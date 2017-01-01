Воскресенье, 1 Январь, 09:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-3°
Обь
62см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Как встречали Новый год в годы застоя

, ИА "Амител", Игорь Червяков
Из всех официальных государственных праздников, отмечаемых в СССР, Новый год был самым любимым

Новый год в СССР был самым любимым праздником. О том, как встречали его в годы застоя напоминает читателям ИА "Амител."

Загадка полных холодильников в эпоху дефицита не разгадана

В брежневскую эпоху, это был не просто праздник – это была редкая возможность попробовать необычные блюда, получить в подарок какую-нибудь новую вещицу и, наконец, просто пообщаться с друзьями.

Даже новогоднее телеобращение генсека "от лица Центрального комитета КПСС, Верховного совета СССР и советского правительства" воспринималось лишь как прелюдия к бою курантов, возвещавших о наступлении Нового года.

Новый год поздней советской эпохи, конечно, не отличался спартанской суровостью сталинских времен, но и до современного разгула ему было далеко. Украшение улиц гирляндами начиналось в последнюю предпраздничную декаду, едва ли не вместе с открытием елочных базаров, вызывавших у детворы бурю восторга. И хотя у каждого дома был солидный запас елочных игрушек, тем не менее, все мечтали принести с базара хоть какую-то новинку. Елку было достать не так просто, но, отстояв очередь или "по блату",   советский человек становился счастливым обладателем зеленой красавицы.

Самая необъяснимая загадка  – это то, каким образом в условиях дефицита, холодильники граждан в предпраздничные дни ломились от различной снеди. То, что не влезало в чрево советского холодильника, аккуратно вывешивалось в авоське за окно. Благо — морозы знали свое дело. Никаких ананасов и бананов, пепси-колы и виски в обычных семьях не было. Шампанское, хорошее вино и шоколад заготавливались при случае за несколько месяцев. Однако простенькое вино, коньяк и водка в магазинах были всегда.

Профком предприятия был организатором новогодних праздников

В трудовых коллективах было еще волшебное слово "заказ". Оно обозначало набор продуктов, который продавали сотрудникам по месту работы к празднику. Там появлялись настоящие деликатесы – черная или красная икра, финский сервелат, крабы. Уровень "заказа" определялся богатством той или иной организации. Часто "заказ" использовался как новогодний подарок, если праздновать предполагалось большой и шумной компанией.

Новый год в СССР был очень шумным и массовым праздником. Его отмечали и в трудовых коллективах, начиная с 25 декабря. Термина "корпоратив" тогда не существовало. Руководители профсоюза договаривались с администрацией о месте проведения праздничного вечера в клубе художественной самодеятельности.

Такие клубы были при каждом крупном предприятии. Художники начинали рисовать новогоднюю стенгазету и параллельно с ней плакаты для украшения зала. Приподнятая атмосфера создавала праздничное настроение. Коллеги заранее договаривались, кто с кем сидит, и были готовы вступить в борьбу за лишнюю бутылку шампанского на самодеятельном конкурсе между столами. На заводском вечере обычно выступали артисты доморощенного ВИА, самодеятельные певцы, Дед Мороз и Снегурочка. Последних выбирали также из своего коллектива.

День 31 декабря официально считался рабочим. Взять отгул и отпроситься как можно раньше считалась признаком высшего женского мастерства. Ведь необходимо было прибраться, приготовить, побывать в парикмахерской, выгладить лучше платье, в котором всю ночь предстояло метаться от кухни до гостиной, чтобы ворваться за праздничный стол с кастрюлей дымящихся пельменей вместе с боем курантов.

Новогодняя программа телепередач отличалась либеральностью

С самого утра 31 декабря телевизор радовал отсутствием передач типа "Ленинский университет миллионов". Показывали "Утреннюю почту",  "В мире животных" или "Международную панораму". В этот день строгая советская цензура давала послабление, и мы могли увидеть, как проходят приемы королевы Англии и даже группу "Kraftwerk".

