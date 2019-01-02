Первая фотография Луны была сделана 2 января 1839 года. Снимок сделал великий Луи Дагер. С тех пор интерес к снимками спутника Земли только возрастал. Сегодня ИА "Амител" вспоминает пять лучших фотографий лунной поверхности, вошедших в историю.
В 1839 году фотография была встречена с огромным восторгом. Для того времени снимок получился относительно резким и качественным.
Второй фотографией, получившей огромный резонанс, стал дагеротип Дрейпера в 1840 году.
Обратную сторону Луны впервые удалось снять в 1959 году советским космонавтам.
А это одно из самых известных изображений Земли. В 1969 американский экипаж "Апполо — 13" снял нашу голубую планету на оборудовании Hasselblad.
Самым культовым снимком за всю историю фотографии в космосе стал, конечно, снимок, сделанный Армстронгом. Его хорошо видно в отражении стекла скафандра Базза Олдрина. Датируется шедевр июлем 1969 года.
Комментарии
Лажа, последний снимок. Уже открыто сказали, что все снимки постановочные.
Кубрик сам признался, в личном участии в изготовлении фальсификации.
Ну да, конспирологи открыто заявляют о том, что последний снимок - лажа))))). А если, без "гы-гы", вы бы почитали, как все эти конспирологические теории, размазываются об твёрдые факты. Если совсем нет веры "проклятущим омерикашкам", то десятки свидетельств наших космонавтов, не должны оставить вас равнодушными. Конечно, если вы не сторонник теории, о небесной тверди))).
забавно, кто его снял, если в отражении в прямой видимости ничего нет?
- гость - 2 января 2016 г.
15:27
летать - летали и даже садились, но, говорят, без космонавтов,
вопрос вам - как наши космонавты могли это проконтролировать с тогдашним уровнем техники?
15:42
И могли, и контролировали. Понять, откуда идёт сигнал, могли задолго до этого. Я вот другого не могу понять: почему это так важно? Доказательств тонны, но для жителей нашей страны, так важно опровергнуть эти полёты. Главное - люди это смогли, а гражданство - условность.
- гость - 2 января 2016 г.
16:03
Доказательств тонны
какие тонны? запись высадки по заявлению NASA уничтожена, образцов лунного грунта нигде не осталось, а те, что остались, не соответствуют лунному по анализу
Вопросы по американской лунной экспедиции, конечно, остаются.
В частности есть вопрос о защите астронавтов на Луне, где нет радиационного пояса Ван Аллена (магнитосфера планеты), от солнечной радиации. Как смогли защитить астронавтов скафандры A7LB, выполненные из алюминиевой фольги (алюминированного майлара)?
"...В 1963 году советские ученые заявили известному британскому астроному Бернарду Ловеллу, что они не знают способа защитить космонавтов от смертельного воздействия космической радиации. Это означало, что даже намного более толстостенные металлические оболочки российских аппаратов не могли справиться с радиацией. Каким же образом тончайший (почти как фольга) металл, используемый в американских капсулах, мог защитить астронавтов? НАСА знало, что это невозможно. Космические обезьяны погибли менее чем через 10 дней после возвращения, но НАСА так и не сообщило нам об истинной причине их гибели..."
http://www.km.ru/front-projects/amerikanzi-nikogda-ne-letali-na-lunu/vyshe-24-000-km-nad-zemlei-radiatsiya-ubivaet-vse-zhivoe
Где хранится лунный грунт?
http://zelenyikot.livejournal.com/83598.html
Это не Кубрик
http://zelenyikot.livejournal.com/83385.html
з.ы. конспирологи-продолжаем искать небесную твердь и небесную ось !
Салибр, читай, можешь нагуглить себе много по этому поводу и из европейских источников
http://gorod.tomsk.ru/index-1251427420.php
добавлю к этому интересный факт, все лунные образцы после полетов на Луну якобы были распроданы частным ювелирным фирмам США для изготовления памятных украшений
такие дела
Космонавт А. Леонов о невежестве и лихости.
https://www.youtube.com/watch?v=DmB2n2e7KYQ
Алексеевич
зарегистрированный 2 января 2016 г.
17:00
он столько же знает сколько и ты, на Луне он не был и следы не видел,
давай лучше про свой утренний нимб...
