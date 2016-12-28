Фото: budz.com.ua
Россиянам, безусловно, ближе Дед Мороз. И советское, и российское детство не обходилось без этого новогоднего персонажа. Однако немногие знают, чем Дед Мороз отличается от Санты.
Современный Дед Мороз, по одной из версий, произошел от героя русских народных сказок "Морозко" или "Мороз Красный нос". В прежние времена его называли Трескуном. Маленький старичок с длинной бородой повелевал морозом и был женат на Зиме. С годами у него появилась внучка Снегурочка, а сам он стал крупнее и намного добрее. Про место его жительства много легенд, самая популярная – Крайний Север. Хотя в последние годы родиной и местом жительства называют Великий Устюг. Конечно, это только туристический проект, бренд, ставший известным.
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По другой версии, прообраз Деда Мороза – языческий дух, персонаж народных поверий и сказок.
Итак, Дед Мороз одет в теплую шапку в форме полуовала с меховой опушкой, которая может быть украшена серебром и жемчугом. У него длинная борода, теплая длинная шуба красного или синего цвета, расшитая элементами русского орнамента. Дед Мороз подвязывает шубу кушаком, носит большие рукавицы, на ногах – валенки, в руках держит посох.
Прообраз Санта Клауса был реальной исторической личностью. Святой Николай при жизни творил много добра, за это его возвели в ранг святых. Он родился в Греции и, конечно, совсем не был похож на веселого деда с бородой и в теплом зимнем костюме. Таким его "сделали" европейцы, переселившиеся в Америку.
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Считается, что святой Николай тайно подкладывал подарки в окна. Однажды он помог нуждающейся семье, подкинув мешочки с золотом в трубу. Монетки попали в висящие у печки сохнущие носки. Узнаете?
Современный образ добродушного толстячка Санта Клауса появился в США в Рождество 1822 года, когда Клемент Кларк Мур написал поэму "Приход святого Николая". В произведении Святой был изображен веселым пузатым эльфом.
С годами карикатуристы и издатели "одели" Санту в красную шубу, бело-красные носки.
Сегодня Санта одет в красный колпак с белым помпоном. У него короткая борода, короткая куртка и штаны красного цвета. Легкие перчатки, черные сапоги, в руках – посох католического епископа с изогнутым концом. Носит очки.
Кто вам ближе? Конечно, Дед Мороз!
Переопубликовано из проекта Новый год-2016
Комментарии
...Конечно мне ближе Санта..., я верующая...
Я , за Святого Николая Чудотворца......верующим людям он ближе...
первый испуг в жизни , мы получали от деда мороза.....когда он входил с красным носом и стучал в пол своей палкой вся беда была в том, что памперсов в России еще не было...вероятно в то время мы ощутили первые комплексы и разочарования.....
- гость - 31 декабря 2015 г. 08:16
кстати заметно. обилие точек просто зашкаливает
- гость - 31 декабря 2015 г. 08:16 Угу, а первое разочарование в жизни, это когда оказалось что у земляничного мыла вкус совсем не такой как у земляники!
Забыли сказать кто и зачем одел клауса в такой полушубок, и почему именно красный?
Современный вид Санта Клауса это целиком и полностью рекламный проект Coca-Cola.
- гость - 31 декабря 2015 г. 08:02 "..Конечно мне ближе Санта..., я верующая.."===============А это здесь причем, в каком Писании про Санту с Морозом сказано? Кстати давеча смотрел туркменский телеканал через спутник, есть у меня такая слабость посмотреть их вместо наших хронических телемордобоев, а у них напротив либо поют, либо партсобрания. Так вот там показывали утренник в детсаду и были там внимание елка, Дед Мороз (кстати не Санта)и Снегурочка! Прикольно смотрелись туркмены в этих костюмах, а остальное ничем от наших десадовских утренников не отличалось. Полагаю, что в Коране тоже про это не упоминается. Вот так-то уверовавшая Вы наша, не понятно правда во что и кого.
А для Меня сами знаете Кто(дед, но не амиковский) милее?кхе кхе
читайте Святое писание и тогда вы точно будите знать разницу кто есть кто.....................
