61 год исполняется 3 января одному из наиболее известных голливудских актеров Мелу Гибсону. В какой семье он вырос, как стал знаменит и почему не любит русских девушек, разбирался корреспондент ИА "Амител" .
Первый миллион
Будущий артист, сценарист, режиссер и продюсер был шестым из 11 детей в своей семье. Отец Мела был воспитателем, а мать — обычной домохозяйкой.
В австралийский театральный институт он поступил сразу после окончания школы, а первый гонорар за дебют в фильме "Summer City" составил $ 400.
Получив диплом, Гибсон начал сниматься в фильме "Mad Max" — ему заплатили уже $ 15 тыс. - а параллельно с этим работал в театре. После "Безумного Макса" начались съемки в картине "Tim", а также в нескольких австралийских сериалах "Cop Shop" и "Punishment".
После фильма "Attack Force Z", выпущенного в 1982 году, Мела уже с легкостью можно было считать настоящей знаменитостью национального уровня. С актером решил познакомиться голливудский агент Эд Лимато, а работал в "Mad Max 2" принесла первый миллион.
Первым американским фильмом Гибсона стала драма "The River", которая вышла на экраны в 1984 году. К концу 1980-х годов он снялся в двух частях "Смертельного оружия", "Bird on a Wire", "Air America", и "Hamlet". После этого он решил попробовать себя как продюсер и режиссер: в 1989 году появилась независимая продюсерская компания Icon Productions.
Первый Оскар Мел Гибсон получил в 1995 году за "Храброе сердце".
В 2000 году Гибсон снялся в трех фильмах, каждый их которых собрал в прокате более 100 миллионов долларов: "The Patriot", "Chicken Run", "What Women Want". В 2002 году Мел появился в драме о войне во Вьетнаме "Мы были солдатами". Затем последовали съемки в фильме "Signs", который стал самым финансово успешным за всю актерскую карьеру Мела. После этого Гибсон заявил, что больше не хочет быть кинозвездой и снимется только в том фильме, сценарий которого очень ему понравится. В кино Гибсон вернулся только в 2010 году, получив главную роль в фильме "Edge of Darkness".
Награды Мела Гибсона
Премия Австралийского института кино: за лучшую главную роль в фильмах "Tim" (1979) и "Gallipoli".
Два Оскара за "Храброе сердце" в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".
Шесть премий People's Choice Awards.
Две премии ShoWest.
Почетный доктор и бакалавр университета Loyola Marymount.
Признан наиболее выдающейся знаменитостью США журналом Форбс в 2004 году.
Интересные факты из жизни Гибсона
- В юношеских спектаклях обычно играл Ромео, но однажды в спектакле исполнил роль Джульетты.
- Не сыграл Бонда, Росомаху и Бетмена из-за слишком больших гонорарных требований.
- Обладатель личного острова, который он купил за $ 15 млн.
- Занимался джиу-джитсу.
- Республиканец, при этом был активным противником политики Буша.
- Актером Гибсон стал случайно — сестра вынудила его пойти на пробы. Он подрался накануне, а продюсеры как раз искали парня, который был бы фотогеничен даже с разбитым лицом.
- Учась в колледже, Мэл делил комнату с будущим актером Джеффри Рашем.
- У него редкая, но безвредная аномалия организма: сросшиеся от рождения почки.
- В 1984 году Гибсон был оштрафован на четыреста долларов и на три месяца лишён водительских прав за нахождение за рулём в состоянии опьянения
- У Гибсона семь детей: дочь — Ханна Гибсон, блинецы — Кристиан Гибсон и Эдвард Гибсон, сыновья — Луис Гибсон, Мило Гибсон, Томас Гибсон, Уильям Гибсон, от Робин Мур. И дочь Люсия от Оксаны Григорьевой.
Почему Гибсон ненавидит россиянок и украинок?
Брак актера с пианисткой Оксаной Григорьевой закончился невероятным скандалом. Супруга рассказывала, как Мел Гибсон ее избивал, и требовала при разводе $ 15 млн. В итоге Оксана получила $ 750 тыс., дом и опеку над их совместной с Мелом дочкой Люсией. С тех пор люди из окружения актера рассказывают, что тот ненавидит русских и украинских женщин, а актрис, работающих с Гибсоном предупреждают о том, чтобы свое славянское происхождение они скрывали.
Комментарии
А что в США нет стерв? Не верю. Мы сами их породили, дав такие же права, привет Кларе Ц.
Зато теперь он знает о существовании России и Украины
Ну как бы Оксана Григорьева была классической голддиггершей и странно было бы предполагать, что ее всерьез интересует старый, побитый молью Гибсон. Гибсон, кстати, еще легко отделался, они официально женаты не было, а вот Тимоти Далтону не так повезло. Так что, мальчики, кому уже далеко за сорок, имейте ввиду, прекрасным молоденьким нифмам гораздо интереснее ваш банковский счет, чем ваше богатая духовная жизнь или какее там.
CALIBR "С тех пор люди из окружения актера рассказывают, что тот ненавидит русских и украинских женщин", - вообще об этом и сам Гибсон говорил.
Но вам-то явно виднее, вы ж с ним созваниваетесь каждый вечер, и вам он на НГ за рюмочкой рассказывал, как любит россиянок)
16:24,мне не видно и не слышно ,как и то,считается ли достоверной информация о вас,мадам,в случае,если её распространяет ваше завистливое окружение или бабушки на скамеечке .
плохой актер, однотипные гримассы наверное надоели даже его украинской жене
Серф 14:48 А что в США нет стерв? Не верю. Мы сами их породили, дав такие же права, привет Кларе Ц. =========== Кому ты какие права дал? Что ты вообще можешь дать? Даватель хренов...
А Мел Гиббсон головой должен был думать, когда связался с молодой женщиной. Или он полагал, что потрепанный жизнью и полуоблезший мужчина кому-то нужен сам по себе? Искренне любить мужчину в возрасте может только та женщина, которая полюбила его еще молодым.
амик - некропостер
Серф
А что в США нет стерв? Не верю. Мы сами их породили, дав такие же права, привет Кларе Ц. =========== У тебя есть право не вякать. Тем более, что тебя тоже породили.