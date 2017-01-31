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Лучшие наряды на "Оскаре": в чем получали заветную статуэтку звезды?

, ИА "Амител"
Givenchy, Gucci и Valentino: какими нарядами удивляли актрисы на церемонии вручения премии "Оскар"?

Премия "Оскар" считается одной из самых престижных наград мира кино, а для некоторых это достижение долгожданной цели, к которой актеры, режиссеры и многие другие работники киноиндустрии идут годами. Лучшего выбирают по гильдиям, в каждой из которых сотни человек. Оказаться в числе номинантов уже непросто, поэтому те, кто попал в список претендентов на вожделенную статуэтку, стараются выглядеть на церемонии вручения на все сто. В чем получали "Оскар" всемирно известные актрисы, вспоминал корреспондент ИА "Амител" .

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Одри Хепберн

 Фото: chaos-mag.com

В роскошном платье от Givenchy в 1954 году Одри Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы". Ткань цвета слоновой кости, вышивка, идеальный крой, поясок, обхвативший тончайшую талию, – это платье можно смело назвать лучшим костюмом кинопремии всех времен.

Гвинет Пэлтроу

Фото: spletnik.ru

Конфетно-розовое платье, напоминающее наряд диснеевской принцессы, с обнаженными плечами и широкой юбкой создал для Гвинет Пэлтроу Ральф Лорен в 1999 году. Именно в этом костюме актриса получала "Оскар" за роль в фильме "Влюбленный Шекспир".

Джулия Робертс

Фото: shophelp.ru

В 2001 году Джулия Робертс получила "Оскар" за фильм "Эрин Брокович" и вышла за статуэткой в прекрасном платье от Valentino.

Холли Берри

Фото: laaquoiboniste.blogspot.com

Холли Берри в 2002 году получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бал монстров", а платье для церемонии создал никому тогда еще не известный дизайнер Эли Сааб.

Шарлиз Терон

Фото: shophelp.ru

Имя Шарлиз Терон ассоциируется с Dior, но в 2004 году для "Оскара" она выбрала платье от другой, не менее известной марки. Статуэтку за роль в фильме "Монстр" она получала в удивительном платье от Gucci – облегающий силуэт, искрящаяся в свете камер ткань, глубокий вырез на спине.

Хилари Суонк

Фото: m.profit.bg

В 2005 году Хилари Суонк получила своего второго "Оскара", и опять за лучшую женскую роль. В этот раз это был фильм Клинта Иствуда "Малышка на миллион". Актриса готовилась к съемкам месяцами, проводя все время в спортзале, а подчеркнула свое атлетическое тело на церемонии "Оскар" платьем от Guy Laroche.

Марион Котийяр

Фото: www.wclub.ru

Француженка Марион Котийяр вышла получать свой "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме об Эдит Пиаф "Жизнь в розовом цвете" в платье, напоминающем русалочий хвост, сшитом эпатажным Жан-Полем Готье.

Материал впервые опубликован 17 января 2016 года

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2016 14:46
гость

У Пэлтроу не понравилось , У Хилари Суонк если бы спину прикрыть на 10 см повыше было бы -красиво , а так получилось пошло .

0  0
17.01.2016 17:47
ТТ

Честно говоря, не могу сейчас быть на Амике. Ленту в старом виде найти не могу, охватить одним взглядом несколько новостей невозможно. Огромные картинки захватывают внимание, даже если новость не интересна. Раньше можно было одним взглядом охватить 3-5 заголовков и понять, какую новость я хочу почитать, а на какую не хочу тратить времени. Я пока не вижу, в чем удобство современного дизайна, к сожалению.

3  0
31.01.2017 12:18
- гость -

ТТ 17 января 2016 г. 17:47 Честно говоря, не могу сейчас быть на Амике. Ленту в старом виде найти не могу,

попробуй так. http://old.amic.ru/news/319907/

0  0
31.01.2017 13:33
дед

товарисч кондаков любитель тухлых тем! нафик не нужен нам ваш оскар, страшненькие актрисочГи да и вообще все энто дурацкое шоу! у нас все свое гораздо лудше!

0  0
31.01.2017 13:53
Ыра

В роскошном платье от Givenchy в 1954 году Одри Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы". Ткань цвета слоновой кости, вышивка, идеальный крой, поясок, обхвативший тончайшую талию, – это платье можно смело назвать лучшим костюмом кинопремии всех времен.

Вот с этим пожалуй соглашусь. Остальное всё некоторое так себе,некоторое "снимите это немедленно".

0  0
31.01.2017 14:00
larisa2011

у берри самое красивое платье!!!

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