Николай, если сделать краткий вывод из легенды, был сынком богатеньких родителей, никогда не работал, а когда получил("купил" сан, то свою бездарность покрывал деньгами - подбрасывал золото, выдавая это за чудо.
Ну не знаю, что за ненормальные боялись Деда Мороза до уссачки. С рождения, наверно, психованные, из-за угла мешком пуганые.
Конечно Дед Мороз. И Снегурочка. Заполонили всё уже чужим для нас Санта Клаусом. Ничего против него не имею. Добрый сказочный персонаж, но не наш. А он везде, китайцы нашлёпали уйму украшений с образом Санта Клауса и заполонили ими всю Россию. Хоть бы кто-нибудь сделал заказ китайцам или сам наладил производство этих симпатичных украшалок с Дедом Морозом, Снегурочкой и тройкой лошадей, а не оленей. А то уже с детского сада наши дети созерцают чужеродную культуру в виде наклеек на стенах и скоро перестанут понимать что мы за нация. С наступающим всех!
Дурацкий вопрос! Санта-Клаус на нашей земле пришелец, чужой. Я бы даже сказала, захватчик - судя по тому, что купить фигурку нашего родного дедушки в наших магазинах невозможно, а вот санты - на каждом шагу. Но ничего, это временно! В своей обдергайке, шутовском колпаке и без рукавиц он тут долго не протянет. И ведь не зря нашего волшебника зовут по-семейному - Дедушка. Ведь у каждого из нас есть (или был) дедушка - наш предок, мудрый, добрый, любящий, надежный (продолжите сами). А у америкосов - всего лишь шут в колпаке с бубенчиками. Тьфу!!
8:49 это чтиво для малоумных
>Современный вид Санта Клауса это целиком и полностью рекламный проект Coca-Cola.
Рекламный да, но кока-кола были не первыми
Historically, Coca-Cola was not the first soft drink company to utilize the modern image of Santa Claus in its advertising—White Rock Beverages had already used a red and white Santa to sell mineral water in 1915 and then in advertisements for its ginger ale in 1923
яба зарегистрированный 31 декабря 2015 г. 10:25
Как никогда в точку. СНГ, либеро
Йоулупукки!
Конечно,Дед Мороз!Санта Клаус,он в дом таючись крадучись по каминным трубам залезает,цыпляется за карнизы чтобы в окно залезть.А дедушка Мороз в дверь стучит:"Тук-тук-тук!Кто к вам пришёл?К вам пришёл дед Мороз!"
Дед Мороз – древний чисто русский персонаж. Из разряда домовых, русалок, леших и тп потусторонних сил. Существует с незапамятных времен. Его задача была навалить побольше снега. Морозить плохих людей. Обогревать хороших и дарить им подарки. В Новый год попал случайно, в связи с указом Петра I в 1700 году (до петровского указа новый год на Руси отмечали в сентябре). Обычай ставить и украшать новогоднее дерево и буйно праздновать привнесен Петром из Европы. Дед Мороз и СнегурочкаА вот сам Дед Мороз и его внучка Снегурочка – это наши люди. Новый праздник как нельзя кстати подошел к этой мифической паре и они органично слились в единый образ «Новый год-Елка-Дед Мороз-Снегурочка-подарки». Новому году всего-то 300+ лет. А Дед Мороз - вечен. Он всегда был и всегда будет. Наши Дед Мороз и Снегурочка чисто народные образы, никакого отношения к религии не имеют.
Санта Клаус – святой Николай – изначально христианский святой, раздающий подарки бедным. В широкое обращение и потом в традицию образ Санта-Клауса пошел с 1823 года от рождественского произведения преподавателя семинарии по имени Клемент Мур. Уже к 1840 Санта Клаус стал широко известен в Америке как фольклорный персонаж. В 1930 г. компания «Coca-Cola» продумала долговременный рекламный ход, изобразив Санта Клауса в красно-белых цветах этой фирмы. Образ красно-белого старика методично навязывали в сознание нескольких поколений и теперь уже никто не представляет рождественского благодетеля в другом обличии.
Санта Клаус – Святой Николай. Дарит подарки на Рождество, в основном – детям. К Новому году никакого отношения не имеет!