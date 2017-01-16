Елка может стоять в доме столько, сколько вы пожелаете, пока она не надоест вам и не станут осыпаться иголки. Но обычно елку убирают после Старого Нового года. О том, как правильно разобрать елку и не намусорить иголками, смотрите в инфографике ИА "Амител" .
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Впервые материал был опубликован: 13.01.16 в 11:00.
Комментарии
Капец! Зачем столько сложностей? Секатором отрезаешь ветки, чтобы влезали в пакет. Ствол можно конечно и сломать. На все - 5-7 минут. Ну газеты на самом деле желательно подстелить
я уже выбросил. не стал дожидаться 1 мая
я уже выбросил слабак по теме.. как же мы жили ранее без подобных советов
А как же СТАРЫЙ Новый год? И без елочки?
И без елочки? да-да-да... пусть стоит
Руками
Всегда разбираю ёлку после старого НГ, т.е. 14-15 января.
Объясняешь детям, что елка уходит обратно в лес. До следующего НГ.
ИМХО зарегистрированный 13 января 2016 г. 11:07
Таки да. Раньше, когда дети были детьми, так и делал.
* в смысле объяснял. А сейчас уже ёлку ставим для себя с женой, по привычке.
Елка отлично выкидывается в окно комнаты, в которой стоит, чтобы не тащить через все квартиру и подъезд (если он есть). Потом подметается подоконник от иголок и на улице елка уже утилизируется в зависимости от места проживания.
Nic
25 этаж, центр города?)))
obezyana зарегистрированный 13 января 2016 г. 11:23
это где у нас такие дома?
А зачем пылесос содой посыпать? хи-хи
не пылесос а ковер чтобы потом стирать его еще)))
Елка отлично выкидывается в окно комнаты, в которой стоит, чтобы не тащить через все квартиру и подъезд (если он есть). Потом подметается подоконник от иголок и на улице елка уже утилизируется в зависимости от места проживания. Источник: © ИА "Амител"
а если энтой елкой в черепушку кого-нибудь?*??
Утром, бывало, встанешь, настроение прекрасное, за окном солнышко, откроешь окно - играет музыка, идут счастливые люди с шарами и транспарантами "Мир! Труд! Май!". А жена всё пилит и пилит: "Когда выкинешь ёлку, когда выкинешь ёлку?".
obezyana зарегистрированный 13 января 2016 г. 11:23 Это куда-ж ты переехала??) Кажется мне, что ты гонишь)
гость 12 января 2016 г. 17:11
А как же СТАРЫЙ Новый год? И без елочки?
ну вот такой будет старый НГ))
это не я это НИК переехал
Как правильно разбирать елку?--Это британские учёные придумали?
У меня искусственная маленькая елочка. Пока не разбирали.
У меня искусственная маленькая елочка. Пока не разбирали.
я прям наряжену в пакет и в шкаф, в декабре вытащила, обтряхнула и зашибись
Я максимум с 8 этажа выкидывал и естесно перед этим промониторил движение внизу Летит недолго, несколько секунд, никто не успеет в зону обстрела попасть.
И вообще пусть постоит еще, много места на кухне не занимает и не сыпется еще, воду пьет, да и старый новый год еще не прошел. Всех с наступающим!
У меня дома искусственная ёлочка наряжена стоит аж до нового года по восточному календарю. Гирлянды с окон тоже до этой даты не снимаем, так и включаем их по вечерам для создания особо уютной обстановки )))
А как же китайский новый год???
Блииин, я всю жизнь неправильно ёлку разбирала!
Выкидывается просто выносится к мусорке на этаж
с искусственной елкой никаких подобных забот нет. практично, функционально, аккуратно, без мусора.
ЗЫ а мануал, конечно же, занятный)
Все просто пихаешь в мусоропровод как ершик заодно и прочистится))
складируешь на крышу дома каждый год, как неприкосновенный запас на случай когда трубы совсем проржавеют и отопление кончится.
покупаем искусственные, но приходится также выкидывать на улицу, целый год держать дома нерационально.
Народный проверенный метод, утилизация через балкон.