2 января 1959 года Советским Союзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». http://pbs.twimg.com/media/CXtLA3PWkAAzpd2.jpg
Алексеевич
зарегистрированный
2 января 2016 г.
17:00
Слишком уж рьяно, раз за разом, как только встаёт вопрос о некоторых деталях американской экспедиции на Луну, А. Леонов встаёт на защиту американской версии, что вызывает некоторое недоумение. Кстати, практически все остальные наши космонавты отвечают на этот вопрос очень уклончиво: мол, я там не был, а как было на самом деле, ХЗ.
BOSS2014
зарегистрированный
2 января 2016 г.
17:24
Имеет право на свою версию!
Так можно все основные вехи космонавтики похоронить - Гагарин не летал, американцы на Луне не были...
Алексеевич
зарегистрированный 2 января 2016 г.
17:32
да ладно тебе, Юра Гагарин же не кичился, что он на Луне собирал древесные чурки
Отвечу всем конспирологам, оптом. "Американцы не летали на Луну" - религия, культ, секта. А доказывать верующим, что человек - продукт эволюции, а не божий промысел - дело бессмысленное. Доводы пропустят мимо, а там, где их религиозная база, даёт откровенную брешь, начинают влиять и приводить главный аргумент: надо просто верить. Вот и тут так-же, кому интересно, тот найдёт ответы, те которые ему интересно найти. Одни ищут - доказательства того, что американцев там не было, другие - что были. А Бос просто пытается в каждой новости проехаться по "демонической омерике!!!111" и возвысить "святую русь!!!!!1111"
Алексеевич
зарегистрированный
2 января 2016 г.
17:32
Давайте хоронить не будем.
Давайте, если возникают какие-то вопросы, будем искать на них ответы.
Например, меня интересует вопрос о защите астронавтов от солнечной радиации, в то время, когда они находились на поверхности Луны (16:15).
Что вы думаете по этому поводу?
Закинули ретранслятор и вещали якобы с луны, сами в это время мотылялись на орбите матушки Земли. Матрасники - известные брехуны. Алилуйя!
BOSS2014
зарегистрированный
2 января 2016 г.
17:37
Не думал. Но вот быстро посмотрел, (Кстати, советские ученые узнали об этом еще раньше американцев. Когда в СССР запустили "Луну-3", которая должна была - впервые в мире - сделать фотографии обратной стороны Луны и передать их на Землю, к Королеву прибежал некий "спец" и начал размахивать листками с расчетами: "Фотографии не получатся! Радиация там слишком большая! Пленка засветится! Чтобы защититься от нее, нужно два метра бетона!" Королев спокойно его выслушал, а позже подарил этому горе-специалисту одну из первых фотографий обратной стороны Луны, написав на ней: "Вот фотография, которой не должно быть" ну и космонавты ведь выходят в открытый космос, конечно в зоне действия магнитного поля Земли ...
http://galspace.spb.ru/index96-3.html
Судя по качеству фото,радиация всё же изрядно подпортила изображение. И это не несколько секунд съёмки!
Алексеевич
зарегистрированный
2 января 2016 г.
17:47
Давайте разберём текст, который вы привели.
Какой-то автор написал, что "некий "спец" прибежал к Королёву и т.д. Как фамилия этого специалиста, почему он прибежал, а не пришёл чтобы обсудить вопрос. Вокруг Королёва всегда бегали придурки с дурацкими вопросами?
Когда же он выбирал время работать?
Ладно, это лирика и, скорее всего, фантазии автора материала.
Иначе должна быть ссылка на статью (книгу) Королёва, где он рассказывал бы об этом случае.
Давайте ближе к фактам и цифрам.
Вы пишете, что "космонавты ведь выходят в открытый космос, конечно в зоне действия магнитного поля Земли".
Хорошо, обратимся к справочным данным.
Итак. Расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 км (можете проверить в любом справочнике). Пояса Ван Аллена (радиационный пояс Земли) начинаются на расстоянии 800 км над поверхностью Земли и простираются до 24 000 км.
Вопрос: какое поле защищало астронавтов на Луне?
Излюбленный приём демагогов-уходить от ответа встречным вопросом.
Всё,что касается успехов американской космонавтики ,касающейся «That’s one small step for man, one giant leap for mankind»,вызывает у них приступ словесной диареи.
