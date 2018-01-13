Ежегодно 13 января в России отмечают День печати, корреспондент ИА "Амител" собрал несколько интересных фактов о печатной журналистике, которые знают не все.
Почему День российской печати отмечается 13 января?
Фото с pixabay.com
Праздник актуализировали постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации в 1991 году. Дату выбрали неслучайно – 13 считается днем выхода первого номера российской печатной газеты "Ведомости", основанной указом Петра I.
Свой профессиональный праздник печатные издания СССР отмечали 5 мая, дата была приурочена к выходу первого номера газеты "Правда". А Всемирный день прессы ежегодно отмечают 3 мая.
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Почему некоторую прессу называют желтой?
Фото с pixabay.com
Желтыми называют издания, завлекающие читателей различными вымыслами и скандалами ради прибыли. Само выражение появилось в середине XIX века в Соединенных Штатах Америки. Считается, что повлияла на это газета New-York World, возглавляемая Джозефом Пулитцером, которая в 1896 году первой в мире опубликовала комикс. Художник разукрасил главного героя истории в желтый цвет. А так как все издания тогда были черно-белыми, комикс стал пользоваться безумной популярностью у читателей.
Есть и другая теория: газеты, рассчитанные на массового читателя, печатались на дешевой бумаге, которая очень быстро приобретала желтоватый оттенок.
Что такое "нобельфайк"?
Фото с doninvest.net
Когда появились первые печатные станки?
Фото с likeforyou2.ru
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Комментарии
Очень понятно разъяснили, что такое "нобельфайк"...
ну, сразу всё понятно