В новогодней программе "Время" ведущие не забывали напомнить, что на Дальнем Востоке Новый год уже наступил, и жители встретили его новыми трудовыми успехами – наловили рыбы сверх плана, увеличили выпуск консервов и построили многие метры жилья.

Иногда показывали сюжеты из-за рубежа, где несчастные дети встречали Новый год без подарков, в старых обшарпанных квартирах, без надежды на будущее, и каждый советский ребенок осознавал, насколько ему повезло родиться в СССР.

В одиннадцать вечера взрослые и примкнувшие к ним дети садились за стол. Это называлось "проводить Старый год". Появлялись шампанское и мандарины. Нынешняя их всесезонная доступность – настоящее кощунство. В Советском Союзе мандарины царственно вступали в город за неделю до Нового года, пленяя всех свои ароматом и заставляя себе поклоняться. Слоган "Праздник к нам приходит" по праву должен принадлежать не газировке, а мандаринам. И вот, наконец, наступала волшебная минута. После поздравительных слов диктора с циферблата курантов на экране появлялись цифры, обозначавшие Новый год: 1977, 1978, 1979…

После этого начинался "Голубой огонек". У "огоньков" тоже был свой особый порядок – в первые минуты показывали бальные танцы и оперное пение. Под классику советские граждане выпивали и закусывали, после чего они получали Раймонда Паулса, Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Льва Лещенко и всех остальных, кто по статусу дотягивал до главного концерта страны.

Теперешних общедоступных салютов не было. Простенькие хлопушки и бенгальские огни были самыми распространенными пиротехническими игрушками. После встречи Нового года, разгоряченная компания отправлялась освежиться на улицу, где встречи с друзьями и знакомыми усиливали праздничное настроение.

Самые стойкие ожидали программу "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" – примерно в 5 часов  утра. В новогоднюю ночь советское ТВ показывало популярных зарубежных исполнителей. Конечно, все было в рамках цензуры, но "АВВА" и "Boney M" радовали слух тех, кто еще не заснул.

На следующий день, вечером 1 января под праздничный концерт фестиваля "Песня года", приходило время торта. Праздник постепенно стихал, поскольку 2-го числа взрослые отправлялись строить счастливое социалистическое будущее.

Но в душе оставалось что-то очень радостное и светлое, а еще надежда… Надежда на то, что 364 дня спустя снова наступит Новый год, и на этот раз все будет еще лучше, чем прежде.

Впервые материал был опубликован 1.01.2016

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Игорь Червяков Редактор Amic-med (902)-998-83-22

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.01.2016 15:53
CALIBR

Всё так и было в стране победившего социализма,формально развитого ,упершегося в итоге в застойный.

0  0
1.01.2016 16:08
OCEHb

и это было здорово! с Новым годом всех!

1  0
1.01.2016 17:21
Варя

а про главный фильм Ирония судьбы или С легким паром забыли?

1  0
1.01.2016 17:38
CALIBR

А "Карнавальная ночь" ? з.ы.: полагаю,без этого штриха тема будет нераскрыта. http://savepic.ru/8236449.jpg

1  1
1.01.2016 17:44
Варя

а мне все равно Ирония судьбы больше нравится))

0  0
1.01.2016 17:54
Сергий

Столы ломились, продукты копейки стоили и "дефицит" каждый мог достать.

0  0
1.01.2016 18:02
Сергий

Столы ломились, продукты копейки стоили и "дефицит" каждый мог достать. А насчёт фильмов- ничего не изменилось, до сих пор и С Лёгким Паром и Карнавальную Ночь крутят. Современный кинематограф ещё не достиг Советского уровня..

1  0
1.01.2016 18:07
CALIBR

Скорее бы вернуться в привычные блат,дефицит,талоны,продуктовые наборы,рыбные дни при пустых прилавках ,заставленных берёзовым соком и синюшными курицами в лотках. з.ы.: длинная ,шипит,извивается,а мяса мало. Ответ : очередь за мясом.

