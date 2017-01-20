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Кто убил Лору Палмер: режиссеру Дэвиду Линчу исполнился 71 год

, ИА "Амител", Мария Трубина
10 лучших фильмов американского режиссера Дэвида Линча, которые стоит не только посмотреть, но и пересмотреть

Фото: popularperson.info

Творческий почерк мастера страшного и абсурдного кино Дэвида Линча невозможно спутать с чьим-то другим. Начав снимать в 20 лет, он стал одним из известнейших режиссеров. Его работы могут восхищать и пугать,  их можно любить или считать пустым бредом, но не смотреть нельзя.  20 января, в пятницу, этот представитель американского независимого кинематографа отмечает свое 71-летие.

За время работы он принимал участие в записи нескольких альбомов и создавал  клипы на собственные музыкальные композиции,  а еще снял 15 короткометражек, 3 сериала и 11 полнометражных фильмов, лучшие из которых и решил вспомнить корреспондент ИА "Амител" .

"Голова-ластик"

Эта лента стала для режиссера первым полнометражным фильмом, до нее он работал только над коротким метром. Сам Линч назвал картину "сном о темных и тревожных вещах". Для тех, кто не видел, история эта о странной паре, воспитывающей ребенка-уродца и живущей в наполненном странными звуками городе. Здесь нашли воплощение особая линчевская образность и антиэстетика. В широкий прокат "Голова-ластик" не вышел, зато принес мастеру известность в независимых кинотеатрах. Говорят, что после того, как Джордж Лукас увидел "Голову-ластик", он предложил Линчу стать режиссером "Звездных войн: Эпизод VI — Возвращение Джедая", но тот отверг эту идею, предположив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим видением фильма.

"Человек-слон"

Картина вышла в свет через четыре года после "Головы-ластика". Драма о человеке-слоне построена на реальных событиях и сюжете одноименной книги Фредерика Тривза и произведения Эшли Монтегю "Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве", а в главной роли здесь снялся Энтони Хопкинс. Через физическую неполноценность своего героя, которую компенсировали доброта, милосердие и открытость, Линч показал моральное уродство окружающих людей.

"Дюна"

Эта картина стала довольно нестандартным режиссерским опытом Линча: в первый и последний раз он снимал не иррациональный мир подсознательного, а вполне реальную жизнь, только на других планетах и в будущем. "Дюна" – экранизация одной из книг фантаста Фрэнка Герберта. К ленте отнеслись очень неоднозначно: ее не оценили критики, любители произведений Герберта и фанаты режиссера. Но посмотреть кино все же стоит, так как оно по-новому раскрывает талант Дэвида Линча, хотя он и убрал из титров свое имя.

"Синий бархат"

Свое название мистическая и эротическая картина получила от шлягера Бобби Винтона "Синий бархат", которую исполняет одна из героинь – певица ночного клуба, над которой довлеет страшный мафиози. В эту личную драму случайно впутывается главный герой Джеффри Бомон. А начинается кино с того, как он находит на лужайке человеческое ухо – самый простой инструмент для того, чтобы добраться к человеческому мозгу.

"Дикие сердцем"

Здесь снимаются Николас Кейдж и Лора Дерн, за эту картину Линч получил "Золотую пальмовую ветвь" из рук Бернардо Бертолуччи, хотя сценарий к фильму он написал всего за десять дней.

"Твин-Пикс"

В культовом детективно-мистическом сериале интрига закручивается вокруг загадочного убийства Лоры Палмер, а действие происходит в маленьком живописном городке Вин Пик. Разобраться в сюжетных хитросплетениях не так просто, Линч планировал оставить имя убийцы в тайне до конца, но продюсеры настояли на развязке.

"Шоссе в никуда"

Свой фильм Линч назвал "историей об убийце-шизофренике с большим количеством участников, рассказанной с различных точек зрения этими же участниками". На создание этого триллера режиссера вдохновил знаменитый убийца О. Джей Симпсон.

"Простая история"

В основу фильма легла реальная история из жизни 73-летнего Элвина Стрейта, совершившего шестинедельное путешествие из Айовы в Висконсин, в итоге у Линча получилась философская картина, хотя и с явным линчевским почерком.

"Малхолланд Драйв"

Если спросить у человека, впервые посмотревшего эту картину, как она ему, то, вероятнее всего, он ответит: "Ничего не понятно". Эту запутанную работу Линч изначально планировал сделать продолжением "Твин-Пикса", но эти планы не осуществились, зато появился новый фильм, который многие называют самым лучшим проектом режиссера.

"Внутренняя империя"

Пытаться отыскать "ключи" и разгадать "Внутреннюю империю" Линча бессмысленно. Это утверждение спорное, зато весьма облегчающее жизнь при просмотре. В своем мастерстве испытывать зрительское терпение режиссер дошел до кульминации. Если "ничего не понятно" было в "Малхолланд Драйв", то здесь и подавно.

Материал впервые опубликован 20 января 2016 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2016 10:57
Мурилу Бенисиу

злоупотреблять

5  23
20.01.2016 13:31
- гость -

ЭЭЭЭЭ, а где Бойцовский клуб???

0  0
20.01.2016 13:58
Виктория

Твин Пикс, конечно, бомба был для 90-х. Актеры красивые такие пейзажи вокруг, а какие на них шмотки были! Ну и Кайл Маклахлен, красавчик, что тут скажешь!

0  0
20.01.2016 14:13
- гость -

а все же знают, что Лору Палмер убил ее отец, да?

0  0
20.01.2016 15:13
Сумрачный гений

Да ну??! Ничосе новости!

0  0
20.01.2017 10:57
Геноцид Эклеров

- гость - 20 января 2016 г. 13:31 Бойцовский клуб снял Дэвид Финчер.

по сабжу: хороший заголовок)

0  0
20.01.2017 11:01
де Флюи

Виктория 20 января 2016 г. 13:58 Ну и Кайл Маклахлен, красавчик, что тут скажешь!

Хотела с ним трах тибидох?

0  0
20.01.2017 12:21
- гость -

Оперативненько АМИК работает ))) всего-то на год опоздали ))) Так то Линч 20 января 1946 года родился ))) Т.е. ему типа 71 исполнился

0  0
20.01.2017 12:22
- гость -

Молодцы!!! Быстро исправились )))

0  0
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