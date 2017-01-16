Елка может стоять в доме столько, сколько вы пожелаете, пока она не надоест вам и не станут осыпаться иголки. Но обычно елку убирают после Старого Нового года. О том, как правильно разобрать елку и не намусорить иголками, смотрите в инфографике ИА "Амител" .

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Впервые материал был опубликован: 13.01.16 в 11:00.