Ностальгирующие-вэлком.

1  0
1.01.2016 18:25
Podkop

CALIBR я среди ностальгирующих.пустые прилавки в 90-х были.В 70-80-х у нас на столе и мандарины, и шампанское, и даже икра лосось была.

0  0
1.01.2016 18:33
Варя

Я не ностальгирую о прошлом, мне и сейчас не плохо, хотя хотелось бы и получше, но надеюсь будет,пусть и попозже

1  0
1.01.2016 18:44
CALIBR

В 70-80-х у нас на столе и мандарины, и шампанское, и даже икра лосось была. +++++++++++++++ У моего знакомого,мама уборщицей в райпотребсоюзе работала,так последнюю банку тушёнки доедали уже при Ельцине. з.ы. у вас - не у всех.

0  0
1.01.2016 19:38
Podkop

CALIBR я в 80-х пацаном на радиозаводе платы делал,родителям + к з/п, а мне в радость, в 90-х я в комке работал и уже родителей содержал... З.Ы. кто хотел, тот работал

0  0
1.01.2016 19:48
CALIBR

кто хотел, тот работал ++++++++++++++ Речь не о работе,а о "у нас на столе и мандарины, и шампанское, и даже икра лосось была." (ваше)

В свободной продаже не было,а у вас-было. Это называлось "хочешь жить умей крутиться в условиях блата и дефицита" У Райкина нечто похожее на эту тему было. )

0  0
1.01.2016 20:02
Сергий

Да у всех все было, а у кого не было- приходили гости и приносили. И люди ходили в гости, соседи и родственники собирались каждый праздник.

0  0
1.01.2016 20:27
kalistrat

В том то и дело, что, за крайне редким исключением, мандарины/шампанское/конфеты были во всех семьях, а сейчас во многих - колбаса без мяса, сыр без молока, оливье без огурцов...

0  0
1.01.2016 20:34
CALIBR

Осталось добавить "в каждом уголке нашей необъятной Родины" и будет законченная картинв маслом по наличию подобного дефицита в каждой семье-от доярки до министра.

0  0
1.01.2016 20:34
Podkop

CALIBR , Вам сколько лет? В Океане 25-26-го горбушу покупал,29-30 мясо на базаре,31 го в "горбатом" на Соце икру и корейку брал.

0  0
1.01.2016 20:56
kalistrat

CALIBR, юноша призывного возраста? Ленина знаешь? Не памятник, а историческую личность. Какой дефицит конфет в то время, болезный? Или тебе все время плохо, что в нынешнем, что в прошлом времени? Задолбали уже подобные нытики малолетние... Кроме пузырьков кокакольных в голове ничего, белое вещество в виде холодца...

0  0
1.01.2016 21:31
CALIBR

Podkop,мне достаточно много лет,чтобы судить с высоты прожитого.В "Океане" году в 86-м,большую банку олюторской селёдки покупал через "завсклад" Мясо-да,покупалось на базаре и в Коопторгах.В Коопторге было подешевле,но и непрезентабельно. Икру,кроме кабачковой,в свободной продаже не встречал,мандарины / апельсины-тем более. Может быть я жил в зеркальном мире ?

kalistrat,упал-отжался ! Древний я-поверь и сбавь обороты.

0  0
1.01.2016 21:31
Сергий

Что-то запрещённое видимо написал..

0  0
1.01.2016 22:15
Podkop

CALIBR тем не менее, ТЫ ОСТАЛЯСЯ чЧЕЛОВЕКОМ

0  0
1.01.2016 22:32
Podkop

Жили в одном мире

0  0
1.01.2016 23:10
Бутылкин Рома _google

Мандарины при советах можно было раздобыть только на НГ. Конфеты в свободной продаже - "Дунькина Радость" и "Подушечки с Повидлом", короче - грохотульки. Колбаса по блату... но какая чудесная была та колбаса! В "Океане" море дешёвой рыбы и креветки за копейки. Народ креветок не уважал. Дорогой рыбы не было (красной и пр). Да... хлопушки с сюрпризом. Пластиковая шайба с клюшкой или парашютик.

