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Может ли исцелить купание в проруби и чем опасна святая вода из Оби?

, ИА "Амител"
Исцеление или угроза заболеть: мифы и правда о купании в проруби на Крещение

Кто-то купается в проруби по велению души, кто-то верит, что этот обряд дарует исцеление от болезней, другие окунаются в ледяную воду за компанию или из любопытства, многие приводят аргумент "так принято". В четверг, 19 января, многие верующие приходят к иордани, чтобы "смыть" с себя болезни и грехи. Может ли купание в проруби вылечить от заболеваний, опасно ли пить святую воду, которую набирают в Оби, и можно ли купаться в проруби детям? На эти вопросы в прямом эфире "Эхо Москвы" ответила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №3 Вера Карпова. Портал Amic.ru публикует наиболее яркие фрагменты интервью.

Обращаются ли к врачам после купания в проруби?

Я работаю в поликлинике, и за все годы моей работы (это 30 с небольшим лет) обращений практически не было. Это объяснимо тем, что купание или окунание в прорубь кратковременное. Если соблюдать правила (я надеюсь, что все, кто собирается окунуться, заблаговременно узнали, как это правильно сделать), то болезни можно избежать.

Кому противопоказано купание в проруби?

Главное условие для купания – человек должен быть здоров. Не должно быть острых заболеваний, обострений хронических, и желательно, чтобы вообще не было хронических заболеваний. Поскольку возможно обострение. Даже не от переохлаждения, а от стрессовой ситуации. Тем более, если человек морально не совсем готов, тогда для него купание в проруби в любом случае будет "ударом". А стресс для организма – это фактор риска, испытание, особенно для неподготовленного.

Читайте также: Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение?

Пошаговая инструкция

Есть совершенно простые вещи, которые помогут избежать переохлаждения и не заболеть. Например, чем холоднее на улице, тем теплее должно быть в транспорте, на котором вы добираетесь до купели. Организм не должен заранее охладиться и переохладиться. Также необходимо перед окунанием в прорубь хорошенько разогреть мышцы. У организма есть такое свойство: тепло у нас переносится с кровью, если совсем просто говорить. Капилляры на кончиках пальцев у нас тоненькие, поэтому при любом морозе у нас в первую очередь мерзнут пальцы. И если к проруби подойдете с холодными и белыми пальцами, то риск переохлаждения возрастает.

Необходимо перед погружением сделать несколько упражнений (пока полностью не согреетесь). Любая физическая нагрузка увеличивает число сердечных сокращений, увеличивает частоту дыхания. Если вы помашете руками, потопаете ногами, то почувствуете прилив тепла ко всем конечностям. Некоторые моржи перед заплывом кидают гири.

После выхода из воды необходимо растереть кожу до покраснения, чтобы усилить приток крови. Никто не отменяет общего обогрева: баня, теплое помещение, плюс тепло внутрь, например чай.

Алкоголь и сигареты

Что касается алкоголя и сигарет, то это вредно. Притупляет сознание, теряется контроль над собой, происходит спазм сосудов. Риск повышения артериального давления, мягко говоря, существует.

Если человек раньше не закалялся, если он не подготовлен, то купание в проруби может и не быть на благо. Предсказать реакцию организма на такого рода стресс невозможно. Людям с определенными заболеваниями стоит подумать о купании в проруби заранее. Нужна подготовка. Купание в проруби является высшим пилотажем закаливания. Есть же обычная "тренировка" сосудов. Не меньше месяца требуется, чтобы подготовить организм.

Закаливание нужно начинать не зимой, а летом. Водные процедуры, воздушные ванны, контрастный душ, хождение босиком по горячему песку. Дома ходить не в тапочках, а босиком.

Психологическая подготовка тоже много значит. Возможности человеческого организма очень велики, и немаловажную роль играет позитивный настрой.

Как окунаться в прорубь детям?

Если у ребенка есть психологический барьер, то лучше этого не делать. Но можно взять и другую ситуацию, когда в семье есть такая традиция – окунаться в иордань, есть пример перед глазами, то ситуация другая.

Чем младше ребенок, тем меньше развита терморегуляция. Она развивается с возрастом. Тут должен быть более строгий подход к температурному режиму. Ребенку должно быть тепло до погружения, и ему необходимо быстро согреться после.

Есть ли примеры исцеления после купания в проруби на Крещение?

