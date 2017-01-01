На новогоднем столе блюда выглядят особенно аппетитно и соблазнительно, а количество их иногда просто поражает. Готовить мы любим много и вкусно, как, впрочем, и есть. Возможные неприятные последствия такого застолья – изжога и запор, боли и чувство "распирания" живота.
ИА "Амител" подготовило несколько советов, которые помогут избежать неприятных ощущений.
Первый совет – не переедайте!
Излишества всегда вредны. Особенно это касается жирной пищи. Избегайте слишком острых, жирных и пряных блюд, а также газировок. Ее прекрасно заменит столовая минеральная вода. Следует также проявлять осторожность в употреблении вина из-за содержащейся в нем кислоты. Если же избежать изжоги не удалось, можно принять пищеварительные ферменты и противокислотные средства, которые вам всегда подскажет провизор в аптеке.
Возникновение запора и вздутия можно предупредить, съев немного овощей перед мясным блюдом. Следует также ограничить употребление самого мяса и колбасных изделий. А вот фрукты, овощи и зеленый салат – лучшие друзья кишечника. После обильной трапезы организму необходима активность в виде получасовой прогулки на свежем воздухе.
Второй совет – не экспериментируйте!
Во время еды помните об особенностях своего организма. Если нарушения диеты прежде приводили к неблагоприятным последствиям, лучше не экспериментировать вообще. Учтите, что медработники тоже отдыхают в новогодние праздники и может статься, что при ухудшении вам помочь будет просто некому.
Третий совет – не оставляйте пищу "на потом"!
Учтите, что особенно опасно для здоровья "доедать" праздничные угощенья еще в течение нескольких дней после окончания самого торжества. Этого категорически делать нельзя, так как высока вероятность повышенного содержания в них болезнетворных микробов, что может спровоцировать острые кишечные инфекции. И уж тогда праздники точно будут испорчены!
Соблюдая эти три простых совета, вы не причините вреда своему здоровью и хорошо отдохнете в новогодние праздники.
Комментарии
Жрать поменьше нужно!
амик, вы ещё бухаете ?? Сейчас то что не так ?
Учтите, что медработники тоже отдыхают в новогодние праздники
Если бы
Вот и перешли от недоедания к перееданию. А кто-то скулит, что жисть плоха
А аааще у праваславных сейчас последняя самая строгая неделя поста. Жрать вааще ни чего низя. Только пукать можно.
Ждемсс звезды. Как табуреткин.
Украденный праздник http://germanych.livejournal.com/261073.html
А мусульмане новый год не празднуют. И ёлки не ставят. Но водку жрут.