0  0
2.01.2016 08:46
Мадам

Да у всех, кого знаю - мандарины, шампанское, икра и запеченный с яблоками гусь в новогоднюю ночь всегда были на столе. Что касаемо оливье - у нас терпеть не могли эту мешанину, и сейчас не делаем. Креветки Рома вспомнил... да, были, и еще какие вкусные. А вот сейчас хороших креветок не купишь. И еще в "Океане" покупали клешни крабов - 4 руб. 20 коп. за кило. А кто сейчас всех крабов съел?

0  0
2.01.2016 08:47
Мадам

И еще, помню, был ликер "Новогодний" с запахом хвои и цитрусовых... Разводили газированной водичкой из сифона...

0  0
2.01.2016 09:02
Мадам

длинная ,шипит,извивается,а мяса мало. Ответ : очередь за мясом

И где ж такую нашли? Ни разу в жизни в такой не стояла. Мяса было навалом в коопторгах и на базаре. А кости магазинные и не покупали.

0  0
2.01.2016 09:15
- гость -

Мадам зарегистрированный 2 января 2016 г. 09:02

Казимирово детство прошло в глухой деревушке в Рубцовском районе. Там майку и трусы передавали от старшего сына к младшему. Казимир был пятый младший ребенок в семье. Остальные старшие девочки. Теперь представьте пацана 15 лет в женской одежде... Не судите строго в общем.)

0  0
2.01.2016 09:17
- гость -

Даже новогоднее телеобращение генсека "от лица Центрального комитета КПСС, Верховного совета СССР и советского правительства" воспринималось лишь как прелюдия к бою курантов, возвещавших о наступлении Нового года. Источник: © ИА "Амител"

Сейчас кстати речи, что Путина, что заместителя, воспринимаются так же.

0  0
2.01.2016 09:34
CALIBR

Мадам,вас просто не стояло на ту пору в Москве,в очередях,куда съезжались электрички с народом со всей МО области затариваться. Пример был отвлечённый,без привязи к Барнаулу,из серии анекдотов про армянское радио-у вас просто догады сил не хватило догадаться.Бывает.

09:15,балабол-залогинься.

0  0
2.01.2016 09:57
Мадам

вас просто не стояло на ту пору в Москве

Нас не стояло. Все мои московские родичи у себя на работе получали к праздникам "заказы" - продуктовые наборы дефицитов.

0  0
2.01.2016 10:03
CALIBR

Все мои московские родичи у себя на работе получали к праздникам "заказы" - продуктовые наборы дефицитов. +++++++++++++++ В этом и суть : к празднику-продуктовые наборы от столичных властей для "избранной" категории народа под "национальным признаком" МОСКВИЧИ.Слово ДЕФИЦИТ в этом случае-определяющее,ибо некоторые комментаторы пишут о нём,как нечто обыденное,появляющееся на столе вне зависимости от времени года и события.

0  0
2.01.2016 10:07
CALIBR

Вот здесь ещё : длинная,зелёная,колбасой пахнет. Ответ : Электричка в Москву за колбасой. А это-воспоминания современника http://mskva.mypage.ru/poezdki_v_moskvu_za_kolbasoy_na_elektrichke.html

0  0
2.01.2016 10:23
Мадам

пишут о нём,как нечто обыденное

А тут без всяких заказов...

0  0
2.01.2016 10:29
CALIBR

А тут без всяких заказов... +++++++++++ Ага,и однозначно на возможность для всех ,без исключения.) з.ы.: в обиходе было определяющим "достать по блату" , а не купить свободно в магазине.

