Премия "Оскар" считается одной из самых престижных наград мира кино, а для некоторых это достижение долгожданной цели, к которой актеры, режиссеры и многие другие работники киноиндустрии идут годами. Лучшего выбирают по гильдиям, в каждой из которых сотни человек. Оказаться в числе номинантов уже непросто, поэтому те, кто попал в список претендентов на вожделенную статуэтку, стараются выглядеть на церемонии вручения на все сто. В чем получали "Оскар" всемирно известные актрисы, вспоминал корреспондент ИА "Амител" .
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Одри Хепберн
Фото: chaos-mag.com
В роскошном платье от Givenchy в 1954 году Одри Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы". Ткань цвета слоновой кости, вышивка, идеальный крой, поясок, обхвативший тончайшую талию, – это платье можно смело назвать лучшим костюмом кинопремии всех времен.
Гвинет Пэлтроу
Фото: spletnik.ru
Конфетно-розовое платье, напоминающее наряд диснеевской принцессы, с обнаженными плечами и широкой юбкой создал для Гвинет Пэлтроу Ральф Лорен в 1999 году. Именно в этом костюме актриса получала "Оскар" за роль в фильме "Влюбленный Шекспир".
Джулия Робертс
Фото: shophelp.ru
В 2001 году Джулия Робертс получила "Оскар" за фильм "Эрин Брокович" и вышла за статуэткой в прекрасном платье от Valentino.
Холли Берри
Фото: laaquoiboniste.blogspot.com
Холли Берри в 2002 году получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бал монстров", а платье для церемонии создал никому тогда еще не известный дизайнер Эли Сааб.
Шарлиз Терон
Фото: shophelp.ru
Имя Шарлиз Терон ассоциируется с Dior, но в 2004 году для "Оскара" она выбрала платье от другой, не менее известной марки. Статуэтку за роль в фильме "Монстр" она получала в удивительном платье от Gucci – облегающий силуэт, искрящаяся в свете камер ткань, глубокий вырез на спине.
Хилари Суонк
Фото: m.profit.bg
В 2005 году Хилари Суонк получила своего второго "Оскара", и опять за лучшую женскую роль. В этот раз это был фильм Клинта Иствуда "Малышка на миллион". Актриса готовилась к съемкам месяцами, проводя все время в спортзале, а подчеркнула свое атлетическое тело на церемонии "Оскар" платьем от Guy Laroche.
Марион Котийяр
Фото: www.wclub.ru
Француженка Марион Котийяр вышла получать свой "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме об Эдит Пиаф "Жизнь в розовом цвете" в платье, напоминающем русалочий хвост, сшитом эпатажным Жан-Полем Готье.
Материал впервые опубликован 17 января 2016 года
Комментарии
У Пэлтроу не понравилось , У Хилари Суонк если бы спину прикрыть на 10 см повыше было бы -красиво , а так получилось пошло .
Честно говоря, не могу сейчас быть на Амике. Ленту в старом виде найти не могу, охватить одним взглядом несколько новостей невозможно. Огромные картинки захватывают внимание, даже если новость не интересна. Раньше можно было одним взглядом охватить 3-5 заголовков и понять, какую новость я хочу почитать, а на какую не хочу тратить времени. Я пока не вижу, в чем удобство современного дизайна, к сожалению.
ТТ 17 января 2016 г. 17:47 Честно говоря, не могу сейчас быть на Амике. Ленту в старом виде найти не могу,
попробуй так. http://old.amic.ru/news/319907/
товарисч кондаков любитель тухлых тем! нафик не нужен нам ваш оскар, страшненькие актрисочГи да и вообще все энто дурацкое шоу! у нас все свое гораздо лудше!
В роскошном платье от Givenchy в 1954 году Одри Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы". Ткань цвета слоновой кости, вышивка, идеальный крой, поясок, обхвативший тончайшую талию, – это платье можно смело назвать лучшим костюмом кинопремии всех времен.
Вот с этим пожалуй соглашусь. Остальное всё некоторое так себе,некоторое "снимите это немедленно".
у берри самое красивое платье!!!