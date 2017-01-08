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Легендарный музыкант: кто такой Дэвид Боуи и чем он знаменит?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Интересные факты из жизни музыканта Дэвида Боуи.

Год назад появилась официальная информация о смерти британского музыканта Дэвида Боуи. Певец скончался после нескольких месяцев борьбы с раком. 8 января  Дэвиду Боуи исполнилось бы 70 лет. В День рождения известного музыканта портал Amic.ru подготовил подборку интересных фактов об известном музыканте.






 

1
Кто такой Дэвид Боуи?
Дэвид Боуи (настоящее имя Дэвид Роберт Джонс) родился 8 января 1947 в Лондоне. На протяжении 50 лет занимался музыкальным творчеством, он известен как певец, автор песен, продюсер, звукорежиссер, художник и актер.

 
2
Чего достиг Боуи?
За время карьеры Боуи было продано около 136 миллионов пластинок и дисков с его музыкой. В Великобритании ему вручили 9 платиновых, 11 золотых и 8 серебряных сертификатов, а в Соединённых Штатах — 5 платиновых и 7 золотых.

Песня Боуи Space Oddity была награждена специальной премией Айвора Новелло. В 1999 году Боуи был награждён французским правительством орденом искусств и словесности командорской степени. В том же году он получил степень почётного доктора музыкального колледжа Беркли.

Боуи награждали наградой Командора Британской империи и предлагали титул рыцаря, но и от первого, и от второго он отказался.

Шесть его альбомов входят в список "500 величайших альбомов всех времён" по версии журнала Rolling Stone.
В 2004 году это же издание поставило его на 39-е место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времён" и на 23-е место в списке "100 величайших вокалистов всех времён".

За свою работу Боуи получил две премии "Грэмми" и две BRIT Awards.

В 2002 году в проведенном Би-би-си опросе "100 величайших британцев" Дэвид Боуи занял 29-е место.

Боуи добился признания в том числе и как киноактёр: он сыграл инопланетянина Томаса Джерома Ньютона в "Человеке, который упал на Землю", за что получил американскую кинопремию "Сатурн", вампира Джона в "Голоде" и короля гоблинов Джарета в "Лабиринте".

 
3
Интересные факты о Дэвиде Боуи
1. Музыканта называют хамелеоном рок-музыки из-за того, что он часто менял свой имидж.

2. В 2000 году еженедельник New Musical Express проводил опрос среди музыкантов различных стилей и направлений. Вопрос был только один: "Какой музыкант оказал наибольшее влияние на Ваше собственное творчество?". По результатам опроса самым влиятельным музыкантом столетия был признан Дэвид Боуи.

3. Дэвид Боуи – мультиинструменталист, с детства он научился играть на саксофоне, затем на гитаре. Также он освоил электрогитару, двенадцатиструнную гитару, фортепиано, клавесин, губную гармонику, синтезатор, меллотрон, стилофон, ксилофон, вибрафон, ударные и перкуссию.

4. Боуи – левша, но, несмотря на это, играет на гитаре как правша.

5. В 1970-х Боуи вызвал полемику некоторыми своими политическими радикальными комментариями. Он заявил, что Англия могла бы извлечь пользу от фашистского лидера и что "Адольф Гитлер был одной из первых рок-звезд". Такие комментарии были одним из основных источников мотивации для лейблов, чтобы создать компанию "Рок против расизма".

6. В сентябре 2007 года он сделал взнос в размере $10 000 в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения для правового защитного фонда Jena Six, чтобы помочь оплатить счета 6 чернокожих подростков, арестованных и обвиненных в преступлениях, связанных с их участием в нападении на белого подростка в Луизиане.

 
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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.01.2017 13:09
- гость -

Идиотский заголовок, если легендарный, то какого органа нам рассказывать чем знаменит! Кстати впервые слышу о нем.

0  0
8.01.2017 13:56
- гость -

4. Боуи – левша, но, несмотря на это, играет на гитаре как правша. --- даже после смерти?

0  0
8.01.2017 13:58
гость

бесполезный певун. просто певун

0  0
8.01.2017 14:38
- гость -

13:58, а от тебя какая польза?

0  0
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