BOSS2014
зарегистрированный
2 января 2016 г.
18:20
Не являясь специалистом не вижу смысла в дискуссии с Вами! Но, учитывая мнение Леонова (а он безусловно спец и не стал бы так откровенно подставляться) и по косвенным признакам, ведь и американцы и наши готовились к полёту на Луну и очевидно просчитывали все варианты с безопасностью полёта, можно предположить, что уровень радиации позволяет полёт на Луну. Подготовка к полёту на Марс ещё одно доказательство...
буэ, нет ни одног доказательства кроме слов,
но всё равно летали и высаживались, вместе с Алексеичем, видимо
Кубрик уже заявил публично - всё это ложь
Кубрик уже заявил публично - всё это ложь
+++++++++++++++
Ботан,ты такой же ботан,как и тот ботан,косивший под Кубрика.
http://zelenyikot.livejournal.com/83385.html
CALIBR
зарегистрированный 2 января 2016 г.
18:55
я вообще-то самого Кубрика читал, а не твою проданную ЖЖ-шку
CALIBR
при чем переводил с английского то, что он говорил,
до этого я тоже верил
я вообще-то самого Кубрика читал, а не твою проданную ЖЖ-шку
+++++++++++++++++
Вот и я тоже,читаю Ботаника,а на самом деле-Ботана.Игтернет,блиин ! )
CALIBR
зарегистрированный 2 января 2016 г.
18:55
а вообще Клибр вам грош цена, ы пытаетесь Интернет сделать черным,
за это вы родитесь здесь еще много много раз и будете обслуживать их, пока вас не сотрут как личность
надеюсь не надл говорить, что будет после этого с вашим потомством
я вам больше скажу, если этот мой пост не забанят, если бы вы ассоциировали зло, вас бы прекрасно поняли, но Вы асоциируете, ложь везде, в каждой теме,
ложь не воспринимается ни той, ни другой стороной - это просто галактический мусор
Посмотрите на фото с советского лунохода. Правда с №1 фотографии ужасного качества, но вот с № 2... на небе уже явно видны ЗВЁЗДЫ. Это при том что снимала автоматика, никаких супер камер типа Hasselblad и в помине не было. А матрасники снимая на свою супер-пупер технику так и не смогли запечатлеть ни одной. ))) О чём это говорит? Очень сложно было в то время сделать математическую модель ПРАВИЛЬНОГО расположения светил, а потом разместить их с соблюдением пропорций и класса светимости на студийном "небе" и именно в тех координатах лунной поверхности где ЯКОБЫ находились эти фэйковые герои.
Алексеевич
зарегистрированный
2 января 2016 г.
18:40
Почему всегда Леонов подтверждает подлинность полёта американцев на Луну? Он что, летал с ними? Почему это не делают другие наши космонавты?
Что касается подготовки полёта на Марс.
Знаете ли, за 47 лет (с 1969 года) технологии обеспечения защиты от солнечной радиации значительно изменились. Изучите характеристики современных скафандров и сравните их с A7LB.
Бутылкин Рома _google
зарегистрированный
2 января 2016 г.
19:36
тогда цже делали стереомодели станков, об чем речь?
я тоже из верующих, но доков, как оказалось, просто нет, они уплыли
амерам плюс только за их Сатурн, который до сих пор превосходит по мощности все ракеты. когда либо произведенные в мире,
здесь я торчу
мало того, никто ни амеры ни россияне не могут восмпроизвезти тот продвинутый движок, а это ведб были весьма возмозно полеты на Марс дальше
не. ну я не то что люблю амеров,
но здесь они сделали вещь, а земля ее похерила,
но не нужно так с цивилизацией, в которой мы живем,
говорю вам как знающий, она смотрит только до тех пор пока верит, дальше - хаос
Сатурн - тоже фейк. Он нужен был только для того чтобы забросить аппарат с горе астронавтами на орбиту земли. Откуда они потом с почестями вернутся как лунные герои. Это болванка, не более.
Ботан,"если дуб,как дерево,родишься баобабом,то будешь баобабом тысьчу лет,пока помрёшь!
з.ы. О тебе-я узнавал.
Тени в отражении скафандра Базза Олдрина почти перпендикулярны его собственной тени... Или я не понял чего то...