Год назад появилась официальная информация о смерти британского музыканта Дэвида Боуи. Певец скончался после нескольких месяцев борьбы с раком. 8 января Дэвиду Боуи исполнилось бы 70 лет. В День рождения известного музыканта портал Amic.ru подготовил подборку интересных фактов об известном музыканте.
Песня Боуи Space Oddity была награждена специальной премией Айвора Новелло. В 1999 году Боуи был награждён французским правительством орденом искусств и словесности командорской степени. В том же году он получил степень почётного доктора музыкального колледжа Беркли.
Боуи награждали наградой Командора Британской империи и предлагали титул рыцаря, но и от первого, и от второго он отказался.
Шесть его альбомов входят в список "500 величайших альбомов всех времён" по версии журнала Rolling Stone.
В 2004 году это же издание поставило его на 39-е место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времён" и на 23-е место в списке "100 величайших вокалистов всех времён".
За свою работу Боуи получил две премии "Грэмми" и две BRIT Awards.
В 2002 году в проведенном Би-би-си опросе "100 величайших британцев" Дэвид Боуи занял 29-е место.
Боуи добился признания в том числе и как киноактёр: он сыграл инопланетянина Томаса Джерома Ньютона в "Человеке, который упал на Землю", за что получил американскую кинопремию "Сатурн", вампира Джона в "Голоде" и короля гоблинов Джарета в "Лабиринте".
2. В 2000 году еженедельник New Musical Express проводил опрос среди музыкантов различных стилей и направлений. Вопрос был только один: "Какой музыкант оказал наибольшее влияние на Ваше собственное творчество?". По результатам опроса самым влиятельным музыкантом столетия был признан Дэвид Боуи.
3. Дэвид Боуи – мультиинструменталист, с детства он научился играть на саксофоне, затем на гитаре. Также он освоил электрогитару, двенадцатиструнную гитару, фортепиано, клавесин, губную гармонику, синтезатор, меллотрон, стилофон, ксилофон, вибрафон, ударные и перкуссию.
4. Боуи – левша, но, несмотря на это, играет на гитаре как правша.
5. В 1970-х Боуи вызвал полемику некоторыми своими политическими радикальными комментариями. Он заявил, что Англия могла бы извлечь пользу от фашистского лидера и что "Адольф Гитлер был одной из первых рок-звезд". Такие комментарии были одним из основных источников мотивации для лейблов, чтобы создать компанию "Рок против расизма".
6. В сентябре 2007 года он сделал взнос в размере $10 000 в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения для правового защитного фонда Jena Six, чтобы помочь оплатить счета 6 чернокожих подростков, арестованных и обвиненных в преступлениях, связанных с их участием в нападении на белого подростка в Луизиане.
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Комментарии
Идиотский заголовок, если легендарный, то какого органа нам рассказывать чем знаменит! Кстати впервые слышу о нем.
4. Боуи – левша, но, несмотря на это, играет на гитаре как правша. --- даже после смерти?
бесполезный певун. просто певун
13:58, а от тебя какая польза?