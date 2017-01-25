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"У станции есть некая элитарность". Вехи истории Эхо Москвы в Барнауле

, ИА "Амител", Евгений Берсенев
За годы работы в эфире станции в ее студию приглашались именитые гости, оставлявшие "настенные" следы своего пребывания

Среди барнаульских СМИ особое место занимает радиостанция Эхо Москвы (ЭМ) в Барнауле. Несмотря на очевидную связь с популярнейшей "материнской" станцией в российской столице, у "Эха" в краевой столице есть собственный стиль, на который в день рождения станции – 25 января – обратило внимание ИА "Амител" .

На нетипичной частоте

Первый эфир Эхо Москвы в Барнауле состоялся 25 января 2003 года. Как вспоминает программный директор станции Олег Новиков, это был выпуск новостей в прямом эфире. "Сказать, что тот эфир был каким-то особенным, я могу, – вспоминает он. – У нас до того момента уже был приличный опыт их подготовки на различных станциях, и все прошло, можно сказать, как планировалось. Другое дело, что вещание под брендом "Эхо Москвы" налагало свои обязательства и ответственность".

С самого начала работы в эфире станция вещает на УКВ-частоте (этот диапазон распространен еще с советских времен), поскольку поначалу не удавалось получить FM-частоту (на которой чаще вещают сегодняшние популярные станции), а позднее от плана перейти на нее просто отказались. "Это придает нашему радио своего рода элитарность с несколько винтажным оттенком, – полушутливо замечает Новиков, имея в виду частоту. – Но тем ценнее для нас слушатели, которые находят Эхо Москвы в Барнауле, невзирая на не слишком популярный нынче УКВ-диапазон".  

Радио дисциплинировало гостей

Одной из важнейших вех развития барнаульского ЭМ был цикл передач с участием представителей администрации Барнаула и районов краевой столицы. "К нам регулярно приходили руководители и сотрудники подразделений администраций районов и мэрии краевого центра, – вспоминает Олег Новиков. – Это была очень важная программа, позволявшая барнаульцам напрямую общаться с чиновниками, задавать им вопросы, получать ответы и решать какие-то важные вопросы. Круг вопросов был очень широк: хозяйственные, бытовые, транспортные и др. И когда удавалось какую-то проблему сдвинуть с мертвой точки, это, конечно, всегда нас радовало, поскольку, по большому счету, давало ощущение, что мы не зря работаем".

Впрочем, не только чиновники были гостями радиостанции за годы работы. Регулярно в местную студию "Эхо Москвы"  приглашались известные политики, общественные деятели, спортсмены, музыканты, актеры и другие известные деятели, приезжавшие в Барнаул. "С одной стороны, статусные персоны, приезжая в регионы, нередко позволяли себе высказываться чуть более откровенно, нежели в столице, – замечает Новиков. – Однако у нас они были куда более ответственны в высказываниях – все-таки статус "Эхо Москвы" заставлял их держать внутреннюю дисциплину".

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Настенная автограф-сессия

Еще на заре работы станции возникла традиция – каждый именитый гость оставлял на стене радиостанции свой автограф и небольшое пожелание. Со временем на стенах студийного помещения почти не осталось свободного пространства. "И когда недавно нам пришлось делать ремонт, – вспоминает Олег Новиков, – мы, можно сказать, с болью в сердце наблюдали за ликвидацией следов этой многолетней перманентной автограф-сессии. Конечно, предварительно ее результаты были сфотографированы и тем самым увековечены".

Стоит отметить, что, когда радиостанция в Москве стала переживать непростые времена и в некоторых городах отказались от ее ретрансляции, барнаульское подразделение все же сохранилось. "Это, может, несколько удивило столичное руководство (все-таки наш регион не относится к лидерам по материальному благополучию), а также прибавило уважения к нам, – замечает программный директор станции. – Ведь разговорный формат радиостанции не делает ее привлекательной с коммерческой точки зрения. Как бы то ни было, но Барнаул был включен в перечень городов, по которым проходил прошлогодний автопробег, посвященный 25-летию радио "Эхо Москвы".

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"Люди всегда будут тянуться к разговору"

Успешная работа станции в Барнауле – это, конечно, прежде всего результат плодотворной работы ее коллектива, среди членов которого стоит отметить бессменного ведущего эфира Сергея Зубчука, звукорежиссера Артема Старцева, исполняющую обязанности главного редактора Елену Пацар, ведущего Максима Голышева.

"Я не сомневаюсь, что радио Эхо Москвы в Барнауле будет работать долго и успешно, – подчеркивает Олег Новиков. – Ведь мы не просто занимаем какую-то нишу – мы вообще являемся единственной радиостанцией разговорного жанра в регионе, если, конечно, не брать во внимание государственные радиостанции. У слушателей всегда будет потребность в таком радио, в котором на первом месте стоит разговор, общение, в том числе и прежде всего со слушателями". 

Читайте также в сюжете: День рождения Эхо Москвы в Барнауле
Автор:
Евгений Берсенев редактор

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