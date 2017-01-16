Кто-то купается в проруби по велению души, кто-то верит, что этот обряд дарует исцеление от болезней, другие окунаются в ледяную воду за компанию или из любопытства, многие приводят аргумент "так принято". В четверг, 19 января, многие верующие приходят к иордани, чтобы "смыть" с себя болезни и грехи. Может ли купание в проруби вылечить от заболеваний, опасно ли пить святую воду, которую набирают в Оби, и можно ли купаться в проруби детям? На эти вопросы в прямом эфире "Эхо Москвы" ответила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №3 Вера Карпова. Портал Amic.ru публикует наиболее яркие фрагменты интервью.

Обращаются ли к врачам после купания в проруби?

Я работаю в поликлинике, и за все годы моей работы (это 30 с небольшим лет) обращений практически не было. Это объяснимо тем, что купание или окунание в прорубь кратковременное. Если соблюдать правила (я надеюсь, что все, кто собирается окунуться, заблаговременно узнали, как это правильно сделать), то болезни можно избежать.

Кому противопоказано купание в проруби?

Главное условие для купания – человек должен быть здоров. Не должно быть острых заболеваний, обострений хронических, и желательно, чтобы вообще не было хронических заболеваний. Поскольку возможно обострение. Даже не от переохлаждения, а от стрессовой ситуации. Тем более, если человек морально не совсем готов, тогда для него купание в проруби в любом случае будет "ударом". А стресс для организма – это фактор риска, испытание, особенно для неподготовленного.

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Пошаговая инструкция

Есть совершенно простые вещи, которые помогут избежать переохлаждения и не заболеть. Например, чем холоднее на улице, тем теплее должно быть в транспорте, на котором вы добираетесь до купели. Организм не должен заранее охладиться и переохладиться. Также необходимо перед окунанием в прорубь хорошенько разогреть мышцы. У организма есть такое свойство: тепло у нас переносится с кровью, если совсем просто говорить. Капилляры на кончиках пальцев у нас тоненькие, поэтому при любом морозе у нас в первую очередь мерзнут пальцы. И если к проруби подойдете с холодными и белыми пальцами, то риск переохлаждения возрастает.

Необходимо перед погружением сделать несколько упражнений (пока полностью не согреетесь). Любая физическая нагрузка увеличивает число сердечных сокращений, увеличивает частоту дыхания. Если вы помашете руками, потопаете ногами, то почувствуете прилив тепла ко всем конечностям. Некоторые моржи перед заплывом кидают гири.

После выхода из воды необходимо растереть кожу до покраснения, чтобы усилить приток крови. Никто не отменяет общего обогрева: баня, теплое помещение, плюс тепло внутрь, например чай.

Алкоголь и сигареты

Что касается алкоголя и сигарет, то это вредно. Притупляет сознание, теряется контроль над собой, происходит спазм сосудов. Риск повышения артериального давления, мягко говоря, существует.

Если человек раньше не закалялся, если он не подготовлен, то купание в проруби может и не быть на благо. Предсказать реакцию организма на такого рода стресс невозможно. Людям с определенными заболеваниями стоит подумать о купании в проруби заранее. Нужна подготовка. Купание в проруби является высшим пилотажем закаливания. Есть же обычная "тренировка" сосудов. Не меньше месяца требуется, чтобы подготовить организм.

Закаливание нужно начинать не зимой, а летом. Водные процедуры, воздушные ванны, контрастный душ, хождение босиком по горячему песку. Дома ходить не в тапочках, а босиком.

Психологическая подготовка тоже много значит. Возможности человеческого организма очень велики, и немаловажную роль играет позитивный настрой.

Как окунаться в прорубь детям?

Если у ребенка есть психологический барьер, то лучше этого не делать. Но можно взять и другую ситуацию, когда в семье есть такая традиция – окунаться в иордань, есть пример перед глазами, то ситуация другая.

Чем младше ребенок, тем меньше развита терморегуляция. Она развивается с возрастом. Тут должен быть более строгий подход к температурному режиму. Ребенку должно быть тепло до погружения, и ему необходимо быстро согреться после.

Есть ли примеры исцеления после купания в проруби на Крещение?

Таких примеров нет. Мы имеем дело с хроническими болезнями, а они не излечиваются, но могут находиться в ремиссии. И от такого рода болезней купанием в проруби не избавишься.

Можно найти объяснения тому, что после купания в проруби наступает ремиссия. Человек готовится к этому заранее, морально настраивается, мобилизует все силы и резервы организма. Организм сам начинает бороться, после окунания идет выброс адреналина, поднимается тонус, поднимается настроение. А это само по себе улучшает общее самочувствие и влияет на течение хронических заболеваний в лучшую сторону.

Закаливание – это необходимость. Я очень люблю говорить о здоровом образе жизни, а закаливание – важная составляющая. Повышает иммунитет, помогает бороться с болезнями, тренирует сердечно-сосудистую систему. Но закаляться надо постепенно.

Безопасна ли святая вода, которую люди набирают в реках?

Как врач, я, безусловно, считаю, что потребление такой воды опасно для здоровья. Микроорганизмов в природе существует великое множество. Часть погибает при температуре 20-30 градусов, другая часть образует споры и сохраняется очень-очень долго. Поэтому, с точки зрения профилактики инфекционных заболеваний, недопустимо пить воду из непроверенных водоемов. Она может быть прозрачной, но это не значит, что она чистая.