Таких примеров нет. Мы имеем дело с хроническими болезнями, а они не излечиваются, но могут находиться в ремиссии. И от такого рода болезней купанием в проруби не избавишься.

Можно найти объяснения тому, что после купания в проруби наступает ремиссия. Человек готовится к этому заранее, морально настраивается, мобилизует все силы и резервы организма. Организм сам начинает бороться, после окунания идет выброс адреналина, поднимается тонус, поднимается настроение. А это само по себе улучшает общее самочувствие и влияет на течение хронических заболеваний в лучшую сторону.

Закаливание – это необходимость. Я очень люблю говорить о здоровом образе жизни, а закаливание – важная составляющая. Повышает иммунитет, помогает бороться с болезнями, тренирует сердечно-сосудистую систему. Но закаляться надо постепенно.

Безопасна ли святая вода, которую люди набирают в реках?

Как врач, я, безусловно, считаю, что потребление такой воды опасно для здоровья. Микроорганизмов в природе существует великое множество. Часть погибает при температуре 20-30 градусов, другая часть образует споры и сохраняется очень-очень долго. Поэтому, с точки зрения профилактики инфекционных заболеваний, недопустимо пить воду из непроверенных водоемов. Она может быть прозрачной, но это не значит, что она чистая.

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Комментарии

19.01.2016 15:27
Zlaya Vedma

у меня несколько знакомых простывали после таких купаний. правда в поликлинику не ходили - сами лечились.

0  0
19.01.2016 15:29
барсук

Вишневкой пади?

0  0
19.01.2016 15:36
CALIBR

Поэтому, с точки зрения профилактики инфекционных заболеваний, недопустимо пить воду из непроверенных водоемов. Она может быть прозрачной, но это не значит, что она чистая. +++++++++++++++ Местные ботаны пишут,что вода освящённая перстом ,кадилом и молитвой,обретает свойства живой (структурированной),исцеляющей и приносящей благодать божью. Врачей,отрицающих подобное,необходимо отлучать от работы и лишать дипломов. * думаю, веранутые верующие меня поддержат.

0  0
19.01.2016 15:39
Бабыра

Лучше бы фоторепортаж крещенского купания дали

0  0
19.01.2016 15:47
Zlaya Vedma

барсуку - колдрексом)))

0  0
19.01.2016 16:33
- гость -

Ниодного человека не знаю кто бы верил, что вода крещенская целебная.Лезть же в прорубь вообще дичь. Ладно в теплом Иордане искупаться, но тупо переносить эту традицию в наш климат...

2  0
16.01.2017 11:29
- гость -

Амик - пропагандист религий?

0  0
16.01.2017 11:32
- гость -

Особенно опасно крещенское купание для детей. У детей очень тонкая жировая прослойка, и окунание их в ледяную воду без длительной предварительной подготовки может привести к развитию опасных хронических заболеваний. Широко известны случаи развития бесплодия у девочек, которых безмозглые родители купали в крещенской проруби. Купание в холодной воде часто приводит к гломерулонефриту, гематурии и почечной недостаточности. Эти заболевания практически неизлечимы и приводят к мучительной смерти через 10-15 лет после их начала.

Во время зимнего купания часто встречаются случаи кардиоспазма, который может привести к инфаркту или остановке сердца. Практически каждый год в ходе крещенского купания происходит две-три смерти цветущих здоровых мужчин именно из-за нарушения деятельности сердца.

К сожалению, власти не рискуют высказываться против крещенских забав православной церкви, которую здоровье людей интересует в последнюю очередь. Многие врачи также идут на поводу у церковного мракобесия, отказываясь бить тревогу по поводу резкого увеличения почечных и сердечных заболеваний после крещенского купания.

Между тем врачи отмечают в первые дни после Крещения настоящую "эпидемию" инфарктов и инсультов. И связаны они именно с бездумным купанием.

Берегите себя.

0  0
16.01.2017 11:32
Грантштейн

если в этот день вся вода святая, то я лучче дома под душем)

0  0
16.01.2017 11:33
- гость -

В проруби подстерегает простатит, импотенция, бесплодие, герпес, а порой и мгновенная смерть. Однако любители ледяного купания смело прыгают за ними в воду...

0  0
16.01.2017 11:34
- гость -

Спросил как-то знакомого доктора, как он относится к зимнему купанию. Его ответ мне чрезвычайно понравился. Если сейчас бросить 100 человек в прорубь, говорит доктор, то 95 умрут сразу. Четверо будут долго болеть, но выкарабкаются. А одному ничего не будет. И этот ОДИН сядет писать книжку о том, как долго он к этому шел.

