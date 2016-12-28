Фото: budz.com.ua



Россиянам, безусловно, ближе Дед Мороз. И советское, и российское детство не обходилось без этого новогоднего персонажа. Однако немногие знают, чем Дед Мороз отличается от Санты.

Современный Дед Мороз, по одной из версий, произошел от героя русских народных сказок "Морозко" или "Мороз Красный нос". В прежние времена его называли Трескуном. Маленький старичок с длинной бородой повелевал морозом и был женат на Зиме. С годами у него появилась внучка Снегурочка, а сам он стал крупнее и намного добрее. Про место его жительства много легенд, самая популярная – Крайний Север. Хотя в последние годы родиной и местом жительства называют Великий Устюг. Конечно, это только туристический проект, бренд, ставший известным.

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По другой версии, прообраз Деда Мороза – языческий дух, персонаж народных поверий и сказок.



Итак, Дед Мороз одет в теплую шапку в форме полуовала с меховой опушкой, которая может быть украшена серебром и жемчугом. У него длинная борода, теплая длинная шуба красного или синего цвета, расшитая элементами русского орнамента. Дед Мороз подвязывает шубу кушаком, носит большие рукавицы, на ногах – валенки, в руках держит посох.

Прообраз Санта Клауса был реальной исторической личностью. Святой Николай при жизни творил много добра, за это его возвели в ранг святых. Он родился в Греции и, конечно, совсем не был похож на веселого деда с бородой и в теплом зимнем костюме. Таким его "сделали" европейцы, переселившиеся в Америку.

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Считается, что святой Николай тайно подкладывал подарки в окна. Однажды он помог нуждающейся семье, подкинув мешочки с золотом в трубу. Монетки попали в висящие у печки сохнущие носки. Узнаете?



Современный образ добродушного толстячка Санта Клауса появился в США в Рождество 1822 года, когда Клемент Кларк Мур написал поэму "Приход святого Николая". В произведении Святой был изображен веселым пузатым эльфом.



С годами карикатуристы и издатели "одели" Санту в красную шубу, бело-красные носки.



Сегодня Санта одет в красный колпак с белым помпоном. У него короткая борода, короткая куртка и штаны красного цвета. Легкие перчатки, черные сапоги, в руках – посох католического епископа с изогнутым концом. Носит очки.



Кто вам ближе? Конечно, Дед Мороз!

Переопубликовано из проекта Новый год-2016