Но мало кто знает, что 4 января в США отмечается национальный день спагетти. Да, американцам это блюдо также пришлось очень по вкусу. Настолько, что для него выделили даже специальный день.
В этот день в каждой американской семье готовят спагетти по рецепту, который передается из поколение в поколение. Принято не просто приготовить это блюдо, а приготовить так, чтобы гости, приглашенные на ужин были в изумлении. Справедливости ради отметим, что сегодня спагетти знают и любят во всем мире. К тому же это блюдо является одним из самых старейших на Земле. ИА "Амител" предлагает своим читателям также приготовить сегодня спагетти. И публикует несколько необычных, но вкусных рецептов.
Спагетти по-американски:
Ингридиенты:
спагетти 200 г;
лук репчатый 2 шт.;
чеснок пара зубчиков;
укроп, петрушка и другие приправы;
сливочное масло 50 г;
томатный сок 1 стакан;
черный молотый перец, соль, лавровый лист;
твердый сыр 30 г.
Спагетти, запеченные в пергаменте
Ингридиенты:
Спагетти отварить и откинуть на дуршлаг. Снять кожицу с помидоров и нарезать мякоть. Маслины нарезать тонкими ломтиками. Петрушку порубить. Перец нарезать полосками вдоль и потушить в 1 стол, ложке масла. Добавить помидоры и тушить 8 мин. Чеснок пропустить через пресс и выложить в сковороду.
Посыпать маслинами и петрушкой, посолить и поперчить. Бумагу смазать маслом. Смешать спагетти с соусом, разделить на 4 части и выложить каждую в центр листа, сложить пакетом и выложить на противень.
Запекать 15 мин при 190 C. Подавать спагетти в бумаге, горячими.
для соуса:
Для соуса в маленькой кастрюльке смешайте сливки с мелко порубленным луком шалотом, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь, потомите около 5 минут и прибавьте паприку.
Спагетти уложите на блюдо, тонкие полоски лососины смешайте с соусом и положите ложкой на спагетти. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.
Спагетти с креветками и грибами в сливочном соусе
На сковородку добавить 30 грамм сливочного масла, измельченный чеснок и очищенные креветки, обжарить несколько минут. Добавить остальное масло, нарезанные грибы и жарить около 5 минут. Добавить сливки, тертый сыр и, периодически помешивая, тушить около 10 минут.
Смешать отваренные спагетти с приготовленным соусом и разложить по тарелкам.
Спагетти с апельсинами и миндалем
Отварить спагетти до полуготовности, откинуть на дуршлаг, процедить. В кастрюле распустите 1 ст. л. маргарина и перемешайте с макаронами. Обжарьте миндаль в 1 ст. л. маргарина до коричневого цвета. Добавьте молоко, мандарины, апельсины и порубленный миндаль к макаронам. Хорошо перемешайте и подавайте, посыпав в тарелках немного корицей.
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