0  0
16.01.2017 11:34
морг in аll

Святую воду надо пить из святых источников,коим,река Обь не являються!

0  0
16.01.2017 11:41
Сталинский Сокол

16.01.2017 11:29

- гость -

Амик - пропагандист религий?++++++ А куда деваться? Вон наша диктор на Радио Юлия Михайлова. Так та вообще свернула свои мОзги в этом направлении. Раньше слушал ее передачи, вступал иногда в полемику. Сегодня нет. Просто нет к ее передачи интереса.

0  0
16.01.2017 11:43
Берти Вустер

я бы по приговору суда в воду зимой не полез.

0  0
16.01.2017 11:44
- гость -

Все дохляки отметились в теме.

0  0
16.01.2017 11:45
Грантштейн

- гость - 16 января 2017 г. 11:44 тебя уже полынья заждалась) иди тренируйся)

0  0
16.01.2017 11:45
- гость -

Да проще было бы проще Вас расстрелять,да свинец нынче дорог,как то так.....

0  0
16.01.2017 11:52
Джазатор

Спробуй заячий помет! Он - ядрёный. Он - проймёт! И куды целебней Мёду, Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают - Те до старости живут!

0  0
16.01.2017 11:53
Пэнсионэр

Ну шо гои, кому боярки не хватило - можно крещением в святой Оби добавить

0  0
16.01.2017 12:14
месный

ктонибуть из попов может отличить святую воду от не святой?

0  0
16.01.2017 12:15
Элвис

"Спросил как-то знакомого доктора, как он относится к зимнему купанию. Его ответ мне чрезвычайно понравился. Если сейчас бросить 100 человек в прорубь, говорит доктор, то 95 умрут сразу. Четверо будут долго болеть, но выкарабкаются. А одному ничего не будет. И этот ОДИН сядет писать книжку о том, как долго он к этому шел." == По этой логике, 95% окунувшихся, например, в том году умерли? Так? ))

0  0
16.01.2017 12:20
ви

По этой логике, 95% окунувшихся, например, в том году умерли? Так? ))

Звездит тот доктор безбожно, поди и лечит также.

0  0
16.01.2017 12:20
Истина

Так как по тесту я оказался мусульманином, то в прорубь не полезу. Иншалла!

0  0
16.01.2017 12:21
AlPet

7 лет купаюсь зимой в проруби (1-2 раза в неделю). 7 лет не знаю болезней! ТОлько надо купацо не раз в год, на крещение, а раз в неделю и будет счастье!

0  0
16.01.2017 12:22
ви

В том смысле что 95 из100 посетивших этого врача умерли в кабине, 4 доползли до дома, один выжил и написал пост в 11.34.

0  0
16.01.2017 12:22
обезъяна

ай не трендите, тепличные огурцы

три года в бане на оби купались в проруби, голышом, только туда в тапочках и халате, над прорубью палатка все окейно вообще не болели никакой простудой

0  0
16.01.2017 12:30
- гость -

Ответ однозначный - "может", мЁртвые не болеют .....

0  0
16.01.2017 12:35
- гость -

16.01.2017 12:21 AlPet - не купался никогда, болею раз в 10 лет, где правда брат?

0  0
16.01.2017 12:40
AlPet

правда в вере, брат!!! веришь в то что зимнее купание идет на пользу, оно тогда и идет на пользу. Плюс заряд позитива неплохой!

0  0
16.01.2017 12:45
AlPet

кстати знал одного человека, искупался на крещение - заболел. начал самолечением занимаца, в домашних условиях....отек легких, летальный исход через 3 месяца(((

0  0
16.01.2017 12:52
Deckman

Да хосспади!.. Ну пусть идут и купаются в эти проруби, вам жалко, что ли? Хоть на крещение, хоть когда. Не надо мешать естественному отбору.

0  0
16.01.2017 13:04
- гость -

0  0
16.01.2017 13:16
- гость -

Мне врачь сказал- не помрешь, но здоровее не будешь. А если яйца еще нужны- забудь пропрорубь.

0  0
16.01.2017 13:33
Слёзы Байдена

Да почто,вы за Путина в прорубь лезите то? Давайте прольём слезу за моего лидера,истенного афроамериканца Обаму Каддафеча Опаму и утонем в его и моих слезах!

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