Уже отгремели новогодние фейерверки, позади самый веселый праздник в году, но впереди еще старый Новый год. Неужели снова нужно мучительно думать, что подарить, а затем выбирать подарки своим близким и друзьям? Нужно ли вообще дарить подарки в этот праздник и какими они могут быть? Конечно, самые важные и дорогие презенты уже вручены под бой курантов, а сейчас можно ограничиться милыми пустяками или просто уделить больше внимания дорогим людям.

Традиции старого Нового года

Только в России существует традиция праздновать Новый год дважды с разницей в две недели – 1 и 14 января. С 13 на 14 января мы поздравляем друг друга со старым Новым годом. Сейчас весь мир живет по григорианскому календарю, в России перешли на него после указа царя Петра Первого. По старому стилю, юлианскому календарю, Новый год праздновали двумя неделями позже, отсюда и двойной праздник.

Этот день обычно встречают без широкого размаха, чаще всего просто проводят время в тесной компании с семьей или друзьями. Это возможность наверстать упущенное и поздравить тех, кого не успели в Новый год. Неторопливые душевные беседы, стол с легкими закусками, уют и гармония – то, с чем ассоциируется этот праздник.

"Что тебе подарить, человек мой дорогой?"

Презенты в старый Новый год могут быть недорогими, приятными и оригинальными. Главное – выбирать и преподносить их с душой.

Отличным и гармоничным подарком в таком случае может стать, к примеру, домашняя выпечка. Так приятно будет вечером, когда за окном мороз, устроить чаепитие с тортом или пирогом. Подойдут и коробка конфет и пирожные. Хороший чай или кофе также обрадуют любителей этих напитков. Можно обернуть подарок в красивую упаковочную бумагу или перевязать красивой лентой.

Оригинальный заварочный чайник, набор чашек для чаепитий, ваза, подставка для посуды, декоративная стеклянная бутылка с цветным песком и многое другое можно дарить гостеприимным хозяйкам. Мужчинам преподносят книги, автомобильные аксессуары и прочие приятные мелочи. Дети будут рады игрушке или сладостям. Родителям, бабушкам и дедушкам можно выбрать что-то для дома: уютный плед, теплые носки или тапочки, красивый комплект постельного белья, мягкое полотенце и т.д.

Словом, не существует определенных строгих правил, касающихся подарков на старый Новый год. Даже если придете с пустыми руками к своим родным и любимым людям или друзьям, никто не будет в обиде, ведь по-прежнему главное — внимание и забота.