Премия "Оскар" считается одной из самых престижных наград мира кино, а для некоторых это достижение долгожданной цели, к которой актеры, режиссеры и многие другие работники киноиндустрии идут годами. Лучшего выбирают по гильдиям, в каждой из которых сотни человек. Оказаться в числе номинантов уже непросто, поэтому те, кто попал в список претендентов на вожделенную статуэтку, стараются выглядеть на церемонии вручения на все сто. В чем получали "Оскар" всемирно известные актрисы, вспоминал корреспондент ИА "Амител" .

Читайте также: Мир кино: как выбирают номинантов на "Оскар" и другие секреты премии

Одри Хепберн

Фото: chaos-mag.com

В роскошном платье от Givenchy в 1954 году Одри Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы". Ткань цвета слоновой кости, вышивка, идеальный крой, поясок, обхвативший тончайшую талию, – это платье можно смело назвать лучшим костюмом кинопремии всех времен.

Гвинет Пэлтроу

Фото: spletnik.ru

Конфетно-розовое платье, напоминающее наряд диснеевской принцессы, с обнаженными плечами и широкой юбкой создал для Гвинет Пэлтроу Ральф Лорен в 1999 году. Именно в этом костюме актриса получала "Оскар" за роль в фильме "Влюбленный Шекспир".

Джулия Робертс

Фото: shophelp.ru

В 2001 году Джулия Робертс получила "Оскар" за фильм "Эрин Брокович" и вышла за статуэткой в прекрасном платье от Valentino.

Холли Берри

Фото: laaquoiboniste.blogspot.com

Холли Берри в 2002 году получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бал монстров", а платье для церемонии создал никому тогда еще не известный дизайнер Эли Сааб.

Шарлиз Терон

Фото: shophelp.ru

Имя Шарлиз Терон ассоциируется с Dior, но в 2004 году для "Оскара" она выбрала платье от другой, не менее известной марки. Статуэтку за роль в фильме "Монстр" она получала в удивительном платье от Gucci – облегающий силуэт, искрящаяся в свете камер ткань, глубокий вырез на спине.

Хилари Суонк

Фото: m.profit.bg

В 2005 году Хилари Суонк получила своего второго "Оскара", и опять за лучшую женскую роль. В этот раз это был фильм Клинта Иствуда "Малышка на миллион". Актриса готовилась к съемкам месяцами, проводя все время в спортзале, а подчеркнула свое атлетическое тело на церемонии "Оскар" платьем от Guy Laroche.

Марион Котийяр

Фото: www.wclub.ru

Француженка Марион Котийяр вышла получать свой "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме об Эдит Пиаф "Жизнь в розовом цвете" в платье, напоминающем русалочий хвост, сшитом эпатажным Жан-Полем Готье.

Материал впервые опубликован 17 января 2016 года