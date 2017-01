61 год исполняется 3 января одному из наиболее известных голливудских актеров Мелу Гибсону. В какой семье он вырос, как стал знаменит и почему не любит русских девушек, разбирался корреспондент ИА "Амител" .

Первый миллион

Будущий артист, сценарист, режиссер и продюсер был шестым из 11 детей в своей семье. Отец Мела был воспитателем, а мать — обычной домохозяйкой.

В австралийский театральный институт он поступил сразу после окончания школы, а первый гонорар за дебют в фильме "Summer City" составил $ 400.

Получив диплом, Гибсон начал сниматься в фильме "Mad Max" — ему заплатили уже $ 15 тыс. - а параллельно с этим работал в театре. После "Безумного Макса" начались съемки в картине "Tim", а также в нескольких австралийских сериалах "Cop Shop" и "Punishment".

После фильма "Attack Force Z", выпущенного в 1982 году, Мела уже с легкостью можно было считать настоящей знаменитостью национального уровня. С актером решил познакомиться голливудский агент Эд Лимато, а работал в "Mad Max 2" принесла первый миллион.

Первым американским фильмом Гибсона стала драма "The River", которая вышла на экраны в 1984 году. К концу 1980-х годов он снялся в двух частях "Смертельного оружия", "Bird on a Wire", "Air America", и "Hamlet". После этого он решил попробовать себя как продюсер и режиссер: в 1989 году появилась независимая продюсерская компания Icon Productions.

Первый Оскар Мел Гибсон получил в 1995 году за "Храброе сердце".

В 2000 году Гибсон снялся в трех фильмах, каждый их которых собрал в прокате более 100 миллионов долларов: "The Patriot", "Chicken Run", "What Women Want". В 2002 году Мел появился в драме о войне во Вьетнаме "Мы были солдатами". Затем последовали съемки в фильме "Signs", который стал самым финансово успешным за всю актерскую карьеру Мела. После этого Гибсон заявил, что больше не хочет быть кинозвездой и снимется только в том фильме, сценарий которого очень ему понравится. В кино Гибсон вернулся только в 2010 году, получив главную роль в фильме "Edge of Darkness".

Награды Мела Гибсона

Премия Австралийского института кино: за лучшую главную роль в фильмах "Tim" (1979) и "Gallipoli".

Два Оскара за "Храброе сердце" в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

Шесть премий People's Choice Awards.

Две премии ShoWest.

Почетный доктор и бакалавр университета Loyola Marymount.

Признан наиболее выдающейся знаменитостью США журналом Форбс в 2004 году.

Интересные факты из жизни Гибсона

- В юношеских спектаклях обычно играл Ромео, но однажды в спектакле исполнил роль Джульетты.

- Не сыграл Бонда, Росомаху и Бетмена из-за слишком больших гонорарных требований.

- Обладатель личного острова, который он купил за $ 15 млн.

- Занимался джиу-джитсу.

- Республиканец, при этом был активным противником политики Буша.

- Актером Гибсон стал случайно — сестра вынудила его пойти на пробы. Он подрался накануне, а продюсеры как раз искали парня, который был бы фотогеничен даже с разбитым лицом.

- Учась в колледже, Мэл делил комнату с будущим актером Джеффри Рашем.

- У него редкая, но безвредная аномалия организма: сросшиеся от рождения почки.

- В 1984 году Гибсон был оштрафован на четыреста долларов и на три месяца лишён водительских прав за нахождение за рулём в состоянии опьянения

- У Гибсона семь детей: дочь — Ханна Гибсон, блинецы — Кристиан Гибсон и Эдвард Гибсон, сыновья — Луис Гибсон, Мило Гибсон, Томас Гибсон, Уильям Гибсон, от Робин Мур. И дочь Люсия от Оксаны Григорьевой.

Почему Гибсон ненавидит россиянок и украинок?

Брак актера с пианисткой Оксаной Григорьевой закончился невероятным скандалом. Супруга рассказывала, как Мел Гибсон ее избивал, и требовала при разводе $ 15 млн. В итоге Оксана получила $ 750 тыс., дом и опеку над их совместной с Мелом дочкой Люсией. С тех пор люди из окружения актера рассказывают, что тот ненавидит русских и украинских женщин, а актрис, работающих с Гибсоном предупреждают о том, чтобы свое славянское происхождение они скрывали.