матери, которая была страстной ревнительницей этой древнейшей религии. И хотя в подростковом возрасте он формально отказался от буддизма, привитые усилиями матери буддистские принципы не отпускали Мао всю жизнь. Конечно, отправляясь в Советский Союз или западные страны с визитом, китайский лидер отдавал поручения составить тексты своих выступлений в "правильном" ключе.

После установления в стране власти КПК Мао Цзэдун объявил, что Китай будет первым государством "новой демократии", в котором будут сотрудничать крестьяне, интеллигенция и предприниматели. Правда, как выстроить такое государство, он объяснить не мог. К тому же экономическое положение Китая ухудшалось. И в 1957 году Мао объявил о строительстве социализма с национализацией частной собственности, организацией колхозов. При этом было объявлено, что социализм будет построен через сто лет, а до этого необходим упорный труд и умеренность.







В 1956 году, в начале советской "оттепели", советский лидер Никита Хрущев прочел на XX съезде КПСС доклад "О культе личности Сталина", вскоре после этого события на переговорах с Мао Цзэдуном он сказал, что китайским товарищам надо бы тоже высказаться по этому вопросу. И заодно чей-нибудь культ тоже разоблачить. На это Мао ответил, что делать этого китайские товарищи не будут, поскольку "потеряют лицо". Ответ сильно не понравился Хрущеву, но вот выражение "потерять лицо" произвело на него впечатление, и после этого Никита Сергеевич стал время от времени вворачивать в свои речи это словосочетание.

После переговоров с Хрущевым "великий кормчий" в ближнем кругу все чаще скептически высказывался о будущем Советского Союза. "Наших товарищей ждет непростая судьба, — говорил он. — Их неправильные действия приведут к перерождению и реставрации капитализма". Но в ходе встреч с советскими лидерами он этого, разумеется, не произносил.

Восточная хитрость

Впрочем, китайская "оттепель" все же состоялась. В 1956 году в стране началась кампания гласности и критики под лозунгом "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ". Однако в 1957 году Мао объявил о сворачивании кампании, наиболее активные ее участники из числа интеллигенции подверглись травле и репрессиям.

К 1958 году у Мао созрела идея обогнать Советский Союз в строительстве коммунизма и сделать его младшим братом Китая. И летом 1958-го было объявлено о политике "большого скачка" под лозунгом: "Три года упорного труда — десять тысяч лет счастья!". Однако природа китайского общества такого надругательства над национальным менталитетом не простила: экономика страны быстро пришла в упадок, оказались загублены даже те успехи, что были достигнуты с 1949 года.

После этого Мао Цзэдун покинул пост руководителя Китая, но остался главой КПК. С подачи его приближенных стали распространяться слухи, что "великий кормчий" болен и намерен отойти от дел. На деле Мао четко фиксировал выпады своих недругов и готовил свое возвращение в политику. Это был своеобразный китайский вариант русской опричнины Ивана Грозного. Интересно, что в период своего "полузатворничества" Мао встретился с последним китайским императором (1934–1945 гг) Пу И, который в 1964 году даже стал членом политико-консультативного совета КНР.







Великий заплыв и великий уход

И триумфальное возвращение Мао состоялось. В июле 1966 года он совершил знаменитый заплыв по реке Янцзы. В союзники для будущих преобразований Мао взял молодежь и немногих членов руководства КПК. В стране началась "культурная революция". Опорой Мао были хунвейбины и левые радикалы из КПК. Хунвейбины травили руководящих работников, интеллигенцию, других недовольных результатами деятельности Мао. Многие руководители КПК (в том числе и будущий лидер страны Дэн Сяопин) были отправлены в сельскую местность "на перевоспитание физическим трудом".







Последствия "культурной революции" были весьма печальны. Страна пребывала в руинах. В КПК обострилась борьба различных фракций. Будущее страны многим представлялось печальным. Немного смягчило ситуацию начавшееся сближение с США, которые надеялись использовать Китай как орудие в борьбе с Советским Союзом. Сам Мао с 1971 года все реже вмешивается в политику. 9 сентября 1976 года он покинул этот мир. На его похороны пришло более миллиона человек.

После его смерти последовал краткий период внутрипартийной борьбы в КПК и начались реформы, по-восточному неспешные. С сохранением культа Мао, анализом его деятельности и во многом противоположные его курсу. И возглавил их ранее загнанный Мао "на перевоспитание" в деревню Дэн Сяопин. Интересно, что на партийных форумах, когда требовалось провести непростое решение, он доставал из кармана цитатник Мао, зачитывал из него афоризм и, поклявшись именем своего гонителя, требовал поддержать свое предложение. Это действовало безотказно. Китайские лидеры предпочитают не терять лицо.