0  0
2.01.2016 10:36
Мадам

А в Новосибе вообще снабжение было отличное, лучше, чем здесь. Папу туда перевели, мы ездили к ним в гости и всегда покупали свободно в магазинах то, что тут по блату...

0  0
2.01.2016 10:43
14

Жрачка,дефицит,блат-не надоело? Раньше Новый год отмечали чуть ли не всем подъездом,домом и т.д..А сейчас? Вот и вся разница.

0  0
2.01.2016 10:45
CALIBR

А в Новосибе вообще снабжение было отличное, лучше, чем здесь. +++++++++++++ В каком году ?

0  0
2.01.2016 10:59
Мадам

В каком году ?

Да все годы, сколько мои там жили. А сейчас не знаю, не бываем там.

0  0
2.01.2016 11:12
CALIBR

Папа,очевидно работал там,где раздавали к Новому Году продуктовые наборы ? з.ы Я довольно частый гость Новосибирска был в семидесятых-восьмидесятых,так как имею кучу родственников там,такого изобилия-не встречал.

0  0
2.01.2016 11:22
- гость -

CALIBR, самое главное, что было при совке, несмотря на весь тогдашний блат и дефицит - это ощущение уверенности в будущем. Все знали, что завтра будем жить лучше, чем вчера и сегодня. Потому что все развивалось, появлялись новые предприятия; росло благоустройство - например, освещение не только на главных проспектах было; квартир с каждым годом строилось все больше и больше; работы было навалом, кругом требовались работники. А последние лет 30 стойкое ощущение, что завтра будет хуже - отменят очередные льготы, поднимут плату за ЖКХ, штрафы, акцизы на бензин, увеличат пенсионный возраст, сделают бесплатно лишь 8 раз в год посещение поликлиники, налоги новые введут и т.п. У нас в стране цены сейчас на все мировые (а порой и выше), при этом зарплаты остались как в совке, а льготы отменили. И перспектив у сырьевого придатка всего мира - никаких нет, максимум через пару лет это до всех дойдет. Я за СССР, это было государство для народа, а не для богачей.

0  1
2.01.2016 11:23
Мадам

Оттуда постоянно привозили кетчуп импортный, разные овощные консервы, "глобус", пепси-колу девчонкам, тут ее еще не было. Рыбка всякая хорошая была. Пелядь вообще вкуснотища, копченая. В простом магазине на углу. Она там где-то в озерах водится.

0  1
2.01.2016 11:25
Мадам

Гостю 11:22

Вот это точно!

0  0
2.01.2016 13:45
гость

В Советское время у всех нормальных людей полные холодильники были продуктов. А теперь дети голодают в социяльно ор ентированном государстве.

0  7
2.01.2016 15:27
CALIBR

Оттуда постоянно привозили кетчуп импортный, разные овощные консервы, "глобус", пепси-колу девчонкам, тут ее еще не было. Рыбка всякая хорошая была. Пелядь вообще вкуснотища, копченая. +++++++++++++++ Свекла колосилась ? ) з.ы. : сами того,не осознавая,перечислили то,что завозилось в СССР (кетчуп,"Глобусы" и знаменитый напиток ненавистных вам "пиндосов",пепси-колу,произведённой на линии из концентрата,закупленного в Штатах.

6  0
2.01.2016 15:50
калиберу

Наш колокольчик и тархун были намного лучше пепси из новосиба. Хотя грешен сам в середине 80 -х привозил дочке для пробы, не понравился пепси дочери , до сих пор не пьём ту гадость.

0  1
2.01.2016 16:03
Мадам

Наш колокольчик и тархун были намного лучше пепси из новосиба. "Байкал" еще был... Но пепси ж был в новинку, детям интересно! А теперь вообще никогда его не покупаем и не пьем, ни пепси, ни колу, ни спрайт.

0  1
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:46
Барнаульцев приглашают на ярмарку "волшебных часов Деда Мороза" 0
08:24
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 0
08:03
Спасибо, что живой или Как справиться с похмельем? 1
07:45
"Кредо убийцы" и "Викинг": что посмотреть в кино на новогодних праздниках? 0
07:23
Спорт, релакс, игры или Чем заняться 1 января? 1
07:13
Дирижер в Италии уволен за то, что сказал, что Санта Клауса не существует 0
07:00
Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни? 8
06:43
Как встречали Новый год в годы застоя 46
06:24
Квартиру в стиле лофт с камином продают в Барнауле за 12,5 млн руб. Фото 0
06:01
Новый год начинается для жителей Алтайского края со снежного шторма 0
23:07
2016 год будет длиннее на одну секунду 2
22:02
Смотрим, как Поклонская читает для россиян новогоднее стихотворение 0
21:04
Apple сократит в 2017 году производство iPhone 7 и 7 Plus – СМИ 0
20:34
Путин в новогоднем обращении поблагодарил россиян за доверие. Видео 8
20:08
Грузинский министр в костюме Санты поздравил детей на улицах Тбилиси. Видео 1
19:36
Медведев на фоне уютного камина поздравил россиян с Новым годом. Видео 25
19:09
Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи 7
18:44
Концерт американского рэпера Мика Милла завершился смертельной стрельбой 0
18:26
Ученые заявили о пользе стресса на работе 0
18:02
Как правильно проводить уходящий год? 0
17:46
Более 40 рейсов отменили в аэропортах Москвы 0
17:28
Когда в России наступает Новый год? Инфографика 6
17:06
Режим ЧС, введенный из-за гибели людей от суррогатов, сняли в Приангарье 0
16:44
На старт, внимание: как привести себя в порядок за два часа до Нового года? 0
16:27
СМИ: Дональд Трамп будет встречать Новый год в компании Сильвестра Сталлоне 0
16:06
Новый год в лесу: праздничные истории алтайских депутатов 1
15:47
ГИБДД рекомендует водителям на Алтае воздержаться от поездок 0
15:26
Чудеса случаются: истории тех, у кого исполнились новогодние желания 3
15:03
Жертвами двух взрывов в Багдаде стал 21 человек 0
14:42
Строящееся здание загорелось под Барнаулом 31 декабря 0
14:23
СМИ сообщили об атаке российских хакеров на американские электросети 26
14:07
Очевидцы сообщают о страшной дорожной аварии под Барнаулом. Фото 2
13:43
Спикер АКЗС поздравил жителей Алтайского края с Новым годом 0
13:22
Полиция увеличила на Алтае число проверок на дорогах в канун Нового года 1
13:02
Масштабное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Фото 5
12:44
Что приготовить на Новый год, когда до праздника осталось несколько часов? 4
12:31
Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154. Видео 27
12:15
Стоп-кадр. Последний день 2016 года 0
12:04
Предновогодняя суета: барнаульцы устроили ажиотаж в магазинах 31 декабря 13
11:51
Водители сообщают о непростой ситуации на трассах Алтайского края 0
11:36
Бразильский полисмен зарезал греческого посла по заказу жены дипломата 3
11:24
Кому не повезло: те люди. которые работают на Новый год и Рождество 10
11:17
Где и когда в Барнауле 31 декабря можно посмотреть салют? 8
11:04
Что нельзя делать 31 декабря? Приметы и традиции новогодней ночи 5
10:53
Пожар в многоквартирном доме в Белокурихе тушили девять человек 0
10:42
Новый год и алкоголь: как правильно пить и чем закусывать? 106
10:26
Автобусы №104 в Барнауле изменят маршрут с 16 января. Схема 0
10:13
Повара российского генконсульства выдворяют из США как сотрудника разведки 24
10:04
Сити-менеджер Барнаула поздравил горожан с Новым годом в видеоформате 6
09:48
Прочитать и запомнить: первая помощь при алкогольном отравлении 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.